إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة postgresql_connection_*.

تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر

مهلة الاتصال بالثواني لمحاولة واحدة للاتصال بنقطة نهاية PostgreSQL. تُمرَّر القيمة كمعلمة connect_timeout في URL الاتصال.

إغلاق الاتصال قبل إعادته إلى مجمع الاتصالات.

عدد محاولات إعادة push/pop في تجمّع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.

حجم مجمع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.

مهلة push/pop لمجمّع الاتصالات عند فراغ المجمّع في محرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات. افتراضيًا، سيؤدي فراغ المجمّع إلى الحظر.