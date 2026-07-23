هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد تم إنشاؤها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

إصدار التوافق لاستعلامات DDL الموزعة (ON CLUSTER)

القيمة الافتراضية في Cloud: 6 .

يضبط تنسيق نتيجة استعلام DDL موزع.

القيم الممكنة:

throw — يعيد مجموعة نتائج تتضمن حالة تنفيذ الاستعلام لجميع المضيفين التي اكتمل عليها الاستعلام. إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين، فسيُعيد طرح أول استثناء. وإذا لم يكتمل الاستعلام بعد على بعض المضيفين وتم تجاوز distributed_ddl_task_timeout، فسيطرح الاستثناء TIMEOUT_EXCEEDED .

— يعيد مجموعة نتائج تتضمن حالة تنفيذ الاستعلام لجميع المضيفين التي اكتمل عليها الاستعلام. إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين، فسيُعيد طرح أول استثناء. وإذا لم يكتمل الاستعلام بعد على بعض المضيفين وتم تجاوز distributed_ddl_task_timeout، فسيطرح الاستثناء . none — مشابه لـ throw ، لكن استعلام DDL موزع لا يعيد أي مجموعة نتائج.

— مشابه لـ ، لكن استعلام DDL موزع لا يعيد أي مجموعة نتائج. null_status_on_timeout — يعيد القيمة NULL كحالة تنفيذ في بعض صفوف مجموعة النتائج بدلًا من طرح TIMEOUT_EXCEEDED إذا لم يكتمل الاستعلام على المضيفين المقابلين.

— يعيد القيمة كحالة تنفيذ في بعض صفوف مجموعة النتائج بدلًا من طرح إذا لم يكتمل الاستعلام على المضيفين المقابلين. never_throw — لا يطرح TIMEOUT_EXCEEDED ولا يعيد طرح الاستثناءات إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين.

— لا يطرح ولا يعيد طرح الاستثناءات إذا فشل الاستعلام على بعض المضيفين. none_only_active - مشابه لـ none ، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات Replicated . ملاحظة: في هذا الوضع، يستحيل معرفة أن الاستعلام لم يُنفَّذ على بعض النسخ المتماثلة وسيُنفَّذ في الخلفية.

- مشابه لـ ، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات . ملاحظة: في هذا الوضع، يستحيل معرفة أن الاستعلام لم يُنفَّذ على بعض النسخ المتماثلة وسيُنفَّذ في الخلفية. null_status_on_timeout_only_active — مشابه لـ null_status_on_timeout ، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات Replicated

— مشابه لـ ، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات throw_only_active — مشابه لـ throw ، لكنه لا ينتظر النسخ المتماثلة غير النشطة لقاعدة البيانات Replicated

Cloud default value: none_only_active .

يحدّد مهلة استجابات استعلامات DDL الواردة من جميع المضيفات في المجموعة. إذا لم يُنفَّذ طلب DDL على جميع المضيفات، فستتضمن الاستجابة خطأ انتهاء المهلة، وسيُنفَّذ الطلب في وضع غير متزامن. وتعني القيمة السالبة مهلة لا نهائية.

القيم الممكنة: