أُضيف في: v1.1.0

ينشئ مصفوفة من وسيطات الدالة.

يجب أن تكون الوسيطات ثوابت، وأن تكون أنواعها قابلة للاشتراك في نوع أعلى مشترك. يجب تمرير وسيطة واحدة على الأقل، لأن نوع المصفوفة المطلوب إنشاؤها لن يكون واضحًا بخلاف ذلك. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الدالة لإنشاء مصفوفة فارغة. ولتنفيذ ذلك، استخدم الدالة emptyArray* .

استخدم العامل [ ] للحصول على الوظيفة نفسها.

الصيغة

array (x1 [, x2, ..., xN])

الوسيطات

x1 — قيمة ثابتة من أي نوع T . إذا تم توفير هذا الوسيط فقط، فستكون المصفوفة من النوع T . - [, x2, ..., xN] — N قيم ثابتة إضافية لها نوع أعلى مشترك مع x1

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة، حيث إن ‘T’ هو أصغر نوع مشترك بين الوسيطات المُمرَّرة. Array(T)

أمثلة

استخدام صحيح

Query SELECT array (toInt32( 1 ), toUInt16( 2 ), toInt8( 3 )) AS a, toTypeName(a)

Response ┌─a───────┬─toTypeName(a)─┐ │ [1,2,3] │ Array(Int32) │ └─────────┴───────────────┘

استخدام غير صحيح

Query SELECT array (toInt32( 5 ), toDateTime( '1998-06-16' ), toInt8( 5 )) AS a, toTypeName(a)

Response Received exception from server (version 25.4.3): Code: 386. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: There is no supertype for types Int32, DateTime, Int8 ...

أُضيفت في: v20.4.0

تحسب المساحة تحت منحنى الدقة والاستدعاء (PR). يُنشأ منحنى الدقة والاستدعاء برسم الدقة على المحور y والاستدعاء على المحور x عبر جميع العتبات. تتراوح القيمة الناتجة بين 0 و1، وتشير القيمة الأعلى إلى أداء أفضل للنموذج. تكون PR AUC مفيدة بشكل خاص مع مجموعات البيانات غير المتوازنة، إذ توفّر مقارنة أوضح للأداء من ROC AUC في هذه الحالات. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على هنا ، و هنا ، و هنا

الصيغة

arrayAUCPR(scores, labels[, partial_offsets])

الأسماء البديلة: arrayPRAUC

الوسائط

cores — الدرجات التي ينتجها نموذج التنبؤ. Array((U)Int*) أو Array(Float*)

— الدرجات التي ينتجها نموذج التنبؤ. أو labels — تسميات العينات، وعادةً ما تكون 1 للعينة الإيجابية و0 للعينة السلبية. Array((U)Int*) أو Array(Enum)

— تسميات العينات، وعادةً ما تكون 1 للعينة الإيجابية و0 للعينة السلبية. أو partial_offsets —

— اختياري. مصفوفة Array(T) تتكوّن من ثلاثة أعداد صحيحة غير سالبة لحساب مساحة جزئية تحت منحنى PR (وهو ما يعادل شريطًا رأسيًا في فضاء PR) بدلًا من حساب AUC بالكامل. يفيد هذا الخيار في الحساب الموزّع لـ PR AUC. يجب أن تحتوي المصفوفة على العناصر التالية [ higher_partitions_tp , higher_partitions_fp , total_positives ]. higher_partitions_tp : عدد التسميات الإيجابية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى. higher_partitions_fp : عدد التسميات السلبية في الأقسام ذات الدرجات الأعلى. total_positives : العدد الإجمالي للعينات الإيجابية في مجموعة البيانات بأكملها.

تتكوّن من ثلاثة أعداد صحيحة غير سالبة لحساب مساحة جزئية تحت منحنى PR (وهو ما يعادل شريطًا رأسيًا في فضاء PR) بدلًا من حساب AUC بالكامل. يفيد هذا الخيار في الحساب الموزّع لـ PR AUC. يجب أن تحتوي المصفوفة على العناصر التالية [ , , ].

عند استخدام arr_partial_offsets ، يجب أن يكون كل من arr_scores و arr_labels مجرد قسم من مجموعة البيانات بأكملها، ويحتوي على نطاق من الدرجات. يجب تقسيم مجموعة البيانات إلى أقسام متجاورة، بحيث يحتوي كل قسم على مجموعة فرعية من البيانات التي تقع درجاتها ضمن نطاق محدد. على سبيل المثال: قد يحتوي أحد الأقسام على جميع الدرجات ضمن النطاق [0, 0.5).

وقد يحتوي قسم آخر على الدرجات ضمن النطاق [0.5, 1.0].

القيمة المُعادة

تعيد المساحة تحت منحنى الدقة-الاستدعاء (PR). Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1]);

Response ┌─arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1])─┐ │ 0.8333333333333333 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد 1 إذا أرجعت الدالة lambda ‏ func(x [, y1, y2, ... yN]) القيمة true لجميع العناصر. وإلا، فيعيد 0 .

البنية

arrayAll(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

الوسيطات

func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( x ) ومصفوفات الشرط ( y ). Lambda function

— دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( ) ومصفوفات الشرط ( ). source_arr — مصفوفة المصدر المراد معالجتها. Array(T)

— مصفوفة المصدر المراد معالجتها. cond1_arr, ... — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا. Array(T)

القيمة المعادة

1 إذا كانت دالة لامبدا تُرجع true لجميع العناصر، وإلا فتُرجع 0 UInt8 تعيدإذا كانت دالة لامبدا تُرجع true لجميع العناصر، وإلا فتُرجع

أمثلة

جميع العناصر تستوفي الشرط

Query SELECT arrayAll(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [1, 2, 3])

Response 1

لا تتطابق جميع العناصر

Query SELECT arrayAll(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [1, 1, 1])

Response 0

أُضيفت في: v26.4.0

يحسب الارتباط الذاتي لمصفوفة. إذا تم توفير max_lag ، فسيحسب الارتباط فقط لقيم التأخر ضمن النطاق [0, max_lag) . إذا لم يتم توفير max_lag ، فسيحسبه لجميع قيم التأخر الممكنة.

الصيغة

arrayAutocorrelation(arr, [max_lag])

الوسيطات

arr — مصفوفة من الأرقام. Array(T)

— مصفوفة من الأرقام. max_lag — اختياري. الحد الأقصى لعدد فترات التأخر المطلوب حسابها. يجب أن يكون عددًا صحيحًا غير سالب. Integer

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة من نوع Float64. ويعيد NaN إذا كان التباين يساوي 0. Array(Float64)

أمثلة

خطي

Query SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5]);

Response [1, 0.4, -0.1, -0.4, -0.4]

متناظر

Query SELECT arrayAutocorrelation([10, 20, 10]);

Response [1, -0.6666666666666669, 0.16666666666666674]

ثابت

Query SELECT arrayAutocorrelation([5, 5, 5]);

Response [nan, nan, nan]

محدود

Query SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5], 2 );

Response [1, 0.4]

قُدِّمت في: v21.1.0

يعيد متوسط عناصر المصفوفة المصدر.

إذا تم تحديد دالة لامدا func ، فسيُعاد متوسط عناصر النتائج الناتجة عن اللامدا.

الصيغة

arrayAvg([func(x[, y1, ..., yN])], source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

الوسيطات

func(x[, y1, ..., yN]) — اختياري. دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( x ) ومصفوفات الشرط ( y ). Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( ) ومصفوفات الشرط ( ). source_arr — مصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. Array(T)

— مصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامبدا. Array(T)

القيمة المعادة

تعيد متوسط عناصر مصفوفة المصدر، أو متوسط عناصر ناتج دالة لامبدا إذا تم توفيرها. Float64

أمثلة

مثال أساسي

Query SELECT arrayAvg([1, 2, 3, 4]);

Response 2.5

الاستخدام مع دالة لامدا

Query SELECT arrayAvg(x, y -> x * y, [2, 3], [2, 3]) AS res;

Response 6.5

أُضيفت في: v26.6.0

تعيد مصفوفة تضم أصغر K عنصرًا من مصفوفة الإدخال، مرتبة بترتيب تصاعدي. إذا تم تحديد دالة لامدا f ، فتُقارَن العناصر بناءً على نتيجة تطبيق f على كل عنصر. إذا كانت f تقبل عدة وسائط، فستُمرَّر مصفوفات إضافية إلى arrayBottomK ، وتكون عناصرها مطابقةً لوسائط f .

يتم تخطي قيم NULL ولا تظهر في النتيجة. ويكون حجم النتيجة بحد أقصى K وقد يكون أصغر إذا كانت مصفوفة الإدخال تحتوي على عدد من العناصر غير NULL أقل من K . ويكون نوع عنصر النتيجة هو النظير غير القابل لأن تكون قيمته NULL لنوع عنصر الإدخال.

انظر أيضًا:

arrayTopK ، التي تعيد أكبر K عنصرًا بدلًا من ذلك.

، التي تعيد أكبر K عنصرًا بدلًا من ذلك. arrayPartialSort ، التي تنتج عناصر K نفسها في المواضع [1..K] ولكن تُبقي أيضًا العناصر المتبقية بترتيب غير محدد، ولا تتخطى القيم الفارغة.

الصياغة

arrayBottomK([f,] K, arr [, arr1, ... ,arrN])

الوسيطات

f(arr[, arr1, ... ,arrN]) — اختياري. دالة لامدا لحساب مفتاح الفرز لكل عنصر. دالة لامدا

— اختياري. دالة لامدا لحساب مفتاح الفرز لكل عنصر. K — عدد أصغر العناصر المطلوب إرجاعها. (U)Int8/16/32/64

— عدد أصغر العناصر المطلوب إرجاعها. arr — مصفوفة. Array(T)

— مصفوفة. arr1, ... ,arrN — N من المصفوفات الإضافية، في حال كانت f تقبل عدة وسيطات. Array(T)

القيمة المعادة

يعيد ما يصل إلى K من عناصر arr الأصغر قيمةً (أو أصغر نتائج لامدا)، مرتبة بترتيب تصاعدي. يتم تخطي قيم NULL . وتكون المصفوفة المعادة من نوع العنصر T حتى عندما يكون الإدخال من النوع Nullable(T) .

أمثلة

simple_int

Query SELECT arrayBottomK( 3 , [1, 5, 2, 7, 3])

Response [1,2,3]

skip_nulls

Query SELECT arrayBottomK( 3 , [1, NULL, 5, 2, NULL, 7])

Response [1,2,5]

fewer_than_k

Query SELECT arrayBottomK( 5 , [1, NULL, 2])

Response [1,2]

lambda_simple

Query SELECT arrayBottomK((x) -> - x, 2 , [5, 9, 1, 3])

Response [9,5]

lambda_multi

Query SELECT arrayBottomK((x, y) -> y, 2 , ['a', 'b', 'c'], [3, 1, 2])

Response ['b','c']

أُضيفت في: v20.1.0

تزيل العناصر المكررة المتتالية من المصفوفة، بما في ذلك قيم null . ويُحدَّد ترتيب القيم في المصفوفة الناتجة بحسب ترتيبها في المصفوفة المُدخلة.

الصيغة

arrayCompact(arr)

المعاملات

arr — مصفوفة تُزال منها القيم المكررة. Array(T)

القيمة المعادة

تُرجع مصفوفةً من دون قيم مكررة Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayCompact([1, 1, nan, nan, 2, 3, 3, 3]);

Response [1,nan,2,3]

ظهر لأول مرة في: v1.1.0

يدمج المصفوفات المُمرَّرة كوسيطات.

البنية

arrayConcat(arr1 [, arr2, ... , arrN])

الوسيطات

arr1 [, arr2, ... , arrN] — عدد N من المصفوفات المراد ضمّها. Array(T)

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة واحدة مدمجة من وسيطات المصفوفات المُدخلة. Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayConcat([1, 2], [3, 4], [5, 6]) AS res

Response [1, 2, 3, 4, 5, 6]

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد عدد العناصر التي تُرجِع func(arr1[i], ..., arrN[i]) القيمة true لها. إذا لم يتم تحديد func ، فإنها تعيد عدد العناصر غير الصفرية في Array.

arrayCount دالة عالية الرتبة. تُعد

الصياغة

arrayCount([func, ] arr1, ...)

المعاملات

func — اختياري. الدالة المراد تطبيقها على كل عنصر في المصفوفة (أو المصفوفات). دالة لامبدا

— اختياري. الدالة المراد تطبيقها على كل عنصر في المصفوفة (أو المصفوفات). arr1, ..., arrN — عددها N من المصفوفات. Array(T)

القيمة المُعادة

func لها القيمة true. وإلا، تعيد عدد العناصر غير الصفرية في المصفوفة. تعيد عدد العناصر التي تُرجعلها القيمة true. وإلا، تعيد عدد العناصر غير الصفرية في المصفوفة. UInt32

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayCount(x -> (x % 2 ), groupArray( number )) FROM numbers( 10 )

Response 5

تم تقديمها في: v1.1.0

تعيد مصفوفة تحتوي على المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة الإدخال. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، فيُحسب المجموع بتطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة في كل موضع.

البنية

arrayCumSum([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])

الوسائط

func — اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. arr1 — مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. Array(T)

— مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. [arr2, ..., arrN] — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها. Array(T)

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية لعناصر مصفوفة المصدر. يتطابق نوع النتيجة مع النوع الرقمي لمصفوفة الإدخال. Array(T)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT arrayCumSum([1, 1, 1, 1]) AS res

Response [1, 2, 3, 4]

باستخدام دالة لامبدا

Query SELECT arrayCumSum(x -> x * 2 , [1, 2, 3]) AS res

Response [2, 6, 12]

أُضيف في: v18.12.0

يعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية (التراكمية) لعناصر مصفوفة المصدر، مع استبدال أي مجموع تراكمي سالب بالصفر. إذا جرى تحديد دالة لامبدا، يُحتسب المجموع عبر تطبيق دالة لامبدا على عناصر المصفوفة عند كل موضع.

البنية

arrayCumSumNonNegative([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])

الوسائط

func — اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا تُطبَّق على عناصر المصفوفة عند كل موضع. arr1 — مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. Array(T)

— مصفوفة المصدر للقيم الرقمية. [arr2, ..., arrN] — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه، تُمرَّر كوسائط إلى دالة لامبدا إذا جرى تحديدها. Array(T)

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة من المجاميع الجزئية لعناصر مصفوفة المصدر، مع استبدال أي مجموع تراكمي سالب بالصفر. يطابق نوع النتيجة النوع الرقمي لمصفوفة الإدخال. Array(T)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT arrayCumSumNonNegative([1, 1, -4, 1]) AS res

Response [1, 2, 0, 1]

باستخدام دالة لامبدا

Query SELECT arrayCumSumNonNegative(x -> x * 2 , [1, -2, 3]) AS res

Response [2, 0, 6]

أُضيف في: v1.1.0

يحسب مصفوفة من الفروق بين عناصر المصفوفة المتجاورة. سيكون العنصر الأول في المصفوفة الناتجة هو 0، والثاني arr[1] - arr[0] ، والثالث arr[2] - arr[1] ، وهكذا. يُحدَّد نوع العناصر في المصفوفة الناتجة وفقًا لقواعد استدلال النوع الخاصة بالطرح (على سبيل المثال UInt8 - UInt8 = Int16 ).

البنية

arrayDifference(arr)

الوسائط

arr — المصفوفة التي تُحسَب لها الفروق بين العناصر المتجاورة. Array(T)

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة تحتوي على الفروق بين العناصر المتجاورة في المصفوفة UInt*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayDifference([1, 2, 3, 4]);

Response [0,1,1,1]

مثال على تجاوز السعة بسبب نوع النتيجة Int64

Query SELECT arrayDifference([0, 10000000000000000000]);

Response ┌─arrayDifference([0, 10000000000000000000])─┐ │ [0,-8446744073709551616] │ └────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجع مصفوفة لا تحتوي إلا على العناصر الفريدة في المصفوفة.

البنية

arrayDistinct(arr)

الوسائط

arr — المصفوفة التي تُستخرج منها العناصر الفريدة. Array(T)

القيمة المعادة

تُرجِع مصفوفة تحتوي على العناصر الفريدة Array(T)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1]);

Response [1,2,3]

ظهر في: v23.5.0

يعيد الجداء النقطي لمصفوفتين.

يجب أن يكون حجما المتجهين متساويين. كما يمكن أن تحتوي Array وTuple أيضًا على أنواع عناصر مختلطة.

البنية

arrayDotProduct(v1, v2)

الوسائط

القيمة المُعادة

الجداء النقطي للمتجهين.

يتحدد نوع الإرجاع حسب نوع الوسائط. إذا كانت Arrays أو Tuples تحتوي على أنواع عناصر مختلطة، فسيكون نوع النتيجة هو النوع الفائق. تتراكم مصفوفتا BFloat16 في Float32 وتُرجعانه (وهي القاعدة نفسها كما في مصفوفتين من Float32 ).

أمثلة

مثال على Array

Query SELECT arrayDotProduct([1, 2, 3], [4, 5, 6]) AS res, toTypeName(res);

Response 32 UInt16

مثال على Tuple

Query SELECT dotProduct(( 1 ::UInt16, 2 ::UInt8, 3 ::Float32),( 4 ::Int16, 5 ::Float32, 6 ::UInt8)) AS res, toTypeName(res);

Response 32 Float64

قُدِّمت في: v1.1.0

تُرجِع عنصر المصفوفة المُعطاة عند الفهرس n ، حيث يمكن أن يكون n أي نوع من الأعداد الصحيحة. إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُرجِع قيمة افتراضية (0 للأرقام، وسلسلة فارغة للنصوص، وما إلى ذلك)، باستثناء وسيطات مصفوفة غير ثابتة وفهرس ثابت قيمته 0. في هذه الحالة سيظهر الخطأ Array indices are 1-based .

المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.

الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل بعد العد من النهاية. على سبيل المثال، arr[-1] هو العنصر الأخير في المصفوفة.

يوفّر العامل [n] الوظيفة نفسها.

الصياغة

arrayElement(arr, n)

الوسيطات

arr — المصفوفة المراد البحث فيها. Array(T) . - n — موضع العنصر المراد الحصول عليه. (U)Int* .

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفةً واحدةً مدمجة من وسيطات المصفوفات المُقدَّمة Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayElement(arr, 2 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

الفهرسة بالمؤشرات السالبة

Query SELECT arrayElement(arr, - 1 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 3

استخدام الصيغة [n]

Query SELECT arr[2] FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

الفهرس خارج نطاق المصفوفة

Query SELECT arrayElement(arr, 4 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

تسترجع العنصر من المصفوفة المحددة عند الفهرس n ، حيث يمكن أن يكون n من أي نوع عدد صحيح. إذا كان الفهرس خارج حدود المصفوفة، فستُعاد NULL بدلًا من القيمة الافتراضية.

المصفوفات في ClickHouse تبدأ فهارسها من 1.

الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُختار العنصر المقابل عند العد من النهاية. على سبيل المثال، arr[-1] هو آخر عنصر في المصفوفة.

الصيغة

arrayElementOrNull(arrays)

الوسيطات

arrays — عدد غير محدد من وسيطات المصفوفة. Array

القيمة المُعادة

تُرجِع مصفوفةً واحدةً مدمجة من وسيطات المصفوفة المُمرَّرة. Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, 2 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

الفهرسة بالمؤشرات السالبة

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, - 1 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 3

الفهرس خارج نطاق المصفوفة

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, 4 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response NULL

أُضيفت في: v1.1.0

يُرجع المصفوفة [1, 2, 3, ..., length (arr)]

ARRAY JOIN . ويمكن أيضًا استخدام هذه الدالة في الدوال عالية الرتبة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها للحصول على فهارس عناصر المصفوفة التي تطابق شرطًا. تُستخدم هذه الدالة عادةً مع عبارة ARRAY JOIN . وهي تتيح احتساب شيءٍ ما مرة واحدة فقط لكل مصفوفة بعد تطبيق. ويمكن أيضًا استخدام هذه الدالة في الدوال عالية الرتبة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها للحصول على فهارس عناصر المصفوفة التي تطابق شرطًا.

الصياغة

arrayEnumerate(arr)

المعاملات

arr — المصفوفة المطلوب تعداد عناصرها. Array

القيمة المعادة

[1, 2, 3, ..., length (arr)] . Array(UInt32) تُرجِع المصفوفة

أمثلة

مثال أساسي مع ARRAY JOIN

Query CREATE TABLE test ( `id` UInt8, `tag` Array (String), `version` Array (String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test VALUES ( 1 , ['release-stable', 'dev', 'security'], ['2.4.0', '2.6.0-alpha', '2.4.0-sec1']); SELECT id, tag, version , seq FROM test ARRAY JOIN tag, version , arrayEnumerate(tag) AS seq

Response ┌─id─┬─tag────────────┬─version─────┬─seq─┐ │ 1 │ release-stable │ 2.4.0 │ 1 │ │ 1 │ dev │ 2.6.0-alpha │ 2 │ │ 1 │ security │ 2.4.0-sec1 │ 3 │ └────┴────────────────┴─────────────┴─────┘

استُحدثت في: v18.12.0

تعيد مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، وتُشير إلى موضع أول ظهور لكل عنصر في المصفوفة المصدر.

البنية

arrayEnumerateDense(arr)

الوسائط

arr — المصفوفة المطلوب ترقيم عناصرها. Array(T)

القيمة المُعادة

arr ، وتشير إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة الأصلية يعيد مصفوفة بنفس حجم، وتشير إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة الأصلية Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayEnumerateDense([10, 20, 10, 30])

Response [1,2,1,3]

أُضيفت في: v20.1.0

تُرجِع مصفوفة بالحجم نفسه مثل المصفوفة المصدر، مع الإشارة إلى الموضع الذي يظهر فيه كل عنصر لأول مرة في المصفوفة المصدر. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد مدى العمق المطلوب النظر إليه داخل المصفوفة.

البنية

arrayEnumerateDenseRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)

المعاملات

clear_depth — عدِّد العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. يجب أن تكون قيمته أقل من أو تساوي max_arr_depth . UInt*

— عدِّد العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. يجب أن تكون قيمته أقل من أو تساوي . arr — مصفوفة متعددة الأبعاد N المطلوب تعدادها. Array(T)

— مصفوفة متعددة الأبعاد N المطلوب تعدادها. max_array_depth — الحد الأقصى للعمق الفعّال. يجب أن يكون أقل من أو يساوي عمق arr . UInt*

القيمة المُعادة

تُعيد مصفوفةً تُبيّن موضع الظهور الأول لكل عنصر في المصفوفة المصدر Array

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query -- With clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result is identical to what arrayEnumerateDense would give. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 1 ,[10, 20, 10, 30], 1 );

Response [1,2,1,3]

الاستخدام مع مصفوفة متعددة الأبعاد

Query -- In this example, arrayEnumerateDenseRanked is used to obtain an array indicating, for each element of the -- multidimensional array, what its position is among elements of the same value. -- For the first row of the passed array, [10, 10, 30, 20], the corresponding first row of the result is [1, 1, 2, 3], -- indicating that 10 is the first number encountered in position 1 and 2, 30 the second number encountered in position 3 -- and 20 is the third number encountered in position 4. -- For the second row, [40, 50, 10, 30], the corresponding second row of the result is [4,5,1,2], indicating that 40 -- and 50 are the fourth and fifth numbers encountered in position 1 and 2 of that row, that another 10 -- (the first encountered number) is in position 3 and 30 (the second number encountered) is in the last position. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 1 ,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]], 2 );

Response [[1,1,2,3],[4,5,1,2]]

مثال مع زيادة قيمة clear_depth

Query -- Changing clear_depth=2 results in the enumeration occurring separately for each row anew. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 2 ,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]], 2 );

Response [[1, 1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]]

قُدِّمت في: v1.1.0

تعيد مصفوفة بالحجم نفسه لمصفوفة المصدر، بحيث تبيّن لكل عنصر ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها.

تكون هذه الدالة مفيدة عند استخدام ARRAY JOIN وتجميع عناصر المصفوفة.

يمكن للدالة قبول عدة مصفوفات بالحجم نفسه كوسيطات. في هذه الحالة، يُحدَّد التفرد وفقًا لـ Tuple المكوَّن من العناصر الواقعة في المواضع نفسها عبر جميع المصفوفات.

الصيغة

arrayEnumerateUniq(arr1[, arr2, ... , arrN])

الوسائط

arr1 — المصفوفة الأولى المراد معالجتها. Array(T)

— المصفوفة الأولى المراد معالجتها. arr2, ... — اختياري. مصفوفات إضافية بالحجم نفسه للتفرّد بحسب الـ tuple. Array(UInt32)

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة يكون كل عنصر فيها هو ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها أو الـ tuple نفسه. Array(T)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT arrayEnumerateUniq([10, 20, 10, 30]);

Response [1, 1, 2, 1]

مصفوفات متعددة

Query SELECT arrayEnumerateUniq([1, 1, 1, 2, 2, 2], [1, 1, 2, 1, 1, 2]);

Response [1,2,1,1,2,1]

التجميع باستخدام ARRAY JOIN

Query -- Each goal ID has a calculation of the number of conversions (each element in the Goals nested data structure is a goal that was reached, which we refer to as a conversion) -- and the number of sessions. Without ARRAY JOIN, we would have counted the number of sessions as sum(Sign). But in this particular case, -- the rows were multiplied by the nested Goals structure, so in order to count each session one time after this, we apply a condition to the -- value of the arrayEnumerateUniq(Goals.ID) function. SELECT Goals . ID AS GoalID, sum (Sign) AS Reaches, sumIf(Sign, num = 1 ) AS Visits FROM test . visits ARRAY JOIN Goals, arrayEnumerateUniq( Goals . ID ) AS num WHERE CounterID = 160656 GROUP BY GoalID ORDER BY Reaches DESC LIMIT 10

Response ┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐ │ 53225 │ 3214 │ 1097 │ │ 2825062 │ 3188 │ 1097 │ │ 56600 │ 2803 │ 488 │ │ 1989037 │ 2401 │ 365 │ │ 2830064 │ 2396 │ 910 │ │ 1113562 │ 2372 │ 373 │ │ 3270895 │ 2262 │ 812 │ │ 1084657 │ 2262 │ 345 │ │ 56599 │ 2260 │ 799 │ │ 3271094 │ 2256 │ 812 │ └─────────┴─────────┴────────┘

قُدِّمت في: v20.1.0

تُرجع مصفوفة (أو مصفوفة متعددة الأبعاد) بالأبعاد نفسها مثل المصفوفة المصدر، وتوضّح، لكل عنصر، ترتيبه بين العناصر ذات القيمة نفسها. وتتيح تعداد مصفوفة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد عمق البحث داخل المصفوفة.

الصيغة

arrayEnumerateUniqRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)

الوسيطات

clear_depth — رقّم العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي max_arr_depth . UInt*

— رقّم العناصر في المستوى المحدد كلٌّ على حدة. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي . arr — مصفوفة متعددة الأبعاد المطلوب ترقيمها. Array(T)

— مصفوفة متعددة الأبعاد المطلوب ترقيمها. max_array_depth — الحد الأقصى للعمق الفعّال. عدد صحيح موجب أصغر من أو يساوي عمق arr . UInt*

القيمة المعادة

arr ، بحيث يبيّن كل عنصر موضعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى ذات القيمة نفسها. تعيد مصفوفة متعددة الأبعاد لها الحجم نفسه الذي لـ، بحيث يبيّن كل عنصر موضعه بالنسبة إلى العناصر الأخرى ذات القيمة نفسها. Array(T)

أمثلة

المثال 1

Query -- With clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result of arrayEnumerateUniqRanked -- is identical to that which arrayEnumerateUniq would give for the same array. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [1, 2, 1], 1 );

Response [1, 1, 2]

مثال 2

Query -- with clear_depth=1 and max_array_depth=1, the result of arrayEnumerateUniqRanked -- is identical to that which arrayEnumerateUniqwould give for the same array. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2 ); ", " [[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]

Response [1, 1, 2]

مثال 3

Query -- In this example, arrayEnumerateUniqRanked is used to obtain an array indicating, -- for each element of the multidimensional array, what its position is among elements -- of the same value. For the first row of the passed array, [1, 2, 3], the corresponding -- result is [1, 1, 1], indicating that this is the first time 1, 2 and 3 are encountered. -- For the second row of the provided array, [2, 2, 1], the corresponding result is [2, 3, 3], -- indicating that 2 is encountered for a second and third time, and 1 is encountered -- for the second time. Likewise, for the third row of the provided array [3] the -- corresponding result is [2] indicating that 3 is encountered for the second time. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2 );

Response [[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]

مثال 4

Query -- Changing clear_depth=2, results in elements being enumerated separately for each row. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 2 ,[[1, 2, 3],[2, 2, 1],[3]], 2 );

Response [[1, 1, 1], [1, 2, 1], [1]]

أُضيف في: v25.9.0

يُرجع مصفوفة تحتوي على العناصر الموجودة في source وغير الموجودة في except ، مع الحفاظ على ترتيبها الأصلي.

تُجري هذه الدالة عملية فرق بين مصفوفتين. ولكل عنصر في source ، تتحقق مما إذا كان هذا العنصر موجودًا في except (باستخدام مقارنة تامة). وإذا لم يكن موجودًا، فسيُدرج في النتيجة.

تحافظ هذه العملية على الخصائص التالية:

يُحفَظ ترتيب العناصر القادمة من source تُحفَظ العناصر المكررة في source إذا لم تكن موجودة في except يُتعامل مع NULL بوصفه قيمة مستقلة

الصياغة

arrayExcept(source, except )

الوسائط

source — مصفوفة المصدر التي تحتوي على العناصر المطلوب تصفيتها. Array(T)

— مصفوفة المصدر التي تحتوي على العناصر المطلوب تصفيتها. except — المصفوفة التي تحتوي على العناصر المطلوب استبعادها من النتيجة. Array(T)

القيمة المعادة

source لم يُعثر عليها في except . Array(T) تعيد مصفوفة من النوع نفسه لمصفوفة الإدخال، وتحتوي على عناصر منلم يُعثر عليها في

أمثلة

أساسي

Query SELECT arrayExcept([1, 2, 3, 2, 4], [3, 5])

Response [1, 2, 2, 4]

with_nulls1

Query SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [2])

Response [1, NULL, NULL]

with_nulls2

Query SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [NULL, 2, NULL])

Response [1]

السلاسل النصية

Query SELECT arrayExcept(['apple', 'banana', 'cherry'], ['banana', 'date'])

Response ['apple', 'cherry']

قُدِّم في: v1.1.0

يعيد 1 إذا وُجد عنصر واحد على الأقل في المصفوفة المصدر بحيث تُعيد func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة true. وإلا، يعيد 0 .

البنية

arrayExists(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

الوسيطات

func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامدا تعمل على عناصر المصفوفة المصدر ( x ) ومصفوفات الشرط ( y ). Lambda function

— دالة لامدا تعمل على عناصر المصفوفة المصدر ( ) ومصفوفات الشرط ( ). source_arr — المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. Array(T)

— المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسيطات إضافية لدالة لامدا. Array(T)

القيمة المعادة

1 إذا أعادت دالة لامدا القيمة true لعنصر واحد على الأقل، و 0 خلاف ذلك تعيدإذا أعادت دالة لامدا القيمةلعنصر واحد على الأقل، وخلاف ذلك UInt8

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT arrayExists(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [0, 0, 0])

Response 0

أُضيفت في: v20.1.0

تعالج الدالة arrayFill مصفوفة المصدر بالتسلسل من العنصر الأول إلى العنصر الأخير، مع تقييم شرط دالة lambda عند كل موضع باستخدام عناصر من مصفوفة المصدر ومصفوفات الشرط. عندما يُقيَّم شرط دالة lambda إلى false عند الموضع i، تستبدل الدالة ذلك العنصر بالعنصر الموجود عند الموضع i-1 من الحالة الحالية للمصفوفة. ويُحفَظ العنصر الأول دائمًا بغضّ النظر عن أي شرط.

البنية

arrayFill(func(x [, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

الوسائط

func(x [, y1, ..., yN]) — دالة لامدا func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN]) تعمل على عناصر المصفوفة المصدر ( x ) ومصفوفات الشروط ( y ). دالة لامدا

— دالة لامدا تعمل على عناصر المصفوفة المصدر ( ) ومصفوفات الشروط ( ). source_arr — المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. دالة لامدا

— المصفوفة المصدر المطلوب معالجتها. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشروط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامدا. Array(T)

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال باستخدام مصفوفة واحدة

Query SELECT arrayFill(x -> not isNull (x), [1, null, 2, null]) AS res

Response [1, 1, 2, 2]

مثال على مصفوفتين

Query SELECT arrayFill(x, y, z -> x > y AND x < z, [5, 3, 6, 2], [4, 7, 1, 3], [10, 2, 8, 5]) AS res

Response [5, 5, 6, 6]

متوفّرة منذ: v1.1.0

تُرجع مصفوفة تحتوي فقط على العناصر في المصفوفة المصدر التي تُرجع لها دالة لامبدا القيمة true.

البنية

arrayFilter(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])]

الوسائط

func(x[, y1, ..., yN]) — دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( x ) ومصفوفات الشرط ( y ). Lambda function

— دالة لامبدا تعمل على عناصر مصفوفة المصدر ( ) ومصفوفات الشرط ( ). source_arr — مصفوفة المصدر المراد معالجتها. Array(T)

— مصفوفة المصدر المراد معالجتها. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — اختياري. عدد N من مصفوفات الشرط التي توفّر وسائط إضافية لدالة لامبدا. Array(T)

القيمة المُعادة

تعيد مجموعة فرعية من مصفوفة المصدر Array(T)

أمثلة

مثال 1

Query SELECT arrayFilter(x -> x LIKE '%World%' , ['Hello', 'abc World']) AS res

Response ['abc World']

مثال 2

Query SELECT arrayFilter( (i, x) -> x LIKE '%World%' , arrayEnumerate(arr), ['Hello', 'abc World'] AS arr) AS res

Response [2]

قُدِّمت في: v1.1.0

تُعيد أول عنصر في المصفوفة المصدر تُرجع له func(x[, y1, y2, ... yN]) القيمة true ، وإلا فتُعيد القيمة الافتراضية.

الصيغة