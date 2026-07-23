الحد الأقصى لعدد الاتصالات لكل خادم.
s3_max_connections
الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إرسالها بالتزامن قبل بلوغ حدّ الطلبات في الثانية. تكون القيمة الافتراضية (0) مساوية لـ
s3_max_get_burst
s3_max_get_rps
حدّ معدل طلبات GET إلى S3 في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.
s3_max_get_rps
الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يمكن تحميلها بالتزامن ضمن طلب الرفع متعدد الأجزاء. القيمة 0 تعني عدم وجود حد.
s3_max_inflight_parts_for_one_file
الحد الأقصى لرقم الجزء في أجزاء الرفع إلى S3.
s3_max_part_number
الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن إصدارها بالتزامن قبل بلوغ حد الطلبات في الثانية. افتراضيًا، تعادل القيمة (0)
s3_max_put_burst
s3_max_put_rps
الحد الأقصى لمعدل طلبات PUT إلى S3 في الثانية قبل تطبيق تقييد المعدل. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.
s3_max_put_rps
الحد الأقصى لحجم عملية نسخ واحدة في S3. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا إذا كانت قيمة s3_allow_multipart_copy هي true.
s3_max_single_operation_copy_size
الحد الأقصى لحجم الكائن الذي يمكن رفعه إلى S3 باستخدام الرفع أحادي الجزء.
s3_max_single_part_upload_size
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة أثناء عملية قراءة واحدة من S3.
s3_max_single_read_retries
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند حدوث أخطاء غير متوقعة أثناء الكتابة إلى S3.
s3_max_unexpected_write_error_retries
الحد الأقصى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى S3.