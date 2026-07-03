ORDER BY ما يلي:
- قائمة من التعبيرات، مثل
ORDER BY visits, search_phrase,
- قائمة من الأرقام التي تشير إلى الأعمدة في عبارة
SELECT، مثل
ORDER BY 2, 1، أو
ALL، وتعني جميع أعمدة عبارة
SELECT، مثل
ORDER BY ALL.
ALL، اضبط الإعداد enable_order_by_all = 0.
يمكن أن تقترن عبارة
ORDER BY بالمُعدِّل
DESC (تنازلي) أو
ASC (تصاعدي)، والذي يحدد اتجاه الفرز.
ما لم يُحدَّد ترتيب فرز صريح، يُستخدم
ASC افتراضيًا.
وينطبق اتجاه الفرز على تعبير واحد، لا على القائمة بأكملها، مثل
ORDER BY Visits DESC, SearchPhrase.
كذلك، يُجرى الفرز مع مراعاة حالة الأحرف.
تُعاد الصفوف ذات القيم المتطابقة في تعبيرات الفرز بترتيب عشوائي وغير حتمي.
وإذا حُذفت عبارة
ORDER BY من جملة
SELECT، فسيكون ترتيب الصفوف أيضًا عشوائيًا وغير حتمي.
هناك نهجان لترتيب
فرز القيم الخاصة
NaN و
NULL عند الفرز:
- افتراضيًا أو مع المُعدِّل
NULLS LAST: تأتي القيم أولًا، ثم
NaN، ثم
NULL.
- مع المُعدِّل
NULLS FIRST: يأتي
NULLأولًا، ثم
NaN، ثم القيم الأخرى.
للجدول
مثال
نفّذ الاستعلام
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 2 │
│ 1 │ nan │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 6 │
│ 6 │ nan │
│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 6 │ 7 │
│ 8 │ 9 │
└───┴──────┘
SELECT * FROM t_null_nan ORDER BY y NULLS FIRST للحصول على:
عند فرز الأعداد ذات الفاصلة العائمة، تكون قيم
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1 │ nan │
│ 6 │ nan │
│ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 6 │
│ 6 │ 7 │
│ 8 │ 9 │
└───┴──────┘
NaN منفصلة عن القيم الأخرى. وبغضّ النظر عن ترتيب الفرز، تأتي قيم
NaN في النهاية. وبعبارة أخرى، عند الفرز تصاعديًا تُوضَع كما لو كانت أكبر من جميع الأعداد الأخرى، بينما عند الفرز تنازليًا تُوضَع كما لو كانت أصغر من سائر القيم.
لفرز قيم String، يمكنك تحديد قواعد الترتيب (المقارنة). مثال:
دعم قواعد الترتيب
ORDER BY SearchPhrase COLLATE 'tr' - لفرز
keyword بترتيب تصاعدي باستخدام الأبجدية التركية، مع تجاهل حالة الأحرف، على افتراض أن السلاسل مرمّزة بترميز UTF-8. يمكن تحديد
COLLATE أو عدم تحديده لكل تعبير في ORDER BY بشكل مستقل. إذا تم تحديد
ASC أو
DESC، فيتم وضع
COLLATE بعده. عند استخدام
COLLATE، يكون الفرز دائمًا غير حساس لحالة الأحرف.
تدعم LowCardinality وNullable وArray وTuple استخدام
COLLATE.
نوصي باستخدام
COLLATE فقط للفرز النهائي لعدد صغير من الصفوف، لأن الفرز باستخدام
COLLATE أقل كفاءة من الفرز العادي حسب البايتات.
مثال يقتصر على قيم String فقط: جدول الإدخال:
أمثلة على قواعد الترتيب
┌─x─┬─s────┐
│ 1 │ bca │
│ 2 │ ABC │
│ 3 │ 123a │
│ 4 │ abc │
│ 5 │ BCA │
└───┴──────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
مثال على Nullable: جدول المُدخلات:
Response
┌─x─┬─s────┐
│ 3 │ 123a │
│ 4 │ abc │
│ 2 │ ABC │
│ 1 │ bca │
│ 5 │ BCA │
└───┴──────┘
┌─x─┬─s────┐
│ 1 │ bca │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ ABC │
│ 4 │ 123a │
│ 5 │ abc │
│ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 7 │ BCA │
└───┴──────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
مثال باستخدام Array: جدول الإدخال:
Response
┌─x─┬─s────┐
│ 4 │ 123a │
│ 5 │ abc │
│ 3 │ ABC │
│ 1 │ bca │
│ 7 │ BCA │
│ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
┌─x─┬─s─────────────┐
│ 1 │ ['Z'] │
│ 2 │ ['z'] │
│ 3 │ ['a'] │
│ 4 │ ['A'] │
│ 5 │ ['z','a'] │
│ 6 │ ['z','a','a'] │
│ 7 │ [''] │
└───┴───────────────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
مثال باستخدام سلسلة نصية LowCardinality: جدول الإدخال:
Response
┌─x─┬─s─────────────┐
│ 7 │ [''] │
│ 3 │ ['a'] │
│ 4 │ ['A'] │
│ 2 │ ['z'] │
│ 5 │ ['z','a'] │
│ 6 │ ['z','a','a'] │
│ 1 │ ['Z'] │
└───┴───────────────┘
┌─x─┬─s───┐
│ 1 │ Z │
│ 2 │ z │
│ 3 │ a │
│ 4 │ A │
│ 5 │ za │
│ 6 │ zaa │
│ 7 │ │
└───┴─────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
مثال على Tuple:
Response
┌─x─┬─s───┐
│ 7 │ │
│ 3 │ a │
│ 4 │ A │
│ 2 │ z │
│ 1 │ Z │
│ 5 │ za │
│ 6 │ zaa │
└───┴─────┘
Response
┌─x─┬─s───────┐
│ 1 │ (1,'Z') │
│ 2 │ (1,'z') │
│ 3 │ (1,'a') │
│ 4 │ (2,'z') │
│ 5 │ (1,'A') │
│ 6 │ (2,'Z') │
│ 7 │ (2,'A') │
└───┴─────────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Response
┌─x─┬─s───────┐
│ 3 │ (1,'a') │
│ 5 │ (1,'A') │
│ 2 │ (1,'z') │
│ 1 │ (1,'Z') │
│ 7 │ (2,'A') │
│ 4 │ (2,'z') │
│ 6 │ (2,'Z') │
└───┴─────────┘
يُستخدم قدر أقل من ذاكرة RAM إذا جرى تحديد LIMIT صغير بما يكفي إلى جانب
تفاصيل التنفيذ
ORDER BY. بخلاف ذلك، تكون كمية الذاكرة المستخدمة متناسبة مع حجم البيانات المطلوب فرزها. في المعالجة الموزعة للاستعلامات، إذا تم حذف GROUP BY، يُنفَّذ جزء من الفرز على الخوادم البعيدة، ثم تُدمَج النتائج على الخادم الذي أرسل الطلب. وهذا يعني أنه في الفرز الموزع قد يكون حجم البيانات المطلوب فرزها أكبر من مقدار الذاكرة المتاح على خادم واحد.
إذا لم تكن ذاكرة RAM كافية، فمن الممكن إجراء الفرز باستخدام الذاكرة الخارجية (بإنشاء ملفات مؤقتة على قرص). استخدم الإعداد
max_bytes_before_external_sort لهذا الغرض. إذا كانت قيمته 0 (وهي القيمة الافتراضية)، فسيتم تعطيل الفرز الخارجي. وإذا كان مفعّلًا، فعندما يصل حجم البيانات المطلوب فرزها إلى عدد البايتات المحدد، تُفرَز البيانات المجمَّعة وتُحفَظ في ملف مؤقت. وبعد قراءة جميع البيانات، تُدمَج جميع الملفات المفروزة وتُخرَج النتائج. تُكتَب الملفات في الدليل
/var/lib/clickhouse/tmp/ ضمن config (افتراضيًا، ولكن يمكنك استخدام المعلمة
tmp_path لتغيير هذا الإعداد). يمكنك أيضًا استخدام الكتابة إلى القرص فقط إذا تجاوز الاستعلام حدود الذاكرة؛ أي إن
max_bytes_ratio_before_external_sort=0.6 سيؤدي إلى تفعيل الكتابة إلى القرص فقط عندما يبلغ الاستعلام
60% من حد الذاكرة (user/sever).
قد يستهلك تشغيل الاستعلام ذاكرة أكبر من
max_bytes_before_external_sort. ولهذا السبب، يجب أن تكون قيمة هذا الإعداد أقل بكثير من
max_memory_usage. على سبيل المثال، إذا كان لدى خادمك 128 غيغابايت من ذاكرة RAM وكنت بحاجة إلى تشغيل استعلام واحد، فاضبط
max_memory_usage على 100 غيغابايت، و
max_bytes_before_external_sort على 80 غيغابايت.
يعمل الفرز الخارجي بكفاءة أقل بكثير من الفرز داخل ذاكرة RAM.
إذا كان لتعبير
تحسين قراءة البيانات
ORDER BY بادئة تتطابق مع مفتاح فرز الجدول، يمكنك تحسين الاستعلام باستخدام إعداد optimize_read_in_order.
عند تمكين إعداد
optimize_read_in_order، يستخدم خادم ClickHouse فهرس الجدول ويقرأ البيانات وفق ترتيب مفتاح
ORDER BY. يتيح ذلك تجنب قراءة جميع البيانات عند تحديد LIMIT. لذلك، تُعالَج الاستعلامات على البيانات الكبيرة ذات
LIMIT صغير بشكل أسرع.
يعمل هذا التحسين مع كلٍّ من
ASC و
DESC، ولا يعمل مع بند GROUP BY ومُعدِّل FINAL معًا.
عند تعطيل إعداد
optimize_read_in_order، لا يستخدم خادم ClickHouse فهرس الجدول أثناء معالجة استعلامات
SELECT.
فكّر في تعطيل
optimize_read_in_order يدويًا عند تشغيل استعلامات تحتوي على عبارة
ORDER BY و
LIMIT كبير وشرط WHERE يتطلب قراءة كمية هائلة من السجلات قبل العثور على البيانات المطلوبة.
التحسين مدعوم في محركات الجداول التالية:
- MergeTree (بما في ذلك materialized views),
- Merge,
- Buffer
MaterializedView، يعمل هذا التحسين مع العروض مثل
SELECT ... FROM merge_tree_table ORDER BY pk. لكنه غير مدعوم في استعلامات مثل
SELECT ... FROM view ORDER BY pk إذا كان استعلام العرض لا يحتوي على عبارة
ORDER BY.
يمكن أيضًا دمج هذا المُعدِّل مع مُعدِّل LIMIT … WITH TIES. يمكن استخدام مُعدِّل
مُعدِّل ORDER BY Expr WITH FILL
WITH FILL بعد
ORDER BY expr مع مَعلمات اختيارية هي
FROM expr و
TO expr و
STEP expr.
ستُملأ جميع القيم الناقصة في العمود
expr بالتسلسل، وستُملأ الأعمدة الأخرى بالقيم الافتراضية.
لملء أعمدة متعددة، أضِف مُعدِّل
WITH FILL مع مَعلمات اختيارية بعد اسم كل عمود في قسم
ORDER BY.
يمكن تطبيق
Query
ORDER BY expr [WITH FILL] [FROM const_expr] [TO const_expr] [STEP const_numeric_expr] [STALENESS const_numeric_expr], ... exprN [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP numeric_expr] [STALENESS numeric_expr]
[INTERPOLATE [(col [AS expr], ... colN [AS exprN])]]
WITH FILL على الحقول ذات الأنواع Numeric (بجميع أنواع float وdecimal وint) أو الأنواع Date/DateTime. وعند تطبيقه على حقول
String، تُملأ القيم المفقودة بسلاسل فارغة.
عندما لا يكون
FROM const_expr محددًا، يستخدم تسلسل الملء الحد الأدنى لقيمة الحقل
expr من
ORDER BY.
عندما لا يكون
TO const_expr محددًا، يستخدم تسلسل الملء الحد الأقصى لقيمة الحقل
expr من
ORDER BY.
عندما يكون
STEP const_numeric_expr محددًا، يُفسَّر
const_numeric_expr
as is للأنواع الرقمية، و
days لنوع Date، و
seconds لنوع DateTime. كما يدعم أيضًا نوع البيانات INTERVAL الذي يمثل فواصل زمنية للتاريخ والوقت.
عندما يتم إغفال
STEP const_numeric_expr، يستخدم تسلسل الملء
1.0 للنوع الرقمي، و
1 day لنوع Date، و
1 second لنوع DateTime.
عندما يكون
STALENESS const_numeric_expr محددًا، سينشئ الاستعلام صفوفًا إلى أن يتجاوز الفرق عن الصف السابق في البيانات الأصلية
const_numeric_expr.
يمكن تطبيق
INTERPOLATE على الأعمدة التي لا تشارك في
ORDER BY WITH FILL. وتُملأ هذه الأعمدة استنادًا إلى قيم الحقول السابقة عبر تطبيق
expr. وإذا لم يكن
expr موجودًا، فستُكرَّر القيمة السابقة. ويؤدي إغفال القائمة إلى تضمين جميع الأعمدة المسموح بها.
مثال على استعلام بدون
WITH FILL:
Query
SELECT n, source FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n;
الاستعلام نفسه بعد تطبيق المُعدِّل
Response
┌─n─┬─source───┐
│ 1 │ original │
│ 4 │ original │
│ 7 │ original │
└───┴──────────┘
WITH FILL:
Query
SELECT n, source FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5;
في حالة وجود عدة حقول في
Response
┌───n─┬─source───┐
│ 0 │ │
│ 0.5 │ │
│ 1 │ original │
│ 1.5 │ │
│ 2 │ │
│ 2.5 │ │
│ 3 │ │
│ 3.5 │ │
│ 4 │ original │
│ 4.5 │ │
│ 5 │ │
│ 5.5 │ │
│ 7 │ original │
└─────┴──────────┘
ORDER BY field2 WITH FILL, field1 WITH FILL، سيكون ترتيب الملء وفق ترتيب الحقول في عبارة
ORDER BY.
مثال:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d2 WITH FILL,
d1 WITH FILL STEP 5;
الحقل
Response
┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-03 │ │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-04 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-06 │ │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-07 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
d1 لا يُملأ ولا يستخدم القيمة الافتراضية لأنّه لا توجد قيم متكررة في
d2، ولا يمكن حساب تسلسل
d1 بشكل صحيح.
الاستعلام التالي بعد تغيير الحقل في
ORDER BY:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d1 WITH FILL STEP 5,
d2 WITH FILL;
يستخدم الاستعلام التالي نوع البيانات
Response
┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
INTERVAL بقيمة يوم واحد لكل قيمة بيانات يتم ملؤها في العمود
d1:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d1 WITH FILL STEP INTERVAL 1 DAY,
d2 WITH FILL;
مثال لاستعلام بدون
Response
┌─────────d1─┬─────────d2─┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-12 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-13 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-14 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-17 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-18 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-19 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-22 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-23 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-24 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-27 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-28 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-29 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-30 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-01 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-03 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-04 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-06 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-08 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-09 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-02-11 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-12 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-13 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-14 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-17 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-18 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-19 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-22 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-23 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-24 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-27 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-28 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-01 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-03 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-04 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-06 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-08 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-09 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-10 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-11 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
STALENESS:
Query
SELECT number AS key, 5 * number value, 'original' AS source
FROM numbers(16) WHERE key % 5 == 0
ORDER BY key WITH FILL;
الاستعلام نفسه بعد تطبيق
Response
┌─key─┬─value─┬─source───┐
1. │ 0 │ 0 │ original │
2. │ 1 │ 0 │ │
3. │ 2 │ 0 │ │
4. │ 3 │ 0 │ │
5. │ 4 │ 0 │ │
6. │ 5 │ 25 │ original │
7. │ 6 │ 0 │ │
8. │ 7 │ 0 │ │
9. │ 8 │ 0 │ │
10. │ 9 │ 0 │ │
11. │ 10 │ 50 │ original │
12. │ 11 │ 0 │ │
13. │ 12 │ 0 │ │
14. │ 13 │ 0 │ │
15. │ 14 │ 0 │ │
16. │ 15 │ 75 │ original │
└─────┴───────┴──────────┘
STALENESS 3:
Query
SELECT number AS key, 5 * number value, 'original' AS source
FROM numbers(16) WHERE key % 5 == 0
ORDER BY key WITH FILL STALENESS 3;
مثال لاستعلام بدون
Response
┌─key─┬─value─┬─source───┐
1. │ 0 │ 0 │ original │
2. │ 1 │ 0 │ │
3. │ 2 │ 0 │ │
4. │ 5 │ 25 │ original │
5. │ 6 │ 0 │ │
6. │ 7 │ 0 │ │
7. │ 10 │ 50 │ original │
8. │ 11 │ 0 │ │
9. │ 12 │ 0 │ │
10. │ 15 │ 75 │ original │
11. │ 16 │ 0 │ │
12. │ 17 │ 0 │ │
└─────┴───────┴──────────┘
INTERPOLATE:
Query
SELECT n, source, inter FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source, number AS inter
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5;
الاستعلام نفسه بعد تطبيق
Response
┌───n─┬─source───┬─inter─┐
│ 0 │ │ 0 │
│ 0.5 │ │ 0 │
│ 1 │ original │ 1 │
│ 1.5 │ │ 0 │
│ 2 │ │ 0 │
│ 2.5 │ │ 0 │
│ 3 │ │ 0 │
│ 3.5 │ │ 0 │
│ 4 │ original │ 4 │
│ 4.5 │ │ 0 │
│ 5 │ │ 0 │
│ 5.5 │ │ 0 │
│ 7 │ original │ 7 │
└─────┴──────────┴───────┘
INTERPOLATE:
Query
SELECT n, source, inter FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source, number AS inter
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5 INTERPOLATE (inter AS inter + 1);
Response
┌───n─┬─source───┬─inter─┐
│ 0 │ │ 0 │
│ 0.5 │ │ 0 │
│ 1 │ original │ 1 │
│ 1.5 │ │ 2 │
│ 2 │ │ 3 │
│ 2.5 │ │ 4 │
│ 3 │ │ 5 │
│ 3.5 │ │ 6 │
│ 4 │ original │ 4 │
│ 4.5 │ │ 5 │
│ 5 │ │ 6 │
│ 5.5 │ │ 7 │
│ 7 │ original │ 7 │
└─────┴──────────┴───────┘
قد يكون من المفيد ملء الصفوف التي تتطابق قيمها في أعمدة معيّنة بشكل مستقل — ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ملء القيم المفقودة في السلاسل الزمنية. لنفترض وجود جدول السلاسل الزمنية التالي:
الملء للمجموعات بحسب بادئة الترتيب
ونودّ ملء القيم المفقودة لكل مستشعر بشكل مستقل وعلى فواصل زمنية قدرها ثانية واحدة. ولتحقيق ذلك، نستخدم العمود
CREATE TABLE timeseries
(
`sensor_id` UInt64,
`timestamp` DateTime64(3, 'UTC'),
`value` Float64
)
ENGINE = Memory;
SELECT * FROM timeseries;
┌─sensor_id─┬───────────────timestamp─┬─value─┐
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 3 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:01.000 │ 1 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:07.000 │ 7 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 5 │
└───────────┴─────────────────────────┴───────┘
sensor_id كبادئة للفرز للعمود
timestamp عند الملء:
هنا، جرى إدراج القيمة
SELECT *
FROM timeseries
ORDER BY
sensor_id,
timestamp WITH FILL
INTERPOLATE ( value AS 9999 )
┌─sensor_id─┬───────────────timestamp─┬─value─┐
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 3 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:04.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:06.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:07.000 │ 7 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:01.000 │ 1 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:02.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:04.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 5 │
└───────────┴─────────────────────────┴───────┘
9999 في العمود
value فقط لجعل الصفوف التي جرى ملؤها أكثر وضوحًا.
يُتحكَّم في هذا السلوك عبر ضبط
use_with_fill_by_sorting_prefix (مفعّل افتراضيًا)