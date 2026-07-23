إصدار التوافق لاستعلامات DDL الموزعة (ON CLUSTER) القيمة الافتراضية في Cloud:
distributed_ddl_entry_format_version
6.
يضبط تنسيق نتيجة استعلام DDL موزع. القيم الممكنة:
distributed_ddl_output_mode
throw— يعيد مجموعة نتائج تتضمن حالة تنفيذ الاستعلام لجميع المضيفين التي اكتمل عليها الاستعلام. إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين، فسيُعيد طرح أول استثناء. وإذا لم يكتمل الاستعلام بعد على بعض المضيفين وتم تجاوز distributed_ddl_task_timeout، فسيطرح الاستثناء
TIMEOUT_EXCEEDED.
none— مشابه لـ
throw، لكن استعلام DDL موزع لا يعيد أي مجموعة نتائج.
null_status_on_timeout— يعيد القيمة
NULLكحالة تنفيذ في بعض صفوف مجموعة النتائج بدلًا من طرح
TIMEOUT_EXCEEDEDإذا لم يكتمل الاستعلام على المضيفين المقابلين.
never_throw— لا يطرح
TIMEOUT_EXCEEDEDولا يعيد طرح الاستثناءات إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين.
none_only_active- مشابه لـ
none، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات
Replicated. ملاحظة: في هذا الوضع، يستحيل معرفة أن الاستعلام لم يُنفَّذ على بعض النسخ المتماثلة وسيُنفَّذ في الخلفية.
null_status_on_timeout_only_active— مشابه لـ
null_status_on_timeout، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات
Replicated
throw_only_active— مشابه لـ
throw، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات
Replicated
none_only_active.
يحدّد مهلة استجابات استعلامات DDL الواردة من جميع المضيفات في المجموعة. إذا لم يُنفَّذ طلب DDL على جميع المضيفات، فستتضمن الاستجابة خطأ انتهاء المهلة، وسيُنفَّذ الطلب في وضع غير متزامن. وتعني القيمة السالبة مهلة لا نهائية. القيم الممكنة:
distributed_ddl_task_timeout
- عدد صحيح موجب.
- 0 — وضع غير متزامن.
- عدد صحيح سالب — مهلة لا نهائية.