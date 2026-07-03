تحسب مجموع الأرقام وتحصي عدد الصفوف في الوقت نفسه. يستخدم مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse هذه الدالة: إذا وُجدت عدة دوال sum أو count أو avg في استعلام واحد، فيمكن استبدالها بدالة sumCount واحدة للاستفادة من الحسابات نفسها. ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الدالة صراحةً.