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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

use_statistics

/// يُفضَّل على ‘allow_statistics_optimize’ اتساقًا مع ‘use_primary_key’ و’use_skip_indexes’ يسمح باستخدام الإحصاءات لتحسين الاستعلامات

use_statistics_cache

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للإحصاءات في الاستعلام لتجنّب العبء الإضافي الناتج عن تحميل إحصاءات جميع الأجزاء

use_statistics_for_part_pruning

استخدم الإحصاءات لتصفية الأجزاء أثناء تنفيذ الاستعلام. عند التمكين، سيُستخدم استبعاد الأجزاء في استعلامات SELECT بالاعتماد على إحصاءات الأعمدة (مثل إحصاءات MinMax) لاستبعاد الأجزاء التي لا يمكن أن تحتوي على بيانات مطابقة قبل قراءة أي بيانات. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦