مهلة الاتصال بالثواني لمحاولة واحدة للاتصال بنقطة نهاية PostgreSQL. تُمرَّر القيمة كمعلمة
postgresql_connection_attempt_timeout
connect_timeout في URL الاتصال.
إغلاق الاتصال قبل إعادته إلى مجمع الاتصالات.
postgresql_connection_pool_auto_close_connection
عدد محاولات إعادة push/pop في تجمّع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.
postgresql_connection_pool_retries
حجم مجمع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.
postgresql_connection_pool_size
مهلة push/pop لمجمّع الاتصالات عند فراغ المجمّع في محرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات. افتراضيًا، سيؤدي فراغ المجمّع إلى الحظر.