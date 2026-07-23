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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وتُولَّد تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

mutations_max_literal_size_to_replace

الحد الأقصى لحجم القيمة الحرفية المُسلسلة، بالبايت، التي سيجري استبدالها في استعلامات UPDATE وDELETE. لا يسري هذا إلا إذا كان واحد على الأقل من الإعدادين المذكورين أعلاه مُمكّنًا. القيمة الافتراضية: 16384 ‏(16 KiB).

mutations_sync

يسمح بتنفيذ استعلامات ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS (mutations) بشكل متزامن. القيم الممكنة:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦