الحد الأقصى لحجم القيمة الحرفية المُسلسلة، بالبايت، التي سيجري استبدالها في استعلامات UPDATE و DELETE . لا يسري هذا إلا إذا كان واحد على الأقل من الإعدادين المذكورين أعلاه مُمكّنًا. القيمة الافتراضية: 16384 ‏(16 KiB).

ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS ( يسمح بتنفيذ استعلامات mutations ) بشكل متزامن.

القيم الممكنة: