يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية insert في جداول محرك File إذا كان format يحتوي على suffix (
engine_file_allow_create_multiple_files
JSON,
ORC,
Parquet، إلخ). عند التمكين، سيُنشأ ملف جديد مع كل عملية insert باسم يتبع هذا pattern:
data.Parquet ->
data.1.Parquet ->
data.2.Parquet، وهكذا.
القيم الممكنة:
- 0 — يقوم استعلام
INSERTبإلحاق بيانات جديدة بنهاية الملف.
- 1 — ينشئ استعلام
INSERTملفًا جديدًا.
يسمح بقراءة البيانات من جدول يستخدم محرك File حتى في حال عدم وجود ملف. القيم الممكنة:
engine_file_empty_if_not_exists
- 0 — يُطلق
SELECTاستثناءً.
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة.
يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول محرك File. القيم الممكنة:
engine_file_skip_empty_files
- 0 — يطرح
SELECTاستثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة للملف الفارغ.
يُفعّل أو يُعطّل اقتطاع الملف قبل الإدراج في الجداول التي تستخدم المحرك File. القيم الممكنة:
engine_file_truncate_on_insert
- 0 — يُلحق استعلام
INSERTالبيانات الجديدة بنهاية الملف.
- 1 — يستبدل استعلام
INSERTالمحتوى الحالي للملف بالبيانات الجديدة.