هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية insert في جداول محرك File إذا كان format يحتوي على suffix ( JSON , ORC , Parquet ، إلخ). عند التمكين، سيُنشأ ملف جديد مع كل عملية insert باسم يتبع هذا pattern:

data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet ، وهكذا.

القيم الممكنة:

0 — يقوم استعلام INSERT بإلحاق بيانات جديدة بنهاية الملف.

بإلحاق بيانات جديدة بنهاية الملف. 1 — ينشئ استعلام INSERT ملفًا جديدًا.

يسمح بقراءة البيانات من جدول يستخدم محرك File حتى في حال عدم وجود ملف.

القيم الممكنة:

0 — يُطلق SELECT استثناءً.

استثناءً. 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول محرك File

القيم الممكنة:

0 — يطرح SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.

استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب. 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة للملف الفارغ.

يُفعّل أو يُعطّل اقتطاع الملف قبل الإدراج في الجداول التي تستخدم المحرك File

القيم الممكنة: