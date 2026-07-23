/// يُفضَّل على ‘allow_statistics_optimize’ اتساقًا مع ‘use_primary_key’ و’use_skip_indexes’ يسمح باستخدام الإحصاءات لتحسين الاستعلامات

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للإحصاءات في الاستعلام لتجنّب العبء الإضافي الناتج عن تحميل إحصاءات جميع الأجزاء

استخدم الإحصاءات لتصفية الأجزاء أثناء تنفيذ الاستعلام.

عند التمكين، سيُستخدم استبعاد الأجزاء في استعلامات SELECT بالاعتماد على إحصاءات الأعمدة (مثل إحصاءات MinMax) لاستبعاد الأجزاء التي لا يمكن أن تحتوي على بيانات مطابقة قبل قراءة أي بيانات.

القيم الممكنة: