قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد القيمة غير
assumeNotNull
Nullable المقابلة لقيمة من النوع
Nullable.
إذا كانت القيمة الأصلية هي
NULL، فقد تُعاد نتيجة غير محددة.
انظر أيضًا: الدالتان
ifNull و
coalesce.
الصيغة
الوسيطات
assumeNotNull(x)
x— القيمة الأصلية لأي نوع Nullable.
Nullable(T)
NULL إذا لم تكن القيمة الأصلية
NULL، وإلا فيُعيد قيمة عشوائية إذا كانت قيمة الإدخال
NULL.
Any
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t_null (x Int8, y Nullable(Int8))
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY x;
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null;
SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null;
Response
┌─assumeNotNull(y)─┐
│ 0 │
│ 3 │
└──────────────────┘
┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐
│ Int8 │
│ Int8 │
└──────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع الوسيطة الأولى غير
coalesce
NULL من اليسار.
الصياغة
الوسائط
coalesce(x[, y, ...])
x[, y, ...]— أي عدد من الوسائط من نوع غير مركب. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع بيانات متوافقة فيما بينها.
Any
NULL، وإلا فتعيد
NULL إذا كانت جميع الوسائط
NULL.
Any أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
-- Consider a list of contacts that may specify multiple ways to contact a customer.
CREATE TABLE aBook
(
name String,
mail Nullable(String),
phone Nullable(String),
telegram Nullable(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO aBook VALUES ('client 1', NULL, '123-45-67', 123), ('client 2', NULL, NULL, NULL);
-- The mail and phone fields are of type String, but the telegram field is UInt32 so it needs to be converted to String.
-- Get the first available contact method for the customer from the contact list
SELECT name, coalesce(mail, phone, CAST(telegram,'Nullable(String)')) FROM aBook;
Response
┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(telegram, 'Nullable(String)'))─┐
│ client 1 │ 123-45-67 │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v25.9.0 يعيد أول قيمة غير افتراضية من مجموعة من المعاملات البنية
firstNonDefault
الوسائط
firstNonDefault(arg1[, arg2[ ...]])
arg1— الوسيط الأول المطلوب التحقق منه -
arg2— الوسيط الثاني المطلوب التحقق منه -
...— وسائط إضافية مطلوب التحقق منها
Query
SELECT firstNonDefault(0, 1, 2)
سلاسل نصية
Response
1
Query
SELECT firstNonDefault('', 'hello', 'world')
قيم NULL
Response
'hello'
Query
SELECT firstNonDefault(NULL, 0 :: UInt8, 1 :: UInt8)
صفر من النوع Nullable
Response
1
Query
SELECT firstNonDefault(NULL, 0 :: Nullable(UInt8), 1 :: Nullable(UInt8))
Response
0
أُضيف في: v1.1.0 يعيد قيمة بديلة إذا كانت الوسيطة الأولى
ifNull
NULL.
الصياغة
المعاملات
ifNull(x, alt)
x— القيمة المطلوب التحقق من كونها
NULL.
Any
alt— القيمة التي تُرجعها الدالة إذا كانت
xتساوي
NULL.
Any
x إذا لم تكن
NULL، وإلا فتُرجع
alt.
Any
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ifNull('a', 'b'), ifNull(NULL, 'b');
Response
┌─ifNull('a', 'b')─┬─ifNull(NULL, 'b')─┐
│ a │ b │
└──────────────────┴───────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت الوسيطة لا تساوي
isNotNull
NULL.
انظر أيضًا: العامل
IS NOT NULL.
البنية
المعاملات
isNotNull(x)
x— قيمة من نوع بيانات غير مركّب.
Any
1 إذا كانت
x ليست
NULL، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
أُضيف في: v1.1.0 يتحقق مما إذا كانت الوسيطة تساوي
isNull
NULL.
راجع أيضًا: العامل
IS NULL.
البنية
الوسائط
isNull(x)
x— قيمة من نوع بيانات غير مركّب.
Any
1 إذا كانت
x تساوي
NULL، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘
قُدِّم في: v22.7.0 يتحقق مما إذا كان نوع بيانات المعامل هو
isNullable
Nullable (أي إنه يسمح بقيم
NULL).
البنية
الوسائط
isNullable(x)
x— قيمة من أي نوع بيانات.
Any
1 إذا كانت
x من نوع البيانات
Nullable، وإلا فتعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (
ordinary_col UInt32,
nullable_col Nullable(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab (ordinary_col, nullable_col) VALUES (1,1), (2, 2), (3,3);
SELECT isNullable(ordinary_col), isNullable(nullable_col) FROM tab;
Response
┌───isNullable(ordinary_col)──┬───isNullable(nullable_col)──┐
│ 0 │ 1 │
│ 0 │ 1 │
│ 0 │ 1 │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
استُحدث في: v20.3.0 يتحقق مما إذا كانت الوسيطة تساوي صفرًا (
isZeroOrNull
0) أو
NULL.
الصيغة
المعاملات
isZeroOrNull(x)
x— قيمة رقمية.
UInt
1 إذا كانت
x هي
NULL أو تساوي صفرًا، وإلا فتُرجِع
0.
UInt8/16/32/64 أو
Float32/Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 0), (3, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isZeroOrNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع
nullIf
NULL إذا تساوى الوسيطان.
الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة يعيد
nullIf(x, y)
NULL إذا كان المعاملان متساويين، وإلا فيعيد المعامل الأول.
NULL أو
Nullable(x)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT nullIf(1, 1), nullIf(1, 2);
Response
┌─nullIf(1, 1)─┬─nullIf(1, 2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │
└──────────────┴──────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل نوع الوسيطة المُقدَّمة إلى
toNullable
Nullable.
الصيغة
الوسائط
toNullable(x)
x— قيمة من أي نوع غير مركب.
Any
Nullable.
Nullable(Any)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT toTypeName(10), toTypeName(toNullable(10));
Response
┌─toTypeName(10)─┬─toTypeName(toNullable(10))─┐
│ UInt8 │ Nullable(UInt8) │
└────────────────┴────────────────────────────┘