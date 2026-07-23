قُدِّمت في: v1.1.0

Nullable المقابلة لقيمة من النوع NULL ، فقد تُعاد نتيجة غير محددة. تعيد القيمة غيرالمقابلة لقيمة من النوع Nullable . إذا كانت القيمة الأصلية هي، فقد تُعاد نتيجة غير محددة.

coalesce . انظر أيضًا: الدالتان ifNull

الصيغة

assumeNotNull(x)

الوسيطات

x — القيمة الأصلية لأي نوع Nullable. Nullable(T)

القيمة المُعادة

NULL إذا لم تكن القيمة الأصلية NULL ، وإلا فيُعيد قيمة عشوائية إذا كانت قيمة الإدخال NULL . Any يعيد قيمة غير قابلة لأن تكونإذا لم تكن القيمة الأصلية، وإلا فيُعيد قيمة عشوائية إذا كانت قيمة الإدخال

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE t_null (x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE = MergeTree() ORDER BY x; INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ), ( 2 , 3 ); SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null; SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null;

Response ┌─assumeNotNull(y)─┐ │ 0 │ │ 3 │ └──────────────────┘ ┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐ │ Int8 │ │ Int8 │ └──────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع الوسيطة الأولى غير NULL من اليسار.

الصياغة

coalesce (x[, y, ...])

الوسائط

x[, y, ...] — أي عدد من الوسائط من نوع غير مركب. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع بيانات متوافقة فيما بينها. Any

القيمة المعادة

NULL ، وإلا فتعيد NULL إذا كانت جميع الوسائط NULL . تعيد أول وسيط غير، وإلا فتعيدإذا كانت جميع الوسائط Any أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query -- Consider a list of contacts that may specify multiple ways to contact a customer. CREATE TABLE aBook ( name String, mail Nullable(String), phone Nullable(String), telegram Nullable(UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO aBook VALUES ( 'client 1' , NULL , '123-45-67' , 123 ), ( 'client 2' , NULL , NULL , NULL ); -- The mail and phone fields are of type String, but the telegram field is UInt32 so it needs to be converted to String. -- Get the first available contact method for the customer from the contact list SELECT name , coalesce (mail, phone, CAST (telegram, 'Nullable(String)' )) FROM aBook;

Response ┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(telegram, 'Nullable(String)'))─┐ │ client 1 │ 123-45-67 │ │ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v25.9.0

يعيد أول قيمة غير افتراضية من مجموعة من المعاملات

البنية

firstNonDefault(arg1[, arg2[ ...]])

الوسائط

arg1 — الوسيط الأول المطلوب التحقق منه - arg2 — الوسيط الثاني المطلوب التحقق منه - ... — وسائط إضافية مطلوب التحقق منها

القيمة المُعادة

نوع النتيجة هو النوع الأعلى لجميع الوسائط

أمثلة

الأعداد الصحيحة

Query SELECT firstNonDefault( 0 , 1 , 2 )

Response 1

سلاسل نصية

Query SELECT firstNonDefault( '' , 'hello' , 'world' )

Response 'hello'

قيم NULL

Query SELECT firstNonDefault( NULL , 0 :: UInt8, 1 :: UInt8)

Response 1

صفر من النوع Nullable

Query SELECT firstNonDefault( NULL , 0 :: Nullable(UInt8), 1 :: Nullable(UInt8))

Response 0

أُضيف في: v1.1.0

يعيد قيمة بديلة إذا كانت الوسيطة الأولى NULL .

الصياغة

ifNull (x, alt)

المعاملات

x — القيمة المطلوب التحقق من كونها NULL . Any

— القيمة المطلوب التحقق من كونها . alt — القيمة التي تُرجعها الدالة إذا كانت x تساوي NULL . Any

القيمة المُعادة

x إذا لم تكن NULL ، وإلا فتُرجع alt . Any تُرجع قيمةإذا لم تكن، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ifNull ( 'a' , 'b' ), ifNull ( NULL , 'b' );

Response ┌─ifNull('a', 'b')─┬─ifNull(NULL, 'b')─┐ │ a │ b │ └──────────────────┴───────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كانت الوسيطة لا تساوي NULL .

البنية

isNotNull(x)

المعاملات

x — قيمة من نوع بيانات غير مركّب. Any

القيمة المُعادة

1 إذا كانت x ليست NULL ، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانتليست، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE t_null ( x Int32, y Nullable(Int32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ), ( 2 , 3 ); SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y);

Response ┌─x─┐ │ 2 │ └───┘

أُضيف في: v1.1.0

يتحقق مما إذا كانت الوسيطة تساوي NULL .

البنية

isNull (x)

الوسائط

x — قيمة من نوع بيانات غير مركّب. Any

القيمة المُعادة

1 إذا كانت x تساوي NULL ، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانتتساوي، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE t_null ( x Int32, y Nullable(Int32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ), ( 2 , 3 ); SELECT x FROM t_null WHERE isNull (y);

Response ┌─x─┐ │ 1 │ └───┘

قُدِّم في: v22.7.0

يتحقق مما إذا كان نوع بيانات المعامل هو Nullable (أي إنه يسمح بقيم NULL ).

البنية

isNullable(x)

الوسائط

x — قيمة من أي نوع بيانات. Any

القيمة المعادة

1 إذا كانت x من نوع البيانات Nullable ، وإلا فتعيد 0 . UInt8 تعيدإذا كانتمن نوع البيانات، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال للاستخدام

Query CREATE TABLE tab ( ordinary_col UInt32, nullable_col Nullable(UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab (ordinary_col, nullable_col) VALUES ( 1 , 1 ), ( 2 , 2 ), ( 3 , 3 ); SELECT isNullable(ordinary_col), isNullable(nullable_col) FROM tab;

Response ┌───isNullable(ordinary_col)──┬───isNullable(nullable_col)──┐ │ 0 │ 1 │ │ 0 │ 1 │ │ 0 │ 1 │ └─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

استُحدث في: v20.3.0

يتحقق مما إذا كانت الوسيطة تساوي صفرًا ( 0 ) أو NULL .

الصيغة

isZeroOrNull(x)

المعاملات

x — قيمة رقمية. UInt

القيمة المُعادة

1 إذا كانت x هي NULL أو تساوي صفرًا، وإلا فتُرجِع 0 . تُرجِعإذا كانتهيأو تساوي صفرًا، وإلا فتُرجِع UInt8/16/32/64 أو Float32/Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE t_null ( x Int32, y Nullable(Int32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ), ( 2 , 0 ), ( 3 , 3 ); SELECT x FROM t_null WHERE isZeroOrNull(y);

Response ┌─x─┐ │ 1 │ │ 2 │ └───┘

أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع NULL إذا تساوى الوسيطان.

الصياغة

nullIf (x, y)

المعاملات

x — القيمة الأولى. Any

— القيمة الأولى. y — القيمة الثانية. Any

القيمة المُعادة

NULL إذا كان المعاملان متساويين، وإلا فيعيد المعامل الأول. يعيدإذا كان المعاملان متساويين، وإلا فيعيد المعامل الأول. NULL أو Nullable(x)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT nullIf ( 1 , 1 ), nullIf ( 1 , 2 );

Response ┌─nullIf(1, 1)─┬─nullIf(1, 2)─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │ └──────────────┴──────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يحوّل نوع الوسيطة المُقدَّمة إلى Nullable .

الصيغة

toNullable(x)

الوسائط

x — قيمة من أي نوع غير مركب. Any

القيمة المُعادة

Nullable . Nullable(Any) تعيد قيمة الإدخال، ولكن بنوع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toTypeName( 10 ), toTypeName(toNullable( 10 ));