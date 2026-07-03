sumCount تحسب مجموع الأرقام وتحصي عدد الصفوف في الوقت نفسه. يستخدم مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse هذه الدالة: إذا وُجدت عدة دوال `sum` أو `count` أو `avg` في استعلام واحد، فيمكن استبدالها بدالة `sumCount` واحدة للاستفادة من الحسابات نفسها. ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الدالة صراحةً.

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