أُضيفت في: v1.1.0 تحسب عدد الصفوف أو القيم غير NULL. يدعم ClickHouse الصيغ التالية للدالة
count
count:
count(expr)أو
COUNT(DISTINCT expr).
count()أو
COUNT(*). الصيغة
count()خاصة بـ ClickHouse.
COUNT(DISTINCT ...).
ويعتمد سلوك هذا التركيب على الإعداد
count_distinct_implementation.
فهو يحدد أي دالة من دوال uniq* تُستخدم لتنفيذ العملية.
والدالة الافتراضية هي uniqExact.
يُحسَّن الاستعلام
SELECT count() FROM table افتراضيًا باستخدام البيانات الوصفية من MergeTree.
إذا كنت بحاجة إلى استخدام أمان على مستوى الصفوف، فعطّل هذا التحسين باستخدام الإعداد
optimize_trivial_count_query.
ومع ذلك، يمكن تحسين الاستعلام
SELECT count(nullable_column) FROM table عبر تمكين الإعداد
optimize_functions_to_subcolumns.
وعند ضبط
optimize_functions_to_subcolumns = 1، تقرأ الدالة العمود الفرعي
null فقط بدلًا من قراءة بيانات العمود كاملةً ومعالجتها.
ويتحول الاستعلام
SELECT count(n) FROM table إلى
SELECT sum(NOT n.null) FROM table.
الصياغة
المعاملات
count([expr])
expr— اختياري. تعبير. تحسب الدالة عدد المرات التي أعاد فيها هذا التعبير قيمة غير NULL.
Expression
UInt64
أمثلة
عدد الصفوف البسيط
Query
SELECT count() FROM t
مثال على COUNT(DISTINCT)
Response
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
Query
-- This example shows that `count(DISTINCT num)` is performed by the `uniqExact` function according to the `count_distinct_implementation` setting value.
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'count_distinct_implementation';
SELECT count(DISTINCT num) FROM t
Response
┌─name──────────────────────────┬─value─────┐
│ count_distinct_implementation │ uniqExact │
└───────────────────────────────┴───────────┘
┌─uniqExact(num)─┐
│ 3 │
└────────────────┘