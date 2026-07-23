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مصفوفة من عناصر من النوع T، ويبدأ فهرسها من 1. ويمكن أن يكون T أي نوع بيانات، بما في ذلك المصفوفة.

إنشاء Array

يمكنك استخدام دالة لإنشاء Array:
يمكنك أيضًا استخدام [].
مثال على إنشاء مصفوفة:

العمل مع أنواع البيانات

عند إنشاء مصفوفة مباشرةً، يحدّد ClickHouse تلقائيًا نوع الوسائط على أنه أضيق نوع بيانات يمكنه تخزين جميع الوسائط المُدرجة. وإذا وُجدت أي قيم Nullable أو قيم NULL حرفية، فإن نوع عنصر المصفوفة يصبح أيضًا Nullable. إذا لم يتمكن ClickHouse من تحديد نوع البيانات، فإنه يُنشئ استثناءً. ويحدث هذا، على سبيل المثال، عند محاولة إنشاء مصفوفة تضم سلاسل نصية وأرقامًا في الوقت نفسه (SELECT array(1, 'a')). أمثلة على الاكتشاف التلقائي لأنواع البيانات:
إذا حاولت إنشاء مصفوفة من أنواع بيانات غير متوافقة، فسيُصدر ClickHouse استثناءً:

حجم المصفوفة

يمكن معرفة حجم المصفوفة باستخدام العمود الفرعي size0 من دون قراءة العمود بالكامل. وبالنسبة إلى المصفوفات متعددة الأبعاد، يمكنك استخدام sizeN-1، حيث تمثل N البُعد المطلوب. مثال
Query
Response

قراءة الأعمدة الفرعية المتداخلة من Array

إذا كان النوع المتداخل T داخل Array يحتوي على أعمدة فرعية (على سبيل المثال، إذا كان Tuple مُسمّى)، فيمكنك قراءة أعمدته الفرعية من نوع Array(T) باستخدام أسماء الأعمدة الفرعية نفسها. ويكون نوع العمود الفرعي هو Array من نوع العمود الفرعي الأصلي. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦