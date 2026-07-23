الحد الأقصى لحجم القيمة الحرفية المُسلسلة، بالبايت، التي سيجري استبدالها في استعلامات
mutations_max_literal_size_to_replace
UPDATE و
DELETE. لا يسري هذا إلا إذا كان واحد على الأقل من الإعدادين المذكورين أعلاه مُمكّنًا. القيمة الافتراضية: 16384 (16 KiB).
يسمح بتنفيذ استعلامات
mutations_sync
ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS (mutations) بشكل متزامن.
القيم الممكنة:
|Value
|Description
0
|تُنفَّذ عمليات
mutation بشكل غير متزامن.
1
|ينتظر الاستعلام حتى تكتمل جميع عمليات
mutation على الخادم الحالي.
2
|ينتظر الاستعلام حتى تكتمل جميع عمليات
mutation على جميع النسخ المتماثلة (إن وُجدت).
3
|ينتظر الاستعلام اكتمال العمليات على النسخ المتماثلة النشطة فقط. وهذا مدعوم فقط في
SharedMergeTree. أما في
ReplicatedMergeTree، فيكون سلوكه مماثلًا لـ
mutations_sync = 2.