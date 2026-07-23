إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة s3_max_*.

الحد الأقصى لعدد الاتصالات لكل خادم.

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إرسالها بالتزامن قبل بلوغ حدّ الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساوية لـ s3_max_get_rps

حدّ معدل طلبات GET إلى S3 في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يمكن تحميلها بالتزامن ضمن طلب الرفع متعدد الأجزاء. القيمة 0 تعني عدم وجود حد.

الحد الأقصى لرقم الجزء في أجزاء الرفع إلى S3.

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها بالتزامن قبل بلوغ حد الطلبات في الثانية. افتراضيًا، تعادل القيمة (0) s3_max_put_rps

الحد الأقصى لمعدل طلبات PUT إلى S3 في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لحجم عملية نسخ واحدة في S3. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا إذا كانت قيمة s3_allow_multipart_copy هي true.

الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن رفعه إلى S3 باستخدام الرفع أحادي الجزء.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة أثناء عملية قراءة واحدة من S3.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء غير متوقعة أثناء الكتابة إلى S3.

الحد الأقصى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى S3.