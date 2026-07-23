هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

يُفعِّل أو يُعطِّل إرسال حزم ProfileEvents إلى العميل.

يمكن تعطيل هذا الخيار لتقليل حركة مرور الشبكة للعملاء الذين لا يحتاجون إلى أحداث ProfileEvents.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

يُمكّن أو يعطّل ترويسات استجابة HTTP ‏ X-ClickHouse-Progress في استجابات clickhouse-server .

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مُمكّن.

إذا كان هذا الإعداد معطّلًا وكان استعلام INSERT يتضمن بيانات مضمّنة، فلن يرسل الخادم إلى العميل، عبر البروتوكول الأصلي، بنية الجدول والقيم الافتراضية للأعمدة. وبدلًا من ذلك، سيحلّل الخادم البيانات المضمّنة بنفسه. ويمكن أن يحسّن ذلك الأداء عند تنفيذ عدد كبير من عمليات الإدراج الصغيرة عبر البروتوكول الأصلي.

المهلة الزمنية لإرسال البيانات عبر الشبكة، بالثواني. إذا احتاج العميل إلى إرسال بعض البيانات لكنه لم يتمكن من إرسال أي بايت خلال هذه المدة، فسيتم طرح استثناء. إذا قمت بتعيين هذا الإعداد على العميل، فسيُعيَّن أيضًا ‘receive_timeout’ للمقبس على الطرف المقابل من الاتصال على الخادم.