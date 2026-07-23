مُتاح منذ: v23.4.0 تستخرج أزواج المفاتيح والقيم من أي سلسلة نصية. لا يشترط أن تكون السلسلة النصية منظمةً بالكامل وفق تنسيق أزواج المفاتيح والقيم؛ يمكن أن تحتوي على ضوضاء (مثل ملفات السجل). يجب تحديد تنسيق زوج المفتاح-القيمة المراد تفسيره من خلال وسيطات الدالة. يتكوّن زوج المفتاح والقيمة من مفتاح يعقبه
extractKeyValuePairs
key_value_delimiter ثم قيمة. كما تُدعم المفاتيح والقيم المحاطة بعلامات اقتباس. ويجب الفصل بين أزواج المفتاح والقيمة بمحددات الأزواج.
البنية
الوسيطات
extractKeyValuePairs(data, [key_value_delimiter], [pair_delimiter], [quoting_character])
data- السلسلة النصية المُراد استخراج أزواج المفتاح-القيمة منها. String أو FixedString.
key_value_delimiter- الحرف المستخدَم كفاصل بين المفتاح والقيمة. القيمة الافتراضية هي
:. String أو FixedString.
pair_delimiters- مجموعة الأحرف المستخدَمة كفواصل بين الأزواج. القيمة الافتراضية هي
\spaceو
,و
;. String أو FixedString.
quoting_character- الحرف المستخدَم كحرف اقتباس. القيمة الافتراضية هي
". String أو FixedString.
unexpected_quoting_character_strategy- الاستراتيجية المستخدَمة للتعامل مع أحرف الاقتباس في مواضع غير متوقعة أثناء مرحلتي
read_keyو
read_value. القيم الممكنة:
invalidو
acceptو
promote. تؤدي القيمة
invalidإلى تجاهل المفتاح/القيمة والعودة إلى حالة
WAITING_KEY. وتتعامل القيمة
acceptمعه بوصفه حرفًا عاديًا. أما القيمة
promoteفتنقل الحالة إلى
READ_QUOTED_{KEY/VALUE}وتبدأ من الحرف التالي. القيمة الافتراضية هي
INVALID
- أزواج المفتاح والقيمة المستخرَجة ضمن Map(String, String).
علامة الاقتباس المفردة كمحرف اقتباس
arthur :) select extractKeyValuePairs('name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil') as kv
Query id: f9e0ca6f-3178-4ee2-aa2c-a5517abb9cee
┌─kv──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {'name':'neymar','age':'31','team':'psg','nationality':'brazil'} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أمثلة على unexpected_quoting_character_strategy: unexpected_quoting_character_strategy=invalid
arthur :) select extractKeyValuePairs('name:\'neymar\';\'age\':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value', ':', ';,', '\'') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('name:\'neymar\';\'age\':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value', ':', ';,', '\'') as kv
Query id: 0e22bf6b-9844-414a-99dc-32bf647abd5e
┌─kv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {'name':'neymar','age':'31','team':'psg','nationality':'brazil','last_key':'last_value'} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'INVALID') as kv;
┌─kv────────────────┐
│ {'abc':'5'} │
└───────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'INVALID') as kv;
unexpected_quoting_character_strategy=accept
┌─kv──┐
│ {} │
└─────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'ACCEPT') as kv;
┌─kv────────────────┐
│ {'name"abc':'5'} │
└───────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'ACCEPT') as kv;
unexpected_quoting_character_strategy=promote
┌─kv─────────────────┐
│ {'name"abc"':'5'} │
└────────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'PROMOTE') as kv;
┌─kv──┐
│ {} │
└─────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'PROMOTE') as kv;
تسلسل الهروب عند عدم دعمها
┌─kv───────────┐
│ {'abc':'5'} │
└──────────────┘
الصيغة
arthur :) select extractKeyValuePairs('age:a\\x0A\\n\\0') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('age:a\\x0A\\n\\0') AS kv
Query id: e9fd26ee-b41f-4a11-b17f-25af6fd5d356
┌─kv─────────────────────┐
│ {'age':'a\\x0A\\n\\0'} │
└────────────────────────┘
الأسماء المستعارة:
extractKeyValuePairs(input)
str_to_map,
mapFromString
الوسائط
- لا شيء.
أُضيف في: v23.4.0 مماثلة لـ
extractKeyValuePairsWithEscaping
extractKeyValuePairs ولكن مع دعم تسلسلات الهروب.
تسلسلات الهروب المدعومة:
\x،
\N،
\a،
\b،
\e،
\f،
\n،
\r،
\t،
\v و
\0.
تُعاد تسلسلات الهروب غير القياسية كما هي (بما في ذلك الشرطة المائلة العكسية) ما لم تكن إحدى القيم التالية:
\\،
'،
"،
backtick،
/،
= أو محارف تحكم ASCII (
c <= 31).
تلبي هذه الدالة حالة الاستخدام التي لا يكون فيها تطبيق الهروب مسبقًا أو لاحقًا مناسبًا. على سبيل المثال، تأمل
سلسلة الإدخال التالية:
a: "aaaa\"bbb". والمخرَج المتوقع هو:
a: aaaa\"bbbb.
- الهروب المسبق: سيؤدي تطبيق الهروب المسبق عليها إلى إخراج:
a: "aaaa"bbb"، ثم ستُخرج
extractKeyValuePairsبعد ذلك:
a: aaaa
- الهروب اللاحق: ستُخرج
extractKeyValuePairsالقيمة
a: aaaa\، وسيُبقيها الهروب اللاحق كما هي.
الصيغة
arthur :) select extractKeyValuePairsWithEscaping('age:a\\x0A\\n\\0') as kv
SELECT extractKeyValuePairsWithEscaping('age:a\\x0A\\n\\0') AS kv
Query id: 44c114f0-5658-4c75-ab87-4574de3a1645
┌─kv────────────────┐
│ {'age':'a\n\n\0'} │
└───────────────────┘
المعاملات
extractKeyValuePairsWithEscaping(input)
- لا يوجد.
أُضيف في: v21.1.0 ينشئ قيمة من النوع
map
Map(key, value) من أزواج المفاتيح والقيم.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تعيد خريطة تحتوي على أزواج مفتاح:قيمة.
map(key1, value1[, key2, value2, ...])
Map(Any, Any)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT map('key1', number, 'key2', number * 2) FROM numbers(3)
Response
{'key1':0,'key2':0}
{'key1':1,'key2':2}
{'key1':2,'key2':4}
أُضيف في: v20.7.0 يجمع جميع المفاتيح ويحسب مجموع القيم المقابلة. البنية
mapAdd
الوسائط
mapAdd(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— قيم من نوع Map أو Tuple تتكوّن من مصفوفتين، حيث تمثّل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح.
Map(K, V)أو
Tuple(Array(T), Array(T))
Map(K, V) أو
Tuple(Array(T), Array(T))
أمثلة
باستخدام نوع Map
Query
SELECT mapAdd(map(1, 1), map(1, 1))
باستخدام tuple
Response
{1:2}
Query
SELECT mapAdd(([toUInt8(1), 2], [1, 1]), ([toUInt8(1), 2], [1, 1]))
Response
([1, 2], [2, 2])
أُضيفت في: v23.4.0 تتحقق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على جميع أزواج المفتاح والقيمة في map. تُعد
mapAll
mapAll دالة من الرتبة العليا.
يمكنك تمرير دالة lambda إليها بوصفها الوسيطة الأولى.
البنية
الوسائط
mapAll([func,] map)
func— دالة لامدا.
Lambda function
map— قيمة Map المراد التحقق منها.
Map(K, V)
1 إذا كانت جميع أزواج المفتاح والقيمة تستوفي الشرط، وإلا فتُرجع
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapAll((k, v) -> v = 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
0
طُرح في: v22.3.0 يطبّق دالة على كل عنصر في Map. الصيغة
mapApply
الوسائط
mapApply(func, map)
func— دالة لامدا.
دالة لامدا
map— الخريطة المراد تطبيق الدالة عليها.
Map(K, V)
func على كل عنصر.
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapApply((k, v) -> (k, v * 2), map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
{'k1':2,'k2':4}
أُضيفت في: v23.4.0 تدمج عدة قيم من النوع Map بناءً على تطابق مفاتيحها. إذا وُجدت عناصر لها المفتاح نفسه في أكثر من قيمة Map مُدخلة، تُضاف جميع العناصر إلى قيمة Map الناتجة، ولكن لا يمكن الوصول عبر العامل
mapConcat
[] إلا إلى العنصر الأول منها.
الصيغة
الوسيطات
mapConcat(maps)
maps— أي عدد من الخرائط.
Map
Map
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapConcat(map('k1', 'v1'), map('k2', 'v2'))
Response
{'k1':'v1','k2':'v2'}
أُضيفت في: v21.2.0 يحدِّد ما إذا كان المفتاح موجودًا في خريطة. الصيغة
mapContainsKey
الأسماء البديلة:
mapContainsKey(map, key)
mapContains
المعاملات
map— الخريطة المراد البحث فيها.
Map(K, V)
key— المفتاح المراد البحث عنه. يجب أن يطابق نوعه نوع المفتاح في الخريطة.
Any
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapContainsKey(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'), 'k1')
Response
1
أُضيف في: v23.4.0 يتحقق مما إذا كانت الخريطة تحتوي على مفتاح يطابق النمط المحدد باستخدام
mapContainsKeyLike
LIKE.
الصياغة
الوسائط
mapContainsKeyLike(map, pattern)
map— الخريطة المراد البحث فيها.
Map(K, V)
pattern— النمط المراد مطابقة المفاتيح وفقًا له.
const String
1 إذا كانت
map تحتوي على مفتاح يطابق
pattern، وإلا فيعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapContainsKeyLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapContainsKeyLike(a, 'a%')─┐
│ 1 │
│ 0 │
└─────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v25.6.0 يحدّد ما إذا كانت قيمة ما موجودة في map. الصياغة
mapContainsValue
الوسيطات
mapContainsValue(map, value)
map— كائن Map المراد البحث فيه.
Map(K, V)
value— القيمة المراد البحث عنها. يجب أن يتطابق النوع مع نوع القيم في
map.
Any
1 إذا كانت
map تحتوي على القيمة، و
0 إذا لم تكن كذلك.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapContainsValue(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'), 'v1')
Response
1
أُضيفت في: v25.5.0 يتحقق مما إذا كان map يحتوي على قيمة تطابق النمط المحدد باستخدام
mapContainsValueLike
LIKE.
الصياغة
المعاملات
mapContainsValueLike(map, pattern)
map— الـ Map المطلوب البحث فيه.
Map(K, V)
pattern— النمط المطلوب مطابقة القيم معه.
const String
1 إذا كان
map يحتوي على قيمة تطابق
pattern، وإلا فتعيد
0.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapContainsValueLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapContainsV⋯ke(a, 'a%')─┐
│ 1 │
│ 0 │
└──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v23.4.0 تتحقّق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل في map.
mapExists
mapExists هي دالة عالية الرتبة.
يمكنك تمرير دالة لامبدا إليها باعتبارها الوسيط الأول.
الصيغة
الوسائط
mapExists([func,] map)
func— اختياري. دالة لامدا.
Lambda function
map— قيمة Map المراد التحقق منها.
Map(K, V)
1 إذا كان هناك زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل يستوفي الشرط، و
0 خلاف ذلك.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapExists((k, v) -> v = 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
1
أُضيفت في: v23.4.0 عند تزويد هذه الدالة بخريطة ذات مفاتيح نصية ونمط
mapExtractKeyLike
LIKE، فإنها تُرجع خريطةً تحتوي على العناصر التي يطابق مفتاحها النمط.
البنية
الوسيطات
mapExtractKeyLike(map, pattern)
map— الخريطة المراد الاستخراج منها.
Map(K, V)
pattern— النمط المطلوب مطابقة المفاتيح عليه.
const String
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapExtractKeyLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapExtractKeyLike(a, 'a%')─┐
│ {'abc':'abc'} │
│ {} │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.5.0 إذا كانت لديك
mapExtractValueLike
map تحتوي على قيم من النوع String ونمط
LIKE، فستُرجع هذه الدالة
map بالعناصر التي تطابق قيمتها النمط.
الصيغة
الوسيطات
mapExtractValueLike(map, pattern)
map— قيمة الـ Map المراد الاستخراج منها.
Map(K, V)
pattern— النمط المطلوب مطابقة القيم معه.
const String
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapExtractValueLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapExtractValueLike(a, 'a%')─┐
│ {'abc':'abc'} │
│ {} │
└──────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.3.0 يُرشّح قيمة من النوع Map عبر تطبيق دالة على كل عنصر فيها. البنية
mapFilter
الوسيطات
mapFilter(func, map)
func— دالة لامبدا.
دالة لامبدا
map— الخريطة المطلوب تصفيتها.
Map(K, V)
func قيمة غير
0.
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapFilter((k, v) -> v > 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
{'k2':2}
أُضيف في: v23.3.0 ينشئ خريطة من مصفوفة أو خريطة من المفاتيح، ومن مصفوفة أو خريطة من القيم. تُعدّ هذه الدالة بديلاً مناسبًا للصياغة
mapFromArrays
CAST([...], 'Map(key_type, value_type)').
الصيغة
الأسماء المستعارة:
mapFromArrays(keys, values)
MAP_FROM_ARRAYS
الوسيطات
keys—
Arrayأو
Mapمن المفاتيح لإنشاء الـ
Mapمنه.
Arrayأو
Map
values—
Arrayأو
Mapمن القيم لإنشاء الـ
Mapمنه.
Arrayأو
Map
Map بمفاتيح وقيم مُنشأة من مصفوفة المفاتيح ومصفوفة/
Map القيم.
Map
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT mapFromArrays(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3])
مع مُدخلات Map
Response
{'a':1,'b':2,'c':3}
Query
SELECT mapFromArrays([1, 2, 3], map('a', 1, 'b', 2, 'c', 3))
Response
{1:('a', 1), 2:('b', 2), 3:('c', 3)}
أُضيفت في: v21.2.0 تعيد مفاتيح قيمة Map معيّنة. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تمكين الإعداد
mapKeys
optimize_functions_to_subcolumns.
عند تمكين هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي
keys بدلًا من قيمة Map بالكامل.
يُحوَّل الاستعلام
SELECT mapKeys(m) FROM table إلى
SELECT m.keys FROM table.
الصيغة
الوسائط
mapKeys(map)
map— كائن الـ Map المراد استخراج المفاتيح منه.
Map(K, V)
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapKeys(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'))
Response
['k1','k2']
أُضيف في: v23.4.0 يرتّب عناصر map ترتيبًا تنازليًا، مع وسيطة limit إضافية تتيح الفرز الجزئي. إذا جرى تحديد الدالة func، فإن ترتيب الفرز يتحدد وفقًا لنتيجة الدالة func عند تطبيقها على مفاتيح map وقيمه. الصيغة
mapPartialReverseSort
الوسائط
mapPartialReverseSort([func,] limit, map)
func— اختياري. دالة لامبدا.
Lambda function
limit— تُرتَّب العناصر ضمن النطاق
[1..limit].
(U)Int*
map— الخريطة المطلوب فرزها.
Map(K, V)
Map(K, V)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT mapPartialReverseSort((k, v) -> v, 2, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k1':3,'k3':2,'k2':1}
قُدِّمت في: v23.4.0 ترتّب عناصر
mapPartialSort
Map ترتيبًا تصاعديًا، مع وسيطة حدّ إضافية تتيح الفرز الجزئي.
إذا كانت الدالة
func محددة، يُحدَّد ترتيب الفرز بناءً على ناتج الدالة
func عند تطبيقها على مفاتيح
Map وقيمها.
البنية
الوسائط
mapPartialSort([func,] limit, map)
func— اختياري. دالة لامبدا.
Lambda function
limit— تُفرَز العناصر ضمن النطاق
[1..limit].
(U)Int*
map— الخريطة المطلوب فرزها.
Map(K, V)
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapPartialSort((k, v) -> v, 2, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k2':1,'k3':2,'k1':3}
أُضيفت في: v20.10.0 تملأ أزواج المفتاح-القيمة المفقودة في map ذات مفاتيح صحيحة. ولدعم توسيع المفاتيح إلى ما بعد أكبر قيمة، يمكن تحديد مفتاح أقصى. وبصورة أدق، تُرجع الدالة map تكون فيها المفاتيح سلسلة تمتد من أصغر مفتاح إلى أكبر مفتاح (أو الوسيطة max إذا جرى تحديدها) بخطوة مقدارها 1، مع القيم المقابلة. إذا لم تُحدَّد قيمة لمفتاح ما، تُستخدَم قيمة افتراضية له. في حال تكرار المفاتيح، لا تُربَط بالمفتاح إلا القيمة الأولى فقط (حسب ترتيب الظهور). البنية
mapPopulateSeries
الوسائط
mapPopulateSeries(map[, max]) | mapPopulateSeries(keys, values[, max])
map— Map بمفاتيح صحيحة.
Map((U)Int*, V)
keys— مصفوفة من المفاتيح.
Array(T)
values— مصفوفة من القيم.
Array(T)
max— اختياري. الحد الأقصى لقيمة المفتاح.
Int8أو
Int16أو
Int32أو
Int64أو
Int128أو
Int256
Map(K, V) أو
Tuple(Array(UInt*), Array(Any))
أمثلة
باستخدام نوع Map
Query
SELECT mapPopulateSeries(map(1, 10, 5, 20), 6)
مع المصفوفات المُحوَّلة
Response
{1:10, 2:0, 3:0, 4:0, 5:20, 6:0}
Query
SELECT mapPopulateSeries([1, 2, 4], [11, 22, 44], 5)
Response
([1, 2, 3, 4, 5], [11, 22, 0, 44, 0])
أُضيفت في: v23.4.0 ترتّب عناصر
mapReverseSort
map ترتيبًا تنازليًا.
إذا جرى تحديد الدالة
func، فيُحدَّد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة تطبيق الدالة
func على مفاتيح
map وقيمها.
البنية
الوسيطات
mapReverseSort([func,] map)
func— اختياري. دالة لامبدا.
Lambda function
map— قيمة
Mapالمطلوب فرزها.
Map(K, V)
Map مفروزة بترتيب تنازلي.
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapReverseSort((k, v) -> v, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k1':3,'k3':2,'k2':1}
أُضيف في: v23.4.0 يرتّب عناصر الـ Map بترتيب تصاعدي. إذا جرى تحديد الدالة func، فيتحدد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة الدالة func المطبَّقة على مفاتيح الـ Map وقيمه. البنية
mapSort
الوسائط
mapSort([func,] map)
func— اختياري. دالة لامبدا.
دالة لامبدا
map— قيمة Map المراد فرزها.
Map(K, V)
Map(K, V)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapSort((k, v) -> v, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k2':1,'k3':2,'k1':3}
قُدِّمت في: v20.7.0 اجمع كل المفاتيح واطرح القيم المقابلة. الصيغة
mapSubtract
الوسيطات
mapSubtract(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— خرائط أو قيم من نوع Tuple مكوّنة من مصفوفتين، حيث تمثل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح.
Map(K, V)أو
Tuple(Array(T), Array(T))
Map(K, V) أو
Tuple(Array(T), Array(T))
أمثلة
مع نوع Map
Query
SELECT mapSubtract(map(1, 1), map(1, 1))
باستخدام map من النوع Tuple
Response
{1:0}
Query
SELECT mapSubtract(([toUInt8(1), 2], [toInt32(1), 1]), ([toUInt8(1), 2], [toInt32(2), 1]))
Response
([1, 2], [-1, 0])
أُضيفت في: v22.3.0 بالنسبة إلى قيمتَي Map، تُرجِع الدالة قيمة Map الأولى بعد تحديث قيمها بقيم المفاتيح المناظرة في قيمة Map الثانية. الصيغة
mapUpdate
الوسيطات القيمة المُعادة يُرجع
mapUpdate(map1, map2)
map1 بعد تحديث قيمه بالقيم المرتبطة بالمفاتيح المناظرة في
map2.
Map(K, V)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT mapUpdate(map('key1', 0, 'key3', 0), map('key1', 10, 'key2', 10))
Response
{'key3':0,'key1':10,'key2':10}
قُدِّمت في: v21.2.0 تعيد هذه الدالة قيم Map معيّن. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تفعيل الإعداد
mapValues
optimize_functions_to_subcolumns.
عند تفعيل هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي
values بدلًا من قراءة الـ Map بالكامل.
يُحوَّل الاستعلام
SELECT mapValues(m) FROM table إلى
SELECT m.values FROM table.
بناء الجملة
الوسائط
mapValues(map)
map— كائن Map لاستخراج القيم منه.
Map(K, V)
Array(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT mapValues(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'))
Response
['v1','v2']