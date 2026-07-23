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تتوفر هذه الإعدادات في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من المصدر.

postgresql_connection_attempt_timeout

مهلة الاتصال بالثواني لمحاولة واحدة للاتصال بنقطة نهاية PostgreSQL. تُمرَّر القيمة كمعلمة connect_timeout في URL الاتصال.

postgresql_connection_pool_auto_close_connection

إغلاق الاتصال قبل إعادته إلى مجمع الاتصالات.

postgresql_connection_pool_retries

عدد محاولات إعادة push/pop في تجمّع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.

postgresql_connection_pool_size

حجم مجمع الاتصالات لمحرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات.

postgresql_connection_pool_wait_timeout

مهلة push/pop لمجمّع الاتصالات عند فراغ المجمّع في محرك جدول PostgreSQL ومحرك قاعدة البيانات. افتراضيًا، سيؤدي فراغ المجمّع إلى الحظر.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦