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array

أُضيف في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من وسيطات الدالة. يجب أن تكون الوسيطات ثوابت، وأن تكون أنواعها قابلة للاشتراك في نوع أعلى مشترك. يجب تمرير وسيطة واحدة على الأقل، لأن نوع المصفوفة المطلوب إنشاؤها لن يكون واضحًا بخلاف ذلك. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الدالة لإنشاء مصفوفة فارغة. ولتنفيذ ذلك، استخدم الدالة emptyArray*. استخدم العامل [ ] للحصول على الوظيفة نفسها. الصيغة
الوسيطات
  • x1 — قيمة ثابتة من أي نوع T. إذا تم توفير هذا الوسيط فقط، فستكون المصفوفة من النوع T. - [, x2, ..., xN]N قيم ثابتة إضافية لها نوع أعلى مشترك مع x1
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة، حيث إن ‘T’ هو أصغر نوع مشترك بين الوسيطات المُمرَّرة. Array(T) أمثلة استخدام صحيح
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استخدام غير صحيح
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arrayAUCPR

أُضيفت في: v20.4.0 تحسب المساحة تحت منحنى الدقة والاستدعاء (PR). يُنشأ منحنى الدقة والاستدعاء برسم الدقة على المحور y والاستدعاء على المحور x عبر جميع العتبات. تتراوح القيمة الناتجة بين 0 و1، وتشير القيمة الأعلى إلى أداء أفضل للنموذج. تكون PR AUC مفيدة بشكل خاص مع مجموعات البيانات غير المتوازنة، إذ توفّر مقارنة أوضح للأداء من ROC AUC في هذه الحالات. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على هنا، وهنا، وهنا. الصيغة
الأسماء البديلة: arrayPRAUC الوسائط
  • cores — الدرجات التي ينتجها نموذج التنبؤ. Array((U)Int*) أو Array(Float*)
  • labels — تسميات العينات، وعادةً ما تكون 1 للعينة الإيجابية و0 للعينة السلبية. Array((U)Int*) أو Array(Enum)
  • partial_offsets
  • اختياري. مصفوفة Array(T) تتكوّن من ثلاثة أعداد صحيحة غير سالبة لحساب مساحة جزئية تحت منحنى PR (وهو ما يعادل شريطًا رأسيًا في فضاء PR) بدلًا من حساب AUC بالكامل. يفيد هذا الخيار في الحساب الموزّع لـ PR AUC. يجب أن تحتوي المصفوفة على العناصر التالية [higher_partitions_tp, higher_partitions_fp, total_positives].
    • higher_partitions_tp: عدد التسميات الإيجابية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى.
    • higher_partitions_fp: عدد التسميات السلبية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى.
    • total_positives: العدد الإجمالي للعينات الإيجابية في مجموعة البيانات بأكملها.
عند استخدام arr_partial_offsets، يجب أن يكون كل من arr_scores وarr_labels مجرد قسم من مجموعة البيانات بأكملها، ويحتوي على نطاق من الدرجات. يجب تقسيم مجموعة البيانات إلى أقسام متجاورة، بحيث يحتوي كل قسم على مجموعة فرعية من البيانات التي تقع درجاتها ضمن نطاق محدد. على سبيل المثال:
  • قد يحتوي أحد الأقسام على جميع الدرجات ضمن النطاق [0, 0.5).
  • وقد يحتوي قسم آخر على الدرجات ضمن النطاق [0.5, 1.0].
القيمة المُعادة تعيد المساحة تحت منحنى الدقة-الاستدعاء (PR). Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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arrayAll

أُضيف في: v1.1.0 يعيد 1 إذا أرجعت الدالة lambda ‏func(x [, y1, y2, ... yN]) القيمة true لجميع العناصر. وإلا، فيعيد 0. البنية
الوسيطات
  • func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (x) ومصفوفات الشرط (y). Lambda function
  • source_arr — مصفوفة المصدر المراد معالجتها. Array(T)
  • cond1_arr, ... — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا. Array(T)
القيمة المعادة تعيد 1 إذا كانت دالة لامبدا تُرجع true لجميع العناصر، وإلا فتُرجع 0 UInt8 أمثلة جميع العناصر تستوفي الشرط
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لا تتطابق جميع العناصر
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arrayAutocorrelation

أُضيفت في: v26.4.0 يحسب الارتباط الذاتي لمصفوفة. إذا تم توفير max_lag، فسيحسب الارتباط فقط لقيم التأخر ضمن النطاق [0, max_lag). إذا لم يتم توفير max_lag، فسيحسبه لجميع قيم التأخر الممكنة. الصيغة
الوسيطات
  • arr — مصفوفة من الأرقام. Array(T)
  • max_lag — اختياري. الحد الأقصى لعدد فترات التأخر المطلوب حسابها. يجب أن يكون عددًا صحيحًا غير سالب. Integer
القيمة المُعادة يعيد مصفوفة من نوع Float64. ويعيد NaN إذا كان التباين يساوي 0. Array(Float64) أمثلة خطي
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متناظر
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ثابت
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محدود
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arrayAvg

قُدِّمت في: v21.1.0 يعيد متوسط عناصر المصفوفة المصدر. إذا تم تحديد دالة لامدا func، فسيُعاد متوسط عناصر النتائج الناتجة عن اللامدا. الصيغة
الوسيطات
  • func(x[, y1, ..., yN]) — اختياري. دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (x) ومصفوفات الشرط (y). Lambda function
  • source_arr — مصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا. Array(T)
القيمة المعادة تعيد متوسط عناصر مصفوفة المصدر، أو متوسط عناصر ناتج دالة لامبدا إذا تم توفيرها. Float64 أمثلة مثال أساسي
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الاستخدام مع دالة لامدا
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arrayBottomK

أُضيفت في: v26.6.0 تعيد مصفوفة تضم أصغر K عنصرًا من مصفوفة الإدخال، مرتبة بترتيب تصاعدي. إذا تم تحديد دالة لامدا f، فتُقارَن العناصر بناءً على نتيجة تطبيق f على كل عنصر. إذا كانت f تقبل عدة وسائط، فستُمرَّر مصفوفات إضافية إلى arrayBottomK، وتكون عناصرها مطابقةً لوسائط f. يتم تخطي قيم NULL ولا تظهر في النتيجة. ويكون حجم النتيجة بحد أقصى K وقد يكون أصغر إذا كانت مصفوفة الإدخال تحتوي على عدد من العناصر غير NULL أقل من K. ويكون نوع عنصر النتيجة هو النظير غير القابل لأن تكون قيمته NULL لنوع عنصر الإدخال. arrayBottomK هي دالة عالية الرتبة. انظر أيضًا:
  • arrayTopK، التي تعيد أكبر K عنصرًا بدلًا من ذلك.
  • arrayPartialSort، التي تنتج عناصر K نفسها في المواضع [1..K] ولكن تُبقي أيضًا العناصر المتبقية بترتيب غير محدد، ولا تتخطى القيم الفارغة.
الصياغة
الوسيطات
  • f(arr[, arr1, ... ,arrN]) — اختياري. دالة لامدا لحساب مفتاح الفرز لكل عنصر. دالة لامدا
  • K — عدد أصغر العناصر المطلوب إرجاعها. (U)Int8/16/32/64
  • arr — مصفوفة. Array(T)
  • arr1, ... ,arrNN من المصفوفات الإضافية، في حال كانت f تقبل عدة وسيطات. Array(T)
القيمة المعادة يعيد ما يصل إلى K من عناصر arr الأصغر قيمةً (أو أصغر نتائج لامدا)، مرتبة بترتيب تصاعدي. يتم تخطي قيم NULL. وتكون المصفوفة المعادة من نوع العنصر T حتى عندما يكون الإدخال من النوع Nullable(T). أمثلة simple_int
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skip_nulls
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fewer_than_k
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lambda_simple
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lambda_multi
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arrayCompact

أُضيفت في: v20.1.0 تزيل العناصر المكررة المتتالية من المصفوفة، بما في ذلك قيم null. ويُحدَّد ترتيب القيم في المصفوفة الناتجة بحسب ترتيبها في المصفوفة المُدخلة. الصيغة
المعاملات
  • arr — مصفوفة تُزال منها القيم المكررة. Array(T)
القيمة المعادة تُرجع مصفوفةً من دون قيم مكررة Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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arrayConcat

ظهر لأول مرة في: v1.1.0 يدمج المصفوفات المُمرَّرة كوسيطات. البنية
الوسيطات
  • arr1 [, arr2, ... , arrN] — عدد N من المصفوفات المراد ضمّها. Array(T)
القيمة المُعادة تُرجع مصفوفة واحدة مدمجة من وسيطات المصفوفات المُدخلة. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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arrayCount

أُضيفت في: v1.1.0 تعيد عدد العناصر التي تُرجِع func(arr1[i], ..., arrN[i]) القيمة true لها. إذا لم يتم تحديد func، فإنها تعيد عدد العناصر غير الصفرية في Array. تُعد arrayCount دالة عالية الرتبة. الصياغة
المعاملات
  • func — اختياري. الدالة المراد تطبيقها على كل عنصر في المصفوفة (أو المصفوفات). دالة لامبدا
  • arr1, ..., arrN — عددها N من المصفوفات. Array(T)
القيمة المُعادة تعيد عدد العناصر التي تُرجع func لها القيمة true. وإلا، تعيد عدد العناصر غير الصفرية في المصفوفة. UInt32 أمثلة مثال على الاستخدام
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arrayCumSum

تم تقديمها في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تحتوي على المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة الإدخال. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، فيُحسب المجموع بتطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة في كل موضع. البنية
الوسائط
  • func — اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. Lambda function
  • arr1 — مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. Array(T)
  • [arr2, ..., arrN] — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها. Array(T)
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية لعناصر مصفوفة المصدر. يتطابق نوع النتيجة مع النوع الرقمي لمصفوفة الإدخال. Array(T) أمثلة الاستخدام الأساسي
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باستخدام دالة لامبدا
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arrayCumSumNonNegative

أُضيف في: v18.12.0 يعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة المصدر، مع استبدال أي مجموع تراكمي سالب بالصفر. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، يُحتسب المجموع عبر تطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة عند كل موضع. البنية
الوسائط
  • func — اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. Lambda function
  • arr1 — مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. Array(T)
  • [arr2, ..., arrN] — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها. Array(T)
القيمة المعادة تعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية لعناصر مصفوفة المصدر، مع استبدال أي مجموع تراكمي سالب بالصفر. يطابق نوع النتيجة النوع الرقمي لمصفوفة الإدخال. Array(T) أمثلة الاستخدام الأساسي
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باستخدام دالة لامبدا
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arrayDifference

أُضيف في: v1.1.0 يحسب مصفوفة من الفروق بين عناصر المصفوفة المتجاورة. سيكون العنصر الأول في المصفوفة الناتجة هو 0، والثاني arr[1] - arr[0]، والثالث arr[2] - arr[1]، وهكذا. يُحدَّد نوع العناصر في المصفوفة الناتجة وفقًا لقواعد استدلال النوع الخاصة بالطرح (على سبيل المثال UInt8 - UInt8 = Int16). البنية
الوسائط
  • arr — المصفوفة التي تُحسَب لها الفروق بين العناصر المتجاورة. Array(T)
القيمة المُعادة يعيد مصفوفة تحتوي على الفروق بين العناصر المتجاورة في المصفوفة UInt* أمثلة مثال على الاستخدام
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مثال على تجاوز السعة بسبب نوع النتيجة Int64
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arrayDistinct

أُضيفت في: v1.1.0 تُرجع مصفوفة لا تحتوي إلا على العناصر الفريدة في المصفوفة. البنية
الوسائط
  • arr — المصفوفة التي تُستخرج منها العناصر الفريدة. Array(T)
القيمة المعادة تُرجِع مصفوفة تحتوي على العناصر الفريدة Array(T) أمثلة مثال للاستخدام
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arrayDotProduct

ظهر في: v23.5.0 يعيد الجداء النقطي لمصفوفتين.
يجب أن يكون حجما المتجهين متساويين. كما يمكن أن تحتوي Array وTuple أيضًا على أنواع عناصر مختلطة.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة الجداء النقطي للمتجهين.
يتحدد نوع الإرجاع حسب نوع الوسائط. إذا كانت Arrays أو Tuples تحتوي على أنواع عناصر مختلطة، فسيكون نوع النتيجة هو النوع الفائق. تتراكم مصفوفتا BFloat16 في Float32 وتُرجعانه (وهي القاعدة نفسها كما في مصفوفتين من Float32).
(U)Int* أو Float* أو Decimal أمثلة مثال على Array
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مثال على Tuple
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arrayElement

قُدِّمت في: v1.1.0 تُرجِع عنصر المصفوفة المُعطاة عند الفهرس n، حيث يمكن أن يكون n أي نوع من الأعداد الصحيحة. إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُرجِع قيمة افتراضية (0 للأرقام، وسلسلة فارغة للنصوص، وما إلى ذلك)، باستثناء وسيطات مصفوفة غير ثابتة وفهرس ثابت قيمته 0. في هذه الحالة سيظهر الخطأ Array indices are 1-based.
المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.
الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل بعد العد من النهاية. على سبيل المثال، arr[-1] هو العنصر الأخير في المصفوفة. يوفّر العامل [n] الوظيفة نفسها. الصياغة
الوسيطات
  • arr — المصفوفة المراد البحث فيها. Array(T). - n — موضع العنصر المراد الحصول عليه. (U)Int*.
القيمة المُعادة يعيد مصفوفةً واحدةً مدمجة من وسيطات المصفوفات المُقدَّمة Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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الفهرسة بالمؤشرات السالبة
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استخدام الصيغة [n]
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الفهرس خارج نطاق المصفوفة
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arrayElementOrNull

أُضيفت في: v1.1.0 تسترجع العنصر من المصفوفة المحددة عند الفهرس n، حيث يمكن أن يكون n من أي نوع عدد صحيح. إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُعاد NULL بدلًا من القيمة الافتراضية.
المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.
الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل عند العد من النهاية. على سبيل المثال، arr[-1] هو آخر عنصر في المصفوفة. الصيغة
الوسيطات
  • arrays — عدد غير محدد من وسيطات المصفوفة. Array
القيمة المُعادة تُرجِع مصفوفةً واحدةً مدمجة من وسيطات المصفوفة المُمرَّرة. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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Response
الفهرسة بالمؤشرات السالبة
Query
Response
الفهرس خارج نطاق المصفوفة
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arrayEnumerate

أُضيفت في: v1.1.0 يُرجع المصفوفة [1, 2, 3, ..., length (arr)] تُستخدم هذه الدالة عادةً مع عبارة ARRAY JOIN. وهي تتيح احتساب شيءٍ ما مرة واحدة فقط لكل مصفوفة بعد تطبيق ARRAY JOIN. ويمكن أيضًا استخدام هذه الدالة في الدوال عالية الرتبة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها للحصول على فهارس عناصر المصفوفة التي تطابق شرطًا. الصياغة
المعاملات
  • arr — المصفوفة المطلوب تعداد عناصرها. Array
القيمة المعادة تُرجِع المصفوفة [1, 2, 3, ..., length (arr)]. Array(UInt32) أمثلة مثال أساسي مع ARRAY JOIN
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arrayEnumerateDense

استُحدثت في: v18.12.0 تعيد مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، وتُشير إلى موضع أول ظهور لكل عنصر في المصفوفة المصدر. البنية
الوسائط
  • arr — المصفوفة المطلوب ترقيم عناصرها. Array(T)
القيمة المُعادة يعيد مصفوفة بنفس حجم arr، وتشير إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة الأصلية Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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arrayEnumerateDenseRanked

أُضيفت في: v20.1.0 تُرجِع مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، مع الإشارة إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة المصدر. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد مدى العمق المطلوب النظر إليه داخل المصفوفة. البنية
المعاملات
  • clear_depth — عدِّد العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. يجب أن تكون قيمته أقل من أو تساوي max_arr_depth. UInt*
  • arr — مصفوفة متعددة الأبعاد N المطلوب تعدادها. Array(T)
  • max_array_depth — الحد الأقصى للعمق الفعّال. يجب أن يكون أقل من أو يساوي عمق arr. UInt*
القيمة المُعادة تُعيد مصفوفةً تُبيّن موضع الظهور الأول لكل عنصر في المصفوفة المصدر Array أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
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الاستخدام مع مصفوفة متعددة الأبعاد
Query
Response
مثال مع زيادة قيمة clear_depth
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Response

arrayEnumerateUniq

قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة بالحجم نفسه لمصفوفة المصدر، بحيث تبيّن لكل عنصر ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها. تكون هذه الدالة مفيدة عند استخدام ARRAY JOIN وتجميع عناصر المصفوفة. يمكن للدالة قبول عدة مصفوفات بالحجم نفسه كوسيطات. في هذه الحالة، يُحدَّد التفرد وفقًا لـ Tuple المكوَّن من العناصر الواقعة في المواضع نفسها عبر جميع المصفوفات. الصيغة
الوسائط
  • arr1 — المصفوفة الأولى المراد معالجتها. Array(T)
  • arr2, ... — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه للتفرّد بحسب الـ tuple. Array(UInt32)
القيمة المعادة يعيد مصفوفة يكون كل عنصر فيها هو ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها أو الـ tuple نفسه. Array(T) أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
مصفوفات متعددة
Query
Response
التجميع باستخدام ARRAY JOIN
Query
Response

arrayEnumerateUniqRanked

قُدِّمت في: v20.1.0 تُرجع مصفوفة (أو مصفوفة متعددة الأبعاد) بالأبعاد نفسها مثل المصفوفة المصدر، وتوضّح، لكل عنصر، ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد عمق البحث داخل المصفوفة. الصيغة
الوسيطات
  • clear_depth — رقّم العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي max_arr_depth. UInt*
  • arr — مصفوفة متعددة الأبعاد المطلوب ترقيمها. Array(T)
  • max_array_depth — الحد الأقصى للعمق الفعّال. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي عمق arr. UInt*
القيمة المعادة تعيد مصفوفة متعددة الأبعاد لها الحجم نفسه الذي لـ arr، بحيث يبيّن كل عنصر موضعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى ذات القيمة نفسها. Array(T) أمثلة المثال 1
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مثال 2
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مثال 3
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Response
مثال 4
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arrayExcept

أُضيف في: v25.9.0 يُرجع مصفوفة تحتوي على العناصر الموجودة في source وغير الموجودة في except، مع الحفاظ على ترتيبها الأصلي. تُجري هذه الدالة عملية فرق بين مصفوفتين. ولكل عنصر في source، تتحقق مما إذا كان هذا العنصر موجودًا في except (باستخدام مقارنة تامة). وإذا لم يكن موجودًا، فسيُدرج في النتيجة. تحافظ هذه العملية على الخصائص التالية:
  1. يُحفَظ ترتيب العناصر القادمة من source
  2. تُحفَظ العناصر المكررة في source إذا لم تكن موجودة في except
  3. يُتعامل مع NULL بوصفه قيمة مستقلة
الصياغة
الوسائط
  • source — مصفوفة المصدر التي تحتوي على العناصر المطلوب تصفيتها. Array(T)
  • except — المصفوفة التي تحتوي على العناصر المطلوب استبعادها من النتيجة. Array(T)
القيمة المعادة تعيد مصفوفة من النوع نفسه لمصفوفة الإدخال، وتحتوي على عناصر من source لم يُعثر عليها في except. Array(T) أمثلة أساسي
Query
Response
with_nulls1
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with_nulls2
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السلاسل النصية
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arrayExists

قُدِّم في: v1.1.0 يعيد 1 إذا وُجد عنصر واحد على الأقل في المصفوفة المصدر بحيث تُعيد func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة true. وإلا، يعيد 0. البنية
الوسيطات
  • func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامدا تعمل على عناصر المصفوفة المصدر (x) ومصفوفات الشرط (y). Lambda function
  • source_arr — المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامدا. Array(T)
القيمة المعادة تعيد 1 إذا أعادت دالة لامدا القيمة true لعنصر واحد على الأقل، و0 خلاف ذلك UInt8 أمثلة مثال للاستخدام
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arrayFill

أُضيفت في: v20.1.0 تعالج الدالة arrayFill مصفوفة المصدر بالتسلسل من العنصر الأول إلى العنصر الأخير، مع تقييم شرط دالة lambda عند كل موضع باستخدام عناصر من مصفوفة المصدر ومصفوفات الشرط. عندما يُقيَّم شرط دالة lambda إلى false عند الموضع i، تستبدل الدالة ذلك العنصر بالعنصر الموجود عند الموضع i-1 من الحالة الحالية للمصفوفة. ويُحفَظ العنصر الأول دائمًا بغضّ النظر عن أي شرط. البنية
الوسائط
  • func(x [, y1, ..., yN]) — دالة لامدا func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN]) تعمل على عناصر المصفوفة المصدر (x) ومصفوفات الشروط (y). دالة لامدا
  • source_arr — المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. دالة لامدا
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشروط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامدا. Array(T)
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة Array(T) أمثلة مثال باستخدام مصفوفة واحدة
Query
Response
مثال على مصفوفتين
Query
Response

arrayFilter

متوفّرة منذ: v1.1.0 تُرجع مصفوفة تحتوي فقط على العناصر في المصفوفة المصدر التي تُرجع لها دالة لامبدا القيمة true. البنية
الوسائط
  • func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر (x) ومصفوفات الشرط (y). Lambda function
  • source_arr — مصفوفة المصدر المراد معالجتها. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامبدا. Array(T)
القيمة المُعادة تعيد مجموعة فرعية من مصفوفة المصدر Array(T) أمثلة مثال 1
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Response
مثال 2
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Response

arrayFirst

قُدِّمت في: v1.1.0 تُعيد أول عنصر في المصفوفة المصدر تُرجع له func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة true، وإلا فتُعيد القيمة الافتراضية. الصيغة