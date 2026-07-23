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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

engine_file_allow_create_multiple_files

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية insert في جداول محرك File إذا كان format يحتوي على suffix (JSON, ORC, Parquet، إلخ). عند التمكين، سيُنشأ ملف جديد مع كل عملية insert باسم يتبع هذا pattern: data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet، وهكذا. القيم الممكنة:
  • 0 — يقوم استعلام INSERT بإلحاق بيانات جديدة بنهاية الملف.
  • 1 — ينشئ استعلام INSERT ملفًا جديدًا.

engine_file_empty_if_not_exists

يسمح بقراءة البيانات من جدول يستخدم محرك File حتى في حال عدم وجود ملف. القيم الممكنة:
  • 0 — يُطلق SELECT استثناءً.
  • 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.

engine_file_skip_empty_files

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في جداول محرك File. القيم الممكنة:
  • 0 — يطرح SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
  • 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة للملف الفارغ.

engine_file_truncate_on_insert

يُفعّل أو يُعطّل اقتطاع الملف قبل الإدراج في الجداول التي تستخدم المحرك File. القيم الممكنة:
  • 0 — يُلحق استعلام INSERT البيانات الجديدة بنهاية الملف.
  • 1 — يستبدل استعلام INSERT المحتوى الحالي للملف بالبيانات الجديدة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦