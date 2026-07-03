Skip to main content

sum

ظهر لأول مرة في: v1.1.0 يحسب مجموع القيم العددية. الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد مجموع القيم. (U)Int* أو Float* أو Decimal* أمثلة حساب مجموع رواتب الموظفين
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦