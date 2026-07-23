أُضيف في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من وسيطات الدالة. يجب أن تكون الوسيطات ثوابت، وأن تكون أنواعها قابلة للاشتراك في نوع أعلى مشترك. يجب تمرير وسيطة واحدة على الأقل، لأن نوع المصفوفة المطلوب إنشاؤها لن يكون واضحًا بخلاف ذلك. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الدالة لإنشاء مصفوفة فارغة. ولتنفيذ ذلك، استخدم الدالة
array
emptyArray*.
استخدم العامل
[ ] للحصول على الوظيفة نفسها.
الصيغة
الوسيطات
array(x1 [, x2, ..., xN])
x1— قيمة ثابتة من أي نوع
T. إذا تم توفير هذا الوسيط فقط، فستكون المصفوفة من النوع
T. -
[, x2, ..., xN]—
Nقيم ثابتة إضافية لها نوع أعلى مشترك مع
x1
Array(T)
أمثلة
استخدام صحيح
Query
SELECT array(toInt32(1), toUInt16(2), toInt8(3)) AS a, toTypeName(a)
استخدام غير صحيح
Response
┌─a───────┬─toTypeName(a)─┐
│ [1,2,3] │ Array(Int32) │
└─────────┴───────────────┘
Query
SELECT array(toInt32(5), toDateTime('1998-06-16'), toInt8(5)) AS a, toTypeName(a)
Response
Received exception from server (version 25.4.3):
Code: 386. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
There is no supertype for types Int32, DateTime, Int8 ...
أُضيفت في: v20.4.0 تحسب المساحة تحت منحنى الدقة والاستدعاء (PR). يُنشأ منحنى الدقة والاستدعاء برسم الدقة على المحور y والاستدعاء على المحور x عبر جميع العتبات. تتراوح القيمة الناتجة بين 0 و1، وتشير القيمة الأعلى إلى أداء أفضل للنموذج. تكون PR AUC مفيدة بشكل خاص مع مجموعات البيانات غير المتوازنة، إذ توفّر مقارنة أوضح للأداء من ROC AUC في هذه الحالات. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على هنا، وهنا، وهنا. الصيغة
arrayAUCPR
الأسماء البديلة:
arrayAUCPR(scores, labels[, partial_offsets])
arrayPRAUC
الوسائط
cores— الدرجات التي ينتجها نموذج التنبؤ.
Array((U)Int*)أو
Array(Float*)
labels— تسميات العينات، وعادةً ما تكون 1 للعينة الإيجابية و0 للعينة السلبية.
Array((U)Int*)أو
Array(Enum)
partial_offsets—
- اختياري. مصفوفة
Array(T)تتكوّن من ثلاثة أعداد صحيحة غير سالبة لحساب مساحة جزئية تحت منحنى PR (وهو ما يعادل شريطًا رأسيًا في فضاء PR) بدلًا من حساب AUC بالكامل. يفيد هذا الخيار في الحساب الموزّع لـ PR AUC. يجب أن تحتوي المصفوفة على العناصر التالية [
higher_partitions_tp,
higher_partitions_fp,
total_positives].
higher_partitions_tp: عدد التسميات الإيجابية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى.
higher_partitions_fp: عدد التسميات السلبية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى.
total_positives: العدد الإجمالي للعينات الإيجابية في مجموعة البيانات بأكملها.
-
القيمة المُعادة تعيد المساحة تحت منحنى الدقة-الاستدعاء (PR).
عند استخدام
arr_partial_offsets، يجب أن يكون كل من
arr_scores و
arr_labels مجرد قسم من مجموعة البيانات بأكملها، ويحتوي على نطاق من الدرجات.
يجب تقسيم مجموعة البيانات إلى أقسام متجاورة، بحيث يحتوي كل قسم على مجموعة فرعية من البيانات التي تقع درجاتها ضمن نطاق محدد.
على سبيل المثال:
- قد يحتوي أحد الأقسام على جميع الدرجات ضمن النطاق [0, 0.5).
- وقد يحتوي قسم آخر على الدرجات ضمن النطاق [0.5, 1.0].
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1]);
Response
┌─arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1])─┐
│ 0.8333333333333333 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد
arrayAll
1 إذا أرجعت الدالة lambda
func(x [, y1, y2, ... yN]) القيمة true لجميع العناصر. وإلا، فيعيد
0.
البنية
الوسيطات
arrayAll(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (
x) ومصفوفات الشرط (
y).
Lambda function
source_arr— مصفوفة المصدر المراد معالجتها.
Array(T)
cond1_arr, ...— اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا.
Array(T)
1 إذا كانت دالة لامبدا تُرجع true لجميع العناصر، وإلا فتُرجع
0
UInt8
أمثلة
جميع العناصر تستوفي الشرط
Query
SELECT arrayAll(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [1, 2, 3])
لا تتطابق جميع العناصر
Response
1
Query
SELECT arrayAll(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [1, 1, 1])
Response
0
أُضيفت في: v26.4.0 يحسب الارتباط الذاتي لمصفوفة. إذا تم توفير
arrayAutocorrelation
max_lag، فسيحسب الارتباط فقط لقيم التأخر ضمن النطاق
[0, max_lag).
إذا لم يتم توفير
max_lag، فسيحسبه لجميع قيم التأخر الممكنة.
الصيغة
الوسيطات
arrayAutocorrelation(arr, [max_lag])
arr— مصفوفة من الأرقام.
Array(T)
max_lag— اختياري. الحد الأقصى لعدد فترات التأخر المطلوب حسابها. يجب أن يكون عددًا صحيحًا غير سالب.
Integer
Array(Float64)
أمثلة
خطي
Query
SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5]);
متناظر
Response
[1, 0.4, -0.1, -0.4, -0.4]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([10, 20, 10]);
ثابت
Response
[1, -0.6666666666666669, 0.16666666666666674]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([5, 5, 5]);
محدود
Response
[nan, nan, nan]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5], 2);
Response
[1, 0.4]
قُدِّمت في: v21.1.0 يعيد متوسط عناصر المصفوفة المصدر. إذا تم تحديد دالة لامدا
arrayAvg
func، فسيُعاد متوسط عناصر النتائج الناتجة عن اللامدا.
الصيغة
الوسيطات
arrayAvg([func(x[, y1, ..., yN])], source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— اختياري. دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (
x) ومصفوفات الشرط (
y).
Lambda function
source_arr— مصفوفة المصدر المطلوب معالجتها.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— اختياري. N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا.
Array(T)
Float64
أمثلة
مثال أساسي
Query
SELECT arrayAvg([1, 2, 3, 4]);
الاستخدام مع دالة لامدا
Response
2.5
Query
SELECT arrayAvg(x, y -> x*y, [2, 3], [2, 3]) AS res;
Response
6.5
أُضيفت في: v26.6.0 تعيد مصفوفة تضم أصغر K عنصرًا من مصفوفة الإدخال، مرتبة بترتيب تصاعدي. إذا تم تحديد دالة لامدا
arrayBottomK
f، فتُقارَن العناصر بناءً على نتيجة تطبيق
f على كل عنصر.
إذا كانت
f تقبل عدة وسائط، فستُمرَّر مصفوفات إضافية إلى
arrayBottomK، وتكون عناصرها
مطابقةً لوسائط
f.
يتم تخطي قيم
NULL ولا تظهر في النتيجة. ويكون حجم النتيجة بحد أقصى
K
وقد يكون أصغر إذا كانت مصفوفة الإدخال تحتوي على عدد من العناصر غير
NULL أقل من
K.
ويكون نوع عنصر النتيجة هو النظير غير القابل لأن تكون قيمته
NULL لنوع عنصر الإدخال.
arrayBottomK هي دالة عالية الرتبة.
انظر أيضًا:
arrayTopK، التي تعيد أكبر K عنصرًا بدلًا من ذلك.
arrayPartialSort، التي تنتج عناصر K نفسها في المواضع
[1..K]ولكن تُبقي أيضًا العناصر المتبقية بترتيب غير محدد، ولا تتخطى القيم الفارغة.
الوسيطات
arrayBottomK([f,] K, arr [, arr1, ... ,arrN])
f(arr[, arr1, ... ,arrN])— اختياري. دالة لامدا لحساب مفتاح الفرز لكل عنصر.
دالة لامدا
K— عدد أصغر العناصر المطلوب إرجاعها.
(U)Int8/16/32/64
arr— مصفوفة.
Array(T)
arr1, ... ,arrN—
Nمن المصفوفات الإضافية، في حال كانت
fتقبل عدة وسيطات.
Array(T)
K من عناصر
arr الأصغر قيمةً (أو أصغر نتائج لامدا)، مرتبة بترتيب تصاعدي.
يتم تخطي قيم
NULL. وتكون المصفوفة المعادة من نوع العنصر
T حتى عندما يكون الإدخال من النوع
Nullable(T).
أمثلة
simple_int
Query
SELECT arrayBottomK(3, [1, 5, 2, 7, 3])
skip_nulls
Response
[1,2,3]
Query
SELECT arrayBottomK(3, [1, NULL, 5, 2, NULL, 7])
fewer_than_k
Response
[1,2,5]
Query
SELECT arrayBottomK(5, [1, NULL, 2])
lambda_simple
Response
[1,2]
Query
SELECT arrayBottomK((x) -> -x, 2, [5, 9, 1, 3])
lambda_multi
Response
[9,5]
Query
SELECT arrayBottomK((x, y) -> y, 2, ['a', 'b', 'c'], [3, 1, 2])
Response
['b','c']
أُضيفت في: v20.1.0 تزيل العناصر المكررة المتتالية من المصفوفة، بما في ذلك قيم
arrayCompact
null. ويُحدَّد ترتيب القيم في المصفوفة الناتجة بحسب ترتيبها في المصفوفة المُدخلة.
الصيغة
المعاملات
arrayCompact(arr)
arr— مصفوفة تُزال منها القيم المكررة.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayCompact([1, 1, nan, nan, 2, 3, 3, 3]);
Response
[1,nan,2,3]
ظهر لأول مرة في: v1.1.0 يدمج المصفوفات المُمرَّرة كوسيطات. البنية
arrayConcat
الوسيطات
arrayConcat(arr1 [, arr2, ... , arrN])
arr1 [, arr2, ... , arrN]— عدد N من المصفوفات المراد ضمّها.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayConcat([1, 2], [3, 4], [5, 6]) AS res
Response
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد عدد العناصر التي تُرجِع
arrayCount
func(arr1[i], ..., arrN[i]) القيمة true لها.
إذا لم يتم تحديد
func، فإنها تعيد عدد العناصر غير الصفرية في Array.
تُعد
arrayCount دالة عالية الرتبة.
الصياغة
المعاملات
arrayCount([func, ] arr1, ...)
func— اختياري. الدالة المراد تطبيقها على كل عنصر في المصفوفة (أو المصفوفات).
دالة لامبدا
arr1, ..., arrN— عددها N من المصفوفات.
Array(T)
func لها القيمة true. وإلا، تعيد عدد العناصر غير الصفرية في المصفوفة.
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayCount(x -> (x % 2), groupArray(number)) FROM numbers(10)
Response
5
تم تقديمها في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تحتوي على المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة الإدخال. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، فيُحسب المجموع بتطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة في كل موضع. البنية
arrayCumSum
الوسائط
arrayCumSum([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])
func— اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع.
Lambda function
arr1— مصفوفة المصدر للقيم الرقمية.
Array(T)
[arr2, ..., arrN]— اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT arrayCumSum([1, 1, 1, 1]) AS res
باستخدام دالة لامبدا
Response
[1, 2, 3, 4]
Query
SELECT arrayCumSum(x -> x * 2, [1, 2, 3]) AS res
Response
[2, 6, 12]
أُضيف في: v18.12.0 يعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة المصدر، مع استبدال أي مجموع تراكمي سالب بالصفر. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، يُحتسب المجموع عبر تطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة عند كل موضع. البنية
arrayCumSumNonNegative
الوسائط
arrayCumSumNonNegative([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])
func— اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع.
Lambda function
arr1— مصفوفة المصدر للقيم الرقمية.
Array(T)
[arr2, ..., arrN]— اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT arrayCumSumNonNegative([1, 1, -4, 1]) AS res
باستخدام دالة لامبدا
Response
[1, 2, 0, 1]
Query
SELECT arrayCumSumNonNegative(x -> x * 2, [1, -2, 3]) AS res
Response
[2, 0, 6]
أُضيف في: v1.1.0 يحسب مصفوفة من الفروق بين عناصر المصفوفة المتجاورة. سيكون العنصر الأول في المصفوفة الناتجة هو 0، والثاني
arrayDifference
arr[1] - arr[0]، والثالث
arr[2] - arr[1]، وهكذا.
يُحدَّد نوع العناصر في المصفوفة الناتجة وفقًا لقواعد استدلال النوع الخاصة بالطرح (على سبيل المثال
UInt8 -
UInt8 =
Int16).
البنية
الوسائط
arrayDifference(arr)
arr— المصفوفة التي تُحسَب لها الفروق بين العناصر المتجاورة.
Array(T)
UInt*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayDifference([1, 2, 3, 4]);
مثال على تجاوز السعة بسبب نوع النتيجة Int64
Response
[0,1,1,1]
Query
SELECT arrayDifference([0, 10000000000000000000]);
Response
┌─arrayDifference([0, 10000000000000000000])─┐
│ [0,-8446744073709551616] │
└────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجع مصفوفة لا تحتوي إلا على العناصر الفريدة في المصفوفة. البنية
arrayDistinct
الوسائط
arrayDistinct(arr)
arr— المصفوفة التي تُستخرج منها العناصر الفريدة.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1]);
Response
[1,2,3]
ظهر في: v23.5.0 يعيد الجداء النقطي لمصفوفتين.
arrayDotProduct
البنية
يجب أن يكون حجما المتجهين متساويين. كما يمكن أن تحتوي Array وTuple أيضًا على أنواع عناصر مختلطة.
الوسائط
arrayDotProduct(v1, v2)
v1— المتجه الأول.
Array((U)Int* | Float* | BFloat16 | Decimal)أو
Tuple((U)Int* | Float* | Decimal)
v2— المتجه الثاني.
Array((U)Int* | Float* | BFloat16 | Decimal)أو
Tuple((U)Int* | Float* | Decimal)
يتحدد نوع الإرجاع حسب نوع الوسائط. إذا كانت Arrays أو Tuples تحتوي على أنواع عناصر مختلطة، فسيكون نوع النتيجة هو النوع الفائق. تتراكم مصفوفتا
BFloat16 في
Float32 وتُرجعانه (وهي القاعدة نفسها كما في مصفوفتين من
Float32).
(U)Int* أو
Float* أو
Decimal
أمثلة
مثال على Array
Query
SELECT arrayDotProduct([1, 2, 3], [4, 5, 6]) AS res, toTypeName(res);
مثال على Tuple
Response
32 UInt16
Query
SELECT dotProduct((1::UInt16, 2::UInt8, 3::Float32),(4::Int16, 5::Float32, 6::UInt8)) AS res, toTypeName(res);
Response
32 Float64
قُدِّمت في: v1.1.0 تُرجِع عنصر المصفوفة المُعطاة عند الفهرس
arrayElement
n، حيث يمكن أن يكون
n أي نوع من الأعداد الصحيحة.
إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُرجِع قيمة افتراضية (0 للأرقام، وسلسلة فارغة للنصوص، وما إلى ذلك)،
باستثناء وسيطات مصفوفة غير ثابتة وفهرس ثابت قيمته 0. في هذه الحالة سيظهر الخطأ
Array indices are 1-based.
الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل بعد العد من النهاية. على سبيل المثال،
المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.
arr[-1] هو العنصر الأخير في المصفوفة.
يوفّر العامل
[n] الوظيفة نفسها.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد مصفوفةً واحدةً مدمجة من وسيطات المصفوفات المُقدَّمة
arrayElement(arr, n)
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayElement(arr, 2) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
الفهرسة بالمؤشرات السالبة
Response
2
Query
SELECT arrayElement(arr, -1) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
استخدام الصيغة [n]
Response
3
Query
SELECT arr[2] FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
الفهرس خارج نطاق المصفوفة
Response
2
Query
SELECT arrayElement(arr, 4) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 تسترجع العنصر من المصفوفة المحددة عند الفهرس
arrayElementOrNull
n، حيث يمكن أن يكون
n من أي نوع عدد صحيح.
إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُعاد
NULL بدلًا من القيمة الافتراضية.
الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل عند العد من النهاية. على سبيل المثال،
المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.
arr[-1] هو آخر عنصر في المصفوفة.
الصيغة
الوسيطات
arrayElementOrNull(arrays)
arrays— عدد غير محدد من وسيطات المصفوفة.
Array
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, 2) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
الفهرسة بالمؤشرات السالبة
Response
2
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, -1) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
الفهرس خارج نطاق المصفوفة
Response
3
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, 4) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Response
NULL
أُضيفت في: v1.1.0 يُرجع المصفوفة
arrayEnumerate
[1, 2, 3, ..., length (arr)]
تُستخدم هذه الدالة عادةً مع عبارة
ARRAY JOIN. وهي تتيح احتساب شيءٍ ما
مرة واحدة فقط لكل مصفوفة بعد تطبيق
ARRAY JOIN.
ويمكن أيضًا استخدام هذه الدالة في الدوال عالية الرتبة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها للحصول على فهارس عناصر المصفوفة التي تطابق شرطًا.
الصياغة
المعاملات
arrayEnumerate(arr)
arr— المصفوفة المطلوب تعداد عناصرها.
Array
[1, 2, 3, ..., length (arr)].
Array(UInt32)
أمثلة
مثال أساسي مع ARRAY JOIN
Query
CREATE TABLE test
(
`id` UInt8,
`tag` Array(String),
`version` Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO test VALUES (1, ['release-stable', 'dev', 'security'], ['2.4.0', '2.6.0-alpha', '2.4.0-sec1']);
SELECT
id,
tag,
version,
seq
FROM test
ARRAY JOIN
tag,
version,
arrayEnumerate(tag) AS seq
Response
┌─id─┬─tag────────────┬─version─────┬─seq─┐
│ 1 │ release-stable │ 2.4.0 │ 1 │
│ 1 │ dev │ 2.6.0-alpha │ 2 │
│ 1 │ security │ 2.4.0-sec1 │ 3 │
└────┴────────────────┴─────────────┴─────┘
استُحدثت في: v18.12.0 تعيد مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، وتُشير إلى موضع أول ظهور لكل عنصر في المصفوفة المصدر. البنية
arrayEnumerateDense
الوسائط
arrayEnumerateDense(arr)
arr— المصفوفة المطلوب ترقيم عناصرها.
Array(T)
arr، وتشير إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة الأصلية
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayEnumerateDense([10, 20, 10, 30])
Response
[1,2,1,3]
أُضيفت في: v20.1.0 تُرجِع مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، مع الإشارة إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة المصدر. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد مدى العمق المطلوب النظر إليه داخل المصفوفة. البنية
arrayEnumerateDenseRanked
المعاملات
arrayEnumerateDenseRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)
clear_depth— عدِّد العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. يجب أن تكون قيمته أقل من أو تساوي
max_arr_depth.
UInt*
arr— مصفوفة متعددة الأبعاد N المطلوب تعدادها.
Array(T)
max_array_depth— الحد الأقصى للعمق الفعّال. يجب أن يكون أقل من أو يساوي عمق
arr.
UInt*
Array
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
-- With clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result is identical to what arrayEnumerateDense would give.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(1,[10, 20, 10, 30],1);
الاستخدام مع مصفوفة متعددة الأبعاد
Response
[1,2,1,3]
Query
-- In this example, arrayEnumerateDenseRanked is used to obtain an array indicating, for each element of the
-- multidimensional array, what its position is among elements of the same value.
-- For the first row of the passed array, [10, 10, 30, 20], the corresponding first row of the result is [1, 1, 2, 3],
-- indicating that 10 is the first number encountered in position 1 and 2, 30 the second number encountered in position 3
-- and 20 is the third number encountered in position 4.
-- For the second row, [40, 50, 10, 30], the corresponding second row of the result is [4,5,1,2], indicating that 40
-- and 50 are the fourth and fifth numbers encountered in position 1 and 2 of that row, that another 10
-- (the first encountered number) is in position 3 and 30 (the second number encountered) is in the last position.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(1,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]],2);
مثال مع زيادة قيمة clear_depth
Response
[[1,1,2,3],[4,5,1,2]]
Query
-- Changing clear_depth=2 results in the enumeration occurring separately for each row anew.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(2,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]],2);
Response
[[1, 1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]]
قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة بالحجم نفسه لمصفوفة المصدر، بحيث تبيّن لكل عنصر ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها. تكون هذه الدالة مفيدة عند استخدام
arrayEnumerateUniq
ARRAY JOIN وتجميع عناصر المصفوفة.
يمكن للدالة قبول عدة مصفوفات بالحجم نفسه كوسيطات. في هذه الحالة، يُحدَّد التفرد وفقًا لـ Tuple المكوَّن من العناصر الواقعة في المواضع نفسها عبر جميع المصفوفات.
الصيغة
الوسائط
arrayEnumerateUniq(arr1[, arr2, ... , arrN])
arr1— المصفوفة الأولى المراد معالجتها.
Array(T)
arr2, ...— اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه للتفرّد بحسب الـ tuple.
Array(UInt32)
Array(T)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT arrayEnumerateUniq([10, 20, 10, 30]);
مصفوفات متعددة
Response
[1, 1, 2, 1]
Query
SELECT arrayEnumerateUniq([1, 1, 1, 2, 2, 2], [1, 1, 2, 1, 1, 2]);
التجميع باستخدام ARRAY JOIN
Response
[1,2,1,1,2,1]
Query
-- Each goal ID has a calculation of the number of conversions (each element in the Goals nested data structure is a goal that was reached, which we refer to as a conversion)
-- and the number of sessions. Without ARRAY JOIN, we would have counted the number of sessions as sum(Sign). But in this particular case,
-- the rows were multiplied by the nested Goals structure, so in order to count each session one time after this, we apply a condition to the
-- value of the arrayEnumerateUniq(Goals.ID) function.
SELECT
Goals.ID AS GoalID,
sum(Sign) AS Reaches,
sumIf(Sign, num = 1) AS Visits
FROM test.visits
ARRAY JOIN
Goals,
arrayEnumerateUniq(Goals.ID) AS num
WHERE CounterID = 160656
GROUP BY GoalID
ORDER BY Reaches DESC
LIMIT 10
Response
┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐
│ 53225 │ 3214 │ 1097 │
│ 2825062 │ 3188 │ 1097 │
│ 56600 │ 2803 │ 488 │
│ 1989037 │ 2401 │ 365 │
│ 2830064 │ 2396 │ 910 │
│ 1113562 │ 2372 │ 373 │
│ 3270895 │ 2262 │ 812 │
│ 1084657 │ 2262 │ 345 │
│ 56599 │ 2260 │ 799 │
│ 3271094 │ 2256 │ 812 │
└─────────┴─────────┴────────┘
قُدِّمت في: v20.1.0 تُرجع مصفوفة (أو مصفوفة متعددة الأبعاد) بالأبعاد نفسها مثل المصفوفة المصدر، وتوضّح، لكل عنصر، ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد عمق البحث داخل المصفوفة. الصيغة
arrayEnumerateUniqRanked
الوسيطات
arrayEnumerateUniqRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)
clear_depth— رقّم العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي
max_arr_depth.
UInt*
arr— مصفوفة متعددة الأبعاد المطلوب ترقيمها.
Array(T)
max_array_depth— الحد الأقصى للعمق الفعّال. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي عمق
arr.
UInt*
arr، بحيث يبيّن كل عنصر موضعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى ذات القيمة نفسها.
Array(T)
أمثلة
المثال 1
Query
-- With clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result of arrayEnumerateUniqRanked
-- is identical to that which arrayEnumerateUniq would give for the same array.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [1, 2, 1], 1);
مثال 2
Response
[1, 1, 2]
Query
-- with clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result of arrayEnumerateUniqRanked
-- is identical to that which arrayEnumerateUniqwould give for the same array.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2);", "[[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]
مثال 3
Response
[1, 1, 2]
Query
-- In this example, arrayEnumerateUniqRanked is used to obtain an array indicating,
-- for each element of the multidimensional array, what its position is among elements
-- of the same value. For the first row of the passed array, [1, 2, 3], the corresponding
-- result is [1, 1, 1], indicating that this is the first time 1, 2 and 3 are encountered.
-- For the second row of the provided array, [2, 2, 1], the corresponding result is [2, 3, 3],
-- indicating that 2 is encountered for a second and third time, and 1 is encountered
-- for the second time. Likewise, for the third row of the provided array [3] the
-- corresponding result is [2] indicating that 3 is encountered for the second time.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2);
مثال 4
Response
[[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]
Query
-- Changing clear_depth=2, results in elements being enumerated separately for each row.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(2,[[1, 2, 3],[2, 2, 1],[3]], 2);
Response
[[1, 1, 1], [1, 2, 1], [1]]
أُضيف في: v25.9.0 يُرجع مصفوفة تحتوي على العناصر الموجودة في
arrayExcept
source وغير الموجودة في
except، مع الحفاظ على ترتيبها الأصلي.
تُجري هذه الدالة عملية فرق بين مصفوفتين. ولكل عنصر في
source، تتحقق مما إذا كان هذا العنصر موجودًا في
except (باستخدام مقارنة تامة). وإذا لم يكن موجودًا، فسيُدرج في النتيجة.
تحافظ هذه العملية على الخصائص التالية:
- يُحفَظ ترتيب العناصر القادمة من
source
- تُحفَظ العناصر المكررة في
sourceإذا لم تكن موجودة في
except
- يُتعامل مع NULL بوصفه قيمة مستقلة
الوسائط
arrayExcept(source, except)
source— مصفوفة المصدر التي تحتوي على العناصر المطلوب تصفيتها.
Array(T)
except— المصفوفة التي تحتوي على العناصر المطلوب استبعادها من النتيجة.
Array(T)
source لم يُعثر عليها في
except.
Array(T)
أمثلة
أساسي
Query
SELECT arrayExcept([1, 2, 3, 2, 4], [3, 5])
with_nulls1
Response
[1, 2, 2, 4]
Query
SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [2])
with_nulls2
Response
[1, NULL, NULL]
Query
SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [NULL, 2, NULL])
السلاسل النصية
Response
[1]
Query
SELECT arrayExcept(['apple', 'banana', 'cherry'], ['banana', 'date'])
Response
['apple', 'cherry']
قُدِّم في: v1.1.0 يعيد
arrayExists
1 إذا وُجد عنصر واحد على الأقل في المصفوفة المصدر بحيث تُعيد
func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة true. وإلا، يعيد
0.
البنية
الوسيطات
arrayExists(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— دالة لامدا تعمل على عناصر المصفوفة المصدر (
x) ومصفوفات الشرط (
y).
Lambda function
source_arr— المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامدا.
Array(T)
1 إذا أعادت دالة لامدا القيمة
true لعنصر واحد على الأقل، و
0 خلاف ذلك
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT arrayExists(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [0, 0, 0])
Response
0
أُضيفت في: v20.1.0 تعالج الدالة
arrayFill
arrayFill مصفوفة المصدر بالتسلسل من العنصر الأول
إلى العنصر الأخير، مع تقييم شرط دالة lambda عند كل موضع باستخدام عناصر من
مصفوفة المصدر ومصفوفات الشرط. عندما يُقيَّم شرط دالة lambda إلى false عند
الموضع i، تستبدل الدالة ذلك العنصر بالعنصر الموجود عند الموضع i-1
من الحالة الحالية للمصفوفة. ويُحفَظ العنصر الأول دائمًا
بغضّ النظر عن أي شرط.
البنية
الوسائط
arrayFill(func(x [, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x [, y1, ..., yN])— دالة لامدا
func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN])تعمل على عناصر المصفوفة المصدر (
x) ومصفوفات الشروط (
y).
دالة لامدا
source_arr— المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها.
دالة لامدا
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— اختياري. عدد N من مصفوفات الشروط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامدا.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
مثال باستخدام مصفوفة واحدة
Query
SELECT arrayFill(x -> not isNull(x), [1, null, 2, null]) AS res
مثال على مصفوفتين
Response
[1, 1, 2, 2]
Query
SELECT arrayFill(x, y, z -> x > y AND x < z, [5, 3, 6, 2], [4, 7, 1, 3], [10, 2, 8, 5]) AS res
Response
[5, 5, 6, 6]
متوفّرة منذ: v1.1.0 تُرجع مصفوفة تحتوي فقط على العناصر في المصفوفة المصدر التي تُرجع لها دالة لامبدا القيمة true. البنية
arrayFilter
الوسائط
arrayFilter(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])]
func(x[, y1, ..., yN])— دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (
x) ومصفوفات الشرط (
y).
Lambda function
source_arr— مصفوفة المصدر المراد معالجتها.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامبدا.
Array(T)
Array(T)
أمثلة
مثال 1
Query
SELECT arrayFilter(x -> x LIKE '%World%', ['Hello', 'abc World']) AS res
مثال 2
Response
['abc World']
Query
SELECT
arrayFilter(
(i, x) -> x LIKE '%World%',
arrayEnumerate(arr),
['Hello', 'abc World'] AS arr)
AS res
Response
[2]
قُدِّمت في: v1.1.0 تُعيد أول عنصر في المصفوفة المصدر تُرجع له
arrayFirst
func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة
true، وإلا فتُعيد القيمة الافتراضية.
الصيغة