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extractKeyValuePairs

مُتاح منذ: v23.4.0 تستخرج أزواج المفاتيح والقيم من أي سلسلة نصية. لا يشترط أن تكون السلسلة النصية منظمةً بالكامل وفق تنسيق أزواج المفاتيح والقيم؛ يمكن أن تحتوي على ضوضاء (مثل ملفات السجل). يجب تحديد تنسيق زوج المفتاح-القيمة المراد تفسيره من خلال وسيطات الدالة. يتكوّن زوج المفتاح والقيمة من مفتاح يعقبه key_value_delimiter ثم قيمة. كما تُدعم المفاتيح والقيم المحاطة بعلامات اقتباس. ويجب الفصل بين أزواج المفتاح والقيمة بمحددات الأزواج. البنية
الوسيطات
  • data - السلسلة النصية المُراد استخراج أزواج المفتاح-القيمة منها. String أو FixedString.
  • key_value_delimiter - الحرف المستخدَم كفاصل بين المفتاح والقيمة. القيمة الافتراضية هي :. String أو FixedString.
  • pair_delimiters - مجموعة الأحرف المستخدَمة كفواصل بين الأزواج. القيمة الافتراضية هي \space و , و ;. String أو FixedString.
  • quoting_character - الحرف المستخدَم كحرف اقتباس. القيمة الافتراضية هي ". String أو FixedString.
  • unexpected_quoting_character_strategy - الاستراتيجية المستخدَمة للتعامل مع أحرف الاقتباس في مواضع غير متوقعة أثناء مرحلتي read_key و read_value. القيم الممكنة: invalid و accept و promote. تؤدي القيمة invalid إلى تجاهل المفتاح/القيمة والعودة إلى حالة WAITING_KEY. وتتعامل القيمة accept معه بوصفه حرفًا عاديًا. أما القيمة promote فتنقل الحالة إلى READ_QUOTED_{KEY/VALUE} وتبدأ من الحرف التالي. القيمة الافتراضية هي INVALID
القيم المُعادة
  • أزواج المفتاح والقيمة المستخرَجة ضمن Map(String, String).
أمثلة الاستعلام: حالة بسيطة
علامة الاقتباس المفردة كمحرف اقتباس
أمثلة على unexpected_quoting_character_strategy: unexpected_quoting_character_strategy=invalid
unexpected_quoting_character_strategy=accept
unexpected_quoting_character_strategy=promote
تسلسل الهروب عند عدم دعمها
الصيغة
الأسماء المستعارة: str_to_map, mapFromString الوسائط
  • لا شيء.
القيمة المُعادة أمثلة

extractKeyValuePairsWithEscaping

أُضيف في: v23.4.0 مماثلة لـ extractKeyValuePairs ولكن مع دعم تسلسلات الهروب. تسلسلات الهروب المدعومة: \x، \N، \a، \b، \e، \f، \n، \r، \t، \v و \0. تُعاد تسلسلات الهروب غير القياسية كما هي (بما في ذلك الشرطة المائلة العكسية) ما لم تكن إحدى القيم التالية: \\، '، "، backtick، /، = أو محارف تحكم ASCII (c <= 31). تلبي هذه الدالة حالة الاستخدام التي لا يكون فيها تطبيق الهروب مسبقًا أو لاحقًا مناسبًا. على سبيل المثال، تأمل سلسلة الإدخال التالية: a: "aaaa\"bbb". والمخرَج المتوقع هو: a: aaaa\"bbbb.
  • الهروب المسبق: سيؤدي تطبيق الهروب المسبق عليها إلى إخراج: a: "aaaa"bbb"، ثم ستُخرج extractKeyValuePairs بعد ذلك: a: aaaa
  • الهروب اللاحق: ستُخرج extractKeyValuePairs القيمة a: aaaa\، وسيُبقيها الهروب اللاحق كما هي.
سيتم تجاهل تسلسلات الهروب البادئة في المفاتيح، وستُعد غير صالحة في القيم. تسلسلات الهروب عند تفعيل دعمها
الصيغة
المعاملات
  • لا يوجد.
القيمة المُعادة أمثلة

map

أُضيف في: v21.1.0 ينشئ قيمة من النوع Map(key, value) من أزواج المفاتيح والقيم. البنية
المعاملات
  • key_n — مفاتيح عناصر الخريطة. Any
  • value_n — قيم عناصر الخريطة. Any
القيمة المُعادة تعيد خريطة تحتوي على أزواج مفتاح:قيمة. Map(Any, Any) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapAdd

أُضيف في: v20.7.0 يجمع جميع المفاتيح ويحسب مجموع القيم المقابلة. البنية
الوسائط
  • arg1[, arg2, ...] — قيم من نوع Map أو Tuple تتكوّن من مصفوفتين، حيث تمثّل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))
القيمة المُعادة يعيد Map أو Tuple، بحيث تحتوي المصفوفة الأولى على المفاتيح المرتبة، وتحتوي المصفوفة الثانية على القيم. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T)) أمثلة باستخدام نوع Map
Query
Response
باستخدام tuple
Query
Response

mapAll

أُضيفت في: v23.4.0 تتحقق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على جميع أزواج المفتاح والقيمة في map. تُعد mapAll دالة من الرتبة العليا. يمكنك تمرير دالة lambda إليها بوصفها الوسيطة الأولى. البنية
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع 1 إذا كانت جميع أزواج المفتاح والقيمة تستوفي الشرط، وإلا فتُرجع 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapApply

طُرح في: v22.3.0 يطبّق دالة على كل عنصر في Map. الصيغة
الوسائط القيمة المعادة تعيد خريطة جديدة ناتجة من الخريطة الأصلية عبر تطبيق func على كل عنصر. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapConcat

أُضيفت في: v23.4.0 تدمج عدة قيم من النوع Map بناءً على تطابق مفاتيحها. إذا وُجدت عناصر لها المفتاح نفسه في أكثر من قيمة Map مُدخلة، تُضاف جميع العناصر إلى قيمة Map الناتجة، ولكن لا يمكن الوصول عبر العامل [] إلا إلى العنصر الأول منها. الصيغة
الوسيطات
  • maps — أي عدد من الخرائط. Map
القيمة المعادة تعيد خريطة ناتجة عن دمج الخرائط المُمرَّرة كوسيطات. Map أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapContainsKey

أُضيفت في: v21.2.0 يحدِّد ما إذا كان المفتاح موجودًا في خريطة. الصيغة
الأسماء البديلة: mapContains المعاملات
  • map — الخريطة المراد البحث فيها. Map(K, V)
  • key — المفتاح المراد البحث عنه. يجب أن يطابق نوعه نوع المفتاح في الخريطة. Any
القيمة المعادة تعيد 1 إذا كانت الخريطة تحتوي على المفتاح، و0 إذا لم تكن تحتوي عليه. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapContainsKeyLike

أُضيف في: v23.4.0 يتحقق مما إذا كانت الخريطة تحتوي على مفتاح يطابق النمط المحدد باستخدام LIKE. الصياغة
الوسائط
  • map — الخريطة المراد البحث فيها. Map(K, V)
  • pattern — النمط المراد مطابقة المفاتيح وفقًا له. const String
القيمة المُعادة يعيد 1 إذا كانت map تحتوي على مفتاح يطابق pattern، وإلا فيعيد 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapContainsValue

تم تقديمه في: v25.6.0 يحدّد ما إذا كانت قيمة ما موجودة في map. الصياغة
الوسيطات
  • map — كائن Map المراد البحث فيه. Map(K, V)
  • value — القيمة المراد البحث عنها. يجب أن يتطابق النوع مع نوع القيم في map. Any
القيمة المعادة يُرجع 1 إذا كانت map تحتوي على القيمة، و0 إذا لم تكن كذلك. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapContainsValueLike

أُضيفت في: v25.5.0 يتحقق مما إذا كان ‎map‎ يحتوي على قيمة تطابق النمط المحدد باستخدام LIKE. الصياغة
المعاملات
  • map — الـ Map المطلوب البحث فيه. Map(K, V)
  • pattern — النمط المطلوب مطابقة القيم معه. const String
القيمة المعادة تعيد 1 إذا كان map يحتوي على قيمة تطابق pattern، وإلا فتعيد 0. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapExists

قُدِّمت في: v23.4.0 تتحقّق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل في map. mapExists هي دالة عالية الرتبة. يمكنك تمرير دالة لامبدا إليها باعتبارها الوسيط الأول. الصيغة
الوسائط
  • func — اختياري. دالة لامدا. Lambda function
  • map — قيمة Map المراد التحقق منها. Map(K, V)
القيمة المُعادة تُرجع 1 إذا كان هناك زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل يستوفي الشرط، و0 خلاف ذلك. UInt8 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapExtractKeyLike

أُضيفت في: v23.4.0 عند تزويد هذه الدالة بخريطة ذات مفاتيح نصية ونمط LIKE، فإنها تُرجع خريطةً تحتوي على العناصر التي يطابق مفتاحها النمط. البنية
الوسيطات
  • map — الخريطة المراد الاستخراج منها. Map(K, V)
  • pattern — النمط المطلوب مطابقة المفاتيح عليه. const String
القيمة المُعادة تعيد خريطة تحتوي على العناصر التي يطابق مفتاحها النمط المحدد. وإذا لم يطابق أي عنصر هذا النمط، فستُعاد خريطة فارغة. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapExtractValueLike

أُضيف في: v25.5.0 إذا كانت لديك map تحتوي على قيم من النوع String ونمط LIKE، فستُرجع هذه الدالة map بالعناصر التي تطابق قيمتها النمط. الصيغة
الوسيطات
  • map — قيمة الـ Map المراد الاستخراج منها. Map(K, V)
  • pattern — النمط المطلوب مطابقة القيم معه. const String
القيمة المعادة يعيد قيمة Map تحتوي على العناصر التي تطابق قيمتها النمط المحدد. وإذا لم يطابق أي عنصر هذا النمط، فستُعاد قيمة Map فارغة. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapFilter

أُضيف في: v22.3.0 يُرشّح قيمة من النوع Map عبر تطبيق دالة على كل عنصر فيها. البنية
الوسيطات القيمة المعادة يعيد خريطة لا تحتوي إلا على العناصر التي تُرجع لها func قيمة غير 0. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
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Response

mapFromArrays

أُضيف في: v23.3.0 ينشئ خريطة من مصفوفة أو خريطة من المفاتيح، ومن مصفوفة أو خريطة من القيم. تُعدّ هذه الدالة بديلاً مناسبًا للصياغة CAST([...], 'Map(key_type, value_type)'). الصيغة
الأسماء المستعارة: MAP_FROM_ARRAYS الوسيطات
  • keysArray أو Map من المفاتيح لإنشاء الـ Map منه. Array أو Map
  • valuesArray أو Map من القيم لإنشاء الـ Map منه. Array أو Map
القيمة المُعادة يُرجع Map بمفاتيح وقيم مُنشأة من مصفوفة المفاتيح ومصفوفة/‏Map القيم. Map أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
مع مُدخلات Map
Query
Response

mapKeys

أُضيفت في: v21.2.0 تعيد مفاتيح قيمة Map معيّنة. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تمكين الإعداد optimize_functions_to_subcolumns. عند تمكين هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي keys بدلًا من قيمة Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلام SELECT mapKeys(m) FROM table إلى SELECT m.keys FROM table. الصيغة
الوسائط
  • map — كائن الـ Map المراد استخراج المفاتيح منه. Map(K, V)
القيمة المعادة تعيد مصفوفة تحتوي على جميع مفاتيح الـ Map. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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Response

mapPartialReverseSort

أُضيف في: v23.4.0 يرتّب عناصر map ترتيبًا تنازليًا، مع وسيطة limit إضافية تتيح الفرز الجزئي. إذا جرى تحديد الدالة func، فإن ترتيب الفرز يتحدد وفقًا لنتيجة الدالة func عند تطبيقها على مفاتيح map وقيمه. الصيغة
الوسائط
  • func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function
  • limit — تُرتَّب العناصر ضمن النطاق [1..limit]. (U)Int*
  • map — الخريطة المطلوب فرزها. Map(K, V)
القيمة المُعادة يُرجع خريطةً مفروزةً جزئيًا بترتيب تنازلي. Map(K, V) أمثلة مثال للاستخدام
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Response

mapPartialSort

قُدِّمت في: v23.4.0 ترتّب عناصر Map ترتيبًا تصاعديًا، مع وسيطة حدّ إضافية تتيح الفرز الجزئي. إذا كانت الدالة func محددة، يُحدَّد ترتيب الفرز بناءً على ناتج الدالة func عند تطبيقها على مفاتيح Map وقيمها. البنية
الوسائط
  • func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function
  • limit — تُفرَز العناصر ضمن النطاق [1..limit]. (U)Int*
  • map — الخريطة المطلوب فرزها. Map(K, V)
القيمة المُعادة يعيد خريطة مفروزة جزئيًا. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
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Response

mapPopulateSeries

أُضيفت في: v20.10.0 تملأ أزواج المفتاح-القيمة المفقودة في map ذات مفاتيح صحيحة. ولدعم توسيع المفاتيح إلى ما بعد أكبر قيمة، يمكن تحديد مفتاح أقصى. وبصورة أدق، تُرجع الدالة map تكون فيها المفاتيح سلسلة تمتد من أصغر مفتاح إلى أكبر مفتاح (أو الوسيطة max إذا جرى تحديدها) بخطوة مقدارها 1، مع القيم المقابلة. إذا لم تُحدَّد قيمة لمفتاح ما، تُستخدَم قيمة افتراضية له. في حال تكرار المفاتيح، لا تُربَط بالمفتاح إلا القيمة الأولى فقط (حسب ترتيب الظهور). البنية
الوسائط القيمة المعادة يعيد Map أو Tuple من مصفوفتين، حيث تحتوي الأولى على المفاتيح بترتيب مرتب، وتحتوي الثانية على القيم المقابلة لهذه المفاتيح. Map(K, V) أو Tuple(Array(UInt*), Array(Any)) أمثلة باستخدام نوع Map
Query
Response
مع المصفوفات المُحوَّلة
Query
Response

mapReverseSort

أُضيفت في: v23.4.0 ترتّب عناصر map ترتيبًا تنازليًا. إذا جرى تحديد الدالة func، فيُحدَّد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة تطبيق الدالة func على مفاتيح map وقيمها. البنية
الوسيطات
  • func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function
  • map — قيمة Map المطلوب فرزها. Map(K, V)
القيمة المعادة تعيد قيمة Map مفروزة بترتيب تنازلي. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

mapSort

أُضيف في: v23.4.0 يرتّب عناصر الـ Map بترتيب تصاعدي. إذا جرى تحديد الدالة func، فيتحدد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة الدالة func المطبَّقة على مفاتيح الـ Map وقيمه. البنية
الوسائط القيمة المُعادة يعيد قيمة Map مفروزة بترتيب تصاعدي. Map(K, V) أمثلة مثال على الاستخدام
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mapSubtract

قُدِّمت في: v20.7.0 اجمع كل المفاتيح واطرح القيم المقابلة. الصيغة
الوسيطات
  • arg1[, arg2, ...] — خرائط أو قيم من نوع Tuple مكوّنة من مصفوفتين، حيث تمثل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))
القيمة المعادة تعيد خريطة واحدة أو قيمة من نوع Tuple، حيث تحتوي المصفوفة الأولى على المفاتيح المرتبة، وتحتوي المصفوفة الثانية على القيم. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T)) أمثلة مع نوع Map
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Response
باستخدام map من النوع Tuple
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Response

mapUpdate

أُضيفت في: v22.3.0 بالنسبة إلى قيمتَي Map، تُرجِع الدالة قيمة Map الأولى بعد تحديث قيمها بقيم المفاتيح المناظرة في قيمة Map الثانية. الصيغة
الوسيطات
  • map1 — الخريطة المراد تحديثها. Map(K, V)
  • map2 — الخريطة المُستخدمة في التحديث. Map(K, V)
القيمة المُعادة يُرجع map1 بعد تحديث قيمه بالقيم المرتبطة بالمفاتيح المناظرة في map2. Map(K, V) أمثلة الاستخدام الأساسي
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mapValues

قُدِّمت في: v21.2.0 تعيد هذه الدالة قيم Map معيّن. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تفعيل الإعداد optimize_functions_to_subcolumns. عند تفعيل هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي values بدلًا من قراءة الـ Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلام SELECT mapValues(m) FROM table إلى SELECT m.values FROM table. بناء الجملة
الوسائط
  • map — كائن Map لاستخراج القيم منه. Map(K, V)
القيمة المُعادة يُعيد مصفوفة تحتوي على جميع القيم من الـ Map. Array(T) أمثلة مثال على الاستخدام
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦