جدول نظامي يحتوي على سجل لقيم الذاكرة والمقاييس من جدول system.events للاستعلامات الفردية، وتُكتب دوريًا إلى القرص.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يحتوي على محفوظات قيم الذاكرة والمقاييس من الجدول system.events للاستعلامات الفردية، وتُكتب دوريًا إلى القرص.

بمجرد بدء الاستعلام، تُجمَع البيانات على فترات دورية مقدارها query_metric_log_interval مللي ثانية (وهي مضبوطة على 1000 افتراضيًا). وتُجمَع البيانات أيضًا عند انتهاء الاستعلام إذا استغرق وقتًا أطول من query_metric_log_interval .

query_id (String) — معرّف الاستعلام.

(String) — معرّف الاستعلام. hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.

(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام. event_date (Date) — تاريخ الحدث.

(Date) — تاريخ الحدث. event_time (DateTime) — وقت الحدث.

(DateTime) — وقت الحدث. event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.

(DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية. memory_usage (UInt64) — مقدار RAM الذي يستخدمه الاستعلام. وقد لا يشمل بعض أنواع الذاكرة المخصّصة.

(UInt64) — مقدار RAM الذي يستخدمه الاستعلام. وقد لا يشمل بعض أنواع الذاكرة المخصّصة. peak_memory_usage (UInt64) — الحد الأقصى لمقدار RAM الذي استخدمه الاستعلام.

(UInt64) — الحد الأقصى لمقدار RAM الذي استخدمه الاستعلام. ProfileEvent_Query (UInt64) — عدد الاستعلامات المطلوب تفسيرها وقد تُنفَّذ. لا يشمل الاستعلامات التي فشل تحليلها أو التي رُفضت بسبب حدود حجم AST أو حدود الحصة أو الحدود المفروضة على عدد الاستعلامات التي تعمل بالتزامن. وقد يشمل الاستعلامات الداخلية التي يبدأها ClickHouse نفسه. ولا يحتسب الاستعلامات الفرعية.

(UInt64) — عدد الاستعلامات المطلوب تفسيرها وقد تُنفَّذ. لا يشمل الاستعلامات التي فشل تحليلها أو التي رُفضت بسبب حدود حجم AST أو حدود الحصة أو الحدود المفروضة على عدد الاستعلامات التي تعمل بالتزامن. وقد يشمل الاستعلامات الداخلية التي يبدأها ClickHouse نفسه. ولا يحتسب الاستعلامات الفرعية. ProfileEvent_SelectQuery (UInt64) — مثل Query، ولكن فقط لاستعلامات SELECT.

(UInt64) — مثل Query، ولكن فقط لاستعلامات SELECT. ProfileEvent_InsertQuery (UInt64) — مثل Query، ولكن فقط لاستعلامات INSERT.

(UInt64) — مثل Query، ولكن فقط لاستعلامات INSERT. ProfileEvent_InitialQuery (UInt64) — مثل Query، ولكنه يحتسب الاستعلامات الأولية فقط (راجع is_initial_query).

(UInt64) — مثل Query، ولكنه يحتسب الاستعلامات الأولية فقط (راجع is_initial_query). ProfileEvent_InitialSelectQuery (UInt64) — مثل InitialQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT.

(UInt64) — مثل InitialQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT. ProfileEvent_QueriesWithSubqueries (UInt64) — عدد الاستعلامات متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية

(UInt64) — عدد الاستعلامات متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية ProfileEvent_SelectQueriesWithSubqueries (UInt64) — عدد استعلامات SELECT متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية

(UInt64) — عدد استعلامات SELECT متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية ProfileEvent_InsertQueriesWithSubqueries (UInt64) — عدد استعلامات INSERT متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية

(UInt64) — عدد استعلامات INSERT متضمّنةً جميع الاستعلامات الفرعية ProfileEvent_SelectQueriesWithPrimaryKeyUsage (UInt64) — عدد استعلامات SELECT التي تستخدم المفتاح الأساسي لتقييم شرط WHERE

(UInt64) — عدد استعلامات SELECT التي تستخدم المفتاح الأساسي لتقييم شرط WHERE ProfileEvent_AsyncInsertQuery (UInt64) — مثل InsertQuery، ولكن فقط لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

(UInt64) — مثل InsertQuery، ولكن فقط لاستعلامات INSERT غير المتزامنة. ProfileEvent_AsyncInsertBytes (UInt64) — حجم البيانات بالبايت لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

(UInt64) — حجم البيانات بالبايت لاستعلامات INSERT غير المتزامنة. ProfileEvent_AsyncInsertRows (UInt64) — عدد الصفوف المُدرجة بواسطة استعلامات INSERT غير المتزامنة.

(UInt64) — عدد الصفوف المُدرجة بواسطة استعلامات INSERT غير المتزامنة. ProfileEvent_AsyncInsertCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على معرّف hash مكرّر في cache معرّفات hash الخاصة باستعلامات INSERT غير المتزامنة.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على معرّف hash مكرّر في cache معرّفات hash الخاصة باستعلامات INSERT غير المتزامنة. ProfileEvent_FailedInternalQuery (UInt64) — عدد الاستعلامات الداخلية التي فشلت.

(UInt64) — عدد الاستعلامات الداخلية التي فشلت. ProfileEvent_FailedInternalSelectQuery (UInt64) — مثل FailedInternalQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT.

(UInt64) — مثل FailedInternalQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT. ProfileEvent_FailedInternalInsertQuery (UInt64) — مثل FailedInternalQuery، ولكن فقط لاستعلامات INSERT.

(UInt64) — مثل FailedInternalQuery، ولكن فقط لاستعلامات INSERT. ProfileEvent_FailedInitialQuery (UInt64) — عدد الاستعلامات الأولية التي فشلت.

(UInt64) — عدد الاستعلامات الأولية التي فشلت. ProfileEvent_FailedInitialSelectQuery (UInt64) — مثل FailedInitialQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT.

(UInt64) — مثل FailedInitialQuery، ولكن فقط لاستعلامات SELECT. ProfileEvent_FailedQuery (UInt64) — العدد الإجمالي للاستعلامات الفاشلة، سواء كانت استعلامات داخلية أو استعلامات مستخدم.

(UInt64) — العدد الإجمالي للاستعلامات الفاشلة، سواء كانت استعلامات داخلية أو استعلامات مستخدم. ProfileEvent_FailedSelectQuery (UInt64) — مماثل لـ FailedQuery، ولكن لاستعلامات SELECT فقط.

(UInt64) — مماثل لـ FailedQuery، ولكن لاستعلامات SELECT فقط. ProfileEvent_FailedInsertQuery (UInt64) — مماثل لـ FailedQuery، ولكن لاستعلامات INSERT فقط.

(UInt64) — مماثل لـ FailedQuery، ولكن لاستعلامات INSERT فقط. ProfileEvent_FailedAsyncInsertQuery (UInt64) — عدد استعلامات ASYNC INSERT الفاشلة.

(UInt64) — عدد استعلامات ASYNC INSERT الفاشلة. ProfileEvent_ASTFuzzerQueries (UInt64) — عدد الاستعلامات العشوائية التي حاول مولّد AST العشوائي على جانب الخادم تنفيذها.

(UInt64) — عدد الاستعلامات العشوائية التي حاول مولّد AST العشوائي على جانب الخادم تنفيذها. ProfileEvent_QueryTimeMicroseconds (UInt64) — الزمن الإجمالي لجميع الاستعلامات.

(UInt64) — الزمن الإجمالي لجميع الاستعلامات. ProfileEvent_SelectQueryTimeMicroseconds (UInt64) — الزمن الإجمالي لاستعلامات SELECT.

(UInt64) — الزمن الإجمالي لاستعلامات SELECT. ProfileEvent_InsertQueryTimeMicroseconds (UInt64) — الزمن الإجمالي لاستعلامات INSERT.

(UInt64) — الزمن الإجمالي لاستعلامات INSERT. ProfileEvent_OtherQueryTimeMicroseconds (UInt64) — الزمن الإجمالي للاستعلامات التي ليست من نوع SELECT أو INSERT.

(UInt64) — الزمن الإجمالي للاستعلامات التي ليست من نوع SELECT أو INSERT. ProfileEvent_FileOpen (UInt64) — عدد الملفات التي فُتحت.

(UInt64) — عدد الملفات التي فُتحت. ProfileEvent_Seek (UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة ‘lseek’.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة ‘lseek’. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorRead (UInt64) — عدد عمليات القراءة (read/pread) من واصف ملف. لا يشمل ذلك المقابس.

(UInt64) — عدد عمليات القراءة (read/pread) من واصف ملف. لا يشمل ذلك المقابس. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed (UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عملية القراءة (read/pread) من واصف ملف.

(UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عملية القراءة (read/pread) من واصف ملف. ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من واصفات الملفات. إذا كان الملف مضغوطًا، فسيعرض ذلك حجم البيانات المضغوطة.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من واصفات الملفات. إذا كان الملف مضغوطًا، فسيعرض ذلك حجم البيانات المضغوطة. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWrite (UInt64) — عدد عمليات الكتابة (write/pwrite) إلى واصف ملف. لا يشمل ذلك المقابس.

(UInt64) — عدد عمليات الكتابة (write/pwrite) إلى واصف ملف. لا يشمل ذلك المقابس. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed (UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عملية الكتابة (write/pwrite) إلى واصف ملف.

(UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عملية الكتابة (write/pwrite) إلى واصف ملف. ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى واصفات الملفات. إذا كان الملف مضغوطًا، فسيعرض ذلك حجم البيانات المضغوطة.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى واصفات الملفات. إذا كان الملف مضغوطًا، فسيعرض ذلك حجم البيانات المضغوطة. ProfileEvent_FileSync (UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للملفات.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للملفات. ProfileEvent_DirectorySync (UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للدلائل.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للدلائل. ProfileEvent_FileSyncElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الزمن المستغرَق في انتظار نداء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للملفات.

(UInt64) — إجمالي الزمن المستغرَق في انتظار نداء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للملفات. ProfileEvent_DirectorySyncElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الزمن المستغرَق في انتظار نداء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للدلائل.

(UInt64) — إجمالي الزمن المستغرَق في انتظار نداء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للدلائل. ProfileEvent_ReadCompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات (أي عدد البايتات قبل فك الضغط) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة).

(UInt64) — عدد البايتات (أي عدد البايتات قبل فك الضغط) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة). ProfileEvent_CompressedReadBufferBlocks (UInt64) — عدد الكتل المضغوطة (وهي كتل بيانات تُضغط كل منها بشكل مستقل عن الأخرى) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة).

(UInt64) — عدد الكتل المضغوطة (وهي كتل بيانات تُضغط كل منها بشكل مستقل عن الأخرى) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة). ProfileEvent_CompressedReadBufferBytes (UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (أي عدد البايتات بعد فك الضغط) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة).

(UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (أي عدد البايتات بعد فك الضغط) المقروءة من المصادر المضغوطة (الملفات، الشبكة). ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch (UInt64) — عدد المرات التي لم تتطابق فيها قيمة المجموع الاختباري للكتلة المضغوطة.

(UInt64) — عدد المرات التي لم تتطابق فيها قيمة المجموع الاختباري للكتلة المضغوطة. ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch (UInt64) — عدد المرات التي كان فيها عدم تطابق المجموع الاختباري لكتلة مضغوطة ناتجًا عن اختلاف في بت واحد.

(UInt64) — عدد المرات التي كان فيها عدم تطابق المجموع الاختباري لكتلة مضغوطة ناتجًا عن اختلاف في بت واحد. ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في اكتشاف انقلاب البتات الناتج عن عدم تطابق المجموع الاختباري للكتل المضغوطة.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في اكتشاف انقلاب البتات الناتج عن عدم تطابق المجموع الاختباري للكتل المضغوطة. ProfileEvent_UncompressedCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على كتلة بيانات في الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة (وبذلك جرى تجنب فك الضغط).

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على كتلة بيانات في الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة (وبذلك جرى تجنب فك الضغط). ProfileEvent_UncompressedCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على كتلة بيانات في الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة (واستلزم ذلك فك الضغط).

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على كتلة بيانات في الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة (واستلزم ذلك فك الضغط). ProfileEvent_UncompressedCacheWeightLost (UInt64) — عدد البايتات التي أُخرجت من الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة.

(UInt64) — عدد البايتات التي أُخرجت من الذاكرة المؤقتة غير المضغوطة. ProfileEvent_PageCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على كتلة بيانات في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على كتلة بيانات في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. ProfileEvent_PageCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على كتلة بيانات في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على كتلة بيانات في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. ProfileEvent_PageCacheWeightLost (UInt64) — عدد البايتات التي أُخرجت من ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم

(UInt64) — عدد البايتات التي أُخرجت من ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم ProfileEvent_PageCacheResized (UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها تغيير حجم ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم تلقائيًا (يحدث هذا عادةً بضع مرات في الثانية، ويخضع للتحكم بواسطة memory_worker_period_ms).

(UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها تغيير حجم ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم تلقائيًا (يحدث هذا عادةً بضع مرات في الثانية، ويخضع للتحكم بواسطة memory_worker_period_ms). ProfileEvent_PageCacheOvercommitResize (UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها تغيير حجم ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم تلقائيًا لتحرير الذاكرة أثناء تخصيصها.

(UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها تغيير حجم ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم تلقائيًا لتحرير الذاكرة أثناء تخصيصها. ProfileEvent_PageCacheReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. ProfileEvent_MMappedFileCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت MMap (لـ read_method ‏‘mmap’)، بحيث لم نحتج إلى تنفيذ mmap له مرة أخرى.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت MMap (لـ read_method ‏‘mmap’)، بحيث لم نحتج إلى تنفيذ mmap له مرة أخرى. ProfileEvent_MMappedFileCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت MMap (لـ read_method ‏‘mmap’)، ولذلك اضطررنا إلى تنفيذ mmap له مرة أخرى.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت MMap (لـ read_method ‏‘mmap’)، ولذلك اضطررنا إلى تنفيذ mmap له مرة أخرى. ProfileEvent_OpenedFileCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المفتوحة، بحيث لم نحتج إلى فتحه مرة أخرى.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المفتوحة، بحيث لم نحتج إلى فتحه مرة أخرى. ProfileEvent_OpenedFileCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المفتوحة، ولذلك اضطررنا إلى فتحه مرة أخرى.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على ملف في ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المفتوحة، ولذلك اضطررنا إلى فتحه مرة أخرى. ProfileEvent_OpenedFileCacheMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت المستغرَق في تنفيذ أساليب OpenedFileCache.

(UInt64) — مقدار الوقت المستغرَق في تنفيذ أساليب OpenedFileCache. ProfileEvent_AIOWrite (UInt64) — عدد عمليات الكتابة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

(UInt64) — عدد عمليات الكتابة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD ProfileEvent_AIOWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD ProfileEvent_AIORead (UInt64) — عدد عمليات القراءة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

(UInt64) — عدد عمليات القراءة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD ProfileEvent_AIOReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة باستخدام واجهة AIO في Linux أو FreeBSD ProfileEvent_IOBufferAllocs (UInt64) — عدد تخصيصات مخازن IO المؤقتة (لـ ReadBuffer/WriteBuffer).

(UInt64) — عدد تخصيصات مخازن IO المؤقتة (لـ ReadBuffer/WriteBuffer). ProfileEvent_IOBufferAllocBytes (UInt64) — عدد البايتات المخصصة لمخازن IO المؤقتة (لـ ReadBuffer/WriteBuffer).

(UInt64) — عدد البايتات المخصصة لمخازن IO المؤقتة (لـ ReadBuffer/WriteBuffer). ProfileEvent_ArenaAllocChunks (UInt64) — عدد الأجزاء المخصصة لـ Arena الذاكرة (المستخدمة في GROUP BY والعمليات المشابهة)

(UInt64) — عدد الأجزاء المخصصة لـ Arena الذاكرة (المستخدمة في GROUP BY والعمليات المشابهة) ProfileEvent_ArenaAllocBytes (UInt64) — عدد البايتات المخصصة لـ Arena الذاكرة (المستخدمة في GROUP BY والعمليات المشابهة)

(UInt64) — عدد البايتات المخصصة لـ Arena الذاكرة (المستخدمة في GROUP BY والعمليات المشابهة) ProfileEvent_FunctionExecute (UInt64) — عدد استدعاءات دوال SQL العادية (تُستدعى دوال SQL على مستوى كل block، لذا يمثّل هذا الرقم عدد الـ blocks).

(UInt64) — عدد استدعاءات دوال SQL العادية (تُستدعى دوال SQL على مستوى كل block، لذا يمثّل هذا الرقم عدد الـ blocks). ProfileEvent_TableFunctionExecute (UInt64) — عدد استدعاءات الدوال الجدولية.

(UInt64) — عدد استدعاءات الدوال الجدولية. ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRows (UInt64) — عدد الصفوف التي عالجها التنفيذ الافتراضي للقيم NULL أثناء تنفيذ الدوال

(UInt64) — عدد الصفوف التي عالجها التنفيذ الافتراضي للقيم NULL أثناء تنفيذ الدوال ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls (UInt64) — عدد الصفوف التي تحتوي على قيم NULL والتي عالجها التنفيذ الافتراضي للقيم NULL أثناء تنفيذ الدوال

(UInt64) — عدد الصفوف التي تحتوي على قيم NULL والتي عالجها التنفيذ الافتراضي للقيم NULL أثناء تنفيذ الدوال ProfileEvent_MarkCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في mark cache، لذا لم تكن هناك حاجة إلى تحميل mark file.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في mark cache، لذا لم تكن هناك حاجة إلى تحميل mark file. ProfileEvent_MarkCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في mark cache، لذا كان لا بد من تحميل mark file إلى الذاكرة، وهي عملية مكلفة تزيد من latency الاستعلام.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في mark cache، لذا كان لا بد من تحميل mark file إلى الذاكرة، وهي عملية مكلفة تزيد من latency الاستعلام. ProfileEvent_PrimaryIndexCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في primary index cache، لذا لم تكن هناك حاجة إلى تحميل index file.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في primary index cache، لذا لم تكن هناك حاجة إلى تحميل index file. ProfileEvent_PrimaryIndexCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في primary index cache، لذا كان لا بد من تحميل index file إلى الذاكرة، وهي عملية مكلفة تزيد من latency الاستعلام.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في primary index cache، لذا كان لا بد من تحميل index file إلى الذاكرة، وهي عملية مكلفة تزيد من latency الاستعلام. ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Iceberg metadata files في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Iceberg metadata files في cache. ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على Iceberg metadata files في iceberg metadata cache، وكان لا بد من قراءتها من disk (بعيد).

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على Iceberg metadata files في iceberg metadata cache، وكان لا بد من قراءتها من disk (بعيد). ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheStaleMisses (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Iceberg metadata files في cache، لكنها اعتُبرت stale، وكان لا بد من قراءتها من disk (بعيد).

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Iceberg metadata files في cache، لكنها اعتُبرت stale، وكان لا بد من قراءتها من disk (بعيد). ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheWeightLost (UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُزيلت من iceberg metadata cache.

(UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُزيلت من iceberg metadata cache. ProfileEvent_IcebergMetadataReadWaitTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي يقضيه قارئو data في انتظار قراءة Iceberg metadata files وتحليلها، محسوبًا عبر جميع reader threads.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي يقضيه قارئو data في انتظار قراءة Iceberg metadata files وتحليلها، محسوبًا عبر جميع reader threads. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Parquet metadata في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على Parquet metadata في cache. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على Parquet metadata في cache، وكان لا بد من قراءتها من disk.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على Parquet metadata في cache، وكان لا بد من قراءتها من disk. ProfileEvent_ParquetMetadataCacheWeightLost (UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُزيلت من parquet metadata cache.

(UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُزيلت من parquet metadata cache. ProfileEvent_IcebergIteratorInitializationMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في التهيئة المتزامنة لـ iceberg data iterators.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في التهيئة المتزامنة لـ iceberg data iterators. ProfileEvent_IcebergMetadataUpdateMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث metadata التخزين الخاصة بـ Iceberg انطلاقًا من الحالة (buildStorageMetadataFromState).

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث metadata التخزين الخاصة بـ Iceberg انطلاقًا من الحالة (buildStorageMetadataFromState). ProfileEvent_IcebergMetadataReturnedObjectInfos (UInt64) — العدد الإجمالي لمعلومات object المُعادة من iceberg iterator.

(UInt64) — العدد الإجمالي لمعلومات object المُعادة من iceberg iterator. ProfileEvent_IcebergMinMaxNonPrunedDeleteFiles (UInt64) — العدد الإجمالي لأزواج data files وposition delete file التي قبلها تحليل minmax من بين الأزواج المناسبة بحسب partitioning ورقم sequence.

(UInt64) — العدد الإجمالي لأزواج data files وposition delete file التي قبلها تحليل minmax من بين الأزواج المناسبة بحسب partitioning ورقم sequence. ProfileEvent_IcebergMinMaxPrunedDeleteFiles (UInt64) — العدد الإجمالي لأزواج data files وposition delete file التي قبلها تحليل minmax من بين الأزواج المناسبة بحسب partitioning ورقم sequence.

(UInt64) — العدد الإجمالي لأزواج data files وposition delete file التي قبلها تحليل minmax من بين الأزواج المناسبة بحسب partitioning ورقم sequence. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على index granule في vector index cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على index granule في vector index cache. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على وحدة index granule في vector index cache، واضطر النظام إلى قراءتها من disk.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على وحدة index granule في vector index cache، واضطر النظام إلى قراءتها من disk. ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheWeightLost (UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُخرجت من vector index cache.

(UInt64) — العدد التقريبي للبايتات التي أُخرجت من vector index cache. ProfileEvent_TextIndexReadDictionaryBlocks (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة block من Dictionary الخاص بـ text index من disk.

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة block من Dictionary الخاص بـ text index من disk. ProfileEvent_TextIndexTokensCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على token info الخاص بـ text index في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على token info الخاص بـ text index في cache. ProfileEvent_TextIndexTokensCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على token info الخاص بـ text index في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على token info الخاص بـ text index في cache. ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على header في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على header في cache. ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على header في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على header في cache. ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على text index posting list في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على text index posting list في cache. ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على text index posting list في cache.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على text index posting list في cache. ProfileEvent_TextIndexReadSparseIndexBlocks (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة block من sparse index من text index.

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة block من sparse index من text index. ProfileEvent_TextIndexReaderTotalMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة text index.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة text index. ProfileEvent_TextIndexReadGranulesMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة granules الخاصة بـ text index وتحليلها.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة granules الخاصة بـ text index وتحليلها. ProfileEvent_TextIndexReadPostings (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة posting list من text index.

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها قراءة posting list من text index. ProfileEvent_TextIndexUsedEmbeddedPostings (UInt64) — عدد المرات التي استُخدمت فيها posting list مضمّنة في Dictionary.

(UInt64) — عدد المرات التي استُخدمت فيها posting list مضمّنة في Dictionary. ProfileEvent_TextIndexUseHint (UInt64) — عدد وحدات index granule التي أُضيفت لها direct read من text index كتلميح وتم استخدامه.

(UInt64) — عدد وحدات index granule التي أُضيفت لها direct read من text index كتلميح وتم استخدامه. ProfileEvent_TextIndexDiscardHint (UInt64) — عدد وحدات index granule التي أُضيفت لها direct read من text index كتلميح ثم أُهمِل بسبب انخفاض selectivity.

(UInt64) — عدد وحدات index granule التي أُضيفت لها direct read من text index كتلميح ثم أُهمِل بسبب انخفاض selectivity. ProfileEvent_TextIndexDiscardPatternScan (UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها تجاهل dictionary scan المستند إلى pattern في text index لأن عدد posting lists المطلوب قراءتها تجاوز threshold.

(UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها تجاهل dictionary scan المستند إلى pattern في text index لأن عدد posting lists المطلوب قراءتها تجاوز threshold. ProfileEvent_QueryConditionCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في query condition cache (وبالتالي يمكن تخطي قراءة marks). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_condition_cache = 1.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على entry في query condition cache (وبالتالي يمكن تخطي قراءة marks). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_condition_cache = 1. ProfileEvent_QueryConditionCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في query condition cache (وبالتالي لا يمكن تخطي قراءة mark). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_condition_cache = 1.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على entry في query condition cache (وبالتالي لا يمكن تخطي قراءة mark). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_condition_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على نتيجة query في query cache (وبالتالي تم تجنب تنفيذ query). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_cache = 1.

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على نتيجة query في query cache (وبالتالي تم تجنب تنفيذ query). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على نتيجة query في query cache (مما استلزم تنفيذ query). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_cache = 1.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُعثر فيها على نتيجة query في query cache (مما استلزم تنفيذ query). لا يتم تحديثه إلا لاستعلامات SELECT التي تستخدم SETTING use_query_cache = 1. ProfileEvent_QueryCacheAgeSeconds (UInt64) — مجموع أعمار cache entries التي تم العثور عليها، بالثواني. تُضبط القيمة لكلٍّ من hits وmisses.

(UInt64) — مجموع أعمار cache entries التي تم العثور عليها، بالثواني. تُضبط القيمة لكلٍّ من hits وmisses. ProfileEvent_QueryCacheReadRows (UInt64) — عدد rows المقروءة من query cache.

(UInt64) — عدد rows المقروءة من query cache. ProfileEvent_QueryCacheReadBytes (UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة) المقروءة من ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة.

(UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة) المقروءة من ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة. ProfileEvent_QueryCacheWrittenRows (UInt64) — عدد الصفوف المحفوظة في ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة.

(UInt64) — عدد الصفوف المحفوظة في ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة. ProfileEvent_QueryCacheWrittenBytes (UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة) المحفوظة في ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة

(UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة) المحفوظة في ذاكرة تخزين الاستعلامات المؤقتة ProfileEvent_CreatedReadBufferOrdinary (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت عادي للقراءة من أجل قراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى).

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت عادي للقراءة من أجل قراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى). ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIO (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت للقراءة باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى).

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت للقراءة باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى). ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIOFailed (UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن مؤقت للقراءة باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية.

(UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن مؤقت للقراءة باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية. ProfileEvent_CreatedReadBufferMMap (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت للقراءة باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى).

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن مؤقت للقراءة باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى). ProfileEvent_CreatedReadBufferMMapFailed (UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن مؤقت للقراءة باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية.

(UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن مؤقت للقراءة باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء المفاضلة بين طرق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية. ProfileEvent_DiskReadElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للقراءة. يشمل ذلك عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للقراءة. يشمل ذلك عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات. ProfileEvent_DiskWriteElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للكتابة. يشمل ذلك عمليات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للكتابة. يشمل ذلك عمليات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات. ProfileEvent_NetworkReceiveElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استلام البيانات أو في استلامها من الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استلام البيانات أو في استلامها من الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية. ProfileEvent_NetworkSendElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار إرسال البيانات إلى الشبكة أو في إرسالها إليها. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار إرسال البيانات إلى الشبكة أو في إرسالها إليها. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية. ProfileEvent_NetworkReceiveBytes (UInt64) — إجمالي عدد البايتات المستلَمة من الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية.

(UInt64) — إجمالي عدد البايتات المستلَمة من الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية. ProfileEvent_NetworkSendBytes (UInt64) — إجمالي عدد البايتات المُرسَلة إلى الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية.

(UInt64) — إجمالي عدد البايتات المُرسَلة إلى الشبكة. لا يشمل ذلك إلا تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، وليس ما يتم عبر مكتبات خارجية. ProfileEvent_FilterPartsByVirtualColumnsMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في الدالة filterPartsByVirtualColumns.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في الدالة filterPartsByVirtualColumns. ProfileEvent_GlobalThreadPoolExpansions (UInt64) — يحسب العدد الإجمالي للمرات التي أُضيفت فيها خيوط جديدة إلى مجمع الخيوط العام. يوضح هذا المقياس مدى تكرار توسعات مجمع الخيوط العام لاستيعاب زيادة متطلبات المعالجة.

(UInt64) — يحسب العدد الإجمالي للمرات التي أُضيفت فيها خيوط جديدة إلى مجمع الخيوط العام. يوضح هذا المقياس مدى تكرار توسعات مجمع الخيوط العام لاستيعاب زيادة متطلبات المعالجة. ProfileEvent_GlobalThreadPoolShrinks (UInt64) — يحسب العدد الإجمالي للمرات التي تقلّص فيها مجمع الخيوط العام عبر إزالة خيوط. يحدث هذا عندما يتجاوز عدد الخيوط الخاملة max_thread_pool_free_size، مما يشير إلى تعديلات في حجم مجمع الخيوط العام استجابةً لانخفاض استخدام الخيوط.

(UInt64) — يحسب العدد الإجمالي للمرات التي تقلّص فيها مجمع الخيوط العام عبر إزالة خيوط. يحدث هذا عندما يتجاوز عدد الخيوط الخاملة max_thread_pool_free_size، مما يشير إلى تعديلات في حجم مجمع الخيوط العام استجابةً لانخفاض استخدام الخيوط. ProfileEvent_GlobalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار بدء تشغيل خيوط جديدة.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار بدء تشغيل خيوط جديدة. ProfileEvent_GlobalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في انتظار الأقفال داخل مجمع الخيوط العام.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في انتظار الأقفال داخل مجمع الخيوط العام. ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobs (UInt64) — يحسب عدد المهام التي أُرسلت إلى مجمع الخيوط العام.

(UInt64) — يحسب عدد المهام التي أُرسلت إلى مجمع الخيوط العام. ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — يقيس الزمن المنقضي منذ جدولة مهمة في مجمّع الخيوط حتى يلتقطها خيط عامل للتنفيذ. يساعد هذا المقياس على تحديد التأخيرات في معالجة المهام، بما يوضح مدى استجابة مجمّع الخيوط للمهام الجديدة.

(UInt64) — يقيس الزمن المنقضي منذ جدولة مهمة في مجمّع الخيوط حتى يلتقطها خيط عامل للتنفيذ. يساعد هذا المقياس على تحديد التأخيرات في معالجة المهام، بما يوضح مدى استجابة مجمّع الخيوط للمهام الجديدة. ProfileEvent_LocalThreadPoolExpansions (UInt64) — يحصي العدد الإجمالي للمرات التي استُعيرت فيها خيوط من مجمّع الخيوط العام لتوسيع مجمّعات الخيوط المحلية.

(UInt64) — يحصي العدد الإجمالي للمرات التي استُعيرت فيها خيوط من مجمّع الخيوط العام لتوسيع مجمّعات الخيوط المحلية. ProfileEvent_LocalThreadPoolShrinks (UInt64) — يحصي العدد الإجمالي للمرات التي أُعيدت فيها الخيوط من مجمّعات الخيوط المحلية إلى مجمّع الخيوط العام.

(UInt64) — يحصي العدد الإجمالي للمرات التي أُعيدت فيها الخيوط من مجمّعات الخيوط المحلية إلى مجمّع الخيوط العام. ProfileEvent_LocalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته مجمّعات الخيوط المحلية في انتظار استعارة خيط من المجمّع العام.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته مجمّعات الخيوط المحلية في انتظار استعارة خيط من المجمّع العام. ProfileEvent_LocalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في انتظار الأقفال داخل مجمّعات الخيوط المحلية.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في انتظار الأقفال داخل مجمّعات الخيوط المحلية. ProfileEvent_LocalThreadPoolJobs (UInt64) — يحصي عدد المهام التي دُفعت إلى مجمّعات الخيوط المحلية.

(UInt64) — يحصي عدد المهام التي دُفعت إلى مجمّعات الخيوط المحلية. ProfileEvent_LocalThreadPoolBusyMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في تنفيذ العمل الفعلي.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضته الخيوط في تنفيذ العمل الفعلي. ProfileEvent_LocalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — يقيس الزمن المنقضي منذ جدولة مهمة في مجمّع الخيوط حتى يلتقطها خيط عامل للتنفيذ. يساعد هذا المقياس على تحديد التأخيرات في معالجة المهام، بما يوضح مدى استجابة مجمّع الخيوط للمهام الجديدة.

(UInt64) — يقيس الزمن المنقضي منذ جدولة مهمة في مجمّع الخيوط حتى يلتقطها خيط عامل للتنفيذ. يساعد هذا المقياس على تحديد التأخيرات في معالجة المهام، بما يوضح مدى استجابة مجمّع الخيوط للمهام الجديدة. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي حظرها المُقيِّد.

(UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي حظرها المُقيِّد. ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي حظرها المُقيِّد.

(UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي حظرها المُقيِّد. ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3 التي حظرها المُقيِّد.

(UInt64) — عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3 التي حظرها المُقيِّد. ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ S3. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3 التي مرّت عبر المُقيِّد، سواء المحظورة أو غير المحظورة. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3 التي حظرها المُقيِّد.

(UInt64) — عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3 التي حظرها المُقيِّد. ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ S3. ProfileEvent_ACMEAPIRequests (UInt64) — عدد طلبات واجهة برمجة تطبيقات ACME التي أُرسلت.

(UInt64) — عدد طلبات واجهة برمجة تطبيقات ACME التي أُرسلت. ProfileEvent_ACMECertificateOrders (UInt64) — عدد طلبات شهادات ACME التي أُرسلت.

(UInt64) — عدد طلبات شهادات ACME التي أُرسلت. ProfileEvent_DiskAzureReadMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات قراءة قرص Azure.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات قراءة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات قراءة قرص Azure.

(UInt64) — عدد طلبات قراءة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsErrors (UInt64) — عدد أخطاء طلبات قراءة قرص Azure.

(UInt64) — عدد أخطاء طلبات قراءة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsThrottling (UInt64) — عدد طلبات قراءة قرص Azure التي جرى تقييد معدلها.

(UInt64) — عدد طلبات قراءة قرص Azure التي جرى تقييد معدلها. ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات قراءة قرص Azure.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات قراءة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات كتابة قرص Azure.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات كتابة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات كتابة قرص Azure.

(UInt64) — عدد طلبات كتابة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsErrors (UInt64) — عدد أخطاء طلبات كتابة قرص Azure.

(UInt64) — عدد أخطاء طلبات كتابة قرص Azure. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — عدد طلبات كتابة قرص Azure التي جرى تقييد معدلها.

(UInt64) — عدد طلبات كتابة قرص Azure التي جرى تقييد معدلها. ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات كتابة قرص Azure.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات كتابة قرص Azure. ProfileEvent_AzureReadMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات القراءة من Azure.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات القراءة من Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات القراءة من Azure.

(UInt64) — عدد طلبات القراءة من Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsErrors (UInt64) — عدد أخطاء طلبات القراءة من Azure.

(UInt64) — عدد أخطاء طلبات القراءة من Azure. ProfileEvent_AzureReadRequestsThrottling (UInt64) — عدد طلبات القراءة من Azure التي جرى تقييد معدلها.

(UInt64) — عدد طلبات القراءة من Azure التي جرى تقييد معدلها. ProfileEvent_AzureReadRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات القراءة من Azure.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات القراءة من Azure. ProfileEvent_AzureWriteMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات الكتابة إلى Azure.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار طلبات الكتابة إلى Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات الكتابة إلى Azure.

(UInt64) — عدد طلبات الكتابة إلى Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsErrors (UInt64) — عدد أخطاء طلبات الكتابة إلى Azure.

(UInt64) — عدد أخطاء طلبات الكتابة إلى Azure. ProfileEvent_AzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — عدد طلبات الكتابة إلى Azure التي جرى تقييد معدلها.

(UInt64) — عدد طلبات الكتابة إلى Azure التي جرى تقييد معدلها. ProfileEvent_AzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات الكتابة إلى Azure.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة توجيه طلبات الكتابة إلى Azure. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات Azure GET التي مرّت عبر آلية تقييد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات Azure GET التي مرّت عبر آلية تقييد المعدل: المحظورة وغير المحظورة. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات Azure GET التي حظرتها آلية تقييد المعدل.

(UInt64) — عدد طلبات Azure GET التي حظرتها آلية تقييد المعدل. ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد معدل طلبات Azure GET.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد معدل طلبات Azure GET. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات GET لقرص Azure التي مرّت عبر آلية تقييد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات GET لقرص Azure التي مرّت عبر آلية تقييد المعدل: المحظورة وغير المحظورة. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات GET لقرص Azure التي حظرتها آلية تقييد المعدل.

(UInt64) — عدد طلبات GET لقرص Azure التي حظرتها آلية تقييد المعدل. ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات GET لقرص Azure.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات GET لقرص Azure. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات Azure من نوع PUT التي مرّت عبر محدِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات Azure من نوع PUT التي مرّت عبر محدِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات Azure من نوع PUT التي حظرها محدِّد المعدل.

(UInt64) — عدد طلبات Azure من نوع PUT التي حظرها محدِّد المعدل. ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات Azure من نوع PUT.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات Azure من نوع PUT. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — عدد طلبات PUT لقرص Azure التي مرّت عبر محدِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

(UInt64) — عدد طلبات PUT لقرص Azure التي مرّت عبر محدِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — عدد طلبات PUT لقرص Azure التي حظرها محدِّد المعدل.

(UInt64) — عدد طلبات PUT لقرص Azure التي حظرها محدِّد المعدل. ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات PUT لقرص Azure.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد معدل طلبات PUT لقرص Azure. ProfileEvent_RemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_LocalReadThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_LocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_LocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر محدِّد المعدل ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_LocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي مدة انتظار الاستعلام امتثالًا لتقييد المعدل ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_BackupThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_backup_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_BackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_backup_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MergesThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_merges_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_merges_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MergesThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_merges_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_merges_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MutationsThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_mutations_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_MutationsThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_mutations_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_UserThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_user’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_user’. ProfileEvent_UserThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_user’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_user’. ProfileEvent_AllUsersThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_all_users’. ProfileEvent_AllUsersThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_network_bandwidth_for_all_users’. ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_remote_read_network_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_remote_read_network_bandwidth’. ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_remote_write_network_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_remote_write_network_bandwidth’. ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_local_read_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لتقييد السرعة ‘max_local_read_bandwidth’. ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد السرعة ‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_local_write_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_local_write_bandwidth’. ProfileEvent_QueryBackupThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_backup_bandwidth’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_backup_bandwidth’. ProfileEvent_QueryBackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_backup_bandwidth’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_backup_bandwidth’. ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’. ProfileEvent_ThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لجميع إعدادات تقييد المعدّل.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لجميع إعدادات تقييد المعدّل. ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedPatches (UInt64) — العدد الإجمالي لمهام القراءة التي طُبِّق عليها أي جزء تصحيح

(UInt64) — العدد الإجمالي لمهام القراءة التي طُبِّق عليها أي جزء تصحيح ProfileEvent_PatchesAppliedInAllReadTasks (UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة عبر جميع مهام القراءة

(UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة عبر جميع مهام القراءة ProfileEvent_PatchesMergeAppliedInAllReadTasks (UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة بوضع Merge عبر جميع مهام القراءة

(UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة بوضع Merge عبر جميع مهام القراءة ProfileEvent_PatchesJoinAppliedInAllReadTasks (UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة بوضع Join عبر جميع مهام القراءة

(UInt64) — العدد الإجمالي لأجزاء التصحيح المطبَّقة بوضع Join عبر جميع مهام القراءة ProfileEvent_PatchesReadRows (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف المقروءة من أجزاء التصحيح

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف المقروءة من أجزاء التصحيح ProfileEvent_PatchesReadUncompressedBytes (UInt64) — العدد الإجمالي للبايتات غير المضغوطة المقروءة من أجزاء التصحيح

(UInt64) — العدد الإجمالي للبايتات غير المضغوطة المقروءة من أجزاء التصحيح ProfileEvent_PatchesJoinRowsAddedToHashTable (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف المضافة إلى جداول التجزئة عند تطبيق أجزاء التصحيح بوضع Join

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف المضافة إلى جداول التجزئة عند تطبيق أجزاء التصحيح بوضع Join ProfileEvent_ApplyPatchesMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تطبيق أجزاء التصحيح على الكتل

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تطبيق أجزاء التصحيح على الكتل ProfileEvent_ReadPatchesMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة أجزاء التصحيح

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في قراءة أجزاء التصحيح ProfileEvent_BuildPatchesMergeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس لتطبيق أجزاء التصحيح بوضع Merge

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس لتطبيق أجزاء التصحيح بوضع Merge ProfileEvent_BuildPatchesJoinMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس وجداول التجزئة لتطبيق أجزاء التصحيح بوضع Join

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس وجداول التجزئة لتطبيق أجزاء التصحيح بوضع Join ProfileEvent_AnalyzePatchRangesMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحليل فهرس أجزاء التصحيح

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحليل فهرس أجزاء التصحيح ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedMutationsOnFly (UInt64) — العدد الإجمالي لمهام القراءة التي طُبِّق عليها أي mutation أثناء التنفيذ

(UInt64) — العدد الإجمالي لمهام القراءة التي طُبِّق عليها أي mutation أثناء التنفيذ ProfileEvent_MutationsAppliedOnFlyInAllReadTasks (UInt64) — العدد الإجمالي للـ mutations المطبَّقة أثناء التنفيذ عبر جميع مهام القراءة

(UInt64) — العدد الإجمالي للـ mutations المطبَّقة أثناء التنفيذ عبر جميع مهام القراءة ProfileEvent_PatchesAcquireLockTries (UInt64) — العدد الإجمالي لمحاولات الحصول على قفل لتنفيذ التحديثات خفيفة الوزن

(UInt64) — العدد الإجمالي لمحاولات الحصول على قفل لتنفيذ التحديثات خفيفة الوزن ProfileEvent_PatchesAcquireLockMicroseconds (UInt64) — إجمالي عدد الميكروثواني المستغرقة لاكتساب القفل لتنفيذ lightweight updates

(UInt64) — إجمالي عدد الميكروثواني المستغرقة لاكتساب القفل لتنفيذ lightweight updates ProfileEvent_DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرق في انتظار إزالة الـ blob المعلّق بعد اعتماد معاملة البيانات الوصفية

(UInt64) — الوقت المستغرق في انتظار إزالة الـ blob المعلّق بعد اعتماد معاملة البيانات الوصفية ProfileEvent_SchedulerIOReadRequests (UInt64) — طلبات الموارد التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات قراءة IO.

(UInt64) — طلبات الموارد التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات قراءة IO. ProfileEvent_SchedulerIOReadBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات قراءة IO.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات قراءة IO. ProfileEvent_SchedulerIOReadWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد من أجل عمليات قراءة IO.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد من أجل عمليات قراءة IO. ProfileEvent_SchedulerIOWriteRequests (UInt64) — طلبات الموارد التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات كتابة IO.

(UInt64) — طلبات الموارد التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات كتابة IO. ProfileEvent_SchedulerIOWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات كتابة IO.

(UInt64) — عدد البايتات التي مرّت عبر المُجدول من أجل عمليات كتابة IO. ProfileEvent_SchedulerIOWriteWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد من أجل عمليات كتابة IO.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد من أجل عمليات كتابة IO. ProfileEvent_QueryMaskingRulesMatch (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات بنجاح.

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات بنجاح. ProfileEvent_ReplicatedPartFetches (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تنزيل جزء بيانات من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تنزيل جزء بيانات من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_ReplicatedPartFailedFetches (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تنزيل جزء بيانات من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تنزيل جزء بيانات من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_ObsoleteReplicatedParts (UInt64) — عدد المرات التي كان فيها جزء بيانات مغطّى بجزء بيانات آخر تم جلبه من نسخة متماثلة (ولذلك وسمنا جزء البيانات المغطّى بأنه Obsolete ولم يعد مطلوبًا).

(UInt64) — عدد المرات التي كان فيها جزء بيانات مغطّى بجزء بيانات آخر تم جلبه من نسخة متماثلة (ولذلك وسمنا جزء البيانات المغطّى بأنه Obsolete ولم يعد مطلوبًا). ProfileEvent_ReplicatedPartMerges (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها دمج أجزاء البيانات الخاصة بجداول ReplicatedMergeTree بنجاح.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها دمج أجزاء البيانات الخاصة بجداول ReplicatedMergeTree بنجاح. ProfileEvent_ReplicatedPartFetchesOfMerged (UInt64) — عدد المرات التي نفضّل فيها تنزيل جزء مدمج مسبقًا من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree بدلًا من إجراء الدمج بأنفسنا (فعادةً نفضّل تنفيذ الدمج بأنفسنا لتقليل Network traffic). يحدث ذلك عندما لا تتوفر لدينا كل الأجزاء المصدر اللازمة لإجراء الدمج، أو عندما يكون جزء البيانات قديمًا بما يكفي.

(UInt64) — عدد المرات التي نفضّل فيها تنزيل جزء مدمج مسبقًا من نسخة متماثلة لجدول ReplicatedMergeTree بدلًا من إجراء الدمج بأنفسنا (فعادةً نفضّل تنفيذ الدمج بأنفسنا لتقليل Network traffic). يحدث ذلك عندما لا تتوفر لدينا كل الأجزاء المصدر اللازمة لإجراء الدمج، أو عندما يكون جزء البيانات قديمًا بما يكفي. ProfileEvent_ReplicatedPartMutations (UInt64) — عدد المرات التي طُبِّقت فيها mutations بنجاح على أجزاء البيانات الخاصة بجداول ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — عدد المرات التي طُبِّقت فيها mutations بنجاح على أجزاء البيانات الخاصة بجداول ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_ReplicatedPartChecks (UInt64) — عدد المرات التي اضطررنا فيها إلى إجراء بحث متقدم عن جزء بيانات على النسخ المتماثلة، أو لتحديد الحاجة إلى جزء بيانات موجود.

(UInt64) — عدد المرات التي اضطررنا فيها إلى إجراء بحث متقدم عن جزء بيانات على النسخ المتماثلة، أو لتحديد الحاجة إلى جزء بيانات موجود. ProfileEvent_ReplicatedPartChecksFailed (UInt64) — عدد المرات التي لم يُسفر فيها البحث المتقدم عن جزء بيانات على النسخ المتماثلة عن نتيجة، أو التي عُثر فيها على جزء غير متوقع وتم نقله بعيدًا.

(UInt64) — عدد المرات التي لم يُسفر فيها البحث المتقدم عن جزء بيانات على النسخ المتماثلة عن نتيجة، أو التي عُثر فيها على جزء غير متوقع وتم نقله بعيدًا. ProfileEvent_ReplicatedDataLoss (UInt64) — عدد المرات التي لا يكون فيها جزء البيانات المطلوب موجودًا على أي نسخة متماثلة (حتى النسخ غير المتصلة حاليًا). وتُعدّ أجزاء البيانات هذه مفقودة نهائيًا. وهذا أمر طبيعي في حالة asynchronous replication (إذا لم تكن quorum inserts مفعّلة)، عندما تتعطل النسخة المتماثلة التي كُتب عليها جزء البيانات، ثم تعود للعمل بعد التعطل من دون أن تحتوي على ذلك الجزء.

(UInt64) — عدد المرات التي لا يكون فيها جزء البيانات المطلوب موجودًا على أي نسخة متماثلة (حتى النسخ غير المتصلة حاليًا). وتُعدّ أجزاء البيانات هذه مفقودة نهائيًا. وهذا أمر طبيعي في حالة asynchronous replication (إذا لم تكن quorum inserts مفعّلة)، عندما تتعطل النسخة المتماثلة التي كُتب عليها جزء البيانات، ثم تعود للعمل بعد التعطل من دون أن تحتوي على ذلك الجزء. ProfileEvent_ReplicatedCoveredPartsInZooKeeperOnStart (UInt64) — لأغراض debugging. عدد الأجزاء في ZooKeeper التي لديها جزء يغطيها، لكنها غير موجودة على disk. ويُتحقق من ذلك عند بدء تشغيل server.

(UInt64) — لأغراض debugging. عدد الأجزاء في ZooKeeper التي لديها جزء يغطيها، لكنها غير موجودة على disk. ويُتحقق من ذلك عند بدء تشغيل server. ProfileEvent_QuorumParts (UInt64) — عدد أجزاء البيانات المكتوبة باستخدام quorum. ويُحتسب كجزء واحد في حالة sync insert، وقد يصل إلى عدد async inserts بالنسبة إلى عملية insert التي تقوم بـ flush لـ async inserts.

(UInt64) — عدد أجزاء البيانات المكتوبة باستخدام quorum. ويُحتسب كجزء واحد في حالة sync insert، وقد يصل إلى عدد async inserts بالنسبة إلى عملية insert التي تقوم بـ flush لـ async inserts. ProfileEvent_QuorumWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار quorum أثناء inserts.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار quorum أثناء inserts. ProfileEvent_QuorumFailedInserts (UInt64) — عدد عمليات inserts التي فشلت بسبب عدم الوصول إلى quorum.

(UInt64) — عدد عمليات inserts التي فشلت بسبب عدم الوصول إلى quorum. ProfileEvent_InsertedRows (UInt64) — عدد الصفوف التي أُدرجت بأمر INSERT في جميع الجداول.

(UInt64) — عدد الصفوف التي أُدرجت بأمر INSERT في جميع الجداول. ProfileEvent_InsertedBytes (UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة؛ للأعمدة كما تكون مخزّنة في الذاكرة) التي أُدرجت بأمر INSERT في جميع الجداول.

(UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة؛ للأعمدة كما تكون مخزّنة في الذاكرة) التي أُدرجت بأمر INSERT في جميع الجداول. ProfileEvent_DelayedInserts (UInt64) — عدد المرات التي خضع فيها INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition.

(UInt64) — عدد المرات التي خضع فيها INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition. ProfileEvent_RejectedInserts (UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree مع الاستثناء ‘Too many parts’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition.

(UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree مع الاستثناء ‘Too many parts’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition. ProfileEvent_DelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition.

(UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في partition. ProfileEvent_DelayedMutations (UInt64) — عدد المرات التي خضعت فيها mutation في جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول.

(UInt64) — عدد المرات التي خضعت فيها mutation في جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول. ProfileEvent_RejectedMutations (UInt64) — عدد المرات التي رُفضت فيها mutation في جدول MergeTree مع الاستثناء ‘Too many mutations’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول.

(UInt64) — عدد المرات التي رُفضت فيها mutation في جدول MergeTree مع الاستثناء ‘Too many mutations’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول. ProfileEvent_DelayedMutationsMilliseconds (UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع mutation في جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول.

(UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع mutation في جدول MergeTree لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد الـ mutations غير المكتملة للجدول. ProfileEvent_RejectedLightweightUpdates (UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها lightweight update بسبب كثرة البايتات غير المضغوطة في Patches.

(UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها lightweight update بسبب كثرة البايتات غير المضغوطة في Patches. ProfileEvent_DistributedDelayedInserts (UInt64) — عدد المرات التي خضع فيها INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.

(UInt64) — عدد المرات التي خضع فيها INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة. ProfileEvent_DistributedRejectedInserts (UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها INSERT لكتلة إلى جدول Distributed مع الاستثناء ‘Too many bytes’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.

(UInt64) — عدد المرات التي رُفض فيها INSERT لكتلة إلى جدول Distributed مع الاستثناء ‘Too many bytes’ بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة. ProfileEvent_DistributedDelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.

(UInt64) — إجمالي عدد المللي ثانية التي استُغرقت أثناء خضوع INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتحديد المعدّل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة. ProfileEvent_DuplicatedInsertedBlocks (UInt64) — عدد عمليات INSERT المتزامنة إلى جدول *MergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها.

(UInt64) — عدد عمليات INSERT المتزامنة إلى جدول *MergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها. ProfileEvent_SelfDuplicatedAsyncInserts (UInt64) — عدد عمليات async insert في الكتلة المُدرجة بأمر INSERT إلى جدول ReplicatedMergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها ذاتيًا.

(UInt64) — عدد عمليات async insert في الكتلة المُدرجة بأمر INSERT إلى جدول ReplicatedMergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها ذاتيًا. ProfileEvent_DuplicatedAsyncInserts (UInt64) — عدد عمليات async insert في الكتلة المُدرجة بأمر INSERT إلى جدول ReplicatedMergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها.

(UInt64) — عدد عمليات async insert في الكتلة المُدرجة بأمر INSERT إلى جدول ReplicatedMergeTree التي أُزيلت ازدواجيتها. ProfileEvent_DuplicationElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في التحقق من ازدواجية الكتل المُدرجة بأمر INSERT إلى جداول *MergeTree.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في التحقق من ازدواجية الكتل المُدرجة بأمر INSERT إلى جداول *MergeTree. ProfileEvent_ZooKeeperInit (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها اتصال مع ZooKeeper.

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئ فيها اتصال مع ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperTransactions (UInt64) — عدد عمليات ZooKeeper، وتشمل عمليات القراءة والكتابة، بالإضافة إلى المعاملات المتعددة.

(UInt64) — عدد عمليات ZooKeeper، وتشمل عمليات القراءة والكتابة، بالإضافة إلى المعاملات المتعددة. ProfileEvent_ZooKeeperList (UInt64) — عدد طلبات ‘list’ ‏(getChildren) إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘list’ ‏(getChildren) إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperListRecursive (UInt64) — عدد طلبات ‘listRecursive’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘listRecursive’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperCreate (UInt64) — عدد طلبات ‘create’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘create’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperRemove (UInt64) — عدد طلبات ‘remove’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘remove’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperExists (UInt64) — عدد طلبات ‘exists’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘exists’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperGet (UInt64) — عدد طلبات ‘get’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘get’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperSet (UInt64) — عدد طلبات ‘set’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘set’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperMulti (UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة).

(UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة). ProfileEvent_ZooKeeperMultiRead (UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ للقراءة إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة).

(UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ للقراءة إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة). ProfileEvent_ZooKeeperMultiWrite (UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ للكتابة إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة).

(UInt64) — عدد طلبات ‘multi’ للكتابة إلى ZooKeeper (المعاملات المركبة). ProfileEvent_ZooKeeperCheck (UInt64) — عدد طلبات ‘check’ إلى ZooKeeper. وعادةً لا يكون لها معنى بمفردها، بل فقط كجزء من معاملة معقدة.

(UInt64) — عدد طلبات ‘check’ إلى ZooKeeper. وعادةً لا يكون لها معنى بمفردها، بل فقط كجزء من معاملة معقدة. ProfileEvent_ZooKeeperSync (UInt64) — عدد طلبات ‘sync’ إلى ZooKeeper. نادرًا ما تكون هذه الطلبات مطلوبة أو قابلة للاستخدام.

(UInt64) — عدد طلبات ‘sync’ إلى ZooKeeper. نادرًا ما تكون هذه الطلبات مطلوبة أو قابلة للاستخدام. ProfileEvent_ZooKeeperReconfig (UInt64) — عدد طلبات ‘reconfig’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘reconfig’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperClose (UInt64) — عدد مرات إغلاق الاتصال مع ZooKeeper طوعًا.

(UInt64) — عدد مرات إغلاق الاتصال مع ZooKeeper طوعًا. ProfileEvent_ZooKeeperGetACL (UInt64) — عدد طلبات ‘getACL’ إلى ZooKeeper.

(UInt64) — عدد طلبات ‘getACL’ إلى ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperWatchResponse (UInt64) — عدد مرات تلقي إشعار watch من ZooKeeper.

(UInt64) — عدد مرات تلقي إشعار watch من ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperUserExceptions (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء العمل مع ZooKeeper المرتبطة بالبيانات (مثل عدم وجود عقدة، أو إصدار غير صحيح، أو ما شابه ذلك).

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء العمل مع ZooKeeper المرتبطة بالبيانات (مثل عدم وجود عقدة، أو إصدار غير صحيح، أو ما شابه ذلك). ProfileEvent_ZooKeeperHardwareExceptions (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء العمل مع ZooKeeper المرتبطة بالشبكة (مثل فقدان الاتصال أو ما شابه ذلك).

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء العمل مع ZooKeeper المرتبطة بالشبكة (مثل فقدان الاتصال أو ما شابه ذلك). ProfileEvent_ZooKeeperOtherExceptions (UInt64) — عدد الاستثناءات الأخرى أثناء العمل مع ZooKeeper، بخلاف ZooKeeperUserExceptions و ZooKeeperHardwareExceptions.

(UInt64) — عدد الاستثناءات الأخرى أثناء العمل مع ZooKeeper، بخلاف ZooKeeperUserExceptions و ZooKeeperHardwareExceptions. ProfileEvent_ZooKeeperWaitMicroseconds (UInt64) — عدد الميكروثواني المستغرقة في انتظار الاستجابات من ZooKeeper بعد إنشاء طلب، مجمعة عبر جميع الخيوط الطالبة.

(UInt64) — عدد الميكروثواني المستغرقة في انتظار الاستجابات من ZooKeeper بعد إنشاء طلب، مجمعة عبر جميع الخيوط الطالبة. ProfileEvent_ZooKeeperBytesSent (UInt64) — عدد البايتات المرسلة عبر الشبكة أثناء التواصل مع ZooKeeper.

(UInt64) — عدد البايتات المرسلة عبر الشبكة أثناء التواصل مع ZooKeeper. ProfileEvent_ZooKeeperBytesReceived (UInt64) — عدد البايتات المستلمة عبر الشبكة أثناء التواصل مع ZooKeeper.

(UInt64) — عدد البايتات المستلمة عبر الشبكة أثناء التواصل مع ZooKeeper. ProfileEvent_DistributedConnectionTries (UInt64) — العدد الإجمالي لمحاولات الاتصال الموزع.

(UInt64) — العدد الإجمالي لمحاولات الاتصال الموزع. ProfileEvent_DistributedConnectionUsable (UInt64) — العدد الإجمالي للاتصالات الموزعة الناجحة إلى خادم قابل للاستخدام (يحتوي على الجدول المطلوب، لكنه قد يكون متقادمًا).

(UInt64) — العدد الإجمالي للاتصالات الموزعة الناجحة إلى خادم قابل للاستخدام (يحتوي على الجدول المطلوب، لكنه قد يكون متقادمًا). ProfileEvent_DistributedConnectionFailTry (UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي يفشل فيها الاتصال الموزع مع إعادة المحاولة.

(UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي يفشل فيها الاتصال الموزع مع إعادة المحاولة. ProfileEvent_DistributedConnectionMissingTable (UInt64) — عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزع لأنها لا تحتوي على جدول مطلوب للاستعلام.

(UInt64) — عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزع لأنها لا تحتوي على جدول مطلوب للاستعلام. ProfileEvent_DistributedConnectionStaleReplica (UInt64) — عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزع لأن أحد الجداول المطلوبة للاستعلام كان لديه تأخر في النسخ المتماثل أعلى من العتبة المُعدّة.

(UInt64) — عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزع لأن أحد الجداول المطلوبة للاستعلام كان لديه تأخر في النسخ المتماثل أعلى من العتبة المُعدّة. ProfileEvent_DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica (UInt64) — عدد النُسخ المتماثلة التي جرى تخطيها أثناء INSERT في جدول Distributed بسبب كونها للقراءة فقط

(UInt64) — عدد النُسخ المتماثلة التي جرى تخطيها أثناء INSERT في جدول Distributed بسبب كونها للقراءة فقط ProfileEvent_DistributedConnectionFailAtAll (UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي يفشل فيها الاتصال الموزع بعد انتهاء جميع محاولات إعادة المحاولة.

(UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي يفشل فيها الاتصال الموزع بعد انتهاء جميع محاولات إعادة المحاولة. ProfileEvent_Shards (UInt64) — عدد الشظايا المشاركة في استعلام، محسوبًا كمجموع عبر جميع الجداول الموزعة ودوال الجداول. ويُحتسب المضيف الواحد عدة مرات إذا ظهر في جداول متعددة. ويُمثّل هذا العدد إجمالي العدد المتوقع للشظايا، بما في ذلك الشظايا المتخطاة مع الإعداد skip_unavailable_shards .

(UInt64) — عدد الشظايا المشاركة في استعلام، محسوبًا كمجموع عبر جميع الجداول الموزعة ودوال الجداول. ويُحتسب المضيف الواحد عدة مرات إذا ظهر في جداول متعددة. ويُمثّل هذا العدد إجمالي العدد المتوقع للشظايا، بما في ذلك الشظايا المتخطاة مع الإعداد . ProfileEvent_HedgedRequestsChangeReplica (UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي انتهت فيها مهلة تغيير النسخة المتماثلة في الطلبات المُحوَّطة.

(UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي انتهت فيها مهلة تغيير النسخة المتماثلة في الطلبات المُحوَّطة. ProfileEvent_SuspendSendingQueryToShard (UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي عُلِّق فيها إرسال الاستعلام إلى الشظية عند تمكين async_query_sending_for_remote .

(UInt64) — العدد الإجمالي للحالات التي عُلِّق فيها إرسال الاستعلام إلى الشظية عند تمكين . ProfileEvent_CompileFunction (UInt64) — عدد مرات بدء ترجمة شيفرة LLVM المُولَّدة (لإنشاء دالة مدمجة للتعبيرات المعقدة).

(UInt64) — عدد مرات بدء ترجمة شيفرة LLVM المُولَّدة (لإنشاء دالة مدمجة للتعبيرات المعقدة). ProfileEvent_CompiledFunctionExecute (UInt64) — عدد مرات تنفيذ دالة مُترجَمة.

(UInt64) — عدد مرات تنفيذ دالة مُترجَمة. ProfileEvent_CompileExpressionsMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في ترجمة التعبيرات إلى شيفرة LLVM.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في ترجمة التعبيرات إلى شيفرة LLVM. ProfileEvent_CompileExpressionsBytes (UInt64) — عدد البايتات المستخدمة في ترجمة التعبيرات.

(UInt64) — عدد البايتات المستخدمة في ترجمة التعبيرات. ProfileEvent_ExecuteShellCommand (UInt64) — عدد مرات تنفيذ أوامر الـ shell.

(UInt64) — عدد مرات تنفيذ أوامر الـ shell. ProfileEvent_ExternalProcessingCompressedBytesTotal (UInt64) — عدد البايتات المضغوطة التي كتبتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط)

(UInt64) — عدد البايتات المضغوطة التي كتبتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط) ProfileEvent_ExternalProcessingUncompressedBytesTotal (UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) التي كتبتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط)

(UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) التي كتبتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط) ProfileEvent_ExternalProcessingFilesTotal (UInt64) — عدد الملفات التي استخدمتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط)

(UInt64) — عدد الملفات التي استخدمتها المعالجة الخارجية (الفرز/التجميع/الربط) ProfileEvent_ExternalSortWritePart (UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalSortMerge (UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalSortCompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المكتوبة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المكتوبة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalSortUncompressedBytes (UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة لأغراض الفرز في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalAggregationWritePart (UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalAggregationMerge (UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalAggregationCompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalAggregationUncompressedBytes (UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة إلى القرص لأغراض التجميع في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalJoinWritePart (UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات كتابة ملف مؤقت إلى القرص لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalJoinMerge (UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد مرات دمج الملفات المؤقتة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalJoinCompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المكتوبة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المكتوبة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_ExternalJoinUncompressedBytes (UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية.

(UInt64) — كمية البيانات (غير المضغوطة، قبل الضغط) المكتوبة لأغراض JOIN في الذاكرة الخارجية. ProfileEvent_IcebergPartitionPrunedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي جرى تخطيها أثناء استبعاد أقسام Iceberg

(UInt64) — عدد الملفات التي جرى تخطيها أثناء استبعاد أقسام Iceberg ProfileEvent_IcebergTrivialCountOptimizationApplied (UInt64) — تم تطبيق تحسين العدّ البسيط أثناء القراءة من Iceberg

(UInt64) — تم تطبيق تحسين العدّ البسيط أثناء القراءة من Iceberg ProfileEvent_IcebergVersionHintUsed (UInt64) — عدد مرات استخدام version-hint.text.

(UInt64) — عدد مرات استخدام version-hint.text. ProfileEvent_IcebergMinMaxIndexPrunedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها باستخدام MinMax index في Iceberg

(UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها باستخدام MinMax index في Iceberg ProfileEvent_JoinBuildTableRowCount (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في جدول build لعملية JOIN.

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في جدول build لعملية JOIN. ProfileEvent_JoinProbeTableRowCount (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في جدول probe لعملية JOIN.

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في جدول probe لعملية JOIN. ProfileEvent_JoinResultRowCount (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في ناتج عملية JOIN.

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف في ناتج عملية JOIN. ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformBlockCount (UInt64) — عدد الـ blocks الصادرة عن NonJoinedBlocksTransform.

(UInt64) — عدد الـ blocks الصادرة عن NonJoinedBlocksTransform. ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformRowCount (UInt64) — عدد الصفوف غير المنضمة الصادرة عن NonJoinedBlocksTransform.

(UInt64) — عدد الصفوف غير المنضمة الصادرة عن NonJoinedBlocksTransform. ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformBlockCount (UInt64) — عدد الـ blocks الصادرة عن DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.

(UInt64) — عدد الـ blocks الصادرة عن DelayedJoinedBlocksWorkerTransform. ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformRowCount (UInt64) — عدد الصفوف الصادرة عن DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.

(UInt64) — عدد الصفوف الصادرة عن DelayedJoinedBlocksWorkerTransform. ProfileEvent_JoinSpillingHashJoinSwitchedToGraceJoin (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تحويل (Concurrent)HashJoin إلى GraceHashJoin بسبب memory limit في SpillingHashJoin.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تحويل (Concurrent)HashJoin إلى GraceHashJoin بسبب memory limit في SpillingHashJoin. ProfileEvent_JoinReorderMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ خوارزمية إعادة ترتيب JOIN.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ خوارزمية إعادة ترتيب JOIN. ProfileEvent_JoinOptimizeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ تحسينات plan الخاصة بـ JOIN.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ تحسينات plan الخاصة بـ JOIN. ProfileEvent_QueryPlanOptimizeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ تحسينات query plan.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنفيذ تحسينات query plan. ProfileEvent_DeltaLakePartitionPrunedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء partition pruning في DeltaLake

(UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء partition pruning في DeltaLake ProfileEvent_DeltaLakeSnapshotInitializations (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها تهيئة snapshot لجدول DeltaLake (بتحميلها من object storage)

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها تهيئة snapshot لجدول DeltaLake (بتحميلها من object storage) ProfileEvent_DeltaLakeScannedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي جرى فحصها أثناء scan callbacks في DeltaLake

(UInt64) — عدد الملفات التي جرى فحصها أثناء scan callbacks في DeltaLake ProfileEvent_SlowRead (UInt64) — عدد عمليات reads من ملف التي كانت بطيئة. يشير ذلك إلى حمل زائد على النظام. يتم التحكم في thresholds بواسطة إعدادات read_backoff_*.

(UInt64) — عدد عمليات reads من ملف التي كانت بطيئة. يشير ذلك إلى حمل زائد على النظام. يتم التحكم في thresholds بواسطة إعدادات read_backoff_*. ProfileEvent_ReadBackoff (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها خفض عدد threads الخاصة بـ query processing بسبب بطء reads.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها خفض عدد threads الخاصة بـ query processing بسبب بطء reads. ProfileEvent_ReplicaPartialShutdown (UInt64) — عدد المرات التي اضطر فيها جدول Replicated إلى إلغاء تهيئة حالته بسبب انتهاء session في ZooKeeper. وتُعاد تهيئة الحالة كلما أصبح ZooKeeper متاحًا مرة أخرى.

(UInt64) — عدد المرات التي اضطر فيها جدول Replicated إلى إلغاء تهيئة حالته بسبب انتهاء session في ZooKeeper. وتُعاد تهيئة الحالة كلما أصبح ZooKeeper متاحًا مرة أخرى. ProfileEvent_IndexAnalysisRounds (UInt64) — عدد المرات التي أُجري فيها index analysis ضمن query.

(UInt64) — عدد المرات التي أُجري فيها index analysis ضمن query. ProfileEvent_SelectedParts (UInt64) — عدد data parts التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree.

(UInt64) — عدد data parts التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree. ProfileEvent_SelectedPartsTotal (UInt64) — العدد الإجمالي لـ data parts قبل اختيار ما سيُقرأ منها من جدول MergeTree.

(UInt64) — العدد الإجمالي لـ data parts قبل اختيار ما سيُقرأ منها من جدول MergeTree. ProfileEvent_SelectedRanges (UInt64) — عدد ranges (غير المتجاورة) في جميع data parts التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree.

(UInt64) — عدد ranges (غير المتجاورة) في جميع data parts التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree. ProfileEvent_SelectedMarks (UInt64) — عدد marks (index granules) التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree.

(UInt64) — عدد marks (index granules) التي تم اختيارها للقراءة من جدول MergeTree. ProfileEvent_SelectedMarksTotal (UInt64) — العدد الإجمالي لـ marks (index granules) قبل اختيار ما سيُقرأ منها من جدول MergeTree.

(UInt64) — العدد الإجمالي لـ marks (index granules) قبل اختيار ما سيُقرأ منها من جدول MergeTree. ProfileEvent_SelectedRows (UInt64) — عدد الصفوف التي تم SELECTها من جميع الجداول.

(UInt64) — عدد الصفوف التي تم SELECTها من جميع الجداول. ProfileEvent_SelectedBytes (UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة؛ للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تم SELECTها من جميع الجداول.

(UInt64) — عدد البايتات (غير المضغوطة؛ للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تم SELECTها من جميع الجداول. ProfileEvent_RowsReadByMainReader (UInt64) — عدد الصفوف المقروءة من جداول MergeTree بواسطة القارئ الرئيسي (بعد خطوة PREWHERE).

(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة من جداول MergeTree بواسطة القارئ الرئيسي (بعد خطوة PREWHERE). ProfileEvent_RowsReadByPrewhereReaders (UInt64) — عدد الصفوف المقروءة من جداول MergeTree (إجمالًا) بواسطة قرّاء prewhere.

(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة من جداول MergeTree (إجمالًا) بواسطة قرّاء prewhere. ProfileEvent_LoadedDataParts (UInt64) — عدد أجزاء البيانات التي حمّلتها جداول MergeTree أثناء التهيئة.

(UInt64) — عدد أجزاء البيانات التي حمّلتها جداول MergeTree أثناء التهيئة. ProfileEvent_LoadedDataPartsMicroseconds (UInt64) — عدد الميكروثواني التي استغرقتها جداول MergeTree لتحميل أجزاء البيانات أثناء التهيئة.

(UInt64) — عدد الميكروثواني التي استغرقتها جداول MergeTree لتحميل أجزاء البيانات أثناء التهيئة. ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyProcessedMarks (UInt64) — إجمالي العلامات التي تمت معالجتها أثناء تحليل المفتاح الأساسي.

(UInt64) — إجمالي العلامات التي تمت معالجتها أثناء تحليل المفتاح الأساسي. ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرق في تصفية الأجزاء باستخدام المفتاح الأساسي.

(UInt64) — الوقت المستغرق في تصفية الأجزاء باستخدام المفتاح الأساسي. ProfileEvent_FilteringMarksWithSecondaryKeysMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرق في تصفية الأجزاء باستخدام فهارس التخطي.

(UInt64) — الوقت المستغرق في تصفية الأجزاء باستخدام فهارس التخطي. ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق أثناء تحليل الفهرس الموزع

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق أثناء تحليل الفهرس الموزع ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisScheduledReplicas (UInt64) — عدد النسخ المتماثلة التي جرى جدولة تحليل الفهرس الموزع عليها (ستُحتسب النسخة المتماثلة المحلية مرة واحدة)

(UInt64) — عدد النسخ المتماثلة التي جرى جدولة تحليل الفهرس الموزع عليها (ستُحتسب النسخة المتماثلة المحلية مرة واحدة) ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaUnavailable (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحليل الفهرس الموزع على إحدى النسخ المتماثلة من دون مسار بديل (فشل أثناء الاتصال)

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحليل الفهرس الموزع على إحدى النسخ المتماثلة من دون مسار بديل (فشل أثناء الاتصال) ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaFallback (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحليل الفهرس الموزع على إحدى النسخ المتماثلة مع الرجوع إلى النسخة المتماثلة المحلية

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحليل الفهرس الموزع على إحدى النسخ المتماثلة مع الرجوع إلى النسخة المتماثلة المحلية ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisParts (UInt64) — عدد الأجزاء المرسلة لتحليل الفهرس الموزع

(UInt64) — عدد الأجزاء المرسلة لتحليل الفهرس الموزع ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMissingParts (UInt64) — عدد الأجزاء المفقودة أثناء تحليل الفهرس الموزع التي سيجري التعامل معها محليًا

(UInt64) — عدد الأجزاء المفقودة أثناء تحليل الفهرس الموزع التي سيجري التعامل معها محليًا ProfileEvent_WaitMarksLoadMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرق في تحميل العلامات

(UInt64) — الوقت المستغرق في تحميل العلامات ProfileEvent_BackgroundLoadingMarksTasks (UInt64) — عدد المهام الخلفية لتحميل العلامات

(UInt64) — عدد المهام الخلفية لتحميل العلامات ProfileEvent_MarksTasksFromCache (UInt64) — عدد المرات التي حُمّلت فيها العلامات بشكل متزامن لأنها كانت موجودة بالفعل في الذاكرة المؤقتة.

(UInt64) — عدد المرات التي حُمّلت فيها العلامات بشكل متزامن لأنها كانت موجودة بالفعل في الذاكرة المؤقتة. ProfileEvent_LoadingMarksTasksCanceled (UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها المهام الخلفية لتحميل العلامات

(UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها المهام الخلفية لتحميل العلامات ProfileEvent_LoadedMarksFiles (UInt64) — عدد ملفات العلامات التي تم تحميلها.

(UInt64) — عدد ملفات العلامات التي تم تحميلها. ProfileEvent_LoadedMarksCount (UInt64) — عدد العلامات التي تم تحميلها (الإجمالي عبر الأعمدة).

(UInt64) — عدد العلامات التي تم تحميلها (الإجمالي عبر الأعمدة). ProfileEvent_LoadedMarksMemoryBytes (UInt64) — حجم التمثيلات الموجودة في الذاكرة للعلامات المحمّلة.

(UInt64) — حجم التمثيلات الموجودة في الذاكرة للعلامات المحمّلة. ProfileEvent_MarkCacheEvictedBytes (UInt64) — عدد البايتات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات.

(UInt64) — عدد البايتات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات. ProfileEvent_MarkCacheEvictedMarks (UInt64) — عدد العلامات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات.

(UInt64) — عدد العلامات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات. ProfileEvent_MarkCacheEvictedFiles (UInt64) — عدد ملفات العلامات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات.

(UInt64) — عدد ملفات العلامات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة للعلامات. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexFiles (UInt64) — عدد ملفات الفهرس الأساسي التي تم تحميلها.

(UInt64) — عدد ملفات الفهرس الأساسي التي تم تحميلها. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexRows (UInt64) — عدد صفوف المفتاح الأساسي التي تم تحميلها.

(UInt64) — عدد صفوف المفتاح الأساسي التي تم تحميلها. ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexBytes (UInt64) — عدد صفوف المفتاح الأساسي التي تم تحميلها.

(UInt64) — عدد صفوف المفتاح الأساسي التي تم تحميلها. ProfileEvent_Merge (UInt64) — عدد عمليات الدمج في الخلفية التي بدأ تشغيلها.

(UInt64) — عدد عمليات الدمج في الخلفية التي بدأ تشغيلها. ProfileEvent_MergeSourceParts (UInt64) — عدد الأجزاء المصدر المجدولة لعمليات الدمج.

(UInt64) — عدد الأجزاء المصدر المجدولة لعمليات الدمج. ProfileEvent_MergedRows (UInt64) — الصفوف المقروءة لعمليات الدمج في الخلفية. هذا هو عدد الصفوف قبل الدمج.

(UInt64) — الصفوف المقروءة لعمليات الدمج في الخلفية. هذا هو عدد الصفوف قبل الدمج. ProfileEvent_MergedColumns (UInt64) — عدد الأعمدة التي تم دمجها خلال المرحلة الأفقية من عمليات الدمج.

(UInt64) — عدد الأعمدة التي تم دمجها خلال المرحلة الأفقية من عمليات الدمج. ProfileEvent_GatheredColumns (UInt64) — عدد الأعمدة التي جُمعت خلال المرحلة الرأسية من عمليات الدمج.

(UInt64) — عدد الأعمدة التي جُمعت خلال المرحلة الرأسية من عمليات الدمج. ProfileEvent_MergedProjections (UInt64) — عدد projections التي تم دمجها (ولم يُعَد بناؤها) أثناء عمليات دمج MergeTree.

(UInt64) — عدد projections التي تم دمجها (ولم يُعَد بناؤها) أثناء عمليات دمج MergeTree. ProfileEvent_RebuiltProjections (UInt64) — عدد projections التي أُعيد بناؤها من الصفر أثناء عمليات دمج MergeTree.

(UInt64) — عدد projections التي أُعيد بناؤها من الصفر أثناء عمليات دمج MergeTree. ProfileEvent_MergedUncompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما كانت مخزنة في الذاكرة) التي تمت قراءتها لعمليات الدمج في الخلفية. وهذا هو الحجم قبل الدمج.

(UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما كانت مخزنة في الذاكرة) التي تمت قراءتها لعمليات الدمج في الخلفية. وهذا هو الحجم قبل الدمج. ProfileEvent_MergeWrittenRows (UInt64) — عدد الصفوف المكتوبة أثناء الدمج.

(UInt64) — عدد الصفوف المكتوبة أثناء الدمج. ProfileEvent_MergeTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeCommitMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تثبيت نتائج الدمج (إعادة تسمية الأجزاء، والتحقق من checksum، وتحديثات ZooKeeper)

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تثبيت نتائج الدمج (إعادة تسمية الأجزاء، والتحقق من checksum، وتحديثات ZooKeeper) ProfileEvent_MergeHorizontalStageTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في المرحلة الأفقية من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في المرحلة الأفقية من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ المرحلة الأفقية من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ المرحلة الأفقية من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeVerticalStageTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في المرحلة الرأسية من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في المرحلة الرأسية من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeVerticalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ المرحلة الرأسية من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ المرحلة الرأسية من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeTextIndexStageTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة الفهرس النصي من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة الفهرس النصي من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeTextIndexStageExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة الفهرس النصي من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة الفهرس النصي من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeProjectionStageTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة projections من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة projections من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergeProjectionStageExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة projections من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة projections من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergePrewarmStageTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة التهيئة المسبقة من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في مرحلة التهيئة المسبقة من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergePrewarmStageExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة التهيئة المسبقة من عمليات الدمج في الخلفية

(UInt64) — إجمالي وقت الانشغال المستغرَق في تنفيذ مرحلة التهيئة المسبقة من عمليات الدمج في الخلفية ProfileEvent_MergesRejectedByMemoryLimit (UInt64) — عدد عمليات الدمج في الخلفية التي رُفضت بسبب حد الذاكرة

(UInt64) — عدد عمليات الدمج في الخلفية التي رُفضت بسبب حد الذاكرة ProfileEvent_MergingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المرتبة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المرتبة ProfileEvent_AggregatingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء تجميع الأعمدة المرتبة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء تجميع الأعمدة المرتبة ProfileEvent_CoalescingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المرتبة معًا

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المرتبة معًا ProfileEvent_CollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء collapsing الأعمدة المرتبة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء collapsing الأعمدة المرتبة ProfileEvent_ReplacingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء استبدال الأعمدة المرتبة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء استبدال الأعمدة المرتبة ProfileEvent_SummingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء جمع الأعمدة المرتبة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء جمع الأعمدة المرتبة ProfileEvent_VersionedCollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء collapsing الأعمدة المرتبة حسب الإصدار

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء collapsing الأعمدة المرتبة حسب الإصدار ProfileEvent_GatheringColumnMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء جمع الأعمدة من أجل vertical merge

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق أثناء جمع الأعمدة من أجل vertical merge ProfileEvent_MutationTotalParts (UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي جرت محاولة تطبيق mutations عليها

(UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي جرت محاولة تطبيق mutations عليها ProfileEvent_MutationUntouchedParts (UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي جرت محاولة تطبيق mutations عليها، ولكن تم تخطيها بالكامل وفقًا للـ predicate

(UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي جرت محاولة تطبيق mutations عليها، ولكن تم تخطيها بالكامل وفقًا للـ predicate ProfileEvent_MutationCreatedEmptyParts (UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي استُبدلت بأجزاء فارغة بدلًا من تنفيذ mutation

(UInt64) — العدد الإجمالي للأجزاء التي استُبدلت بأجزاء فارغة بدلًا من تنفيذ mutation ProfileEvent_MutatedRows (UInt64) — الصفوف المقروءة من أجل mutations. هذا هو عدد الصفوف قبل mutation

(UInt64) — الصفوف المقروءة من أجل mutations. هذا هو عدد الصفوف قبل mutation ProfileEvent_MutatedUncompressedBytes (UInt64) — البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تمت قراءتها من أجل mutations. هذا هو العدد قبل mutation.

(UInt64) — البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تمت قراءتها من أجل mutations. هذا هو العدد قبل mutation. ProfileEvent_MutationAffectedRowsUpperBound (UInt64) — الحد الأعلى لعدد الصفوف التي تأثرت بـ mutation (مثل عدد الصفوف التي تستوفي predicate الخاصة بـ UPDATE أو Delete mutation). قد يكون العدد الفعلي أقل قليلًا

(UInt64) — الحد الأعلى لعدد الصفوف التي تأثرت بـ mutation (مثل عدد الصفوف التي تستوفي predicate الخاصة بـ UPDATE أو Delete mutation). قد يكون العدد الفعلي أقل قليلًا ProfileEvent_MutationTotalMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في mutations.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في mutations. ProfileEvent_MutationExecuteMilliseconds (UInt64) — إجمالي busy time المستغرَق في تنفيذ mutations.

(UInt64) — إجمالي busy time المستغرَق في تنفيذ mutations. ProfileEvent_MutationCommitMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في commit نتائج mutation (إعادة تسمية الجزء، التحقق من checksum، وتحديثات ZooKeeper)

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في commit نتائج mutation (إعادة تسمية الجزء، التحقق من checksum، وتحديثات ZooKeeper) ProfileEvent_MutationAllPartColumns (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئت فيها مهمة لتطبيق mutation على جميع الأعمدة في الجزء

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئت فيها مهمة لتطبيق mutation على جميع الأعمدة في الجزء ProfileEvent_MutationSomePartColumns (UInt64) — عدد المرات التي أُنشئت فيها مهمة لتطبيق mutation على بعض الأعمدة في الجزء

(UInt64) — عدد المرات التي أُنشئت فيها مهمة لتطبيق mutation على بعض الأعمدة في الجزء ProfileEvent_MutateTaskProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب projections ضمن mutations

(UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب projections ضمن mutations ProfileEvent_MergeTreeDataWriterRows (UInt64) — عدد الصفوف التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree.

(UInt64) — عدد الصفوف التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterUncompressedBytes (UInt64) — البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree.

(UInt64) — البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما هي مخزنة في الذاكرة) التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterCompressedBytes (UInt64) — البايتات المكتوبة إلى filesystem للبيانات التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree.

(UInt64) — البايتات المكتوبة إلى filesystem للبيانات التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocks (UInt64) — عدد الـ blocks التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree. يُشكّل كل block data part من المستوى صفر.

(UInt64) — عدد الـ blocks التي تم INSERTها إلى جداول MergeTree. يُشكّل كل block data part من المستوى صفر. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — عدد الكتل المُدرجة في جداول MergeTree التي بدا أنها كانت مرتبة مسبقًا.

(UInt64) — عدد الكتل المُدرجة في جداول MergeTree التي بدا أنها كانت مرتبة مسبقًا. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ MergeMutate.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ MergeMutate.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ MergeMutate.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ MergeMutate. ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ MergeMutate.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ MergeMutate. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Move.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Move.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Move.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Move. ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Move.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Move. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Fetch.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Fetch.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Fetch.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Fetch. ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Fetch.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Fetch. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Common.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في executeStep() لمهام منفّذ Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Common.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في cancel() لمهام منفّذ Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Common.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إعادة ضبط المهمة في منفّذ Common. ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Common.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الاكتمال في منفّذ Common. ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSkipIndicesCalculationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب فهارس التخطي

(UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب فهارس التخطي ProfileEvent_MergeTreeDataWriterStatisticsCalculationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب الإحصاءات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب الإحصاءات ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في فرز الكتل

(UInt64) — الوقت المستغرَق في فرز الكتل ProfileEvent_MergeTreeDataWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في دمج كتل الإدخال (لمحركات MergeTree الخاصة)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في دمج كتل الإدخال (لمحركات MergeTree الخاصة) ProfileEvent_MergeTreeDataWriterProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب الإسقاطات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في حساب الإسقاطات ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في فرز الكتل (بالنسبة إلى projection، قد يكون هذا مفتاحًا مختلفًا عن sorting key الخاص بالجدول)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في فرز الكتل (بالنسبة إلى projection، قد يكون هذا مفتاحًا مختلفًا عن sorting key الخاص بالجدول) ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في دمج الكتل

(UInt64) — الوقت المستغرَق في دمج الكتل ProfileEvent_InsertedWideParts (UInt64) — عدد الأجزاء المُدرجة بتنسيق Wide.

(UInt64) — عدد الأجزاء المُدرجة بتنسيق Wide. ProfileEvent_InsertedCompactParts (UInt64) — عدد الأجزاء المُدرجة بتنسيق Compact.

(UInt64) — عدد الأجزاء المُدرجة بتنسيق Compact. ProfileEvent_MergedIntoWideParts (UInt64) — عدد الأجزاء المدمجة إلى تنسيق Wide.

(UInt64) — عدد الأجزاء المدمجة إلى تنسيق Wide. ProfileEvent_MergedIntoCompactParts (UInt64) — عدد الأجزاء المدمجة إلى تنسيق Compact.

(UInt64) — عدد الأجزاء المدمجة إلى تنسيق Compact. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterRows (UInt64) — عدد الصفوف التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree.

(UInt64) — عدد الصفوف التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterUncompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما تُخزَّن في الذاكرة) التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree.

(UInt64) — عدد البايتات غير المضغوطة (للأعمدة كما تُخزَّن في الذاكرة) التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterCompressedBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات للبيانات التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات للبيانات التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocks (UInt64) — عدد الكتل التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree. تُشكّل كل كتلة جزء بيانات من المستوى صفر.

(UInt64) — عدد الكتل التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree. تُشكّل كل كتلة جزء بيانات من المستوى صفر. ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — عدد الكتل التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree والتي بدا أنها مرتبة مسبقًا.

(UInt64) — عدد الكتل التي أُدرجت باستخدام INSERT في إسقاط جداول MergeTree والتي بدا أنها مرتبة مسبقًا. ProfileEvent_CannotRemoveEphemeralNode (UInt64) — عدد المرات التي حدث فيها خطأ أثناء محاولة إزالة عقدة مؤقتة. لا يُعد هذا مشكلة، لأن تنفيذنا لمكتبة ZooKeeper يضمن انتهاء صلاحية الجلسة وإزالة العقدة.

(UInt64) — عدد المرات التي حدث فيها خطأ أثناء محاولة إزالة عقدة مؤقتة. لا يُعد هذا مشكلة، لأن تنفيذنا لمكتبة ZooKeeper يضمن انتهاء صلاحية الجلسة وإزالة العقدة. ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesCreated (UInt64) — عدد تعبيرات regular expression متعددة أنماط البحث (مكتبة VectorScan) التي جرى تجميعها.

(UInt64) — عدد تعبيرات regular expression متعددة أنماط البحث (مكتبة VectorScan) التي جرى تجميعها. ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها جلب regular expression مُجمَّع متعدد أنماط البحث (مكتبة VectorScan) من ذاكرة التخزين المؤقت العامة.

(UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها جلب regular expression مُجمَّع متعدد أنماط البحث (مكتبة VectorScan) من ذاكرة التخزين المؤقت العامة. ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheMiss (UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها جلب regular expression مُجمَّع متعدد أنماط البحث (مكتبة VectorScan) من ذاكرة التخزين المؤقت العامة.

(UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها جلب regular expression مُجمَّع متعدد أنماط البحث (مكتبة VectorScan) من ذاكرة التخزين المؤقت العامة. ProfileEvent_RegexpLocalCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها جلب regular expression مُجمَّع من ذاكرة تخزين مؤقت محلية.

(UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها جلب regular expression مُجمَّع من ذاكرة تخزين مؤقت محلية. ProfileEvent_RegexpLocalCacheMiss (UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها جلب regular expression مُجمَّع من ذاكرة تخزين مؤقت محلية.

(UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها جلب regular expression مُجمَّع من ذاكرة تخزين مؤقت محلية. ProfileEvent_ContextLock (UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل Context أو محاولة الحصول عليه. هذا قفل عام.

(UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل Context أو محاولة الحصول عليه. هذا قفل عام. ProfileEvent_ContextLockWaitMicroseconds (UInt64) — وقت انتظار قفل Context بالميكروثانية

(UInt64) — وقت انتظار قفل Context بالميكروثانية ProfileEvent_StorageBufferFlush (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تفريغ buffer في جدول ‘Buffer’.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferErrorOnFlush (UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها تفريغ buffer في جدول ‘Buffer’ بسبب خطأ في الكتابة إلى الجدول الوجهة.

(UInt64) — عدد المرات التي تعذّر فيها تفريغ buffer في جدول ‘Buffer’ بسبب خطأ في الكتابة إلى الجدول الوجهة. ProfileEvent_StorageBufferPassedAllMinThresholds (UInt64) — عدد المرات التي استوفت فيها معايير الحدود الدنيا لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’.

(UInt64) — عدد المرات التي استوفت فيها معايير الحدود الدنيا لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeMaxThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ حد الزمن الأقصى لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ حد الزمن الأقصى لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsMaxThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ الحد الأقصى لعدد الصفوف لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ الحد الأقصى لعدد الصفوف لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesMaxThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ الحد الأقصى لعدد البايتات لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ الحد الأقصى لعدد البايتات لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeFlushThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ حد التفريغ الزمني الخاص بالتنفيذ في الخلفية فقط لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ حد التفريغ الزمني الخاص بالتنفيذ في الخلفية فقط لتفريغ buffer في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة. ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsFlushThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ عتبة تفريغ الصفوف، المخصصة للتفريغ في الخلفية فقط، لتفريغ مخزن مؤقت في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ عتبة تفريغ الصفوف، المخصصة للتفريغ في الخلفية فقط، لتفريغ مخزن مؤقت في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة. ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesFlushThreshold (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ عتبة تفريغ البايتات، المخصصة للتفريغ في الخلفية فقط، لتفريغ مخزن مؤقت في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها بلوغ عتبة تفريغ البايتات، المخصصة للتفريغ في الخلفية فقط، لتفريغ مخزن مؤقت في جدول ‘Buffer’. هذا مقياس مخصص للخبراء فقط. إذا كنت تقرأ هذا ولست خبيرًا، فتوقف عن القراءة. ProfileEvent_StorageBufferLayerLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — وقت انتظار طبقة Buffer أثناء القراءة.

(UInt64) — وقت انتظار طبقة Buffer أثناء القراءة. ProfileEvent_StorageBufferLayerLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — وقت انتظار توفر طبقة Buffer للكتابة إليها (يمكن استخدامه لضبط طبقات Buffer).

(UInt64) — وقت انتظار توفر طبقة Buffer للكتابة إليها (يمكن استخدامه لضبط طبقات Buffer). ProfileEvent_SystemLogErrorOnFlush (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها أي سجل من سجلات النظام في التفريغ إلى جدول النظام المقابل. وتُعاد محاولات التفريغ.

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها أي سجل من سجلات النظام في التفريغ إلى جدول النظام المقابل. وتُعاد محاولات التفريغ. ProfileEvent_DictCacheKeysRequested (UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’.

(UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedMiss (UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’ ولكن لم يُعثر عليها في مصدر البيانات.

(UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’ ولكن لم يُعثر عليها في مصدر البيانات. ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedFound (UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’ والتي عُثر عليها في مصدر البيانات.

(UInt64) — عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من نوع ‘cache’ والتي عُثر عليها في مصدر البيانات. ProfileEvent_DictCacheKeysExpired (UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة، لكنها كانت منتهية الصلاحية.

(UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة، لكنها كانت منتهية الصلاحية. ProfileEvent_DictCacheKeysNotFound (UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ ولم يُعثر عليها.

(UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ ولم يُعثر عليها. ProfileEvent_DictCacheKeysHit (UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة.

(UInt64) — عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة. ProfileEvent_DictCacheRequestTimeNs (UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في الاستعلام عن مصادر البيانات الخارجية للقواميس من نوع ‘cache’.

(UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في الاستعلام عن مصادر البيانات الخارجية للقواميس من نوع ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheRequests (UInt64) — عدد الطلبات المجمّعة المرسلة إلى مصادر البيانات الخارجية للقواميس من نوع ‘cache’.

(UInt64) — عدد الطلبات المجمّعة المرسلة إلى مصادر البيانات الخارجية للقواميس من نوع ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheLockWriteNs (UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في انتظار قفل الكتابة لتحديث بيانات القواميس من نوع ‘cache’.

(UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في انتظار قفل الكتابة لتحديث بيانات القواميس من نوع ‘cache’. ProfileEvent_DictCacheLockReadNs (UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في انتظار قفل القراءة للبحث عن البيانات الخاصة بالقواميس من نوع ‘cache’.

(UInt64) — عدد النانوثواني المستغرقة في انتظار قفل القراءة للبحث عن البيانات الخاصة بالقواميس من نوع ‘cache’. ProfileEvent_DistributedSyncInsertionTimeoutExceeded (UInt64) — تم تجاوز مهلة الانتظار أثناء انتظار الأجزاء الموزعة خلال الإدراج المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 1)

(UInt64) — تم تجاوز مهلة الانتظار أثناء انتظار الأجزاء الموزعة خلال الإدراج المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 1) ProfileEvent_DistributedAsyncInsertionFailures (UInt64) — عدد حالات الفشل في الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 0)

(UInt64) — عدد حالات الفشل في الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 0) ProfileEvent_DataAfterMergeDiffersFromReplica (UInt64) — عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الدمج مطابقةً على مستوى البايت للبيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. وقد توجد عدة أسباب لذلك: استخدام إصدار أحدث من مكتبة الضغط بعد تحديث الخادم. استخدام طريقة ضغط أخرى. خوارزمية ضغط غير حتمية (وهو أمر غير مرجح جدًا). خوارزمية دمج غير حتمية بسبب خطأ منطقي في الشيفرة. تلف البيانات في الذاكرة بسبب خلل في الشيفرة. تلف البيانات في الذاكرة بسبب مشكلة في العتاد. تعديل يدوي للبيانات المصدر بعد بدء تشغيل الخادم. تعديل يدوي لقيم التحقق المخزنة في ZooKeeper. تختلف الإعدادات المرتبطة بتنسيق الأجزاء، مثل ‘enable_mixed_granularity_parts’، بين النسخ المتماثلة المختلفة. اكتشف الخادم هذا الوضع بنجاح، وسيقوم بتنزيل الجزء المدمج من النسخة المتماثلة لفرض نتيجة متطابقة على مستوى البايت.

(UInt64) — عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الدمج مطابقةً على مستوى البايت للبيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. وقد توجد عدة أسباب لذلك: ProfileEvent_DataAfterMutationDiffersFromReplica (UInt64) — عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الـ mutation مطابقةً على مستوى البايتات للبيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’، قد يحدث ذلك أيضًا بسبب mutation غير حتمية.

(UInt64) — عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الـ mutation مطابقةً على مستوى البايتات للبيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’، قد يحدث ذلك أيضًا بسبب mutation غير حتمية. ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsLoaded (UInt64) — عدد نماذج مصنّف Naive Bayes التي تم تحميلها.

(UInt64) — عدد نماذج مصنّف Naive Bayes التي تم تحميلها. ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsAllocatedBytes (UInt64) — عدد البايتات المخصصة لنماذج مصنّف Naive Bayes.

(UInt64) — عدد البايتات المخصصة لنماذج مصنّف Naive Bayes. ProfileEvent_USearchAddCount (UInt64) — عدد المتجهات التي تمت إضافتها إلى فهارس usearch.

(UInt64) — عدد المتجهات التي تمت إضافتها إلى فهارس usearch. ProfileEvent_USearchAddVisitedMembers (UInt64) — عدد العقد التي تمت زيارتها عند إضافة المتجهات إلى فهارس usearch.

(UInt64) — عدد العقد التي تمت زيارتها عند إضافة المتجهات إلى فهارس usearch. ProfileEvent_USearchAddComputedDistances (UInt64) — عدد مرات حساب المسافة عند إضافة المتجهات إلى فهارس usearch.

(UInt64) — عدد مرات حساب المسافة عند إضافة المتجهات إلى فهارس usearch. ProfileEvent_USearchSearchCount (UInt64) — عدد عمليات البحث المنفذة في فهارس usearch.

(UInt64) — عدد عمليات البحث المنفذة في فهارس usearch. ProfileEvent_USearchSearchVisitedMembers (UInt64) — عدد العقد التي تمت زيارتها عند البحث في فهارس usearch.

(UInt64) — عدد العقد التي تمت زيارتها عند البحث في فهارس usearch. ProfileEvent_USearchSearchComputedDistances (UInt64) — عدد مرات حساب المسافة عند البحث في فهارس usearch.

(UInt64) — عدد مرات حساب المسافة عند البحث في فهارس usearch. ProfileEvent_RWLockAcquiredReadLocks (UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل قراءة (في heavy RWLock).

(UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل قراءة (في heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockAcquiredWriteLocks (UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل كتابة (في heavy RWLock).

(UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل كتابة (في heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار الحصول على قفل قراءة (في heavy RWLock).

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار الحصول على قفل قراءة (في heavy RWLock). ProfileEvent_RWLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار الحصول على قفل كتابة (في heavy RWLock).

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار الحصول على قفل كتابة (في heavy RWLock). ProfileEvent_DNSError (UInt64) — العدد الإجمالي للأخطاء في حل DNS

(UInt64) — العدد الإجمالي للأخطاء في حل DNS ProfileEvent_PartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في الاحتفاظ بقفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في الاحتفاظ بقفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree ProfileEvent_PartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار قفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار قفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree ProfileEvent_PartsLocks (UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree

(UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل أجزاء البيانات في جداول MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في الاحتفاظ بقفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في الاحتفاظ بقفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار قفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في انتظار قفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree ProfileEvent_SharedPartsLocks (UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree

(UInt64) — عدد مرات الحصول على قفل أجزاء البيانات المشتركة في جداول MergeTree ProfileEvent_RealTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت (وقت الساعة الفعلي) المستغرق في خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) (لاحظ أن هذه قيمة مجموعية).

(UInt64) — إجمالي الوقت (وقت الساعة الفعلي) المستغرق في خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) (لاحظ أن هذه قيمة مجموعية). ProfileEvent_UserTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) أثناء تنفيذ تعليمات CPU في وضع المستخدم. يشمل ذلك الوقت الذي تعطّل فيه خط الأنابيب الخاص بـ CPU بسبب الوصول إلى الذاكرة الرئيسية، وإخفاقات ذاكرة التخزين المؤقت، وأخطاء التنبؤ بالتفرعات، وhyper-threading، وما إلى ذلك.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرق في خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) أثناء تنفيذ تعليمات CPU في وضع المستخدم. يشمل ذلك الوقت الذي تعطّل فيه خط الأنابيب الخاص بـ CPU بسبب الوصول إلى الذاكرة الرئيسية، وإخفاقات ذاكرة التخزين المؤقت، وأخطاء التنبؤ بالتفرعات، وhyper-threading، وما إلى ذلك. ProfileEvent_SystemTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضيته خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) في تنفيذ تعليمات CPU في وضع نواة نظام التشغيل. وهو الوقت المستغرَق في استدعاءات النظام، باستثناء وقت الانتظار أثناء استدعاءات النظام الحاجزة.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضيته خيوط المعالجة (الاستعلامات والمهام الأخرى) في تنفيذ تعليمات CPU في وضع نواة نظام التشغيل. وهو الوقت المستغرَق في استدعاءات النظام، باستثناء وقت الانتظار أثناء استدعاءات النظام الحاجزة. ProfileEvent_MemoryOvercommitWaitTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار تحرير الذاكرة في OvercommitTracker.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار تحرير الذاكرة في OvercommitTracker. ProfileEvent_MemoryAllocatorPurge (UInt64) — إجمالي عدد مرات طلب تنظيف مُخصِّص الذاكرة

(UInt64) — إجمالي عدد مرات طلب تنظيف مُخصِّص الذاكرة ProfileEvent_MemoryAllocatorPurgeTimeMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنظيف مُخصِّص الذاكرة

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تنظيف مُخصِّص الذاكرة ProfileEvent_SoftPageFaults (UInt64) — عدد أخطاء الصفحات اللينة في خيوط تنفيذ الاستعلامات. ويعني خطأ الصفحة اللين عادةً حدوث إخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت لمُخصِّص الذاكرة، ما يتطلب تعيينًا جديدًا للذاكرة من نظام التشغيل ثم تخصيص صفحة من الذاكرة الفعلية.

(UInt64) — عدد أخطاء الصفحات اللينة في خيوط تنفيذ الاستعلامات. ويعني خطأ الصفحة اللين عادةً حدوث إخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت لمُخصِّص الذاكرة، ما يتطلب تعيينًا جديدًا للذاكرة من نظام التشغيل ثم تخصيص صفحة من الذاكرة الفعلية. ProfileEvent_HardPageFaults (UInt64) — عدد أخطاء الصفحات الصلبة في خيوط تنفيذ الاستعلامات. وتشير القيم المرتفعة إما إلى أنك نسيت تعطيل swap على الخادم، أو إلى إخلاء صفحات الذاكرة الخاصة بملف ClickHouse التنفيذي عند وجود ضغط مرتفع جدًا على الذاكرة، أو إلى الاستخدام الناجح لطريقة القراءة ‘mmap’ لبيانات الجداول.

(UInt64) — عدد أخطاء الصفحات الصلبة في خيوط تنفيذ الاستعلامات. وتشير القيم المرتفعة إما إلى أنك نسيت تعطيل swap على الخادم، أو إلى إخلاء صفحات الذاكرة الخاصة بملف ClickHouse التنفيذي عند وجود ضغط مرتفع جدًا على الذاكرة، أو إلى الاستخدام الناجح لطريقة القراءة ‘mmap’ لبيانات الجداول. ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الخيط في انتظار نتيجة عملية IO، من منظور نظام التشغيل. وهذا يمثل IO فعليًا لا يشمل page cache.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الخيط في انتظار نتيجة عملية IO، من منظور نظام التشغيل. وهذا يمثل IO فعليًا لا يشمل page cache. ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الخيط جاهزًا للتنفيذ لكنه كان ينتظر أن يَجدوله نظام التشغيل، من منظور نظام التشغيل.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الخيط جاهزًا للتنفيذ لكنه كان ينتظر أن يَجدوله نظام التشغيل، من منظور نظام التشغيل. ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (UInt64) — وقت CPU المستغرَق كما يراه نظام التشغيل. لا يشمل فترات الانتظار القسرية الناتجة عن الافتراضية.

(UInt64) — وقت CPU المستغرَق كما يراه نظام التشغيل. لا يشمل فترات الانتظار القسرية الناتجة عن الافتراضية. ProfileEvent_OSReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من الأقراص أو أجهزة الكتل. لا يشمل البايتات المقروءة من page cache. وقد يشمل بيانات زائدة بسبب حجم الكتلة والقراءة الاستباقية وغير ذلك.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من الأقراص أو أجهزة الكتل. لا يشمل البايتات المقروءة من page cache. وقد يشمل بيانات زائدة بسبب حجم الكتلة والقراءة الاستباقية وغير ذلك. ProfileEvent_OSWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى الأقراص أو أجهزة الكتل. لا يشمل البايتات الموجودة في الصفحات المتسخة ضمن page cache. وقد لا يشمل البيانات التي كتبها نظام التشغيل بشكل غير متزامن.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى الأقراص أو أجهزة الكتل. لا يشمل البايتات الموجودة في الصفحات المتسخة ضمن page cache. وقد لا يشمل البيانات التي كتبها نظام التشغيل بشكل غير متزامن. ProfileEvent_OSReadChars (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات، بما في ذلك page cache، وكذلك من الشبكة والملفات الأخرى.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات، بما في ذلك page cache، وكذلك من الشبكة والملفات الأخرى. ProfileEvent_OSWriteChars (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات، بما في ذلك page cache، وكذلك إلى الشبكة والملفات الأخرى.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات، بما في ذلك page cache، وكذلك إلى الشبكة والملفات الأخرى. ProfileEvent_ParallelReplicasHandleRequestMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة طلبات العلامات القادمة من النسخ المتماثلة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة طلبات العلامات القادمة من النسخ المتماثلة ProfileEvent_ParallelReplicasHandleAnnouncementMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة إعلانات النسخ المتماثلة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة إعلانات النسخ المتماثلة ProfileEvent_ParallelReplicasAnnouncementMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إرسال إعلان

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إرسال إعلان ProfileEvent_ParallelReplicasReadRequestMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات القراءة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات القراءة ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedMarks (UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات المجدولة التي أُسنِدت باستخدام التجزئة المتسقة

(UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات المجدولة التي أُسنِدت باستخدام التجزئة المتسقة ProfileEvent_ParallelReplicasReadUnassignedMarks (UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات غير المعيّنة التي تمت جدولتها

(UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات غير المعيّنة التي تمت جدولتها ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedForStealingMarks (UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات المجدولة التي أُسنِدت للسرقة باستخدام التجزئة المتسقة

(UInt64) — المجموع عبر جميع النسخ المتماثلة لعدد العلامات المجدولة التي أُسنِدت للسرقة باستخدام التجزئة المتسقة ProfileEvent_ParallelReplicasReadMarks (UInt64) — عدد العلامات التي قرأتها النسخة المتماثلة المعنية

(UInt64) — عدد العلامات التي قرأتها النسخة المتماثلة المعنية ProfileEvent_ParallelReplicasStealingByHashMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المخصصة للسرقة بحسب التجزئة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المخصصة للسرقة بحسب التجزئة ProfileEvent_ParallelReplicasProcessingPartsMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة أجزاء البيانات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في معالجة أجزاء البيانات ProfileEvent_ParallelReplicasStealingLeftoversMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المتروكة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المتروكة ProfileEvent_ParallelReplicasCollectingOwnedSegmentsMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المخصّصة وفقًا لـ hash

(UInt64) — الوقت المستغرَق في جمع المقاطع المخصّصة وفقًا لـ ProfileEvent_ParallelReplicasNumRequests (UInt64) — عدد الطلبات المرسلة إلى المُبادر.

(UInt64) — عدد الطلبات المرسلة إلى المُبادر. ProfileEvent_ParallelReplicasDeniedRequests (UInt64) — عدد الطلبات المرفوضة بالكامل من قِبل المُبادر

(UInt64) — عدد الطلبات المرفوضة بالكامل من قِبل المُبادر ProfileEvent_CacheWarmerBytesDownloaded (UInt64) — مقدار البيانات التي جرى جلبها إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بواسطة خيوط خلفية مخصّصة.

(UInt64) — مقدار البيانات التي جرى جلبها إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بواسطة خيوط خلفية مخصّصة. ProfileEvent_CacheWarmerDataPartsDownloaded (UInt64) — عدد أجزاء البيانات التي جرى جلبها بالكامل بواسطة CacheWarmer.

(UInt64) — عدد أجزاء البيانات التي جرى جلبها بالكامل بواسطة CacheWarmer. ProfileEvent_IgnoredColdParts (UInt64) — راجع الإعداد ignore_cold_parts_seconds. عدد المرات التي تجاهلت فيها استعلامات القراءة الأجزاء الحديثة جدًا التي لم يجلبها CacheWarmer إلى ذاكرة التخزين المؤقت بعد.

(UInt64) — راجع الإعداد ignore_cold_parts_seconds. عدد المرات التي تجاهلت فيها استعلامات القراءة الأجزاء الحديثة جدًا التي لم يجلبها CacheWarmer إلى ذاكرة التخزين المؤقت بعد. ProfileEvent_PreferredWarmedUnmergedParts (UInt64) — راجع الإعداد prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. عدد المرات التي استخدمت فيها استعلامات القراءة الأجزاء القديمة غير المدمجة الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من الجزء المدمج الذي لم يجلبه CacheWarmer إلى ذاكرة التخزين المؤقت بعد.

(UInt64) — راجع الإعداد prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. عدد المرات التي استخدمت فيها استعلامات القراءة الأجزاء القديمة غير المدمجة الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من الجزء المدمج الذي لم يجلبه CacheWarmer إلى ذاكرة التخزين المؤقت بعد. ProfileEvent_PerfCPUCycles (UInt64) — إجمالي الدورات. انتبه لما يحدث أثناء تغيير تردد CPU.

(UInt64) — إجمالي الدورات. انتبه لما يحدث أثناء تغيير تردد CPU. ProfileEvent_PerfInstructions (UInt64) — التعليمات المنفَّذة نهائيًا. انتبه، فقد تتأثر هذه بمشكلات مختلفة، وأبرزها عدد مقاطعات العتاد.

(UInt64) — التعليمات المنفَّذة نهائيًا. انتبه، فقد تتأثر هذه بمشكلات مختلفة، وأبرزها عدد مقاطعات العتاد. ProfileEvent_PerfCacheReferences (UInt64) — عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت. يشير هذا عادةً إلى عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير، لكن قد يختلف ذلك حسب نوع CPU لديك. وقد يشمل ذلك عمليات prefetch ورسائل الاتساق؛ ومرة أخرى يعتمد ذلك على تصميم CPU لديك.

(UInt64) — عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت. يشير هذا عادةً إلى عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير، لكن قد يختلف ذلك حسب نوع CPU لديك. وقد يشمل ذلك عمليات ورسائل الاتساق؛ ومرة أخرى يعتمد ذلك على تصميم CPU لديك. ProfileEvent_PerfCacheMisses (UInt64) — حالات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت. يشير هذا عادةً إلى حالات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير؛ ومن المفترض استخدامه مع الحدث PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES لحساب معدلات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت.

(UInt64) — حالات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت. يشير هذا عادةً إلى حالات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير؛ ومن المفترض استخدامه مع الحدث PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES لحساب معدلات الإخفاق في ذاكرة التخزين المؤقت. ProfileEvent_PerfBranchInstructions (UInt64) — تعليمات التفرّع المنفَّذة نهائيًا. قبل Linux 2.6.35، كان هذا يستخدم الحدث الخاطئ على معالجات AMD.

(UInt64) — تعليمات التفرّع المنفَّذة نهائيًا. قبل Linux 2.6.35، كان هذا يستخدم الحدث الخاطئ على معالجات AMD. ProfileEvent_PerfBranchMisses (UInt64) — تعليمات التفرّع التي أُخطئ في التنبؤ بها.

(UInt64) — تعليمات التفرّع التي أُخطئ في التنبؤ بها. ProfileEvent_PerfBusCycles (UInt64) — دورات الناقل، وقد تختلف عن إجمالي الدورات.

(UInt64) — دورات الناقل، وقد تختلف عن إجمالي الدورات. ProfileEvent_PerfStalledCyclesFrontend (UInt64) — الدورات المتوقفة أثناء إصدار التعليمات.

(UInt64) — الدورات المتوقفة أثناء إصدار التعليمات. ProfileEvent_PerfStalledCyclesBackend (UInt64) — الدورات المتوقفة أثناء إنهاء التنفيذ.

(UInt64) — الدورات المتوقفة أثناء إنهاء التنفيذ. ProfileEvent_PerfRefCPUCycles (UInt64) — إجمالي الدورات؛ لا يتأثر بتغيير تردد CPU.

(UInt64) — إجمالي الدورات؛ لا يتأثر بتغيير تردد CPU. ProfileEvent_PerfCPUClock (UInt64) — ساعة CPU، وهي مؤقّت عالي الدقة لكل CPU

(UInt64) — ساعة CPU، وهي مؤقّت عالي الدقة لكل CPU ProfileEvent_PerfTaskClock (UInt64) — عدد نبضات الساعة الخاص بالمهمة التي تعمل

(UInt64) — عدد نبضات الساعة الخاص بالمهمة التي تعمل ProfileEvent_PerfContextSwitches (UInt64) — عدد تبديلات السياق

(UInt64) — عدد تبديلات السياق ProfileEvent_PerfCPUMigrations (UInt64) — عدد المرات التي انتقلت فيها العملية إلى CPU جديد

(UInt64) — عدد المرات التي انتقلت فيها العملية إلى CPU جديد ProfileEvent_PerfAlignmentFaults (UInt64) — عدد أخطاء المحاذاة. تحدث هذه عند وقوع عمليات وصول إلى الذاكرة غير مصطفّة؛ ويمكن للنواة التعامل معها، لكنها تقلل الأداء. يحدث هذا فقط على بعض المعماريات (ولا يحدث أبدًا على x86).

(UInt64) — عدد أخطاء المحاذاة. تحدث هذه عند وقوع عمليات وصول إلى الذاكرة غير مصطفّة؛ ويمكن للنواة التعامل معها، لكنها تقلل الأداء. يحدث هذا فقط على بعض المعماريات (ولا يحدث أبدًا على x86). ProfileEvent_PerfEmulationFaults (UInt64) — عدد أخطاء المحاكاة. تقوم النواة أحيانًا باعتراض التعليمات غير المنفَّذة ومحاكاتها لفضاء المستخدم. وقد يؤثر هذا سلبًا في الأداء.

(UInt64) — عدد أخطاء المحاكاة. تقوم النواة أحيانًا باعتراض التعليمات غير المنفَّذة ومحاكاتها لفضاء المستخدم. وقد يؤثر هذا سلبًا في الأداء. ProfileEvent_PerfMinEnabledTime (UInt64) — بالنسبة إلى جميع الأحداث، الحد الأدنى للمدة التي كان فيها الحدث مفعّلًا. يُستخدم لتتبّع تأثير تعدد إرسال الأحداث

(UInt64) — بالنسبة إلى جميع الأحداث، الحد الأدنى للمدة التي كان فيها الحدث مفعّلًا. يُستخدم لتتبّع تأثير تعدد إرسال الأحداث ProfileEvent_PerfMinEnabledRunningTime (UInt64) — وقت تشغيل الحدث ذي أقل مدة تفعيل. يُستخدم لتتبّع مقدار تعدد إرسال الأحداث

(UInt64) — وقت تشغيل الحدث ذي أقل مدة تفعيل. يُستخدم لتتبّع مقدار تعدد إرسال الأحداث ProfileEvent_PerfDataTLBReferences (UInt64) — مراجع Data TLB

(UInt64) — مراجع Data TLB ProfileEvent_PerfDataTLBMisses (UInt64) — إخفاقات Data TLB

(UInt64) — إخفاقات Data TLB ProfileEvent_PerfInstructionTLBReferences (UInt64) — مراجع Instruction TLB

(UInt64) — مراجع Instruction TLB ProfileEvent_PerfInstructionTLBMisses (UInt64) — إخفاقات Instruction TLB

(UInt64) — إخفاقات Instruction TLB ProfileEvent_PerfLocalMemoryReferences (UInt64) — قراءات الذاكرة لعقدة NUMA المحلية

(UInt64) — قراءات الذاكرة لعقدة NUMA المحلية ProfileEvent_PerfLocalMemoryMisses (UInt64) — إخفاقات قراءة الذاكرة لعقدة NUMA المحلية

(UInt64) — إخفاقات قراءة الذاكرة لعقدة NUMA المحلية ProfileEvent_CannotWriteToWriteBufferDiscard (UInt64) — عدد stack traces التي أُسقطت بواسطة query profiler أو معالج الإشارات لأن الأنبوب ممتلئ أو يتعذر الكتابة إليه.

(UInt64) — عدد stack traces التي أُسقطت بواسطة query profiler أو معالج الإشارات لأن الأنبوب ممتلئ أو يتعذر الكتابة إليه. ProfileEvent_QueryProfilerSignalOverruns (UInt64) — عدد المرات التي تُسقَط فيها معالجة إشارة query profiler بسبب التجاوز، بالإضافة إلى عدد الإشارات التي لم يسلّمها نظام التشغيل بسبب التجاوز.

(UInt64) — عدد المرات التي تُسقَط فيها معالجة إشارة query profiler بسبب التجاوز، بالإضافة إلى عدد الإشارات التي لم يسلّمها نظام التشغيل بسبب التجاوز. ProfileEvent_QueryProfilerConcurrencyOverruns (UInt64) — عدد المرات التي تُسقَط فيها معالجة إشارة query profiler بسبب وجود عدد كبير جدًا من query profilers المتزامنة في خيوط تنفيذ أخرى، مما قد يشير إلى حمل زائد.

(UInt64) — عدد المرات التي تُسقَط فيها معالجة إشارة query profiler بسبب وجود عدد كبير جدًا من query profilers المتزامنة في خيوط تنفيذ أخرى، مما قد يشير إلى حمل زائد. ProfileEvent_QueryProfilerRuns (UInt64) — عدد مرات تشغيل QueryProfiler.

(UInt64) — عدد مرات تشغيل QueryProfiler. ProfileEvent_QueryProfilerErrors (UInt64) — عمليات وصول غير صالحة إلى الذاكرة أثناء فك stack trace غير المتزامن.

(UInt64) — عمليات وصول غير صالحة إلى الذاكرة أثناء فك stack trace غير المتزامن. ProfileEvent_CreatedLogEntryForMerge (UInt64) — تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMerge (UInt64) — لم يتم إنشاء إدخال سجل لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree بسبب تحديث متزامن للسجل من نسخة متماثلة أخرى.

(UInt64) — لم يتم إنشاء إدخال سجل لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree بسبب تحديث متزامن للسجل من نسخة متماثلة أخرى. ProfileEvent_CreatedLogEntryForMutation (UInt64) — تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لتعديل الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

(UInt64) — تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لتعديل الأجزاء في ReplicatedMergeTree. ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMutation (UInt64) — لم يتم إنشاء إدخال سجل لتعديل الأجزاء في ReplicatedMergeTree بسبب تحديث متزامن للسجل من نسخة متماثلة أخرى.

(UInt64) — لم يتم إنشاء إدخال سجل لتعديل الأجزاء في ReplicatedMergeTree بسبب تحديث متزامن للسجل من نسخة متماثلة أخرى. ProfileEvent_S3ReadMicroseconds (UInt64) — مدة طلبات GET و HEAD إلى S3 storage.

(UInt64) — مدة طلبات GET و HEAD إلى S3 storage. ProfileEvent_S3ReadRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات GET و HEAD إلى S3 storage.

(UInt64) — عدد طلبات GET و HEAD إلى S3 storage. ProfileEvent_S3ReadRequestsErrors (UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بـ throttling في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage.

(UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بـ throttling في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage. ProfileEvent_S3ReadRequestsThrottling (UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage.

(UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage. ProfileEvent_S3ReadRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET و HEAD إلى S3 storage. ProfileEvent_S3ReadRequestAttempts (UInt64) — عدد محاولات طلبات GET و HEAD، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي retries، مع استبعاد retries التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة S3 retry strategy

(UInt64) — عدد محاولات طلبات GET و HEAD، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي retries، مع استبعاد retries التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة S3 retry strategy ProfileEvent_S3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — عدد retryable errors لطلبات GET و HEAD، مع استبعاد retries التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة S3 retry strategy

(UInt64) — عدد retryable errors لطلبات GET و HEAD، مع استبعاد retries التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة S3 retry strategy ProfileEvent_S3WriteMicroseconds (UInt64) — مدة طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى S3 storage.

(UInt64) — مدة طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى S3 storage. ProfileEvent_S3WriteRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3.

(UInt64) — عدد طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsErrors (UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3.

(UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsThrottling (UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3.

(UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3. ProfileEvent_S3WriteRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين S3. ProfileEvent_S3WriteRequestAttempts (UInt64) — عدد محاولات طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

(UInt64) — عدد محاولات طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة ProfileEvent_S3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

(UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة ProfileEvent_DiskS3ReadMicroseconds (UInt64) — زمن طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — زمن طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsErrors (UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsThrottling (UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ReadRequestAttempts (UInt64) — عدد محاولات طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3

(UInt64) — عدد محاولات طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3 ProfileEvent_DiskS3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3

(UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات GET و HEAD إلى تخزين DiskS3، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3 ProfileEvent_DiskS3WriteMicroseconds (UInt64) — زمن طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — زمن طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsCount (UInt64) — عدد طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsErrors (UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد الأخطاء غير المرتبطة بتقييد المعدل في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsThrottling (UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsRedirects (UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3.

(UInt64) — عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3. ProfileEvent_DiskS3WriteRequestAttempts (UInt64) — عدد محاولات طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

(UInt64) — عدد محاولات طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة ProfileEvent_DiskS3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

(UInt64) — عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST و DELETE و PUT و PATCH إلى تخزين DiskS3، مع استبعاد محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة ProfileEvent_S3DeleteObjects (UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3CopyObject (UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3ListObjects (UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3HeadObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء HeadObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء HeadObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3GetObjectTagging (UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObjectTagging عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObjectTagging عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3CreateMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء CreateMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء CreateMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3UploadPartCopy (UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPartCopy عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPartCopy عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3UploadPart (UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPart عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPart عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3AbortMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3CompleteMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء CompleteMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء CompleteMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3PutObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء PutObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء PutObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_S3GetObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObject عبر واجهة برمجة تطبيقات S3. ProfileEvent_DiskS3DeleteObjects (UInt64) — عدد مرات استدعاء DeleteObject(s) عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء DeleteObject(s) عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CopyObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء CopyObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء CopyObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3ListObjects (UInt64) — عدد مرات استدعاء ListObjects عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء ListObjects عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3HeadObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء HeadObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء HeadObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3GetObjectTagging (UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObjectTagging عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObjectTagging عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء CreateMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء CreateMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3UploadPartCopy (UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPartCopy عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPartCopy عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3UploadPart (UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPart عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء UploadPart عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3AbortMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload (UInt64) — عدد مرات استدعاء CompleteMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء CompleteMultipartUpload عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3PutObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء PutObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء PutObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskS3GetObject (UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

(UInt64) — عدد مرات استدعاء GetObject عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3. ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated (UInt64) — عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage.

(UInt64) — عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved (UInt64) — عدد الدلائل التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage.

(UInt64) — عدد الدلائل التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated (UInt64) — عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage.

(UInt64) — عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved (UInt64) — عدد الدلائل التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage.

(UInt64) — عدد الدلائل التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated (UInt64) — عدد الأدلة التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage.

(UInt64) — عدد الأدلة التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved (UInt64) — عدد الأدلة التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage.

(UInt64) — عدد الأدلة التي أزالتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage. ProfileEvent_DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount (UInt64) — عدد أقراص ‘plain_rewritable’ ذات التخطيط القديم.

(UInt64) — عدد أقراص ‘plain_rewritable’ ذات التخطيط القديم. ProfileEvent_S3Clients (UInt64) — عدد عملاء S3 الذين تم إنشاؤهم.

(UInt64) — عدد عملاء S3 الذين تم إنشاؤهم. ProfileEvent_TinyS3Clients (UInt64) — عدد نُسخ عملاء S3 التي تعيد استخدام موفّر مصادقة موجود من عميل آخر.

(UInt64) — عدد نُسخ عملاء S3 التي تعيد استخدام موفّر مصادقة موجود من عميل آخر. ProfileEvent_EngineFileLikeReadFiles (UInt64) — عدد الملفات المقروءة في محركات الجداول التي تعمل مع الملفات (مثل File/S3/URL/HDFS).

(UInt64) — عدد الملفات المقروءة في محركات الجداول التي تعمل مع الملفات (مثل File/S3/URL/HDFS). ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من S3.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3InitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تهيئة الاتصال بـ S3.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تهيئة الاتصال بـ S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من S3.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من S3. ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة من S3.

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة من S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3Microseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في الكتابة إلى S3.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في الكتابة إلى S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3Bytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى S3.

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء الكتابة إلى S3.

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء الكتابة إلى S3. ProfileEvent_WriteBufferFromS3WaitInflightLimitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في الانتظار حتى تكتمل بعض الطلبات الحالية عندما يصل عددها إلى الحد الذي يحدده s3_max_inflight_parts_for_one_file.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في الانتظار حتى تكتمل بعض الطلبات الحالية عندما يصل عددها إلى الحد الذي يحدده s3_max_inflight_parts_for_one_file. ProfileEvent_QueryMemoryLimitExceeded (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تجاوز حد الذاكرة للاستعلام.

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تجاوز حد الذاكرة للاستعلام. ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheck (UInt64) — عدد المرات التي خُصِّصت فيها الذاكرة دون التحقق من قيود الذاكرة.

(UInt64) — عدد المرات التي خُصِّصت فيها الذاكرة دون التحقق من قيود الذاكرة. ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheckBytes (UInt64) — مقدار البايتات التي خُصِّصت دون التحقق من قيود الذاكرة.

(UInt64) — مقدار البايتات التي خُصِّصت دون التحقق من قيود الذاكرة. ProfileEvent_AzureGetObject (UInt64) — عدد استدعاءات GetObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure.

(UInt64) — عدد استدعاءات GetObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure. ProfileEvent_AzureUpload (UInt64) — عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

(UInt64) — عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage ProfileEvent_AzureStageBlock (UInt64) — عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

(UInt64) — عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage ProfileEvent_AzureCommitBlockList (UInt64) — عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

(UInt64) — عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage ProfileEvent_AzureCopyObject (UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

(UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage ProfileEvent_AzureDeleteObjects (UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

(UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureListObjects (UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

(UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureGetProperties (UInt64) — عدد استدعاءات GetProperties في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

(UInt64) — عدد استدعاءات GetProperties في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage. ProfileEvent_AzureCreateContainer (UInt64) — عدد استدعاءات CreateContainer في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

(UInt64) — عدد استدعاءات CreateContainer في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage. ProfileEvent_DiskAzureGetObject (UInt64) — عدد استدعاءات GetObject في واجهة برمجة تطبيقات Disk Azure.

(UInt64) — عدد استدعاءات GetObject في واجهة برمجة تطبيقات Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureUpload (UInt64) — عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

(UInt64) — عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureStageBlock (UInt64) — عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

(UInt64) — عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureCommitBlockList (UInt64) — عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

(UInt64) — عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureCopyObject (UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

(UInt64) — عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure ProfileEvent_DiskAzureListObjects (UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.

(UInt64) — عدد استدعاءات ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureDeleteObjects (UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

(UInt64) — عدد استدعاءات DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage. ProfileEvent_DiskAzureGetProperties (UInt64) — عدد استدعاءات GetProperties في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.

(UInt64) — عدد استدعاءات GetProperties في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure. ProfileEvent_DiskAzureCreateContainer (UInt64) — عدد استدعاءات CreateContainer في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.

(UInt64) — عدد استدعاءات CreateContainer في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من Azure.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureInitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تهيئة الاتصال بـ Azure.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تهيئة الاتصال بـ Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من Azure.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من Azure. ProfileEvent_ReadBufferFromAzureRequestsErrors (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة من Azure

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة من Azure ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheHits (UInt64) — عدد مرات نجاح القراءة من filesystem cache.

(UInt64) — عدد مرات نجاح القراءة من filesystem cache. ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMisses (UInt64) — عدد مرات إخفاق القراءة من filesystem cache.

(UInt64) — عدد مرات إخفاق القراءة من filesystem cache. ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache source (من remote filesystem، إلخ)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache source (من remote filesystem، إلخ) ProfileEvent_CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار read buffer الداخلي (بما في ذلك انتظار cache)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار read buffer الداخلي (بما في ذلك انتظار cache) ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache source لأغراض predownload (من remote filesystem، إلخ)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache source لأغراض predownload (من remote filesystem، إلخ) ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache

(UInt64) — الوقت المستغرَق في القراءة من filesystem cache ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source (من remote fs، إلخ)

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source (من remote fs، إلخ) ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source لأغراض predownload (من remote fs، إلخ)

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source لأغراض predownload (من remote fs، إلخ) ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source. تتم قراءة segments الخاصة بالـ cache بالكامل من اليسار إلى اليمين، وقد نحتاج إلى predownload لبعض part من segment غير المرتبط بالمهمة الحالية فقط للوصول إلى البيانات المطلوبة

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من filesystem cache source. تتم قراءة segments الخاصة بالـ cache بالكامل من اليسار إلى اليمين، وقد نحتاج إلى predownload لبعض part من segment غير المرتبط بالمهمة الحالية فقط للوصول إلى البيانات المطلوبة ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة من source (remote fs، إلخ) إلى filesystem cache

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة من source (remote fs، إلخ) إلى filesystem cache ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds (UInt64) — وقت إعداد المخزن المؤقت

(UInt64) — وقت إعداد المخزن المؤقت ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة من المصدر (remote fs، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة من المصدر (remote fs، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheLoadMetadataMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تحميل البيانات الوصفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تحميل البيانات الوصفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedBytes (UInt64) — عدد البايتات المطرودة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد البايتات المطرودة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheCreatedKeyDirectories (UInt64) — عدد أدلة المفاتيح التي أُنشئت

(UInt64) — عدد أدلة المفاتيح التي أُنشئت ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedFileSegments (UInt64) — عدد أجزاء الملفات المطرودة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات المطرودة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheDowngradedFileSegments (UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي خُفِّضت (نُقلت) من الطابور المحمي إلى طابور الاختبار في سياسة ذاكرة التخزين المؤقت SLRU. وهذه عملية نقل داخلية داخل ذاكرة التخزين المؤقت وليست طردًا.

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي خُفِّضت (نُقلت) من الطابور المحمي إلى طابور الاختبار في سياسة ذاكرة التخزين المؤقت SLRU. وهذه عملية نقل داخلية داخل ذاكرة التخزين المؤقت وليست طردًا. ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundDownloadQueuePush (UInt64) — عدد أجزاء الملفات المُرسلة للتنزيل في الخلفية في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات المُرسلة للتنزيل في الخلفية في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedFileSegments (UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة غير قابلة للتحرير

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة غير قابلة للتحرير ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedEvictingFileSegments (UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة طرد

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة طرد ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedMovingFileSegments (UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة نقل

(UInt64) — عدد أجزاء الملفات التي جرى تخطيها عند الطرد لأنها في حالة نقل ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionTries (UInt64) — عدد محاولات طرد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد محاولات طرد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionReusedIterator (UInt64) — عدد مرات إعادة استخدام المكرّر لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد مرات إعادة استخدام المكرّر لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheLockKeyMicroseconds (UInt64) — وقت قفل مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت

(UInt64) — وقت قفل مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت ProfileEvent_FilesystemCacheLockMetadataMicroseconds (UInt64) — وقت قفل البيانات الوصفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت قفل البيانات الوصفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCachePriorityWriteLockMicroseconds (UInt64) — وقت قفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكتابة إلى طابور الأولوية

(UInt64) — وقت قفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكتابة إلى طابور الأولوية ProfileEvent_FilesystemCachePriorityReadLockMicroseconds (UInt64) — وقت قفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للقراءة من طابور الأولوية

(UInt64) — وقت قفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للقراءة من طابور الأولوية ProfileEvent_FilesystemCacheStateLockMicroseconds (UInt64) — وقت قفل حالة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت قفل حالة ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheReserveMicroseconds (UInt64) — وقت حجز المساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت حجز المساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheReserveAttempts (UInt64) — عدد محاولات حجز المساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — عدد محاولات حجز المساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheEvictMicroseconds (UInt64) — وقت طرد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت طرد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheGetOrSetMicroseconds (UInt64) — وقت getOrSet() لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheGetMicroseconds (UInt64) — وقت get() لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — وقت لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedFileSegments (UInt64) — عدد مقاطع الملفات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة بواسطة الخيط الخلفي

(UInt64) — عدد مقاطع الملفات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة بواسطة الخيط الخلفي ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedBytes (UInt64) — عدد البايتات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة بواسطة الخيط الخلفي

(UInt64) — عدد البايتات التي أُزيلت من الذاكرة المؤقتة بواسطة الخيط الخلفي ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectness (UInt64) — عدد مرات استدعاء FileCache::assertCacheCorrectness

(UInt64) — عدد مرات استدعاء ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectnessMicroseconds (UInt64) — الزمن الذي تستغرقه FileCache::assertCacheCorrectness

(UInt64) — الزمن الذي تستغرقه ProfileEvent_FileSegmentWaitMicroseconds (UInt64) — زمن الانتظار عند الحالة DOWNLOADING

(UInt64) — زمن الانتظار عند الحالة ProfileEvent_FileSegmentCompleteMicroseconds (UInt64) — مدة FileSegment::complete() في filesystem cache

(UInt64) — مدة في filesystem cache ProfileEvent_FileSegmentLockMicroseconds (UInt64) — زمن قفل مقطع الملف

(UInt64) — زمن قفل مقطع الملف ProfileEvent_FileSegmentWriteMicroseconds (UInt64) — زمن write() لمقطع الملف

(UInt64) — زمن لمقطع الملف ProfileEvent_FileSegmentIncreasePriorityMicroseconds (UInt64) — زمن زيادة أولوية مقطع الملف

(UInt64) — زمن زيادة أولوية مقطع الملف ProfileEvent_FileSegmentRemoveMicroseconds (UInt64) — زمن remove() لمقطع الملف

(UInt64) — زمن لمقطع الملف ProfileEvent_FileSegmentHolderCompleteMicroseconds (UInt64) — زمن complete() لحامل مقاطع الملفات

(UInt64) — زمن لحامل مقاطع الملفات ProfileEvent_FileSegmentFailToIncreasePriority (UInt64) — عدد المرات التي لم تزد فيها الأولوية بسبب شدة التنافس على قفل الذاكرة المؤقتة

(UInt64) — عدد المرات التي لم تزد فيها الأولوية بسبب شدة التنافس على قفل الذاكرة المؤقتة ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfLockContention (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تخطي حجز المساحة بسبب شدة التنافس على قفل الذاكرة المؤقتة

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تخطي حجز المساحة بسبب شدة التنافس على قفل الذاكرة المؤقتة ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfCacheResize (UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تخطي حجز المساحة بسبب إعادة تحجيم الذاكرة المؤقتة

(UInt64) — عدد المرات التي تم فيها تخطي حجز المساحة بسبب إعادة تحجيم الذاكرة المؤقتة ProfileEvent_FilesystemCacheHoldFileSegments (UInt64) — عدد مقاطع الملفات المحتفَظ بها في filesystem cache

(UInt64) — عدد مقاطع الملفات المحتفَظ بها في filesystem cache ProfileEvent_FilesystemCacheUnusedHoldFileSegments (UInt64) — عدد مقاطع الملفات المحتفَظ بها في filesystem cache ولكن لم تُستخدم (بسبب seek أو LIMIT n وما إلى ذلك)

(UInt64) — عدد مقاطع الملفات المحتفَظ بها في filesystem cache ولكن لم تُستخدم (بسبب أو وما إلى ذلك) ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadRun (UInt64) — عدد مرات تنفيذ الخيط الخلفي لمهمة الحفاظ على المساحة الحرة

(UInt64) — عدد مرات تنفيذ الخيط الخلفي لمهمة الحفاظ على المساحة الحرة ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadWorkMilliseconds (UInt64) — الزمن الذي نفّذ خلاله الخيط الخلفي مهمة الحفاظ على المساحة الحرة

(UInt64) — الزمن الذي نفّذ خلاله الخيط الخلفي مهمة الحفاظ على المساحة الحرة ProfileEvent_FilesystemCacheFailedEvictionCandidates (UInt64) — عدد مقاطع الملفات التي تعذر إزالتها من الذاكرة المؤقتة بشكل غير متوقع أثناء eviction الديناميكي لـ filesystem cache

(UInt64) — عدد مقاطع الملفات التي تعذر إزالتها من الذاكرة المؤقتة بشكل غير متوقع أثناء eviction الديناميكي لـ filesystem cache ProfileEvent_RemoteFSSeeks (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات seek للمخزن المؤقت غير المتزامن

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات للمخزن المؤقت غير المتزامن ProfileEvent_RemoteFSPrefetches (UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق التي أُجريت مع القراءة غير المتزامنة من remote filesystem

(UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق التي أُجريت مع القراءة غير المتزامنة من remote filesystem ProfileEvent_RemoteFSCancelledPrefetches (UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق المُلغاة (بسبب seek )

(UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق المُلغاة (بسبب ) ProfileEvent_RemoteFSUnusedPrefetches (UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق المعلّقة عند تدمير المخزن المؤقت

(UInt64) — عدد عمليات الجلب المسبق المعلّقة عند تدمير المخزن المؤقت ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedReads (UInt64) — عدد القراءات من المخزن المؤقت المُجلَب مسبقًا

(UInt64) — عدد القراءات من المخزن المؤقت المُجلَب مسبقًا ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedBytes (UInt64) — عدد البايتات من المخزن المؤقت المُجلَب مسبقًا

(UInt64) — عدد البايتات من المخزن المؤقت المُجلَب مسبقًا ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedReads (UInt64) — عدد عمليات القراءة من المخزن المؤقت الذي لم يُجرَ له prefetch

(UInt64) — عدد عمليات القراءة من المخزن المؤقت الذي لم يُجرَ له prefetch ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedBytes (UInt64) — عدد البايتات من المخزن المؤقت الذي لم يُجرَ له prefetch

(UInt64) — عدد البايتات من المخزن المؤقت الذي لم يُجرَ له prefetch ProfileEvent_RemoteFSLazySeeks (UInt64) — عدد عمليات seek الكسولة

(UInt64) — عدد عمليات seek الكسولة ProfileEvent_RemoteFSSeeksWithReset (UInt64) — عدد عمليات seek التي تؤدي إلى إنشاء connection جديدة

(UInt64) — عدد عمليات seek التي تؤدي إلى إنشاء connection جديدة ProfileEvent_RemoteFSBuffers (UInt64) — عدد المخازن المؤقتة المُنشأة للقراءة غير المتزامنة من remote filesystem

(UInt64) — عدد المخازن المؤقتة المُنشأة للقراءة غير المتزامنة من remote filesystem ProfileEvent_MergeTreePrefetchedReadPoolInit (UInt64) — الوقت المستغرَق في تجهيز tasks في MergeTreePrefetchedReadPool

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تجهيز tasks في MergeTreePrefetchedReadPool ProfileEvent_WaitPrefetchTaskMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار القارئ المُجرى له prefetch

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار القارئ المُجرى له prefetch ProfileEvent_ThreadpoolReaderTaskMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في جلب البيانات أثناء القراءة غير المتزامنة

(UInt64) — الوقت المستغرَق في جلب البيانات أثناء القراءة غير المتزامنة ProfileEvent_ThreadpoolReaderPrepareMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في التحضير (مثل استدعاء method ‏ seek() الخاصة بالقارئ)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في التحضير (مثل استدعاء method ‏ الخاصة بالقارئ) ProfileEvent_ThreadpoolReaderReadBytes (UInt64) — البايتات المقروءة من task في threadpool أثناء القراءة غير المتزامنة

(UInt64) — البايتات المقروءة من task في threadpool أثناء القراءة غير المتزامنة ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmit (UInt64) — البايتات المقروءة من task في threadpool أثناء القراءة غير المتزامنة

(UInt64) — البايتات المقروءة من task في threadpool أثناء القراءة غير المتزامنة ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronously (UInt64) — عدد المرات التي لم نُجدول فيها task على thread pool وقرأنا بشكل متزامن بدلًا من ذلك

(UInt64) — عدد المرات التي لم نُجدول فيها task على thread pool وقرأنا بشكل متزامن بدلًا من ذلك ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyBytes (UInt64) — عدد البايتات التي قُرئت بشكل متزامن

(UInt64) — عدد البايتات التي قُرئت بشكل متزامن ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت الذي قضيناه في القراءة بشكل متزامن

(UInt64) — مقدار الوقت الذي قضيناه في القراءة بشكل متزامن ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitLookupInCacheMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت الذي قضيناه في التحقق مما إذا كان المحتوى cached

(UInt64) — مقدار الوقت الذي قضيناه في التحقق مما إذا كان المحتوى cached ProfileEvent_AsynchronousReaderIgnoredBytes (UInt64) — عدد البايتات التي جرى تجاهلها أثناء القراءة غير المتزامنة

(UInt64) — عدد البايتات التي جرى تجاهلها أثناء القراءة غير المتزامنة ProfileEvent_ReadBufferSeekCancelConnection (UInt64) — عدد عمليات seek التي تؤدي إلى إنشاء connection جديدة (S3, HTTP)

(UInt64) — عدد عمليات seek التي تؤدي إلى إنشاء connection جديدة (S3, HTTP) ProfileEvent_SleepFunctionCalls (UInt64) — عدد مرات استدعاء sleep function ‏( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — عدد مرات استدعاء sleep function ‏( , ). ProfileEvent_SleepFunctionMicroseconds (UInt64) — الوقت المضبوط للنوم في sleep function ‏( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — الوقت المضبوط للنوم في sleep function ‏( , ). ProfileEvent_SleepFunctionElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في النوم داخل sleep function ‏( sleep , sleepEachRow ).

(UInt64) — الوقت المستغرَق في النوم داخل sleep function ‏( , ). ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها القراءة داخل ThreadPoolReader من page cache.

(UInt64) — عدد المرات التي جرت فيها القراءة داخل ThreadPoolReader من page cache. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة داخل ThreadPoolReader عندما كانت القراءة من page cache.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة داخل ThreadPoolReader عندما كانت القراءة من page cache. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات من page cache داخل ThreadPoolReader.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات من page cache داخل ThreadPoolReader. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMiss (UInt64) — عدد المرات التي لم تُنفَّذ فيها القراءة داخل ThreadPoolReader من page cache وتم تمريرها إلى thread pool.

(UInt64) — عدد المرات التي لم تُنفَّذ فيها القراءة داخل ThreadPoolReader من page cache وتم تمريرها إلى thread pool. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة داخل ThreadPoolReader عندما لم تُنفَّذ القراءة من page cache وتم تمريرها إلى thread pool.

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة داخل ThreadPoolReader عندما لم تُنفَّذ القراءة من page cache وتم تمريرها إلى thread pool. ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات داخل المهمة غير المتزامنة في ThreadPoolReader عندما لا تتم القراءة من page cache.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات داخل المهمة غير المتزامنة في ThreadPoolReader عندما لا تتم القراءة من page cache. ProfileEvent_AsynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة غير المتزامنة في القراءة المحلية غير المتزامنة.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة غير المتزامنة في القراءة المحلية غير المتزامنة. ProfileEvent_SynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة المتزامنة في القراءة المحلية غير المتزامنة.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة المتزامنة في القراءة المحلية غير المتزامنة. ProfileEvent_AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة البعيدة غير المتزامنة.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة البعيدة غير المتزامنة. ProfileEvent_SynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة البعيدة المتزامنة.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار عمليات القراءة البعيدة المتزامنة. ProfileEvent_ExternalDataSourceLocalCacheReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة من المخزن المؤقت المحلي في RemoteReadBufferCache

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة من المخزن المؤقت المحلي في RemoteReadBufferCache ProfileEvent_MainConfigLoads (UInt64) — عدد مرات إعادة تحميل الإعدادات الرئيسية.

(UInt64) — عدد مرات إعادة تحميل الإعدادات الرئيسية. ProfileEvent_AggregationPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — عدد العناصر التي خُصصت مسبقًا في جداول التجزئة لأغراض التجميع.

(UInt64) — عدد العناصر التي خُصصت مسبقًا في جداول التجزئة لأغراض التجميع. ProfileEvent_AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel (UInt64) — عدد جداول التجزئة التي هُيئت على مستويين لأغراض التجميع.

(UInt64) — عدد جداول التجزئة التي هُيئت على مستويين لأغراض التجميع. ProfileEvent_AggregationOptimizedEqualRangesOfKeys (UInt64) — عدد الكتل التي طُبّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح

(UInt64) — عدد الكتل التي طُبّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح ProfileEvent_HashJoinPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — عدد العناصر التي خُصصت مسبقًا في جداول التجزئة لعملية ربط التجزئة.

(UInt64) — عدد العناصر التي خُصصت مسبقًا في جداول التجزئة لعملية ربط التجزئة. ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها الرد على طلب بيانات وصفية في التخزين الكائني من الذاكرة المؤقتة دون إرسال طلب إلى Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها الرد على طلب بيانات وصفية في التخزين الكائني من الذاكرة المؤقتة دون إرسال طلب إلى Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheMiss (UInt64) — عدد المرات التي استلزم فيها الرد على طلب بيانات وصفية في التخزين الكائني الرجوع إلى Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي استلزم فيها الرد على طلب بيانات وصفية في التخزين الكائني الرجوع إلى Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheTooManyInvalidated (UInt64) — عدد المرات التي أعادت فيها ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عددًا كبيرًا جدًا من الإدخالات غير الصالحة

(UInt64) — عدد المرات التي أعادت فيها ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عددًا كبيرًا جدًا من الإدخالات غير الصالحة ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheUpdateMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث الذاكرة المؤقتة، بما في ذلك انتظار الاستجابات من Keeper

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث الذاكرة المؤقتة، بما في ذلك انتظار الاستجابات من Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperUpdateCacheOneLevel (UInt64) — عدد المرات التي أُجري فيها تحديث الذاكرة المؤقتة لمستوى واحد من شجرة الدليل

(UInt64) — عدد المرات التي أُجري فيها تحديث الذاكرة المؤقتة لمستوى واحد من شجرة الدليل ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommit (UInt64) — عدد مرات محاولة تنفيذ metadata transaction commit

(UInt64) — عدد مرات محاولة تنفيذ metadata transaction commit ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommitRetry (UInt64) — عدد المرات التي أُعيدت فيها محاولة تنفيذ metadata transaction commit

(UInt64) — عدد المرات التي أُعيدت فيها محاولة تنفيذ metadata transaction commit ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommit (UInt64) — عدد مرات محاولة تنفيذ metadata transaction commit لتنظيف الكائنات المحذوفة

(UInt64) — عدد مرات محاولة تنفيذ metadata transaction commit لتنظيف الكائنات المحذوفة ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommitRetry (UInt64) — عدد المرات التي أُعيدت فيها محاولة تنفيذ metadata transaction commit لتنظيف الكائنات المحذوفة

(UInt64) — عدد المرات التي أُعيدت فيها محاولة تنفيذ metadata transaction commit لتنظيف الكائنات المحذوفة ProfileEvent_MetadataFromKeeperOperations (UInt64) — عدد المرات التي أُرسل فيها طلب إلى Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي أُرسل فيها طلب إلى Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperations (UInt64) — عدد المسارات التي قُرئت أو كُتب إليها عبر طلبات مفردة أو متعددة إلى Keeper

(UInt64) — عدد المسارات التي قُرئت أو كُتب إليها عبر طلبات مفردة أو متعددة إلى Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperationsMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق أثناء الطلبات المفردة أو المتعددة إلى Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق أثناء الطلبات المفردة أو المتعددة إلى Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperReconnects (UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها الاتصال بـ Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي أُعيد فيها الاتصال بـ Keeper ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupObjects (UInt64) — عدد المرات التي نُفذت فيها عملية تنظيف كائنات قديمة محذوفة بواسطة مهمة في الخلفية

(UInt64) — عدد المرات التي نُفذت فيها عملية تنظيف كائنات قديمة محذوفة بواسطة مهمة في الخلفية ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupTransactions (UInt64) — عدد المرات التي نُظِّف فيها رمز idempotency لمعاملة قديمة بواسطة مهمة تعمل في الخلفية

(UInt64) — عدد المرات التي نُظِّف فيها رمز idempotency لمعاملة قديمة بواسطة مهمة تعمل في الخلفية ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupBlobs (UInt64) — عدد المرات التي نُظِّف فيها جزء blob فارغ من التخطيط بواسطة مهمة تعمل في الخلفية

(UInt64) — عدد المرات التي نُظِّف فيها جزء blob فارغ من التخطيط بواسطة مهمة تعمل في الخلفية ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupErrors (UInt64) — عدد المرات التي حدث فيها خطأ أثناء مهمة التنظيف في الخلفية

(UInt64) — عدد المرات التي حدث فيها خطأ أثناء مهمة التنظيف في الخلفية ProfileEvent_BlobKillerThreadRuns (UInt64) — عدد مرات تنفيذ thread الخاص بـ BlobKiller

(UInt64) — عدد مرات تنفيذ thread الخاص بـ BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadLockedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs المُعادة من metadata storage

(UInt64) — عدد الـ blobs المُعادة من metadata storage ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveTasks (UInt64) — عدد مهام الإزالة التي أنشأها BlobKiller

(UInt64) — عدد مهام الإزالة التي أنشأها BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRemovedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs التي أزالها BlobKiller

(UInt64) — عدد الـ blobs التي أزالها BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs التي سُجِّل حذفها بواسطة BlobKiller في metadata storage

(UInt64) — عدد الـ blobs التي سُجِّل حذفها بواسطة BlobKiller في metadata storage ProfileEvent_BlobKillerThreadLockBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء قفل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

(UInt64) — عدد أخطاء قفل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء إزالة الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

(UInt64) — عدد أخطاء إزالة الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

(UInt64) — عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller ProfileEvent_BlobCopierThreadRuns (UInt64) — عدد مرات تنفيذ thread الخاص بـ BlobCopier

(UInt64) — عدد مرات تنفيذ thread الخاص بـ BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadLockedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs المُعادة من metadata storage

(UInt64) — عدد الـ blobs المُعادة من metadata storage ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicatedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs التي نسخها BlobCopier نسخًا متماثلًا

(UInt64) — عدد الـ blobs التي نسخها BlobCopier نسخًا متماثلًا ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordedBlobs (UInt64) — عدد الـ blobs التي سُجِّل نسخها المتماثل بواسطة BlobCopier في metadata storage

(UInt64) — عدد الـ blobs التي سُجِّل نسخها المتماثل بواسطة BlobCopier في metadata storage ProfileEvent_BlobCopierThreadLockBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء قفل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier

(UInt64) — عدد أخطاء قفل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء النسخ المتماثل للـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier

(UInt64) — عدد أخطاء النسخ المتماثل للـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier

(UInt64) — عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier ProfileEvent_SharedMergeTreeMetadataCacheHintLoadedFromCache (UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على تلميح metadata cache دون الرجوع إلى Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي عُثر فيها على تلميح metadata cache دون الرجوع إلى Keeper ProfileEvent_KafkaRebalanceRevocations (UInt64) — عدد عمليات سحب الأقسام (المرحلة الأولى من إعادة موازنة مجموعة المستهلكين)

(UInt64) — عدد عمليات سحب الأقسام (المرحلة الأولى من إعادة موازنة مجموعة المستهلكين) ProfileEvent_KafkaRebalanceAssignments (UInt64) — عدد عمليات إسناد الأقسام (المرحلة النهائية من إعادة موازنة مجموعة المستهلكين)

(UInt64) — عدد عمليات إسناد الأقسام (المرحلة النهائية من إعادة موازنة مجموعة المستهلكين) ProfileEvent_KafkaRebalanceErrors (UInt64) — عدد عمليات إعادة موازنة مجموعة المستهلكين الفاشلة

(UInt64) — عدد عمليات إعادة موازنة مجموعة المستهلكين الفاشلة ProfileEvent_KafkaMessagesPolled (UInt64) — عدد رسائل Kafka التي جرى poll لها من librdkafka إلى ClickHouse

(UInt64) — عدد رسائل Kafka التي جرى poll لها من librdkafka إلى ClickHouse ProfileEvent_KafkaMessagesRead (UInt64) — عدد رسائل Kafka التي عالجها ClickHouse بالفعل

(UInt64) — عدد رسائل Kafka التي عالجها ClickHouse بالفعل ProfileEvent_KafkaMessagesFailed (UInt64) — عدد رسائل Kafka التي فشل ClickHouse في parse لها

(UInt64) — عدد رسائل Kafka التي فشل ClickHouse في parse لها ProfileEvent_KafkaRowsRead (UInt64) — عدد الصفوف التي تم تحليلها من رسائل Kafka

(UInt64) — عدد الصفوف التي تم تحليلها من رسائل Kafka ProfileEvent_KafkaRowsRejected (UInt64) — عدد الصفوف التي تم تحليلها ثم رُفضت لاحقًا (بسبب إعادة التوازن / الأخطاء أو أسباب مشابهة). ستُستهلك هذه الصفوف مرة أخرى بعد إعادة التوازن.

(UInt64) — عدد الصفوف التي تم تحليلها ثم رُفضت لاحقًا (بسبب إعادة التوازن / الأخطاء أو أسباب مشابهة). ستُستهلك هذه الصفوف مرة أخرى بعد إعادة التوازن. ProfileEvent_KafkaDirectReads (UInt64) — عدد عمليات SELECT المباشرة من جداول Kafka منذ بدء تشغيل الخادم

(UInt64) — عدد عمليات SELECT المباشرة من جداول Kafka منذ بدء تشغيل الخادم ProfileEvent_KafkaBackgroundReads (UInt64) — عدد عمليات القراءة في الخلفية التي تُغذّي العروض المادية من Kafka منذ بدء تشغيل الخادم

(UInt64) — عدد عمليات القراءة في الخلفية التي تُغذّي العروض المادية من Kafka منذ بدء تشغيل الخادم ProfileEvent_KafkaCommits (UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة للإزاحات المستهلَكة إلى Kafka (ينبغي عادةً أن يساوي KafkaBackgroundReads)

(UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة للإزاحات المستهلَكة إلى Kafka (ينبغي عادةً أن يساوي KafkaBackgroundReads) ProfileEvent_KafkaCommitFailures (UInt64) — عدد عمليات commit الفاشلة للإزاحات المستهلَكة إلى Kafka (ويكون هذا عادةً مؤشرًا على وجود بعض تكرار البيانات)

(UInt64) — عدد عمليات commit الفاشلة للإزاحات المستهلَكة إلى Kafka (ويكون هذا عادةً مؤشرًا على وجود بعض تكرار البيانات) ProfileEvent_KafkaConsumerErrors (UInt64) — عدد الأخطاء التي أبلغت عنها librdkafka أثناء عمليات poll

(UInt64) — عدد الأخطاء التي أبلغت عنها librdkafka أثناء عمليات poll ProfileEvent_KafkaMVNotReady (UInt64) — عدد المحاولات الفاشلة لبث البيانات إلى عرض مادي غير جاهز

(UInt64) — عدد المحاولات الفاشلة لبث البيانات إلى عرض مادي غير جاهز ProfileEvent_KafkaWrites (UInt64) — عدد عمليات الكتابة (insert) إلى جداول Kafka

(UInt64) — عدد عمليات الكتابة (insert) إلى جداول Kafka ProfileEvent_KafkaRowsWritten (UInt64) — عدد الصفوف المُدرجة في جداول Kafka

(UInt64) — عدد الصفوف المُدرجة في جداول Kafka ProfileEvent_KafkaProducerFlushes (UInt64) — عدد عمليات flush الصريحة إلى منتِج Kafka

(UInt64) — عدد عمليات flush الصريحة إلى منتِج Kafka ProfileEvent_KafkaMessagesProduced (UInt64) — عدد الرسائل التي تم إنتاجها إلى Kafka

(UInt64) — عدد الرسائل التي تم إنتاجها إلى Kafka ProfileEvent_KafkaProducerErrors (UInt64) — عدد الأخطاء أثناء إنتاج الرسائل إلى Kafka

(UInt64) — عدد الأخطاء أثناء إنتاج الرسائل إلى Kafka ProfileEvent_ScalarSubqueriesGlobalCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت العامة

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت العامة ProfileEvent_ScalarSubqueriesLocalCacheHit (UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت المحلية

(UInt64) — عدد المرات التي تمت فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت المحلية ProfileEvent_ScalarSubqueriesCacheMiss (UInt64) — عدد المرات التي لم تكن فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي مخزنة مؤقتًا وكان لا بد من احتسابها بالكامل

(UInt64) — عدد المرات التي لم تكن فيها القراءة من استعلام فرعي قياسي مخزنة مؤقتًا وكان لا بد من احتسابها بالكامل ProfileEvent_SchemaInferenceCacheHits (UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على المصدر المطلوب في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط

(UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على المصدر المطلوب في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaHits (UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على المخطط في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط أثناء استنتاج المخطط

(UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على المخطط في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط أثناء استنتاج المخطط ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsHits (UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على عدد الصفوف في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط أثناء العد من الملفات

(UInt64) — عدد المرات التي يُعثر فيها على عدد الصفوف في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط أثناء العد من الملفات ProfileEvent_SchemaInferenceCacheMisses (UInt64) — عدد المرات التي لا يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط

(UInt64) — عدد المرات التي لا يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaMisses (UInt64) — عدد المرات التي يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت، لكن المخطط غير موجود فيها أثناء استنتاج المخطط

(UInt64) — عدد المرات التي يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت، لكن المخطط غير موجود فيها أثناء استنتاج المخطط ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsMisses (UInt64) — عدد المرات التي يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت، لكن عدد الصفوف غير موجود فيها أثناء العد من الملفات

(UInt64) — عدد المرات التي يكون فيها المصدر المطلوب موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت، لكن عدد الصفوف غير موجود فيها أثناء العد من الملفات ProfileEvent_SchemaInferenceCacheEvictions (UInt64) — عدد المرات التي أُزيل فيها مخطط من ذاكرة التخزين المؤقت بسبب تجاوز السعة

(UInt64) — عدد المرات التي أُزيل فيها مخطط من ذاكرة التخزين المؤقت بسبب تجاوز السعة ProfileEvent_SchemaInferenceCacheInvalidations (UInt64) — عدد المرات التي أصبح فيها مخطط موجود في ذاكرة التخزين المؤقت غير صالح بسبب تغيّرات في البيانات

(UInt64) — عدد المرات التي أصبح فيها مخطط موجود في ذاكرة التخزين المؤقت غير صالح بسبب تغيّرات في البيانات ProfileEvent_KeeperPacketsSent (UInt64) — عدد الحزم التي أرسلها خادم Keeper

(UInt64) — عدد الحزم التي أرسلها خادم Keeper ProfileEvent_KeeperPacketsReceived (UInt64) — الحزم التي استلمها خادم Keeper

(UInt64) — الحزم التي استلمها خادم Keeper ProfileEvent_KeeperRequestTotal (UInt64) — العدد الإجمالي للطلبات على خادم Keeper

(UInt64) — العدد الإجمالي للطلبات على خادم Keeper ProfileEvent_KeeperRequestTotalWithSubrequests (UInt64) — العدد الإجمالي للطلبات على خادم Keeper، مع احتساب كل طلب فرعي ضمن طلب متعدد

(UInt64) — العدد الإجمالي للطلبات على خادم Keeper، مع احتساب كل طلب فرعي ضمن طلب متعدد ProfileEvent_KeeperLatency (UInt64) — زمن استجابة Keeper

(UInt64) — زمن استجابة Keeper ProfileEvent_KeeperTotalElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي زمن استجابة Keeper لطلب واحد

(UInt64) — إجمالي زمن استجابة Keeper لطلب واحد ProfileEvent_KeeperProcessElapsedMicroseconds (UInt64) — زمن انتظار commit في Keeper لطلب واحد

(UInt64) — زمن انتظار commit في Keeper لطلب واحد ProfileEvent_KeeperPreprocessElapsedMicroseconds (UInt64) — زمن استجابة المعالجة التمهيدية في Keeper لطلب واحد

(UInt64) — زمن استجابة المعالجة التمهيدية في Keeper لطلب واحد ProfileEvent_KeeperStorageLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل تخزين Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل تخزين Keeper ProfileEvent_KeeperStorageSharedLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على القفل المشترك لتخزين Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على القفل المشترك لتخزين Keeper ProfileEvent_KeeperChangelogLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل سجل التغييرات الخاص بـ Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل سجل التغييرات الخاص بـ Keeper ProfileEvent_KeeperServerWriteLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل الكتابة لخادم Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل الكتابة لخادم Keeper ProfileEvent_KeeperSessionCallbackLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل استدعاء الجلسة في Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل استدعاء الجلسة في Keeper ProfileEvent_KeeperReadRequestQueueLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل صف طلبات القراءة في Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل صف طلبات القراءة في Keeper ProfileEvent_KeeperProcessAndResponsesLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل المعالجة والاستجابات في Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل المعالجة والاستجابات في Keeper ProfileEvent_KeeperCommitWaitElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار تثبيت سجل معيّن

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار تثبيت سجل معيّن ProfileEvent_KeeperBatchMaxCount (UInt64) — عدد المرات التي كان فيها حجم Batch مقيّدًا بالعدد

(UInt64) — عدد المرات التي كان فيها حجم Batch مقيّدًا بالعدد ProfileEvent_KeeperBatchMaxTotalSize (UInt64) — عدد المرات التي كان فيها حجم Batch مقيّدًا بإجمالي حجم البايتات

(UInt64) — عدد المرات التي كان فيها حجم Batch مقيّدًا بإجمالي حجم البايتات ProfileEvent_KeeperReadBatchCount (UInt64) — عدد دفعات طلبات القراءة التي عالجها Keeper

(UInt64) — عدد دفعات طلبات القراءة التي عالجها Keeper ProfileEvent_KeeperReadBatchTotalRequests (UInt64) — العدد الإجمالي لطلبات القراءة التي عالجها Keeper على شكل دفعات

(UInt64) — العدد الإجمالي لطلبات القراءة التي عالجها Keeper على شكل دفعات ProfileEvent_KeeperCommits (UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة

(UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة ProfileEvent_KeeperCommitsFailed (UInt64) — عدد عمليات commit الفاشلة

(UInt64) — عدد عمليات commit الفاشلة ProfileEvent_KeeperSnapshotCreations (UInt64) — عدد عمليات إنشاء snapshot

(UInt64) — عدد عمليات إنشاء snapshot ProfileEvent_KeeperSnapshotCreationsFailed (UInt64) — عدد عمليات إنشاء snapshot الفاشلة

(UInt64) — عدد عمليات إنشاء snapshot الفاشلة ProfileEvent_KeeperSnapshotApplys (UInt64) — عدد مرات تطبيق snapshot

(UInt64) — عدد مرات تطبيق snapshot ProfileEvent_KeeperSnapshotApplysFailed (UInt64) — عدد مرات تطبيق snapshot الفاشلة

(UInt64) — عدد مرات تطبيق snapshot الفاشلة ProfileEvent_KeeperReadSnapshot (UInt64) — عدد عمليات قراءة snapshot المكتملة

(UInt64) — عدد عمليات قراءة snapshot المكتملة ProfileEvent_KeeperReadSnapshotObject (UInt64) — عدد عناصر snapshot المُرسلة إلى العقد التابعة

(UInt64) — عدد عناصر snapshot المُرسلة إلى العقد التابعة ProfileEvent_KeeperReadSnapshotFailed (UInt64) — عدد عمليات قراءة snapshot الفاشلة

(UInt64) — عدد عمليات قراءة snapshot الفاشلة ProfileEvent_KeeperSnapshotRemoteLoaderErrors (UInt64) — عدد أخطاء القراءة عن بُعد في RemoteSnapshotLoader أثناء تقديم snapshot إلى عقدة تابعة

(UInt64) — عدد أخطاء القراءة عن بُعد في RemoteSnapshotLoader أثناء تقديم snapshot إلى عقدة تابعة ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotObject (UInt64) — عدد عناصر snapshot المستلَمة من القائد

(UInt64) — عدد عناصر snapshot المستلَمة من القائد ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotFailed (UInt64) — عدد عمليات حفظ snapshot الفاشلة

(UInt64) — عدد عمليات حفظ snapshot الفاشلة ProfileEvent_KeeperSaveSnapshot (UInt64) — عدد عمليات حفظ snapshot

(UInt64) — عدد عمليات حفظ snapshot ProfileEvent_KeeperCreateRequest (UInt64) — عدد طلبات الإنشاء

(UInt64) — عدد طلبات الإنشاء ProfileEvent_KeeperRemoveRequest (UInt64) — عدد طلبات الإزالة

(UInt64) — عدد طلبات الإزالة ProfileEvent_KeeperSetRequest (UInt64) — عدد طلبات التعيين

(UInt64) — عدد طلبات التعيين ProfileEvent_KeeperReconfigRequest (UInt64) — عدد طلبات إعادة التهيئة

(UInt64) — عدد طلبات إعادة التهيئة ProfileEvent_KeeperCheckRequest (UInt64) — عدد طلبات التحقق

(UInt64) — عدد طلبات التحقق ProfileEvent_KeeperMultiRequest (UInt64) — عدد الطلبات المتعددة

(UInt64) — عدد الطلبات المتعددة ProfileEvent_KeeperMultiReadRequest (UInt64) — عدد طلبات القراءة المتعددة

(UInt64) — عدد طلبات القراءة المتعددة ProfileEvent_KeeperGetRequest (UInt64) — عدد طلبات الجلب

(UInt64) — عدد طلبات الجلب ProfileEvent_KeeperListRequest (UInt64) — عدد طلبات الإدراج

(UInt64) — عدد طلبات الإدراج ProfileEvent_KeeperListRecursiveRequest (UInt64) — عدد طلبات الجلب التكراري للعُقد الفرعية

(UInt64) — عدد طلبات الجلب التكراري للعُقد الفرعية ProfileEvent_KeeperExistsRequest (UInt64) — عدد طلبات التحقق من الوجود

(UInt64) — عدد طلبات التحقق من الوجود ProfileEvent_KeeperSetWatchesRequest (UInt64) — عدد طلبات تعيين المراقبات

(UInt64) — عدد طلبات تعيين المراقبات ProfileEvent_KeeperAddWatchRequest (UInt64) — عدد طلبات إضافة المراقبات

(UInt64) — عدد طلبات إضافة المراقبات ProfileEvent_KeeperRemoveWatchRequest (UInt64) — عدد طلبات إزالة المراقبات

(UInt64) — عدد طلبات إزالة المراقبات ProfileEvent_KeeperCheckWatchRequest (UInt64) — عدد طلبات التحقق من المراقبات

(UInt64) — عدد طلبات التحقق من المراقبات ProfileEvent_KeeperRequestRejectedDueToSoftMemoryLimitCount (UInt64) — عدد الطلبات التي رُفضت بسبب تجاوز حد الذاكرة المرن

(UInt64) — عدد الطلبات التي رُفضت بسبب تجاوز حد الذاكرة المرن ProfileEvent_KeeperStaleRequestsSkipped (UInt64) — عدد طلبات Keeper التي جرى تخطيها لأن الجلسة لم تعد نشطة

(UInt64) — عدد طلبات Keeper التي جرى تخطيها لأن الجلسة لم تعد نشطة ProfileEvent_KeeperLiveSessionsLockWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل الجلسات النشطة في Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في انتظار الحصول على قفل الجلسات النشطة في Keeper ProfileEvent_OverflowBreak (UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها معالجة البيانات بسبب قيود تعقيد الاستعلام مع الإعداد ’*_overflow_mode’ = ‘break’ وكانت النتيجة غير مكتملة.

(UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها معالجة البيانات بسبب قيود تعقيد الاستعلام مع الإعداد ’*_overflow_mode’ = ‘break’ وكانت النتيجة غير مكتملة. ProfileEvent_OverflowThrow (UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها معالجة البيانات بسبب قيود تعقيد الاستعلام مع الإعداد ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ وتم طرح استثناء.

(UInt64) — عدد المرات التي أُلغيت فيها معالجة البيانات بسبب قيود تعقيد الاستعلام مع الإعداد ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ وتم طرح استثناء. ProfileEvent_OverflowAny (UInt64) — عدد المرات التي كان فيها GROUP BY التقريبي مُفعّلًا: عندما أُجري التجميع على أول ‘max_rows_to_group_by’ من المفاتيح الفريدة فقط، وتجاهُل المفاتيح الأخرى بسبب ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’.

(UInt64) — عدد المرات التي كان فيها GROUP BY التقريبي مُفعّلًا: عندما أُجري التجميع على أول ‘max_rows_to_group_by’ من المفاتيح الفريدة فقط، وتجاهُل المفاتيح الأخرى بسبب ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’. ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessingMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه قيد المعالجة

(UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه قيد المعالجة ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه تمت معالجته

(UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه تمت معالجته ProfileEvent_S3QueueSetFileFailedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه فشل

(UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه فشل ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي تعذّرت معالجتها

(UInt64) — عدد الملفات التي تعذّرت معالجتها ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي تمت معالجتها

(UInt64) — عدد الملفات التي تمت معالجتها ProfileEvent_ObjectStorageQueueCleanupMaxSetSizeOrTTLMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه فشل

(UInt64) — الوقت المستغرَق لتعيين الملف على أنه فشل ProfileEvent_ObjectStorageQueuePullMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لقراءة بيانات الملف

(UInt64) — الوقت المستغرَق لقراءة بيانات الملف ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedToBatchSetProcessing (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها طلب تعيين المعالجة المجمّع

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها طلب تعيين المعالجة المجمّع ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingRequests (UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها تنفيذ طلب تعيين المعالجة

(UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها تنفيذ طلب تعيين المعالجة ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingSucceeded (UInt64) — عدد المرات التي نجحنا فيها في تعيين الملف على أنه قيد المعالجة

(UInt64) — عدد المرات التي نجحنا فيها في تعيين الملف على أنه قيد المعالجة ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingFailed (UInt64) — عدد المرات التي أخفقنا فيها في تعيين الملف على أنه قيد المعالجة

(UInt64) — عدد المرات التي أخفقنا فيها في تعيين الملف على أنه قيد المعالجة ProfileEvent_ObjectStorageQueueListedFiles (UInt64) — عدد الملفات المُدرَجة في StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الملفات المُدرَجة في StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueFilteredFiles (UInt64) — عدد الملفات المُصفّاة في StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الملفات المُصفّاة في StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadFiles (UInt64) — عدد الملفات المقروءة (لا يساوي عدد الملفات التي أُدرجت فعليًا)

(UInt64) — عدد الملفات المقروءة (لا يساوي عدد الملفات التي أُدرجت فعليًا) ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadRows (UInt64) — عدد الصفوف المقروءة (لا يساوي عدد الصفوف التي أُدرجت فعليًا)

(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة (لا يساوي عدد الصفوف التي أُدرجت فعليًا) ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadBytes (UInt64) — عدد البايتات المقروءة (لا يساوي عدد البايتات التي أُدرجت فعليًا)

(UInt64) — عدد البايتات المقروءة (لا يساوي عدد البايتات التي أُدرجت فعليًا) ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringRead (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة في S3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء القراءة في S3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringInsert (UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء الإدراج في S3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الاستثناءات أثناء الإدراج في S3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueMovedObjects (UInt64) — عدد الكائنات التي نُقلت كجزء من after_processing = move

(UInt64) — عدد الكائنات التي نُقلت كجزء من after_processing = move ProfileEvent_ObjectStorageQueueRemovedObjects (UInt64) — عدد الكائنات التي أُزيلت كجزء من after_processing = delete

(UInt64) — عدد الكائنات التي أُزيلت كجزء من after_processing = delete ProfileEvent_ObjectStorageQueueTaggedObjects (UInt64) — عدد الكائنات التي وُسِمت كجزء من after_processing = tag

(UInt64) — عدد الكائنات التي وُسِمت كجزء من after_processing = tag ProfileEvent_ObjectStorageQueueInsertIterations (UInt64) — عدد تكرارات الإدراج

(UInt64) — عدد تكرارات الإدراج ProfileEvent_ObjectStorageQueueCommitRequests (UInt64) — عدد طلبات Keeper لتنفيذ commit للملفات باعتبارها إما فاشلة أو تمت معالجتها

(UInt64) — عدد طلبات Keeper لتنفيذ commit للملفات باعتبارها إما فاشلة أو تمت معالجتها ProfileEvent_ObjectStorageQueueSuccessfulCommits (UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة في Keeper

(UInt64) — عدد عمليات commit الناجحة في Keeper ProfileEvent_ObjectStorageQueueUnsuccessfulCommits (UInt64) — عدد عمليات commit غير الناجحة في Keeper

(UInt64) — عدد عمليات commit غير الناجحة في Keeper ProfileEvent_ObjectStorageQueueCancelledFiles (UInt64) — عدد الملفات التي أُلغيت في StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الملفات التي أُلغيت في StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedRows (UInt64) — عدد الصفوف المُعالجة في StorageS3(Azure)Queue

(UInt64) — عدد الصفوف المُعالجة في StorageS3(Azure)Queue ProfileEvent_ObjectStorageListedObjects (UInt64) — إجمالي الكائنات التي أعادتها واجهة برمجة تطبيقات سرد تخزين الكائنات قبل أي تصفية.

(UInt64) — إجمالي الكائنات التي أعادتها واجهة برمجة تطبيقات سرد تخزين الكائنات قبل أي تصفية. ProfileEvent_ObjectStorageGlobFilteredObjects (UInt64) — الكائنات التي لم تطابق نمط glob أو regex وتم تخطيها أثناء السرد.

(UInt64) — الكائنات التي لم تطابق نمط glob أو regex وتم تخطيها أثناء السرد. ProfileEvent_ObjectStoragePredicateFilteredObjects (UInt64) — الكائنات التي أُزيلت بواسطة التصفية الشرطية على العمودين الافتراضيين _path/_file.

(UInt64) — الكائنات التي أُزيلت بواسطة التصفية الشرطية على العمودين الافتراضيين _path/_file. ProfileEvent_ObjectStorageReadObjects (UInt64) — الكائنات التي فُتحت فعليًا للقراءة بواسطة مصدر تخزين الكائنات.

(UInt64) — الكائنات التي فُتحت فعليًا للقراءة بواسطة مصدر تخزين الكائنات. ProfileEvent_ServerStartupMilliseconds (UInt64) — الوقت المنقضي من بدء تشغيل الخادم حتى بدء الاستماع على المقابس، بالمللي ثانية

(UInt64) — الوقت المنقضي من بدء تشغيل الخادم حتى بدء الاستماع على المقابس، بالمللي ثانية ProfileEvent_IOUringSQEsSubmitted (UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring SQE المُرسلة

(UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring SQE المُرسلة ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsAsync (UInt64) — إجمالي عدد عمليات إعادة إرسال io_uring SQE غير المتزامنة المنفَّذة

(UInt64) — إجمالي عدد عمليات إعادة إرسال io_uring SQE غير المتزامنة المنفَّذة ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsSync (UInt64) — إجمالي عدد عمليات إعادة إرسال io_uring SQE المتزامنة المنفَّذة

(UInt64) — إجمالي عدد عمليات إعادة إرسال io_uring SQE المتزامنة المنفَّذة ProfileEvent_IOUringCQEsCompleted (UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring CQE المكتملة بنجاح

(UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring CQE المكتملة بنجاح ProfileEvent_IOUringCQEsFailed (UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring CQE المكتملة مع إخفاقات

(UInt64) — إجمالي عدد عناصر io_uring CQE المكتملة مع إخفاقات ProfileEvent_BackupsOpenedForRead (UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للقراءة

(UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للقراءة ProfileEvent_BackupsOpenedForWrite (UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للكتابة

(UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للكتابة ProfileEvent_BackupsOpenedForUnlock (UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة لفك القفل

(UInt64) — عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة لفك القفل ProfileEvent_BackupReadMetadataMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية من ملف .backup

(UInt64) — الوقت المستغرَق في قراءة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية من ملف .backup ProfileEvent_BackupWriteMetadataMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية إلى ملف .backup

(UInt64) — الوقت المستغرَق في كتابة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية إلى ملف .backup ProfileEvent_BackupEntriesCollectorMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية ProfileEvent_BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية لبيانات الجداول

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية لبيانات الجداول ProfileEvent_BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تشغيل المهام اللاحقة بعد إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تشغيل المهام اللاحقة بعد إنشاء عناصر النسخ الاحتياطية ProfileEvent_BackupPreparingFileInfosMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إعداد معلومات الملفات لعناصر النسخ الاحتياطية

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إعداد معلومات الملفات لعناصر النسخ الاحتياطية ProfileEvent_BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums (UInt64) — عدد الملفات المقروءة محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطية

(UInt64) — عدد الملفات المقروءة محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطية ProfileEvent_BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums (UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي

(UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي ProfileEvent_BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums (UInt64) — عدد الملفات التي تمت قراءتها من الأقراص البعيدة لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي

(UInt64) — عدد الملفات التي تمت قراءتها من الأقراص البعيدة لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي ProfileEvent_BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums (UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تمت قراءتها من الأقراص البعيدة لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي

(UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تمت قراءتها من الأقراص البعيدة لحساب المجاميع الاختبارية لإدخالات النسخ الاحتياطي ProfileEvent_BackupLockFileReads (UInt64) — عدد مرات قراءة الملف ‘.lock’ أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية

(UInt64) — عدد مرات قراءة الملف ‘.lock’ أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية ProfileEvent_RestorePartsSkippedFiles (UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء استعادة الأجزاء

(UInt64) — عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء استعادة الأجزاء ProfileEvent_RestorePartsSkippedBytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تم تخطيها أثناء استعادة الأجزاء

(UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات التي تم تخطيها أثناء استعادة الأجزاء ProfileEvent_ReadTaskRequestsReceived (UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم المُبادِر.

(UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم المُبادِر. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsReceived (UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم المُبادِر.

(UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم المُبادِر. ProfileEvent_ReadTaskRequestsSent (UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSent (UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — عدد طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent (UInt64) — عدد الإعلانات المرسلة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — عدد الإعلانات المرسلة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_ReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في طلبات الاستدعاء العكسي من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في إرسال الإعلان من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد.

(UInt64) — الوقت المستغرَق في إرسال الإعلان من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (لجداول MergeTree). يُقاس ذلك على جانب الخادم البعيد. ProfileEvent_MergerMutatorsGetPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لالتقاط لقطة لأجزاء البيانات لبناء النطاقات منها.

(UInt64) — الوقت المستغرَق لالتقاط لقطة لأجزاء البيانات لبناء النطاقات منها. ProfileEvent_MergerMutatorPrepareRangesForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لإعداد نطاقات الأجزاء التي يمكن دمجها وفقًا لشرط الدمج.

(UInt64) — الوقت المستغرَق لإعداد نطاقات الأجزاء التي يمكن دمجها وفقًا لشرط الدمج. ProfileEvent_MergerMutatorSelectPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق لاختيار الأجزاء من النطاقات التي يمكن دمجها.

(UInt64) — الوقت المستغرَق لاختيار الأجزاء من النطاقات التي يمكن دمجها. ProfileEvent_MergerMutatorRangesForMergeCount (UInt64) — عدد النطاقات المرشحة للدمج

(UInt64) — عدد النطاقات المرشحة للدمج ProfileEvent_MergerMutatorPartsInRangesForMergeCount (UInt64) — عدد الأجزاء المرشحة للدمج

(UInt64) — عدد الأجزاء المرشحة للدمج ProfileEvent_MergerMutatorSelectRangePartsCount (UInt64) — عدد الأجزاء في النطاق المحدد للدمج

(UInt64) — عدد الأجزاء في النطاق المحدد للدمج ProfileEvent_ConnectionPoolIsFullMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار توفر اتصال في مجمّع الاتصالات.

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار توفر اتصال في مجمّع الاتصالات. ProfileEvent_AsyncLoaderWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في انتظار مهام المُحمِّل غير المتزامن.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في انتظار مهام المُحمِّل غير المتزامن. ProfileEvent_DistrCacheServerSwitches (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات التبديل بين خوادم Distributed Cache في ذاكرة التخزين المؤقت للقراءة/الكتابة المباشرة

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات التبديل بين خوادم Distributed Cache في ذاكرة التخزين المؤقت للقراءة/الكتابة المباشرة ProfileEvent_DistrCacheReadMicroseconds (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في القراءة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في القراءة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheFallbackReadMicroseconds (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في القراءة من fallback buffer بدلًا من Distributed Cache

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في القراءة من fallback buffer بدلًا من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في الحساب المسبق لنطاقات القراءة

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في الحساب المسبق لنطاقات القراءة ProfileEvent_DistrCacheNextImplMicroseconds (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl ProfileEvent_DistrCacheStartRangeMicroseconds (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق لبدء نطاق قراءة جديد باستخدام Distributed Cache

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق لبدء نطاق قراءة جديد باستخدام Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheRangeChange (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي غيّرنا فيها نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي غيّرنا فيها نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheRangeResetBackward (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها تعيين نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها تعيين نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheRangeResetForward (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها تعيين نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها تعيين نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position ProfileEvent_DistrCacheReconnectsAfterTimeout (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بعد timeout

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بعد timeout ProfileEvent_DistrCacheServerUpdates (UInt64) — حدث Distributed Cache. عدد مرات تبديل الخادم أثناء القراءة أو الكتابة بسبب تغيّر الخادم الذي اختاره hash (على سبيل المثال، بسبب إلغاء تسجيل الخادم)

(UInt64) — حدث Distributed Cache. عدد مرات تبديل الخادم أثناء القراءة أو الكتابة بسبب تغيّر الخادم الذي اختاره hash (على سبيل المثال، بسبب إلغاء تسجيل الخادم) ProfileEvent_DistrCacheReadErrors (UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء القراءة

(UInt64) — حدث read buffer لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء القراءة ProfileEvent_DistrCacheWriteErrors (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء الكتابة

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء الكتابة ProfileEvent_DistrCacheWriteReconnectsAfterTimeout (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بعد timeout

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بعد timeout ProfileEvent_DistrCacheWriteMicroseconds (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment ProfileEvent_DistrCacheWriteBytes (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى Distributed Cache

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في الكتابة إلى object storage

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في الكتابة إلى object storage ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteBytes (UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى object storage

(UInt64) — حدث write buffer لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى object storage ProfileEvent_DistrCacheGetResponseMicroseconds (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في انتظار الاستجابة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. الوقت المستغرق في انتظار الاستجابة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheMakeRequestErrors (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند إرسال طلب

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند إرسال طلب ProfileEvent_DistrCacheReceiveResponseErrors (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند استلام استجابة لطلب

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند استلام استجابة لطلب ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPackets (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Data المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Data المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPacketsBytes (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedOkPackets (UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Ok المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث client لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Ok المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedErrorPackets (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Error المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Error المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم RefreshCredentials المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم RefreshCredentials المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReceivedStopPackets (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Stop المستلمة من Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Stop المستلمة من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSentDataPackets (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم البيانات المرسلة إلى Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم البيانات المرسلة إلى Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSentDataPacketsBytes (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المرسلة إلى Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المرسلة إلى Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnusedPackets (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد الحزم غير المستخدمة التي تم تخطيها من Distributed Cache

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد الحزم غير المستخدمة التي تم تخطيها من Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnusedDataPacketsBytes (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم تجاهلها

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم تجاهلها ProfileEvent_DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations (UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد عمليات تخصيص المخزن المؤقت الإضافية عند تعذر إعادة استخدام المخزن المؤقت الحالي

(UInt64) — حدث عميل Distributed Cache. عدد عمليات تخصيص المخزن المؤقت الإضافية عند تعذر إعادة استخدام المخزن المؤقت الحالي ProfileEvent_DistrCacheLockRegistryMicroseconds (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. الوقت المستغرق للحصول على قفل DistributedCacheRegistry

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. الوقت المستغرق للحصول على قفل DistributedCacheRegistry ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. الوقت المستغرق في تحديث سجل Distributed Cache

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. الوقت المستغرق في تحديث سجل Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdates (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل Distributed Cache

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheHashRingRebuilds (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد مرات إعادة بناء hash ring لـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد مرات إعادة بناء hash ring لـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل الخوادم الناجحة

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل الخوادم الناجحة ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل الخوادم غير الناجحة

(UInt64) — حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل الخوادم غير الناجحة ProfileEvent_DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer (UInt64) — حدث read buffer في Distributed Cache. البايتات المقروءة من fallback buffer

(UInt64) — حدث read buffer في Distributed Cache. البايتات المقروءة من fallback buffer ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnections (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheReusedConnections (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المُعاد استخدامها مع Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المُعاد استخدامها مع Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheStaleReconnections (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد عمليات إعادة الاتصال الناتجة عن اتصالات مجمّعة قديمة أُغلقت من الطرف النظير (peer-closed)

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد عمليات إعادة الاتصال الناتجة عن اتصالات مجمّعة قديمة أُغلقت من الطرف النظير (peer-closed) ProfileEvent_DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق في إزالة الاتصالات القديمة من الـ pool

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق في إزالة الاتصالات القديمة من الـ pool ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache مع تجاوز الـ pool

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache مع تجاوز الـ pool ProfileEvent_DistrCacheConnectMicroseconds (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق للاتصال بـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق للاتصال بـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheConnectAttempts (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال بـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال بـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulConnectAttempts (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال الناجحة بـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال الناجحة بـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال غير الناجحة بـ Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال غير الناجحة بـ Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheGetClientMicroseconds (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق للحصول على client من أجل Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. الوقت المستغرق للحصول على client من أجل Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesCreated (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الملفات المؤقتة التي أُنشئت في Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد الملفات المؤقتة التي أُنشئت في Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten (UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache

(UInt64) — حدث اتصال Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache ProfileEvent_DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. الوقت المستغرَق في معالجة الطلب على جانب خادم DistributedCache

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. الوقت المستغرَق في معالجة الطلب على جانب خادم DistributedCache ProfileEvent_DistrCacheServerStartRequestPackets (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم StartRequest في DistributedCacheServer

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم StartRequest في DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerContinueRequestPackets (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم ContinueRequest في DistributedCacheServer

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم ContinueRequest في DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerEndRequestPackets (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم EndRequest في DistributedCacheServer

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم EndRequest في DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم العميل من نوع RefreshCredentials في DistributedCacheServer

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم العميل من نوع RefreshCredentials في DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerAckRequestPackets (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم AckRequest في DistributedCacheServer

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد حزم AckRequest في DistributedCacheServer ProfileEvent_DistrCacheServerNewS3CachedClients (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الجدد

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الجدد ProfileEvent_DistrCacheServerReusedS3CachedClients (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الذين أُعيد استخدامهم

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الذين أُعيد استخدامهم ProfileEvent_DistrCacheServerCredentialsRefresh (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد بيانات الاعتماد منتهية الصلاحية التي جرى تحديثها

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد بيانات الاعتماد منتهية الصلاحية التي جرى تحديثها ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد مرات إصابة Distributed Cache لذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد مرات إصابة Distributed Cache لذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد مرات إخفاق Distributed Cache في العثور على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد مرات إخفاق Distributed Cache في العثور على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين الكائنات في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين الكائنات في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين الكائنات للتنزيل المسبق في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين الكائنات للتنزيل المسبق في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ProfileEvent_DistrCacheServerSkipped (UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد المرات التي تم فيها تخطي خادم Distributed Cache بسبب محاولات اتصال سابقة فاشلة

(UInt64) — حدث خادم Distributed Cache. عدد المرات التي تم فيها تخطي خادم Distributed Cache بسبب محاولات اتصال سابقة فاشلة ProfileEvent_LogTest (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Test

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Test ProfileEvent_LogTrace (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Trace

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Trace ProfileEvent_LogDebug (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Debug

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Debug ProfileEvent_LogInfo (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Info

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Info ProfileEvent_LogWarning (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Warning

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Warning ProfileEvent_LogError (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Error

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Error ProfileEvent_LogFatal (UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Fatal

(UInt64) — عدد رسائل السجل ذات المستوى Fatal ProfileEvent_LoggerElapsedNanoseconds (UInt64) — الزمن التراكمي المستغرَق في التسجيل

(UInt64) — الزمن التراكمي المستغرَق في التسجيل ProfileEvent_InterfaceHTTPSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات HTTP

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات HTTP ProfileEvent_InterfaceHTTPReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات HTTP

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات HTTP ProfileEvent_InterfaceNativeSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر الواجهات الأصلية

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر الواجهات الأصلية ProfileEvent_InterfaceNativeReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر الواجهات الأصلية

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر الواجهات الأصلية ProfileEvent_InterfacePrometheusSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات Prometheus

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات Prometheus ProfileEvent_InterfacePrometheusReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات Prometheus

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات Prometheus ProfileEvent_InterfaceInterserverSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر الواجهات البينية بين الخوادم

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر الواجهات البينية بين الخوادم ProfileEvent_InterfaceInterserverReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر الواجهات البينية بين الخوادم

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر الواجهات البينية بين الخوادم ProfileEvent_InterfaceMySQLSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات MySQL

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات MySQL ProfileEvent_InterfaceMySQLReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات MySQL

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات MySQL ProfileEvent_InterfacePostgreSQLSendBytes (UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات PostgreSQL

(UInt64) — عدد البايتات المُرسلة عبر واجهات PostgreSQL ProfileEvent_InterfacePostgreSQLReceiveBytes (UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات PostgreSQL

(UInt64) — عدد البايتات المُستلمة عبر واجهات PostgreSQL ProfileEvent_ParallelReplicasUsedCount (UInt64) — عدد النسخ المتماثلة المستخدمة لتنفيذ استعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام

(UInt64) — عدد النسخ المتماثلة المستخدمة لتنفيذ استعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام ProfileEvent_ParallelReplicasAvailableCount (UInt64) — عدد النسخ المتماثلة المتاحة لتنفيذ استعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام

(UInt64) — عدد النسخ المتماثلة المتاحة لتنفيذ استعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام ProfileEvent_ParallelReplicasUnavailableCount (UInt64) — عدد النسخ المتماثلة التي جرى اختيارها، لكن تبيّن عدم توفرها أثناء تنفيذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام

(UInt64) — عدد النسخ المتماثلة التي جرى اختيارها، لكن تبيّن عدم توفرها أثناء تنفيذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية المعتمدة على المهام ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdates (UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية

(UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesByLeader (UInt64) — تحديثات الأجزاء الافتراضية بواسطة القائد

(UInt64) — تحديثات الأجزاء الافتراضية بواسطة القائد ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdateMicroseconds (UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديث الأجزاء الافتراضية

(UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديث الأجزاء الافتراضية ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية من ZooKeeper

(UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية من ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديثات الأجزاء الافتراضية من ZooKeeper

(UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديثات الأجزاء الافتراضية من ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesPeerNotFound (UInt64) — فشلت تحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير لعدم العثور على أي نظير

(UInt64) — فشلت تحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير لعدم العثور على أي نظير ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeer (UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير

(UInt64) — عدد تحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeerMicroseconds (UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير

(UInt64) — الزمن بالميكروثانية لتحديثات الأجزاء الافتراضية من النظير ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesForMergesOrStatus (UInt64) — تحديثات الأجزاء الافتراضية من مهمة خلفية غير default

(UInt64) — تحديثات الأجزاء الافتراضية من مهمة خلفية غير ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderFailedElection (UInt64) — فشل انتخاب قائد تحديثات الأجزاء الافتراضية

(UInt64) — فشل انتخاب قائد تحديثات الأجزاء الافتراضية ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderSuccessfulElection (UInt64) — نجح انتخاب قائد تحديثات الأجزاء الافتراضية

(UInt64) — نجح انتخاب قائد تحديثات الأجزاء الافتراضية ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentAttempt (UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل

(UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithNothingToDo (UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل وفشلنا لعدم وجود ما يمكن دمجه

(UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل وفشلنا لعدم وجود ما يمكن دمجه ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithConflict (UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل وفشلنا بسبب تعارض في Keeper

(UInt64) — عدد المرات التي حاولنا فيها إسناد عملية دمج أو تعديل وفشلنا بسبب تعارض في Keeper ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentSuccessful (UInt64) — عدد المرات التي نجحنا فيها في إسناد عملية دمج أو تعديل

(UInt64) — عدد المرات التي نجحنا فيها في إسناد عملية دمج أو تعديل ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToOudated (UInt64) — عدد الأجزاء التي نُقلت إلى دليل الأجزاء القديمة

(UInt64) — عدد الأجزاء التي نُقلت إلى دليل الأجزاء القديمة ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToCondemned (UInt64) — عدد الأجزاء التي نُقلت إلى دليل الأجزاء المحكوم بإزالتها

(UInt64) — عدد الأجزاء التي نُقلت إلى دليل الأجزاء المحكوم بإزالتها ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationRequest (UInt64) — عدد طلبات ZooKeeper المُستخدمة لتهيئة الأجزاء القديمة

(UInt64) — عدد طلبات ZooKeeper المُستخدمة لتهيئة الأجزاء القديمة ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationInvocations (UInt64) — عدد مرات الاستدعاء التي أُجريت لتأكيد الأجزاء القديمة

(UInt64) — عدد مرات الاستدعاء التي أُجريت لتأكيد الأجزاء القديمة ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPRequest (UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أُرسلت لتأكيد الأجزاء القديمة

(UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أُرسلت لتأكيد الأجزاء القديمة ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPResponse (UInt64) — عدد استجابات HTTP التي أُرسلت لتأكيد الأجزاء القديمة

(UInt64) — عدد استجابات HTTP التي أُرسلت لتأكيد الأجزاء القديمة ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsKillRequest (UInt64) — عدد طلبات ZooKeeper المُستخدمة لإزالة الأجزاء المحكوم بإزالتها

(UInt64) — عدد طلبات ZooKeeper المُستخدمة لإزالة الأجزاء المحكوم بإزالتها ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsLockConflict (UInt64) — عدد المرات التي فشلنا فيها في الحصول على القفل بسبب تعارض

(UInt64) — عدد المرات التي فشلنا فيها في الحصول على القفل بسبب تعارض ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsRemoved (UInt64) — عدد الأجزاء المحكوم بإزالتها التي أُزيلت

(UInt64) — عدد الأجزاء المحكوم بإزالتها التي أُزيلت ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerRuns (UInt64) — عدد مرات تشغيل مزيل الأجزاء

(UInt64) — عدد مرات تشغيل مزيل الأجزاء ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت الذي يستغرقه الخيط الرئيسي لمزيل الأجزاء

(UInt64) — مقدار الوقت الذي يستغرقه الخيط الرئيسي لمزيل الأجزاء ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerParts (UInt64) — عدد الأجزاء التي جرت جدولتها بواسطة المزيل

(UInt64) — عدد الأجزاء التي جرت جدولتها بواسطة المزيل ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerPartsMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت الذي تستغرقه إزالة الأجزاء (تُنفَّذ بواسطة خيوط متعددة)

(UInt64) — مقدار الوقت الذي تستغرقه إزالة الأجزاء (تُنفَّذ بواسطة خيوط متعددة) ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeSelectingTaskMicroseconds (UInt64) — عدد الميكروثواني لمهمة اختيار الدمج في SMT

(UInt64) — عدد الميكروثواني لمهمة اختيار الدمج في SMT ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdateTaskRuns (UInt64) — عدد مرات تشغيل updateReplicaSetTask

(UInt64) — عدد مرات تشغيل updateReplicaSetTask ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeAsync (UInt64) — استعلامات OPTIMIZE غير المتزامنة التي نُفِّذت

(UInt64) — استعلامات OPTIMIZE غير المتزامنة التي نُفِّذت ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeSync (UInt64) — استعلامات OPTIMIZE المتزامنة التي نُفِّذت

(UInt64) — استعلامات OPTIMIZE المتزامنة التي نُفِّذت ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJob (UInt64) — عدد مرات استدعاء scheduleDataProcessingJob/

(UInt64) — عدد مرات استدعاء scheduleDataProcessingJob/ ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobNothingToScheduled (UInt64) — عدد مرات استدعاء scheduleDataProcessingJob دون وجود ما يجب تنفيذه

(UInt64) — عدد مرات استدعاء scheduleDataProcessingJob دون وجود ما يجب تنفيذه ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobMicroseconds (UInt64) — زمن تنفيذ scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — زمن تنفيذ scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingParts (UInt64) — عدد الأجزاء المعيقة التي تتم معالجتها في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — عدد الأجزاء المعيقة التي تتم معالجتها في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingPartsMicroseconds (UInt64) — زمن معالجة الأجزاء المعيقة في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — زمن معالجة الأجزاء المعيقة في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleFetchPartsMicroseconds (UInt64) — زمن معالجة الأجزاء التي تم جلبها في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — زمن معالجة الأجزاء التي تم جلبها في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedParts (UInt64) — عدد الأجزاء المتقادمة التي تتم معالجتها في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — عدد الأجزاء المتقادمة التي تتم معالجتها في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedPartsMicroseconds (UInt64) — زمن معالجة الأجزاء المتقادمة في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — زمن معالجة الأجزاء المتقادمة في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchMicroseconds (UInt64) — زمن selectPartsForRendezvousFetch

(UInt64) — زمن selectPartsForRendezvousFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchParts (UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForRendezvousFetch

(UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForRendezvousFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchMicroseconds (UInt64) — زمن selectPartsForCoordinatedFetch

(UInt64) — زمن selectPartsForCoordinatedFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchParts (UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForCoordinatedFetch

(UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForCoordinatedFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchMicroseconds (UInt64) — زمن selectPartsForFullFetch

(UInt64) — زمن selectPartsForFullFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchParts (UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForFullFetch

(UInt64) — عدد الأجزاء التي اختارها selectPartsForFullFetch ProfileEvent_SharedMergeTreeTryUpdateDiskMetadataCacheForPartMicroseconds (UInt64) — زمن tryUpdateDiskMetadataCacheForPart في scheduleDataProcessingJob

(UInt64) — زمن tryUpdateDiskMetadataCacheForPart في scheduleDataProcessingJob ProfileEvent_SharedMergeTreeLoadChecksumAndIndexesMicroseconds (UInt64) — زمن loadColumnsChecksumsIndexes لـ SharedMergeTree فقط

(UInt64) — زمن loadColumnsChecksumsIndexes لـ SharedMergeTree فقط ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanRequest (UInt64) — عدد المرات التي يقرر فيها SnapshotCleanerThread تنظيف جزء

(UInt64) — عدد المرات التي يقرر فيها SnapshotCleanerThread تنظيف جزء ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerParts (UInt64) — المدة التي يحاول فيها SnapshotCleanerThread تنظيف جزء

(UInt64) — المدة التي يحاول فيها SnapshotCleanerThread تنظيف جزء ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsRemoved (UInt64) — عدد المرات التي ينجح فيها SnapshotCleanerThread في تنظيف جزء

(UInt64) — عدد المرات التي ينجح فيها SnapshotCleanerThread في تنظيف جزء ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerRuns (UInt64) — عدد مرات تشغيل SnapshotCleanerThread

(UInt64) — عدد مرات تشغيل SnapshotCleanerThread ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerMicroseconds (UInt64) — مدة تشغيل SnapshotCleanerThread

(UInt64) — مدة تشغيل SnapshotCleanerThread ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerPartsMicroseconds (UInt64) — المدة التي يستغرقها SnapshotCleanerThread لتنظيف الأجزاء

(UInt64) — المدة التي يستغرقها SnapshotCleanerThread لتنظيف الأجزاء ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchAttempt (UInt64) — عدد مرات محاولة جلب أجزاء البيانات

(UInt64) — عدد مرات محاولة جلب أجزاء البيانات ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeer (UInt64) — عدد مرات جلب أجزاء البيانات من نظير

(UInt64) — عدد مرات جلب أجزاء البيانات من نظير ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeerMicroseconds (UInt64) — زمن جلب أجزاء البيانات من نظير بالميكروثانية

(UInt64) — زمن جلب أجزاء البيانات من نظير بالميكروثانية ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromS3 (UInt64) — عدد مرات جلب أجزاء البيانات من S3

(UInt64) — عدد مرات جلب أجزاء البيانات من S3 ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — عدد مرات تحديث مجموعة النسخ المتماثلة من ZooKeeper

(UInt64) — عدد مرات تحديث مجموعة النسخ المتماثلة من ZooKeeper ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperRequests (UInt64) — إجمالي عدد طلبات ZooKeeper التي أرسلناها لتحديث مجموعة النسخ المتماثلة

(UInt64) — إجمالي عدد طلبات ZooKeeper التي أرسلناها لتحديث مجموعة النسخ المتماثلة ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — مقدار الوقت المستغرَق لتحديث مجموعة النسخ المتماثلة

(UInt64) — مقدار الوقت المستغرَق لتحديث مجموعة النسخ المتماثلة ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromLatestCache (UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لأحدث السجلات

(UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لأحدث السجلات ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromCommitCache (UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لسجلات commit

(UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لسجلات commit ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromFile (UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها مباشرةً من ملف سجل التغييرات

(UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي تمت قراءتها مباشرةً من ملف سجل التغييرات ProfileEvent_KeeperLogsPrefetchedEntries (UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي جرى جلبها مسبقًا من ملف سجل التغييرات

(UInt64) — عدد إدخالات السجل في Keeper التي جرى جلبها مسبقًا من ملف سجل التغييرات ProfileEvent_KeeperChangelogWrittenBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى سجل التغييرات في Keeper

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى سجل التغييرات في Keeper ProfileEvent_KeeperChangelogFileSyncMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في fsync لسجل التغييرات في Keeper (السجلات غير المضغوطة فقط)

(UInt64) — الوقت المستغرَق في لسجل التغييرات في Keeper (السجلات غير المضغوطة فقط) ProfileEvent_KeeperSnapshotWrittenBytes (UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى ملفات اللقطة في Keeper

(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة إلى ملفات اللقطة في Keeper ProfileEvent_KeeperSnapshotFileSyncMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في fsync لملفات اللقطة في Keeper

(UInt64) — الوقت المستغرَق في لملفات اللقطة في Keeper ProfileEvent_StorageConnectionsCreated (UInt64) — عدد الاتصالات المُنشأة لوحدات التخزين

(UInt64) — عدد الاتصالات المُنشأة لوحدات التخزين ProfileEvent_StorageConnectionsReused (UInt64) — عدد الاتصالات المعاد استخدامها لوحدات التخزين

(UInt64) — عدد الاتصالات المعاد استخدامها لوحدات التخزين ProfileEvent_StorageConnectionsReset (UInt64) — عدد الاتصالات التي أُعيد تعيينها لوحدات التخزين

(UInt64) — عدد الاتصالات التي أُعيد تعيينها لوحدات التخزين ProfileEvent_StorageConnectionsPreserved (UInt64) — عدد الاتصالات التي جرى الحفاظ عليها لوحدات التخزين

(UInt64) — عدد الاتصالات التي جرى الحفاظ عليها لوحدات التخزين ProfileEvent_StorageConnectionsExpired (UInt64) — عدد الاتصالات منتهية الصلاحية لوحدات التخزين

(UInt64) — عدد الاتصالات منتهية الصلاحية لوحدات التخزين ProfileEvent_StorageConnectionsErrors (UInt64) — عدد حالات فشل إنشاء اتصال لوحدة تخزين

(UInt64) — عدد حالات فشل إنشاء اتصال لوحدة تخزين ProfileEvent_StorageConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات لوحدات التخزين

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات لوحدات التخزين ProfileEvent_DiskConnectionsCreated (UInt64) — عدد الاتصالات المُنشأة للقرص

(UInt64) — عدد الاتصالات المُنشأة للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsReused (UInt64) — عدد الاتصالات المعاد استخدامها للقرص

(UInt64) — عدد الاتصالات المعاد استخدامها للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsReset (UInt64) — عدد الاتصالات التي أُعيد تعيينها للقرص

(UInt64) — عدد الاتصالات التي أُعيد تعيينها للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsPreserved (UInt64) — عدد الاتصالات التي جرى الحفاظ عليها للقرص

(UInt64) — عدد الاتصالات التي جرى الحفاظ عليها للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsExpired (UInt64) — عدد الاتصالات منتهية الصلاحية للقرص

(UInt64) — عدد الاتصالات منتهية الصلاحية للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsErrors (UInt64) — عدد حالات فشل إنشاء اتصال للقرص

(UInt64) — عدد حالات فشل إنشاء اتصال للقرص ProfileEvent_DiskConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات للقرص

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات للقرص ProfileEvent_HTTPConnectionsCreated (UInt64) — عدد اتصالات HTTP للعميل التي تم إنشاؤها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP للعميل التي تم إنشاؤها ProfileEvent_HTTPConnectionsReused (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي أُعيد استخدامها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي أُعيد استخدامها ProfileEvent_HTTPConnectionsReset (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي أُعيد ضبطها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي أُعيد ضبطها ProfileEvent_HTTPConnectionsPreserved (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي جرى الإبقاء عليها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي جرى الإبقاء عليها ProfileEvent_HTTPConnectionsExpired (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي انتهت صلاحيتها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالعميل التي انتهت صلاحيتها ProfileEvent_HTTPConnectionsErrors (UInt64) — عدد الحالات التي فشل فيها إنشاء اتصال HTTP خاص بالعميل

(UInt64) — عدد الحالات التي فشل فيها إنشاء اتصال HTTP خاص بالعميل ProfileEvent_HTTPConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات HTTP الخاصة بالعميل

(UInt64) — إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات HTTP الخاصة بالعميل ProfileEvent_HTTPServerConnectionsCreated (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُنشئت

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُنشئت ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReused (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُعيد استخدامها

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُعيد استخدامها ProfileEvent_HTTPServerConnectionsPreserved (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي جرى الإبقاء عليها. تم الإبقاء على الاتصال حيًا بنجاح

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي جرى الإبقاء عليها. تم الإبقاء على الاتصال حيًا بنجاح ProfileEvent_HTTPServerConnectionsExpired (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي انتهت صلاحيتها.

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي انتهت صلاحيتها. ProfileEvent_HTTPServerConnectionsClosed (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُغلقت. لم يتم التفاوض على Keep alive

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُغلقت. لم يتم التفاوض على Keep alive ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReset (UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُعيد ضبطها. الخادم يغلق الاتصال

(UInt64) — عدد اتصالات HTTP الخاصة بالخادم التي أُعيد ضبطها. الخادم يغلق الاتصال ProfileEvent_AddressesDiscovered (UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين الجديدة في نتائج حل DNS لاتصالات HTTP

(UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين الجديدة في نتائج حل DNS لاتصالات HTTP ProfileEvent_AddressesExpired (UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين منتهية الصلاحية التي لم تعد تظهر في نتائج حل DNS لاتصالات HTTP

(UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين منتهية الصلاحية التي لم تعد تظهر في نتائج حل DNS لاتصالات HTTP ProfileEvent_AddressesMarkedAsFailed (UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين التي وُسِمت على أنها فاشلة بسبب أخطاء الاتصال لاتصالات HTTP

(UInt64) — العدد الإجمالي للعناوين التي وُسِمت على أنها فاشلة بسبب أخطاء الاتصال لاتصالات HTTP ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أرسلها ReadWriteBufferFromHTTP

(UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أرسلها ReadWriteBufferFromHTTP ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — الحجم الإجمالي لبايتات الحمولة المستلمة والمرسلة بواسطة ReadWriteBufferFromHTTP. لا يشمل رؤوس HTTP.

(UInt64) — الحجم الإجمالي لبايتات الحمولة المستلمة والمرسلة بواسطة ReadWriteBufferFromHTTP. لا يشمل رؤوس HTTP. ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أرسلها WriteBufferFromHTTP

(UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أرسلها WriteBufferFromHTTP ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — الحجم الإجمالي لبايتات الحمولة المستلمة والمرسلة بواسطة WriteBufferFromHTTP. لا يشمل رؤوس HTTP.

(UInt64) — الحجم الإجمالي لبايتات الحمولة المستلمة والمرسلة بواسطة WriteBufferFromHTTP. لا يشمل رؤوس HTTP. ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsGranted (UInt64) — عدد CPU slot الممنوحة وفقًا لضمان خيط تنفيذ واحد لكل استعلام، وللاستعلامات التي يكون فيها الإعداد ‘use_concurrency_control’ = 0

(UInt64) — عدد CPU slot الممنوحة وفقًا لضمان خيط تنفيذ واحد لكل استعلام، وللاستعلامات التي يكون فيها الإعداد ‘use_concurrency_control’ = 0 ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsDelayed (UInt64) — عدد CPU slot التي لم تُمنح مبدئيًا واحتاجت إلى انتظار CPU slot شاغرة

(UInt64) — عدد CPU slot التي لم تُمنح مبدئيًا واحتاجت إلى انتظار CPU slot شاغرة ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquired (UInt64) — العدد الإجمالي لـ CPU slots التي تم الحصول عليها

(UInt64) — العدد الإجمالي لـ CPU slots التي تم الحصول عليها ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting (UInt64) — العدد الإجمالي لـ CPU slot غير المتنافسة التي تم الحصول عليها

(UInt64) — العدد الإجمالي لـ CPU slot غير المتنافسة التي تم الحصول عليها ProfileEvent_ConcurrencyControlQueriesDelayed (UInt64) — العدد الإجمالي لتخصيصات CPU slot (الاستعلامات) التي اضطرت إلى انتظار فتحات للتوسّع

(UInt64) — العدد الإجمالي لتخصيصات CPU slot (الاستعلامات) التي اضطرت إلى انتظار فتحات للتوسّع ProfileEvent_ConcurrencyControlWaitMicroseconds (UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد الخاصة بـ CPU slots.

(UInt64) — إجمالي الوقت الذي كان فيه الاستعلام ينتظر طلبات الموارد الخاصة بـ CPU slots. ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي الذي قضاه الاستعلام في الانتظار بسبب استباق خانات CPU.

(UInt64) — الوقت الإجمالي الذي قضاه الاستعلام في الانتظار بسبب استباق خانات CPU. ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptions (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات استباق CPU

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات استباق CPU ProfileEvent_ConcurrencyControlUpscales (UInt64) — العدد الإجمالي لأحداث زيادة موارد CPU

(UInt64) — العدد الإجمالي لأحداث زيادة موارد CPU ProfileEvent_ConcurrencyControlDownscales (UInt64) — العدد الإجمالي لأحداث تقليل موارد CPU

(UInt64) — العدد الإجمالي لأحداث تقليل موارد CPU ProfileEvent_ConcurrentQuerySlotsAcquired (UInt64) — العدد الإجمالي لخانات الاستعلام التي تم الحصول عليها

(UInt64) — العدد الإجمالي لخانات الاستعلام التي تم الحصول عليها ProfileEvent_ConcurrentQueryWaitMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للحصول على خانات استعلام

(UInt64) — الوقت الإجمالي الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للحصول على خانات استعلام ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount (UInt64) — العدد الإجمالي لتحديثات منسّق الدمج

(UInt64) — العدد الإجمالي لتحديثات منسّق الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تحديث حالة منسّق الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تحديث حالة منسّق الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في جلب البيانات الوصفية الأحدث داخل منسّق الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في جلب البيانات الوصفية الأحدث داخل منسّق الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تصفية عمليات الدمج المُحضّرة داخل منسّق الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تصفية عمليات الدمج المُحضّرة داخل منسّق الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في العثور على عمليات دمج باستخدام محددات الدمج داخل منسّق الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في العثور على عمليات دمج باستخدام محددات الدمج داخل منسّق الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareCount (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات الحصول على قفل حالة المنسّق للمشاركة

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات الحصول على قفل حالة المنسّق للمشاركة ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات الحصول الحصري على قفل حالة المنسّق

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات الحصول الحصري على قفل حالة المنسّق ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في قفل mutex حالة المنسّق للمشاركة

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في قفل حالة المنسّق للمشاركة ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في قفل mutex حالة المنسّق حصريًا

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في قفل حالة المنسّق حصريًا ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount (UInt64) — العدد الإجمالي لتحديثات عامل الدمج

(UInt64) — العدد الإجمالي لتحديثات عامل الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تحديث الحالة المحلية لعمليات الدمج المُسنَدة على العامل

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تحديث الحالة المحلية لعمليات الدمج المُسنَدة على العامل ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest (UInt64) — العدد الإجمالي لطلبات إسناد الدمج

(UInt64) — العدد الإجمالي لطلبات إسناد الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse (UInt64) — العدد الإجمالي لاستجابات إسناد الدمج

(UInt64) — العدد الإجمالي لاستجابات إسناد الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في عميل إسناد الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في عميل إسناد الدمج ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في معالج إسناد الدمج

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في معالج إسناد الدمج ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogFailedToApplyState (UInt64) — عدد الإخفاقات في تطبيق الحالة الجديدة في SharedDatabaseCatalog

(UInt64) — عدد الإخفاقات في تطبيق الحالة الجديدة في SharedDatabaseCatalog ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogStateApplicationMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تطبيق الحالة الجديدة في SharedDatabaseCatalog

(UInt64) — الوقت الإجمالي المستغرَق في تطبيق الحالة الجديدة في SharedDatabaseCatalog ProfileEvent_MemoryWorkerRun (UInt64) — عدد مرات التشغيل التي نفّذها MemoryWorker في الخلفية

(UInt64) — عدد مرات التشغيل التي نفّذها MemoryWorker في الخلفية ProfileEvent_MemoryWorkerRunElapsedMicroseconds (UInt64) — الوقت الإجمالي الذي استغرقه MemoryWorker في العمل في الخلفية

(UInt64) — الوقت الإجمالي الذي استغرقه MemoryWorker في العمل في الخلفية ProfileEvent_ParquetFetchWaitTimeMicroseconds (UInt64) — وقت انتظار قراءات ملف Parquet من خيوط فك الترميز (وليس خيوط prefetch )

(UInt64) — وقت انتظار قراءات ملف Parquet من خيوط فك الترميز (وليس خيوط ) ProfileEvent_WasmSerializationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly ProfileEvent_WasmDeserializationMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly ProfileEvent_WasmGuestExecuteMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly ProfileEvent_WasmTotalExecuteMicroseconds (UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly

(UInt64) — الوقت المستغرَق في تنفيذ شيفرة WebAssembly ProfileEvent_WasmModuleInstatiate (UInt64) — عدد بيئات WebAssembly المعزولة التي تم إنشاؤها

(UInt64) — عدد بيئات WebAssembly المعزولة التي تم إنشاؤها ProfileEvent_WasmMemoryAllocated (UInt64) — إجمالي الذاكرة المخصصة لبيئات WebAssembly المعزولة

(UInt64) — إجمالي الذاكرة المخصصة لبيئات WebAssembly المعزولة ProfileEvent_ParquetReadRowGroups (UInt64) — العدد الإجمالي لمجموعات الصفوف المقروءة من بيانات Parquet

(UInt64) — العدد الإجمالي لمجموعات الصفوف المقروءة من بيانات Parquet ProfileEvent_ParquetPrunedRowGroups (UInt64) — العدد الإجمالي لمجموعات الصفوف المستبعَدة من بيانات Parquet

(UInt64) — العدد الإجمالي لمجموعات الصفوف المستبعَدة من بيانات Parquet ProfileEvent_ParquetDecodingTasks (UInt64) — المهام الصادرة عن قارئ Parquet

(UInt64) — المهام الصادرة عن قارئ Parquet ProfileEvent_ParquetDecodingTaskBatches (UInt64) — مجموعات المهام المرسلة إلى مجموعة خيوط بواسطة قارئ Parquet

(UInt64) — مجموعات المهام المرسلة إلى مجموعة خيوط بواسطة قارئ Parquet ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadRandomRead (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام ReadMode::RandomRead بواسطة DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام بواسطة ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadSeekAndRead (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام ReadMode::SeekAndRead بواسطة DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام بواسطة ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadEntireFile (UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام ReadMode::EntireFileIsInMemory بواسطة DB::Parquet::Prefetcher

(UInt64) — العدد الإجمالي لعمليات القراءة باستخدام بواسطة ProfileEvent_ParquetRowsFilterExpression (UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف التي مرّت عبر عامل التصفية

(UInt64) — العدد الإجمالي للصفوف التي مرّت عبر عامل التصفية ProfileEvent_ParquetColumnsFilterExpression (UInt64) — العدد الإجمالي للأعمدة التي مرّت عبر عامل التصفية

(UInt64) — العدد الإجمالي للأعمدة التي مرّت عبر عامل التصفية ProfileEvent_FilterTransformPassedRows (UInt64) — عدد الصفوف التي اجتازت عامل التصفية في الاستعلام

(UInt64) — عدد الصفوف التي اجتازت عامل التصفية في الاستعلام ProfileEvent_FilterTransformPassedBytes (UInt64) — عدد البايتات التي اجتازت عامل التصفية في الاستعلام

(UInt64) — عدد البايتات التي اجتازت عامل التصفية في الاستعلام ProfileEvent_QueryPreempted (UInt64) — عدد مرات إيقاف المهام مؤقتًا وانتظارها بسبب إعداد ‘priority’

(UInt64) — عدد مرات إيقاف المهام مؤقتًا وانتظارها بسبب إعداد ‘priority’ ProfileEvent_IndexBinarySearchAlgorithm (UInt64) — عدد مرات استخدام خوارزمية البحث الثنائي على علامات الفهرس

(UInt64) — عدد مرات استخدام خوارزمية البحث الثنائي على علامات الفهرس ProfileEvent_IndexGenericExclusionSearchAlgorithm (UInt64) — عدد مرات استخدام خوارزمية الاستبعاد العامة للبحث على علامات الفهرس

(UInt64) — عدد مرات استخدام خوارزمية الاستبعاد العامة للبحث على علامات الفهرس ProfileEvent_ParallelReplicasQueryCount (UInt64) — عدد الاستعلامات (والاستعلامات الفرعية) المنفذة باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية أثناء تنفيذ الاستعلام

(UInt64) — عدد الاستعلامات (والاستعلامات الفرعية) المنفذة باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية أثناء تنفيذ الاستعلام ProfileEvent_DistributedConnectionReconnectCount (UInt64) — عدد مرات إعادة الاتصال بخوادم أخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزع. قد يحدث ذلك عند الحصول على اتصال قديم من مجمع الاتصالات

(UInt64) — عدد مرات إعادة الاتصال بخوادم أخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزع. قد يحدث ذلك عند الحصول على اتصال قديم من مجمع الاتصالات ProfileEvent_DistributedConnectionConnectCount (UInt64) — عدد مرات الاتصال بخوادم أخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزع. يحدث ذلك عند إنشاء اتصال جديد بدلًا من استخدام اتصال موجود من المجمع.

(UInt64) — عدد مرات الاتصال بخوادم أخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزع. يحدث ذلك عند إنشاء اتصال جديد بدلًا من استخدام اتصال موجود من المجمع. ProfileEvent_RefreshableViewRefreshSuccess (UInt64) — عدد مرات تحديث العروض المادية القابلة للتحديث بنجاح

(UInt64) — عدد مرات تحديث العروض المادية القابلة للتحديث بنجاح ProfileEvent_RefreshableViewRefreshFailed (UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحديث العروض المادية القابلة للتحديث

(UInt64) — عدد المرات التي فشل فيها تحديث العروض المادية القابلة للتحديث ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaSuccess (UInt64) — عدد المرات التي نفّذت فيها عبارة SELECT من عرض مادي قابل للتحديث عملية SYNC REPLICA ضمنية

(UInt64) — عدد المرات التي نفّذت فيها عبارة من عرض مادي قابل للتحديث عملية ضمنية ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaRetry (UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عبارة SELECT من عرض مادي قابل للتحديث ثم أعادت محاولة تنفيذ SYNC REPLICA ضمنية

(UInt64) — عدد المرات التي فشلت فيها عبارة من عرض مادي قابل للتحديث ثم أعادت محاولة تنفيذ ضمنية ProfileEvent_RefreshableViewLockTableRetry (UInt64) — عدد المرات التي اضطرت فيها عبارة SELECT من عرض مادي قابل للتحديث إلى التبديل إلى جدول جديد لأن الجدول القديم أُزيل

(UInt64) — عدد المرات التي اضطرت فيها عبارة من عرض مادي قابل للتحديث إلى التبديل إلى جدول جديد لأن الجدول القديم أُزيل ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleTotalMessages (UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل وحدة التحكم

(UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل وحدة التحكم ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogTotalMessages (UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل الملف

(UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل الملف ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages (UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل ملف الأخطاء

(UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لسجل ملف الأخطاء ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogTotalMessages (UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لـ syslog

(UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لـ syslog ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogTotalMessages (UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لـ text_log

(UInt64) — عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى الطابور غير المتزامن لـ text_log ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleDroppedMessages (UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل وحدة التحكم بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن

(UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل وحدة التحكم بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogDroppedMessages (UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل الملف بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن

(UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل الملف بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages (UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل ملف الأخطاء بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن

(UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من سجل ملف الأخطاء بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogDroppedMessages (UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من syslog بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن

(UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من syslog بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogDroppedMessages (UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من text_log بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن

(UInt64) — عدد الرسائل التي أُسقطت من text_log بسبب امتلاء طابور السجل غير المتزامن ProfileEvent_JemallocFailedAllocationSampleTracking (UInt64) — العدد الإجمالي لمرات فشل تتبع عيّنة تخصيص jemalloc

(UInt64) — العدد الإجمالي لمرات فشل تتبع عيّنة تخصيص jemalloc ProfileEvent_JemallocFailedDeallocationSampleTracking (UInt64) — العدد الإجمالي لمرات فشل تتبع عيّنة إلغاء تخصيص jemalloc

(UInt64) — العدد الإجمالي لمرات فشل تتبع عيّنة إلغاء تخصيص jemalloc ProfileEvent_LoadedStatisticsMicroseconds (UInt64) — الوقت المنقضي لتحميل الإحصاءات من الأجزاء

(UInt64) — الوقت المنقضي لتحميل الإحصاءات من الأجزاء ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsInputBytes (UInt64) — إحصاءات مُجمَّعة عن عدد البايتات التي كانت النسخ المتماثلة ستقرأها إذا نُفِّذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية

(UInt64) — إحصاءات مُجمَّعة عن عدد البايتات التي كانت النسخ المتماثلة ستقرأها إذا نُفِّذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsOutputBytes (UInt64) — إحصاءات مُجمَّعة عن عدد البايتات التي كانت النسخ المتماثلة سترسلها إلى الجهة البادئة إذا نُفِّذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية

(UInt64) — إحصاءات مُجمَّعة عن عدد البايتات التي كانت النسخ المتماثلة سترسلها إلى الجهة البادئة إذا نُفِّذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersReused (UInt64) — العدد الإجمالي لموفري بيانات الاعتماد الذين أُعيد استخدامهم من ذاكرة التخزين المؤقت

(UInt64) — العدد الإجمالي لموفري بيانات الاعتماد الذين أُعيد استخدامهم من ذاكرة التخزين المؤقت ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersAdded (UInt64) — العدد الإجمالي لموفري بيانات الاعتماد المضافين حديثًا إلى ذاكرة التخزين المؤقت

(UInt64) — العدد الإجمالي لموفري بيانات الاعتماد المضافين حديثًا إلى ذاكرة التخزين المؤقت ProfileEvent_RuntimeFiltersCreated (UInt64) — عدد مرشحات وقت تشغيل JOIN المميّزة التي أُنشئت داخل استعلام

(UInt64) — عدد مرشحات وقت تشغيل JOIN المميّزة التي أُنشئت داخل استعلام ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksProcessed (UInt64) — عدد الكتل التي عالجتها مرشحات وقت تشغيل JOIN

(UInt64) — عدد الكتل التي عالجتها مرشحات وقت تشغيل JOIN ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksSkipped (UInt64) — عدد الكتل التي تخطّتها مرشحات وقت تشغيل JOIN دون معالجتها بسبب تعطيل المرشح ديناميكيًا نتيجة انخفاض فعالية التصفية

(UInt64) — عدد الكتل التي تخطّتها مرشحات وقت تشغيل JOIN دون معالجتها بسبب تعطيل المرشح ديناميكيًا نتيجة انخفاض فعالية التصفية ProfileEvent_RuntimeFilterRowsChecked (UInt64) — عدد الصفوف التي فحصتها مرشحات JOIN وقت التشغيل

(UInt64) — عدد الصفوف التي فحصتها مرشحات JOIN وقت التشغيل ProfileEvent_RuntimeFilterRowsPassed (UInt64) — عدد الصفوف التي مرّت عبر مرشحات JOIN وقت التشغيل (أي لم تُستبعَد بواسطتها)

(UInt64) — عدد الصفوف التي مرّت عبر مرشحات JOIN وقت التشغيل (أي لم تُستبعَد بواسطتها) ProfileEvent_RuntimeFilterRowsSkipped (UInt64) — عدد الصفوف في الكتل التي تخطّتها مرشحات JOIN وقت التشغيل

(UInt64) — عدد الصفوف في الكتل التي تخطّتها مرشحات JOIN وقت التشغيل ProfileEvent_JoinBuildPostProcessingMicroseconds (UInt64) — الزمن المنقضي لخطوات المعالجة اللاحقة بعد بناء الجانب الأيمن من JOIN.

(UInt64) — الزمن المنقضي لخطوات المعالجة اللاحقة بعد بناء الجانب الأيمن من JOIN. ProfileEvent_AIInputTokens (UInt64) — إجمالي رموز prompt المستهلَكة عبر جميع استدعاءات AI function في الاستعلام.

(UInt64) — إجمالي رموز prompt المستهلَكة عبر جميع استدعاءات AI function في الاستعلام. ProfileEvent_AIOutputTokens (UInt64) — إجمالي رموز الإكمال المستهلَكة عبر جميع استدعاءات AI function في الاستعلام.

(UInt64) — إجمالي رموز الإكمال المستهلَكة عبر جميع استدعاءات AI function في الاستعلام. ProfileEvent_AIAPICalls (UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أُرسلت إلى موفري خدمات الذكاء الاصطناعي.

(UInt64) — عدد طلبات HTTP التي أُرسلت إلى موفري خدمات الذكاء الاصطناعي. ProfileEvent_AIRowsProcessed (UInt64) — عدد الصفوف التي تلقّت نتيجة من AI.

(UInt64) — عدد الصفوف التي تلقّت نتيجة من AI. ProfileEvent_AIRowsSkipped (UInt64) — عدد الصفوف التي تلقّت قيمة افتراضية بسبب QUOTA أو خطأ.

SELECT * FROM system . query_metric_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── query_id: 97c8ba04-b6d4-4bd7-b13e-6201c5c6e49d hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2020-09-05 event_time: 2020-09-05 16:22:33 event_time_microseconds: 2020-09-05 16:22:33.196807 memory_usage: 313434219 peak_memory_usage: 598951986 ProfileEvent_Query: 0 ProfileEvent_SelectQuery: 0 ProfileEvent_InsertQuery: 0 ProfileEvent_FailedQuery: 0 ProfileEvent_FailedSelectQuery: 0 ...