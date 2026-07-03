أُضيفت في: v21.6.0 تحسب هذه الدالة مجموع الأعداد وتحصي عدد الصفوف في آنٍ واحد. ويستخدم مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse هذه الدالة: إذا وُجدت عدة دوال
sumCount
sum أو
count أو
avg في استعلام، فيمكن استبدالها بدالة
sumCount واحدة لإعادة استخدام الحسابات. ونادرًا ما يلزم استخدام هذه الدالة صراحةً.
انظر أيضًا
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمةً على الشكل
sumCount(x)
(sum, count)، حيث يمثّل
sum مجموع الأعداد ويمثّل
count عدد الصفوف ذات القيم غير
NULL.
Tuple
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE s_table (x Int8) ENGINE = Log;
INSERT INTO s_table SELECT number FROM numbers(0, 20);
INSERT INTO s_table VALUES (NULL);
SELECT sumCount(x) FROM s_table;
انظر أيضًا
Response
┌─sumCount(x)─┐
│ (190,20) │
└─────────────┘