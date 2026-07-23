/// يُفضَّل على ‘allow_statistics_optimize’ اتساقًا مع ‘use_primary_key’ و’use_skip_indexes’ يسمح باستخدام الإحصاءات لتحسين الاستعلامات
use_statistics
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للإحصاءات في الاستعلام لتجنّب العبء الإضافي الناتج عن تحميل إحصاءات جميع الأجزاء
use_statistics_cache
استخدم الإحصاءات لتصفية الأجزاء أثناء تنفيذ الاستعلام. عند التمكين، سيُستخدم استبعاد الأجزاء في استعلامات SELECT بالاعتماد على إحصاءات الأعمدة (مثل إحصاءات MinMax) لاستبعاد الأجزاء التي لا يمكن أن تحتوي على بيانات مطابقة قبل قراءة أي بيانات. القيم الممكنة:
use_statistics_for_part_pruning
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.