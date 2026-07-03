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sumCount

أُضيفت في: v21.6.0 تحسب هذه الدالة مجموع الأعداد وتحصي عدد الصفوف في آنٍ واحد. ويستخدم مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse هذه الدالة: إذا وُجدت عدة دوال sum أو count أو avg في استعلام، فيمكن استبدالها بدالة sumCount واحدة لإعادة استخدام الحسابات. ونادرًا ما يلزم استخدام هذه الدالة صراحةً. انظر أيضًا البنية
المعاملات القيمة المُعادة تُرجِع قيمةً على الشكل (sum, count)، حيث يمثّل sum مجموع الأعداد ويمثّل count عدد الصفوف ذات القيم غير NULL. Tuple أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦