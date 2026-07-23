مُتاح منذ: v23.4.0

تستخرج أزواج المفاتيح والقيم من أي سلسلة نصية. لا يشترط أن تكون السلسلة النصية منظمةً بالكامل وفق تنسيق أزواج المفاتيح والقيم؛

يمكن أن تحتوي على ضوضاء (مثل ملفات السجل). يجب تحديد تنسيق زوج المفتاح-القيمة المراد تفسيره من خلال وسيطات الدالة.

يتكوّن زوج المفتاح والقيمة من مفتاح يعقبه key_value_delimiter ثم قيمة. كما تُدعم المفاتيح والقيم المحاطة بعلامات اقتباس. ويجب الفصل بين أزواج المفتاح والقيمة بمحددات الأزواج.

البنية

extractKeyValuePairs( data , [key_value_delimiter], [pair_delimiter], [quoting_character])

الوسيطات

data - السلسلة النصية المُراد استخراج أزواج المفتاح-القيمة منها. String أو FixedString.

- السلسلة النصية المُراد استخراج أزواج المفتاح-القيمة منها. String أو FixedString. key_value_delimiter - الحرف المستخدَم كفاصل بين المفتاح والقيمة. القيمة الافتراضية هي : . String أو FixedString.

- الحرف المستخدَم كفاصل بين المفتاح والقيمة. القيمة الافتراضية هي . String أو FixedString. pair_delimiters - مجموعة الأحرف المستخدَمة كفواصل بين الأزواج. القيمة الافتراضية هي \space و , و ; . String أو FixedString.

- مجموعة الأحرف المستخدَمة كفواصل بين الأزواج. القيمة الافتراضية هي و و . String أو FixedString. quoting_character - الحرف المستخدَم كحرف اقتباس. القيمة الافتراضية هي " . String أو FixedString.

- الحرف المستخدَم كحرف اقتباس. القيمة الافتراضية هي . String أو FixedString. unexpected_quoting_character_strategy - الاستراتيجية المستخدَمة للتعامل مع أحرف الاقتباس في مواضع غير متوقعة أثناء مرحلتي read_key و read_value . القيم الممكنة: invalid و accept و promote . تؤدي القيمة invalid إلى تجاهل المفتاح/القيمة والعودة إلى حالة WAITING_KEY . وتتعامل القيمة accept معه بوصفه حرفًا عاديًا. أما القيمة promote فتنقل الحالة إلى READ_QUOTED_{KEY/VALUE} وتبدأ من الحرف التالي. القيمة الافتراضية هي INVALID

القيم المُعادة

أزواج المفتاح والقيمة المستخرَجة ضمن Map(String, String).

أمثلة

الاستعلام:

حالة بسيطة

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil' ) as kv SELECT extractKeyValuePairs( 'name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil' ) as kv Query id: f9e0ca6f - 3178 - 4ee2 - aa2c - a5517abb9cee ┌─kv──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ { 'name' : 'neymar' , 'age' : '31' , 'team' : 'psg' , 'nationality' : 'brazil' } │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

علامة الاقتباس المفردة كمحرف اقتباس

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'name:\' neymar\ ';\' age\ ':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value' , ':' , ';,' , '\'') as kv SELECT extractKeyValuePairs(' name :\ 'neymar\' ;\ 'age\' : 31 ;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value ', ' : ', ' ;, ', ' \ '' ) as kv Query id: 0e22bf6b - 9844 - 414a - 99dc - 32bf647abd5e ┌─kv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ { 'name' : 'neymar' , 'age' : '31' , 'team' : 'psg' , 'nationality' : 'brazil' , 'last_key' : 'last_value' } │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أمثلة على unexpected_quoting_character_strategy:

unexpected_quoting_character_strategy=invalid

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'INVALID' ) as kv;

┌─kv────────────────┐ │ {'abc':'5'} │ └───────────────────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'INVALID' ) as kv;

┌─kv──┐ │ {} │ └─────┘

unexpected_quoting_character_strategy=accept

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'ACCEPT' ) as kv;

┌─kv────────────────┐ │ {'name"abc':'5'} │ └───────────────────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'ACCEPT' ) as kv;

┌─kv─────────────────┐ │ {'name"abc"':'5'} │ └────────────────────┘

unexpected_quoting_character_strategy=promote

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'PROMOTE' ) as kv;

┌─kv──┐ │ {} │ └─────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'PROMOTE' ) as kv;

┌─kv───────────┐ │ {'abc':'5'} │ └──────────────┘

تسلسل الهروب عند عدم دعمها

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'age:a\\x0A\

\\0' ) as kv SELECT extractKeyValuePairs( 'age:a\\x0A\

\\0' ) AS kv Query id: e9fd26ee - b41f - 4a11 - b17f - 25af6fd5d356 ┌─kv─────────────────────┐ │ { 'age' : 'a\\x0A\

\\0' } │ └────────────────────────┘

الصيغة

extractKeyValuePairs(input)

الأسماء المستعارة: str_to_map , mapFromString

الوسائط

لا شيء.

القيمة المُعادة

أمثلة

أُضيف في: v23.4.0

مماثلة لـ extractKeyValuePairs ولكن مع دعم تسلسلات الهروب.

تسلسلات الهروب المدعومة: \x ، \N ، \a ، \b ، \e ، \f ،

، \r ، \t ، \v و \0 . تُعاد تسلسلات الهروب غير القياسية كما هي (بما في ذلك الشرطة المائلة العكسية) ما لم تكن إحدى القيم التالية: \\ ، ' ، " ، backtick ، / ، = أو محارف تحكم ASCII ( c <= 31 ).

تلبي هذه الدالة حالة الاستخدام التي لا يكون فيها تطبيق الهروب مسبقًا أو لاحقًا مناسبًا. على سبيل المثال، تأمل سلسلة الإدخال التالية: a: "aaaa\"bbb" . والمخرَج المتوقع هو: a: aaaa\"bbbb .

الهروب المسبق: سيؤدي تطبيق الهروب المسبق عليها إلى إخراج: a: "aaaa"bbb" ، ثم ستُخرج extractKeyValuePairs بعد ذلك: a: aaaa

، ثم ستُخرج بعد ذلك: الهروب اللاحق: ستُخرج extractKeyValuePairs القيمة a: aaaa\ ، وسيُبقيها الهروب اللاحق كما هي.

سيتم تجاهل تسلسلات الهروب البادئة في المفاتيح، وستُعد غير صالحة في القيم.

تسلسلات الهروب عند تفعيل دعمها

arthur :) select extractKeyValuePairsWithEscaping( 'age:a\\x0A\

\\0' ) as kv SELECT extractKeyValuePairsWithEscaping( 'age:a\\x0A\

\\0' ) AS kv Query id: 44c114f0 - 5658 - 4c75 - ab87 - 4574de3a1645 ┌─kv────────────────┐ │ { 'age' : 'a



\0' } │ └───────────────────┘

الصيغة

extractKeyValuePairsWithEscaping(input)

المعاملات

لا يوجد.

القيمة المُعادة

أمثلة

أُضيف في: v21.1.0

ينشئ قيمة من النوع Map(key, value) من أزواج المفاتيح والقيم.

البنية

map(key1, value1[, key2, value2, ...])

المعاملات

key_n — مفاتيح عناصر الخريطة. Any

— مفاتيح عناصر الخريطة. value_n — قيم عناصر الخريطة. Any

القيمة المُعادة

تعيد خريطة تحتوي على أزواج مفتاح:قيمة. Map(Any, Any)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT map( 'key1' , number , 'key2' , number * 2 ) FROM numbers( 3 )

Response {'key1':0,'key2':0} {'key1':1,'key2':2} {'key1':2,'key2':4}

أُضيف في: v20.7.0

يجمع جميع المفاتيح ويحسب مجموع القيم المقابلة.

البنية

mapAdd(arg1[, arg2, ...])

الوسائط

arg1[, arg2, ...] — قيم من نوع Map أو Tuple تتكوّن من مصفوفتين، حيث تمثّل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))

القيمة المُعادة

يعيد Map أو Tuple، بحيث تحتوي المصفوفة الأولى على المفاتيح المرتبة، وتحتوي المصفوفة الثانية على القيم. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))

أمثلة

باستخدام نوع Map

Query SELECT mapAdd(map( 1 , 1 ), map( 1 , 1 ))

Response {1:2}

باستخدام tuple

Query SELECT mapAdd(([toUInt8(1), 2], [1, 1]), ([toUInt8(1), 2], [1, 1]))

Response ([1, 2], [2, 2])

أُضيفت في: v23.4.0

تتحقق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على جميع أزواج المفتاح والقيمة في map. تُعد mapAll دالة من الرتبة العليا. يمكنك تمرير دالة lambda إليها بوصفها الوسيطة الأولى.

البنية

mapAll([func,] map)

الوسائط

func — دالة لامدا. Lambda function

— دالة لامدا. map — قيمة Map المراد التحقق منها. Map(K, V)

القيمة المُعادة

1 إذا كانت جميع أزواج المفتاح والقيمة تستوفي الشرط، وإلا فتُرجع 0 . UInt8 تُرجعإذا كانت جميع أزواج المفتاح والقيمة تستوفي الشرط، وإلا فتُرجع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapAll((k, v) -> v = 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response 0

طُرح في: v22.3.0

يطبّق دالة على كل عنصر في Map.

الصيغة

mapApply(func, map)

الوسائط

func — دالة لامدا. دالة لامدا

— دالة لامدا. map — الخريطة المراد تطبيق الدالة عليها. Map(K, V)

القيمة المعادة

func على كل عنصر. تعيد خريطة جديدة ناتجة من الخريطة الأصلية عبر تطبيقعلى كل عنصر. Map(K, V)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapApply((k, v) -> (k, v * 2 ), map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response {'k1':2,'k2':4}

أُضيفت في: v23.4.0

تدمج عدة قيم من النوع Map بناءً على تطابق مفاتيحها. إذا وُجدت عناصر لها المفتاح نفسه في أكثر من قيمة Map مُدخلة، تُضاف جميع العناصر إلى قيمة Map الناتجة، ولكن لا يمكن الوصول عبر العامل [] إلا إلى العنصر الأول منها.

الصيغة

mapConcat(maps)

الوسيطات

maps — أي عدد من الخرائط. Map

القيمة المعادة

تعيد خريطة ناتجة عن دمج الخرائط المُمرَّرة كوسيطات. Map

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapConcat(map( 'k1' , 'v1' ), map( 'k2' , 'v2' ))

Response {'k1':'v1','k2':'v2'}

أُضيفت في: v21.2.0

يحدِّد ما إذا كان المفتاح موجودًا في خريطة.

الصيغة

mapContainsKey(map, key )

الأسماء البديلة: mapContains

المعاملات

map — الخريطة المراد البحث فيها. Map(K, V)

— الخريطة المراد البحث فيها. key — المفتاح المراد البحث عنه. يجب أن يطابق نوعه نوع المفتاح في الخريطة. Any

القيمة المعادة

تعيد 1 إذا كانت الخريطة تحتوي على المفتاح، و0 إذا لم تكن تحتوي عليه. UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapContainsKey(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ), 'k1' )

Response 1

أُضيف في: v23.4.0

يتحقق مما إذا كانت الخريطة تحتوي على مفتاح يطابق النمط المحدد باستخدام LIKE .

الصياغة

mapContainsKeyLike(map, pattern)

الوسائط

map — الخريطة المراد البحث فيها. Map(K, V)

— الخريطة المراد البحث فيها. pattern — النمط المراد مطابقة المفاتيح وفقًا له. const String

القيمة المُعادة

1 إذا كانت map تحتوي على مفتاح يطابق pattern ، وإلا فيعيد 0 . UInt8 يعيدإذا كانتتحتوي على مفتاح يطابق، وإلا فيعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapContainsKeyLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapContainsKeyLike(a, 'a%')─┐ │ 1 │ │ 0 │ └─────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v25.6.0

يحدّد ما إذا كانت قيمة ما موجودة في map.

الصياغة

mapContainsValue(map, value )

الوسيطات

map — كائن Map المراد البحث فيه. Map(K, V)

— كائن Map المراد البحث فيه. value — القيمة المراد البحث عنها. يجب أن يتطابق النوع مع نوع القيم في map . Any

القيمة المعادة

1 إذا كانت map تحتوي على القيمة، و 0 إذا لم تكن كذلك. يُرجعإذا كانتتحتوي على القيمة، وإذا لم تكن كذلك. UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapContainsValue(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ), 'v1' )

Response 1

أُضيفت في: v25.5.0

يتحقق مما إذا كان ‎map‎ يحتوي على قيمة تطابق النمط المحدد باستخدام LIKE .

الصياغة

mapContainsValueLike(map, pattern)

المعاملات

map — الـ Map المطلوب البحث فيه. Map(K, V)

— الـ Map المطلوب البحث فيه. pattern — النمط المطلوب مطابقة القيم معه. const String

القيمة المعادة

1 إذا كان map يحتوي على قيمة تطابق pattern ، وإلا فتعيد 0 . UInt8 تعيدإذا كانيحتوي على قيمة تطابق، وإلا فتعيد

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapContainsValueLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapContainsV⋯ke(a, 'a%')─┐ │ 1 │ │ 0 │ └──────────────────────────┘

قُدِّمت في: v23.4.0

تتحقّق مما إذا كان شرطٌ ما ينطبق على زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل في map. mapExists هي دالة عالية الرتبة. يمكنك تمرير دالة لامبدا إليها باعتبارها الوسيط الأول.

الصيغة

mapExists([func,] map)

الوسائط

func — اختياري. دالة لامدا. Lambda function

— اختياري. دالة لامدا. map — قيمة Map المراد التحقق منها. Map(K, V)

القيمة المُعادة

1 إذا كان هناك زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل يستوفي الشرط، و 0 خلاف ذلك. تُرجعإذا كان هناك زوج مفتاح-قيمة واحد على الأقل يستوفي الشرط، وخلاف ذلك. UInt8

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapExists((k, v) -> v = 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response 1

أُضيفت في: v23.4.0

عند تزويد هذه الدالة بخريطة ذات مفاتيح نصية ونمط LIKE ، فإنها تُرجع خريطةً تحتوي على العناصر التي يطابق مفتاحها النمط.

البنية

mapExtractKeyLike(map, pattern)

الوسيطات

map — الخريطة المراد الاستخراج منها. Map(K, V)

— الخريطة المراد الاستخراج منها. pattern — النمط المطلوب مطابقة المفاتيح عليه. const String

القيمة المُعادة

تعيد خريطة تحتوي على العناصر التي يطابق مفتاحها النمط المحدد. وإذا لم يطابق أي عنصر هذا النمط، فستُعاد خريطة فارغة. Map(K, V)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapExtractKeyLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapExtractKeyLike(a, 'a%')─┐ │ {'abc':'abc'} │ │ {} │ └────────────────────────────┘

أُضيف في: v25.5.0

إذا كانت لديك map تحتوي على قيم من النوع String ونمط LIKE ، فستُرجع هذه الدالة map بالعناصر التي تطابق قيمتها النمط.

الصيغة

mapExtractValueLike(map, pattern)

الوسيطات

map — قيمة الـ Map المراد الاستخراج منها. Map(K, V)

— قيمة الـ Map المراد الاستخراج منها. pattern — النمط المطلوب مطابقة القيم معه. const String

القيمة المعادة

يعيد قيمة Map تحتوي على العناصر التي تطابق قيمتها النمط المحدد. وإذا لم يطابق أي عنصر هذا النمط، فستُعاد قيمة Map فارغة. Map(K, V)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapExtractValueLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapExtractValueLike(a, 'a%')─┐ │ {'abc':'abc'} │ │ {} │ └──────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.3.0

يُرشّح قيمة من النوع Map عبر تطبيق دالة على كل عنصر فيها.

البنية

mapFilter(func, map)

الوسيطات

func — دالة لامبدا. دالة لامبدا

— دالة لامبدا. map — الخريطة المطلوب تصفيتها. Map(K, V)

القيمة المعادة

func قيمة غير 0 . Map(K, V) يعيد خريطة لا تحتوي إلا على العناصر التي تُرجع لهاقيمة غير

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapFilter((k, v) -> v > 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response {'k2':2}

أُضيف في: v23.3.0

ينشئ خريطة من مصفوفة أو خريطة من المفاتيح، ومن مصفوفة أو خريطة من القيم. تُعدّ هذه الدالة بديلاً مناسبًا للصياغة CAST([...], 'Map(key_type, value_type)') .

الصيغة

mapFromArrays(keys, values )

الأسماء المستعارة: MAP_FROM_ARRAYS

الوسيطات

keys — Array أو Map من المفاتيح لإنشاء الـ Map منه. Array أو Map

— أو من المفاتيح لإنشاء الـ منه. أو values — Array أو Map من القيم لإنشاء الـ Map منه. Array أو Map

القيمة المُعادة

Map بمفاتيح وقيم مُنشأة من مصفوفة المفاتيح ومصفوفة/‏ Map القيم. يُرجعبمفاتيح وقيم مُنشأة من مصفوفة المفاتيح ومصفوفة/‏القيم. Map

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT mapFromArrays(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3])

Response {'a':1,'b':2,'c':3}

مع مُدخلات Map

Query SELECT mapFromArrays([1, 2, 3], map( 'a' , 1 , 'b' , 2 , 'c' , 3 ))

Response {1:('a', 1), 2:('b', 2), 3:('c', 3)}

أُضيفت في: v21.2.0

keys بدلًا من قيمة Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلام SELECT mapKeys(m) FROM table إلى SELECT m.keys FROM table . تعيد مفاتيح قيمة Map معيّنة. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تمكين الإعداد optimize_functions_to_subcolumns . عند تمكين هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعيبدلًا من قيمة Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلامإلى

الصيغة

mapKeys(map)

الوسائط

map — كائن الـ Map المراد استخراج المفاتيح منه. Map(K, V)

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة تحتوي على جميع مفاتيح الـ Map. Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapKeys(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ))

Response ['k1','k2']

أُضيف في: v23.4.0

يرتّب عناصر map ترتيبًا تنازليًا، مع وسيطة limit إضافية تتيح الفرز الجزئي. إذا جرى تحديد الدالة func، فإن ترتيب الفرز يتحدد وفقًا لنتيجة الدالة func عند تطبيقها على مفاتيح map وقيمه.

الصيغة

mapPartialReverseSort([func,] limit , map)

الوسائط

func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا. limit — تُرتَّب العناصر ضمن النطاق [1..limit] . (U)Int*

— تُرتَّب العناصر ضمن النطاق . map — الخريطة المطلوب فرزها. Map(K, V)

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT mapPartialReverseSort((k, v) -> v, 2 , map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k1':3,'k3':2,'k2':1}

قُدِّمت في: v23.4.0

ترتّب عناصر Map ترتيبًا تصاعديًا، مع وسيطة حدّ إضافية تتيح الفرز الجزئي. إذا كانت الدالة func محددة، يُحدَّد ترتيب الفرز بناءً على ناتج الدالة func عند تطبيقها على مفاتيح Map وقيمها.

البنية

mapPartialSort([func,] limit , map)

الوسائط

func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا. limit — تُفرَز العناصر ضمن النطاق [1..limit] . (U)Int*

— تُفرَز العناصر ضمن النطاق . map — الخريطة المطلوب فرزها. Map(K, V)

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapPartialSort((k, v) -> v, 2 , map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k2':1,'k3':2,'k1':3}

أُضيفت في: v20.10.0

تملأ أزواج المفتاح-القيمة المفقودة في map ذات مفاتيح صحيحة. ولدعم توسيع المفاتيح إلى ما بعد أكبر قيمة، يمكن تحديد مفتاح أقصى. وبصورة أدق، تُرجع الدالة map تكون فيها المفاتيح سلسلة تمتد من أصغر مفتاح إلى أكبر مفتاح (أو الوسيطة max إذا جرى تحديدها) بخطوة مقدارها 1، مع القيم المقابلة. إذا لم تُحدَّد قيمة لمفتاح ما، تُستخدَم قيمة افتراضية له. في حال تكرار المفاتيح، لا تُربَط بالمفتاح إلا القيمة الأولى فقط (حسب ترتيب الظهور).

البنية

mapPopulateSeries(map[, max]) | mapPopulateSeries(keys, values [, max])

الوسائط

map — Map بمفاتيح صحيحة. Map((U)Int*, V)

— Map بمفاتيح صحيحة. keys — مصفوفة من المفاتيح. Array(T)

— مصفوفة من المفاتيح. values — مصفوفة من القيم. Array(T)

— مصفوفة من القيم. max — اختياري. الحد الأقصى لقيمة المفتاح. Int8 أو Int16 أو Int32 أو Int64 أو Int128 أو Int256

القيمة المعادة

يعيد Map أو Tuple من مصفوفتين، حيث تحتوي الأولى على المفاتيح بترتيب مرتب، وتحتوي الثانية على القيم المقابلة لهذه المفاتيح. Map(K, V) أو Tuple(Array(UInt*), Array(Any))

أمثلة

باستخدام نوع Map

Query SELECT mapPopulateSeries(map( 1 , 10 , 5 , 20 ), 6 )

Response {1:10, 2:0, 3:0, 4:0, 5:20, 6:0}

مع المصفوفات المُحوَّلة

Query SELECT mapPopulateSeries([1, 2, 4], [11, 22, 44], 5 )

Response ([1, 2, 3, 4, 5], [11, 22, 0, 44, 0])

أُضيفت في: v23.4.0

ترتّب عناصر map ترتيبًا تنازليًا. إذا جرى تحديد الدالة func ، فيُحدَّد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة تطبيق الدالة func على مفاتيح map وقيمها.

البنية

mapReverseSort([func,] map)

الوسيطات

func — اختياري. دالة لامبدا. Lambda function

— اختياري. دالة لامبدا. map — قيمة Map المطلوب فرزها. Map(K, V)

القيمة المعادة

Map مفروزة بترتيب تنازلي. تعيد قيمةمفروزة بترتيب تنازلي. Map(K, V)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapReverseSort((k, v) -> v, map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k1':3,'k3':2,'k2':1}

أُضيف في: v23.4.0

يرتّب عناصر الـ Map بترتيب تصاعدي. إذا جرى تحديد الدالة func، فيتحدد ترتيب الفرز وفقًا لنتيجة الدالة func المطبَّقة على مفاتيح الـ Map وقيمه.

البنية

mapSort([func,] map)

الوسائط

func — اختياري. دالة لامبدا. دالة لامبدا

— اختياري. دالة لامبدا. map — قيمة Map المراد فرزها. Map(K, V)

القيمة المُعادة

يعيد قيمة Map مفروزة بترتيب تصاعدي. Map(K, V)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapSort((k, v) -> v, map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k2':1,'k3':2,'k1':3}

قُدِّمت في: v20.7.0

اجمع كل المفاتيح واطرح القيم المقابلة.

الصيغة

mapSubtract(arg1[, arg2, ...])

الوسيطات

arg1[, arg2, ...] — خرائط أو قيم من نوع Tuple مكوّنة من مصفوفتين، حيث تمثل عناصر المصفوفة الأولى المفاتيح، بينما تحتوي المصفوفة الثانية على القيم المقابلة لكل مفتاح. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))

القيمة المعادة

تعيد خريطة واحدة أو قيمة من نوع Tuple، حيث تحتوي المصفوفة الأولى على المفاتيح المرتبة، وتحتوي المصفوفة الثانية على القيم. Map(K, V) أو Tuple(Array(T), Array(T))

أمثلة

مع نوع Map

Query SELECT mapSubtract(map( 1 , 1 ), map( 1 , 1 ))

Response {1:0}

باستخدام map من النوع Tuple

Query SELECT mapSubtract(([toUInt8(1), 2], [toInt32(1), 1]), ([toUInt8(1), 2], [toInt32(2), 1]))

Response ([1, 2], [-1, 0])

أُضيفت في: v22.3.0

بالنسبة إلى قيمتَي Map، تُرجِع الدالة قيمة Map الأولى بعد تحديث قيمها بقيم المفاتيح المناظرة في قيمة Map الثانية.

الصيغة

mapUpdate(map1, map2)

الوسيطات

القيمة المُعادة

map1 بعد تحديث قيمه بالقيم المرتبطة بالمفاتيح المناظرة في map2 . Map(K, V) يُرجعبعد تحديث قيمه بالقيم المرتبطة بالمفاتيح المناظرة في

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT mapUpdate(map( 'key1' , 0 , 'key3' , 0 ), map( 'key1' , 10 , 'key2' , 10 ))

Response {'key3':0,'key1':10,'key2':10}

قُدِّمت في: v21.2.0

values بدلًا من قراءة الـ Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلام SELECT mapValues(m) FROM table إلى SELECT m.values FROM table . تعيد هذه الدالة قيم Map معيّن. يمكن تحسين هذه الدالة عبر تفعيل الإعداد optimize_functions_to_subcolumns . عند تفعيل هذا الإعداد، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعيبدلًا من قراءة الـ Map بالكامل. يُحوَّل الاستعلامإلى

بناء الجملة

mapValues(map)

الوسائط

map — كائن Map لاستخراج القيم منه. Map(K, V)

القيمة المُعادة

يُعيد مصفوفة تحتوي على جميع القيم من الـ Map. Array(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT mapValues(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ))