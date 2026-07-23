يخزّن نوع البيانات Map(K, V) أزواج المفتاح-القيمة.

بخلاف قواعد البيانات الأخرى، لا تكون المفاتيح في الخرائط فريدة في ClickHouse، أي يمكن أن تحتوي الخريطة على عنصرين بالمفتاح نفسه. (ويعود ذلك إلى أن الخرائط تُنفَّذ داخليًا على هيئة Array(Tuple(K, V)) .)

يمكنك استخدام الصياغة m[k] للحصول على قيمة المفتاح k في الخريطة m . كذلك، تقوم m[k] بمسح الخريطة، أي إن زمن تنفيذ العملية يزداد خطيًا مع حجم الخريطة.

المعلمات

K — نوع مفاتيح Map. يمكن أن يكون أي نوع باستثناء Nullable وLowCardinality المتداخل مع أنواع Nullable.

— نوع مفاتيح Map. يمكن أن يكون أي نوع باستثناء Nullable وLowCardinality المتداخل مع أنواع Nullable. V — نوع قيم Map. يمكن أن يكون أي نوع.

أمثلة

أنشئ جدولًا يحتوي على عمود من النوع Map:

Query CREATE TABLE tab (m Map(String, UInt64)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab VALUES ({ 'key1' : 1 , 'key2' : 10 }), ({ 'key1' : 2 , 'key2' : 20 }), ({ 'key1' : 3 , 'key2' : 30 });

لاختيار قيم key2 :

Query SELECT m['key2'] FROM tab;

Response ┌─arrayElement(m, 'key2')─┐ │ 10 │ │ 20 │ │ 30 │ └─────────────────────────┘

k موجودًا في الـ Map، فإن m[k] تُرجع القيمة الافتراضية لنوع القيمة، مثل 0 لأنواع الأعداد الصحيحة و '' لأنواع السلاسل النصية. للتحقق مما إذا كان مفتاح ما موجودًا في Map، يمكنك استخدام الدالة إذا لم يكن المفتاح المطلوبموجودًا في الـ Map، فإنتُرجع القيمة الافتراضية لنوع القيمة، مثللأنواع الأعداد الصحيحة ولأنواع السلاسل النصية. للتحقق مما إذا كان مفتاح ما موجودًا في Map، يمكنك استخدام الدالة mapContains

Query CREATE TABLE tab (m Map(String, UInt64)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab VALUES ({ 'key1' : 100 }), ({}); SELECT m['key1'] FROM tab;

Response ┌─arrayElement(m, 'key1')─┐ │ 100 │ │ 0 │ └─────────────────────────┘

​ تحويل Tuple إلى Map

Tuple() إلى قيم من النوع Map() باستخدام الدالة يمكن تحويل القيم من النوعإلى قيم من النوعباستخدام الدالة CAST

مثال

Query SELECT CAST (([1, 2, 3], ['Ready', 'Steady', 'Go']), 'Map(UInt8, String)' ) AS map;

Response ┌─map───────────────────────────┐ │ {1:'Ready',2:'Steady',3:'Go'} │ └───────────────────────────────┘

​ قراءة الأعمدة الفرعية في Map

لتجنب قراءة الـMap بالكامل، يمكنك في بعض الحالات استخدام العمودين الفرعيين keys و values .

مثال

Query CREATE TABLE tab (m Map(String, UInt64)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab VALUES (map( 'key1' , 1 , 'key2' , 2 , 'key3' , 3 )); SELECT m . keys FROM tab; -- same as mapKeys(m) SELECT m . values FROM tab; -- same as mapValues(m)

Response ┌─m.keys─────────────────┐ │ ['key1','key2','key3'] │ └────────────────────────┘ ┌─m.values─┐ │ [1,2,3] │ └──────────┘

​ التسلسل المُقسَّم إلى buckets لـ Map في MergeTree

بشكل افتراضي، يُخزَّن عمود Map في MergeTree كتدفّق واحد من Array(Tuple(K, V)) . تتطلّب قراءة مفتاح واحد باستخدام m['key'] فحص العمود بأكمله — أي كل زوج مفتاح-قيمة في كل صف — حتى إذا كان المطلوب مفتاحًا واحدًا فقط. وبالنسبة إلى maps التي تحتوي على عدد كبير من المفاتيح المميّزة، يصبح ذلك عنق زجاجة.

يُقسِّم التسلسل المُقسَّم إلى buckets ( with_buckets ) أزواج المفتاح-القيمة إلى عدة تدفّقات فرعية مستقلة (buckets) عبر تطبيق hash على المفتاح. وعندما يصل الاستعلام إلى m['key'] ، لا يُقرأ من القرص إلا الـ bucket الذي يحتوي على ذلك المفتاح، مع تخطّي جميع الـ buckets الأخرى.

​ تمكين التسلسل بالتقسيم إلى دلاء

CREATE TABLE tab (id UInt64, m Map(String, UInt64)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS map_serialization_version = 'with_buckets' , max_buckets_in_map = 32 , map_buckets_strategy = 'sqrt' ;

لتجنّب إبطاء عمليات الإدخال، يمكنك الإبقاء على serialization من النوع basic للأجزاء من المستوى الصفري (التي أُنشئت أثناء INSERT ) واستخدام with_buckets فقط للأجزاء الناتجة عن الدمج:

CREATE TABLE tab (id UInt64, m Map(String, UInt64)) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS map_serialization_version = 'with_buckets' , map_serialization_version_for_zero_level_parts = 'basic' , max_buckets_in_map = 32 , map_buckets_strategy = 'sqrt' ;

​ كيف يعمل

عند كتابة جزء بيانات باستخدام تسلسل with_buckets :

يُحسَب متوسط عدد المفاتيح لكل صف من إحصاءات block. يُحدَّد عدد buckets وفقًا للاستراتيجية المُعدّة (راجع الإعدادات). يُسنَد كل زوج مفتاح-قيمة إلى bucket عن طريق تطبيق hash على المفتاح: bucket = hash(key) % num_buckets . يُخزَّن كل bucket باعتباره substream مستقلًا له مفاتيحه وقيمه وoffsets الخاصة به. يسجّل stream البيانات الوصفية buckets_info عدد buckets والإحصاءات.

عندما يقرأ query مفتاحًا محددًا ( m['key'] )، يعيد المُحسِّن كتابة expression إلى subcolumn للمفتاح ( m.key_<serialized_key> ). ثم تحسب طبقة التسلسل bucket الذي ينتمي إليه المفتاح المطلوب، ولا تقرأ من disk سوى ذلك bucket الواحد.

عند قراءة map بالكامل (مثل SELECT m )، تُقرأ جميع buckets ويُعاد تجميعها لتكوين map الأصلي. ويكون ذلك أبطأ من تسلسل basic بسبب overhead الناتج عن قراءة عدة substreams ودمجها.

قد يختلف ترتيب المفاتيح داخل قيمة map عن ترتيب insertion الأصلي عند استخدام تسلسل with_buckets . تُوزَّع المفاتيح على buckets باستخدام hash، ثم يُعاد تجميعها بحسب ترتيب buckets لا ترتيب insertion. أما مع تسلسل basic ، فيُحفَظ ترتيب المفاتيح في maps المُدرجة.

يمكن أن يختلف عدد buckets بين parts. وعند دمج parts ذات أعداد buckets مختلفة، يُعاد حساب عدد buckets في part الجديد استنادًا إلى الإحصاءات المدمجة. ويمكن أن يتعايش تسلسلا basic و with_buckets في table نفسها، وتُدمَج هذه الأجزاء بشفافية.

الإعداد الافتراضي الوصف map_serialization_version basic تنسيق التسلسل لأعمدة Map . يخزّن basic البيانات كتدفق Array واحد. ويقسّم with_buckets المفاتيح إلى حاويات لتسريع قراءات المفتاح الواحد. map_serialization_version_for_zero_level_parts basic تنسيق التسلسل للأجزاء ذات المستوى الصفري (التي يتم إنشاؤها بواسطة INSERT ). يتيح الإبقاء على basic لعمليات الإدراج لتجنّب عبء الكتابة الإضافي، بينما تستخدم الأجزاء المدمجة with_buckets . max_buckets_in_map 32 الحد الأعلى لعدد الحاويات. يعتمد العدد الفعلي على map_buckets_strategy . والحد الأقصى المسموح به هو 256. map_buckets_strategy sqrt استراتيجية حساب عدد الحاويات من متوسط حجم الخريطة: constant — استخدم دائمًا max_buckets_in_map ؛ sqrt — استخدم round(coefficient * sqrt(avg_size)) ؛ linear — استخدم round(coefficient * avg_size) . تُقيَّد النتيجة ضمن [1, max_buckets_in_map] . map_buckets_coefficient 1.0 المعامل المضاعِف لاستراتيجيتي sqrt و linear . ويُتجاهل عندما تكون الاستراتيجية constant . map_buckets_min_avg_size 32 الحد الأدنى لمتوسط عدد المفاتيح لكل صف لتمكين التقسيم إلى حاويات. إذا كان المتوسط أقل من هذه العتبة، فستُستخدم حاوية واحدة بغض النظر عن الإعدادات الأخرى. اضبطه على 0 لتعطيل هذه العتبة.

​ مقايضات الأداء

يلخّص الجدول التالي أثر with_buckets على الأداء مقارنةً بتنسيق التسلسل basic عند أحجام مختلفة لـ Map (من 10 إلى 10,000 مفتاح لكل صف). وقد حُدِّد عدد الحاويات باستخدام استراتيجية sqrt بحد أقصى 32. وتعتمد الأرقام الدقيقة على أنواع المفاتيح/القيم، وتوزيع البيانات، والأجهزة.

العملية 10 مفاتيح 100 مفتاح 1,000 مفتاح 10,000 مفتاح ملاحظات بحث عن مفتاح واحد ( m['key'] ) أسرع بمقدار 1.6–3.2x أسرع بمقدار 4.5–7.7x أسرع بمقدار 16–39x أسرع بمقدار 21–49x يقرأ حاوية واحدة فقط بدلًا من العمود بالكامل. 5 عمليات بحث عن مفاتيح ~1x أسرع بمقدار 1.5–3.1x أسرع بمقدار 2.9–8.3x أسرع بمقدار 4.5–6.7x يقرأ كل مفتاح حاويته الخاصة؛ وقد تتداخل بعض الحاويات. PREWHERE ( SELECT m WHERE m['key'] = ... ) أسرع بمقدار 1.5–3.0x أسرع بمقدار 2.9–7.3x أسرع بمقدار 5.3–31x أسرع بمقدار 20–45x لا يقرأ عامل التصفية PREWHERE سوى حاوية واحدة؛ ولا تُقرأ الـ Map كاملة إلا للصفوف المطابقة. تعتمد الزيادة في السرعة على الانتقائية — فكلما قلّ عدد الحبيبات المطابقة، انخفضت عمليات الإدخال/الإخراج الخاصة بقراءة الـ Map كاملة. فحص الـ Map بالكامل ( SELECT m ) أبطأ بحوالي 2x أبطأ بحوالي 2x أبطأ بحوالي 2x أبطأ بحوالي 2x يجب قراءة جميع الحاويات وإعادة تجميعها. INSERT أبطأ بمقدار 1.5–2.5x أبطأ بمقدار 1.5–2.5x أبطأ بمقدار 1.5–2.5x أبطأ بمقدار 1.5–2.5x كلفة إضافية ناتجة عن تجزئة المفاتيح والكتابة إلى عدة تدفقات فرعية.

الخرائط الصغيرة (أقل من 32 مفتاحًا في المتوسط): أبقِ على التسلسل basic . لا يبرَّر العبء الإضافي للتقسيم إلى buckets مع الخرائط الصغيرة. وتفرض القيمة الافتراضية map_buckets_min_avg_size = 32 ذلك تلقائيًا.

أبقِ على التسلسل . لا يبرَّر العبء الإضافي للتقسيم إلى buckets مع الخرائط الصغيرة. وتفرض القيمة الافتراضية ذلك تلقائيًا. الخرائط المتوسطة (32–100 مفتاح): استخدم with_buckets مع استراتيجية sqrt إذا كانت الاستعلامات تصل كثيرًا إلى مفاتيح فردية. تتراوح زيادة السرعة بين 4x و8x لعمليات lookup على مفتاح واحد.

استخدم مع استراتيجية إذا كانت الاستعلامات تصل كثيرًا إلى مفاتيح فردية. تتراوح زيادة السرعة بين 4x و8x لعمليات على مفتاح واحد. الخرائط الكبيرة (100+ مفتاح): استخدم with_buckets . تكون عمليات lookup على مفتاح واحد أسرع بمقدار 16x إلى 49x. فكّر في استخدام map_serialization_version_for_zero_level_parts = 'basic' للحفاظ على سرعة insert قريبة من الخط الأساسي.

استخدم . تكون عمليات على مفتاح واحد أسرع بمقدار 16x إلى 49x. فكّر في استخدام للحفاظ على سرعة قريبة من الخط الأساسي. إذا كانت عمليات الفحص الكامل للخريطة هي المهيمنة على عبء العمل: أبقِ على basic . يضيف bucketed serialization عبئًا إضافيًا يقارب 2x عند الفحص الكامل.

أبقِ على . يضيف bucketed serialization عبئًا إضافيًا يقارب 2x عند الفحص الكامل. عبء عمل مختلط (بعض عمليات lookup للمفاتيح، وبعض عمليات الفحص الكامل): استخدم with_buckets مع ضبط zero-level parts على basic . يقرأ تحسين PREWHERE الـ bucket ذي الصلة فقط من أجل filter ، ثم يقرأ الخريطة كاملةً فقط للصفوف المطابقة، مما يحقق زيادة صافية كبيرة في السرعة.

​ أساليب بديلة

إذا لم يكن تسلسل Map المُقسَّم إلى مجموعات مناسبًا لسيناريو استخدامك، فهناك أسلوبان بديلان لتحسين أداء الوصول على مستوى المفاتيح:

​ استخدام نوع بيانات JSON

max_dynamic_paths فتُنقل إلى advanced لتحسين قراءة المسار الواحد. راجع advanced . يخزّن نوع بيانات JSON كل مسار متكرر كعمود فرعي ديناميكي منفصل. أما المسارات التي تتجاوز الحدفتُنقل إلى بنية بيانات مشتركة ، والتي يمكنها استخدام التسلسللتحسين قراءة المسار الواحد. راجع منشور المدونة للحصول على نظرة عامة مفصلة على التسلسل

الجانب Map with buckets JSON قراءة مفتاح واحد يقرأ bucket واحدًا (وقد يحتوي على مفاتيح أخرى). ويجري إلغاء تسلسل جميع أزواج المفتاح-القيمة في هذا bucket. تُقرأ المسارات المتكررة مباشرةً من الأعمدة الفرعية الديناميكية. أما المسارات غير المتكررة فتذهب إلى البيانات المشتركة؛ ومع التسلسل advanced لا تُقرأ إلا بيانات المسار المطلوب فقط. أنواع القيم تشترك جميع القيم في النوع نفسه V يمكن أن يكون لكل مسار نوعه الخاص. والمسارات التي لا تحتوي على تلميح نوع تستخدم Dynamic . دعم skip index يعمل مع بعض أنواع الفهارس المُنشأة على mapKeys / mapValues لا يمكن إنشاء skip indexes إلا على الأعمدة الفرعية الخاصة بمسارات محددة، وليس على جميع المسارات/القيم دفعة واحدة. قراءة العمود الكامل أبطأ بحوالي ~2x من basic بسبب إعادة تجميع buckets يوجد عبء إضافي ناتج عن ترميز النوع Dynamic وإعادة بناء المسارات. عبء التخزين حد أدنى من البيانات الوصفية الإضافية أعلى بسبب ترميز النوع Dynamic ، وتخزين أسماء المسارات، وبيانات وصفية إضافية في التسلسل advanced . مرونة المخطط تكون أنواع المفاتيح والقيم ثابتة عند إنشاء الجدول ديناميكي بالكامل — يمكن أن تختلف المفاتيح وأنواع القيم من صف إلى آخر. ويمكن تعريف تلميحات أنواع لمسارات معروفة للوصول المباشر إلى العمود الفرعي.

استخدم JSON عندما تحتاج المفاتيح المختلفة إلى أنواع قيم مختلفة، أو عندما تختلف مجموعة المفاتيح بشكل كبير بين الصفوف، أو عندما تكون المفاتيح كثيرة الاستخدام معروفة مسبقًا ويمكن تعريفها كمسارات ذات أنواع محددة للوصول المباشر إلى العمود الفرعي.

​ التقسيم اليدوي إلى عدة أعمدة Map

يمكنك تقسيم Map واحدة يدويًا إلى عدة أعمدة بناءً على تجزئة المفتاح على مستوى التطبيق:

CREATE TABLE tab ( id UInt64, m0 Map(String, UInt64), m1 Map(String, UInt64), m2 Map(String, UInt64), m3 Map(String, UInt64) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

أثناء الإدراج، وجّه كل زوج مفتاح-قيمة إلى العمود m{hash(key) % 4} . وأثناء الاستعلامات، اقرأ من العمود المحدد: m{hash('target_key') % 4}['target_key'] .

الجانب Map مع buckets التجزئة اليدوية سهولة الاستخدام شفافة — يتولاها محرك التخزين تتطلب منطق توجيه على مستوى التطبيق لعمليات insert وselect الدمج العمودي غير مدعوم — جميع الـbuckets تنتمي إلى عمود واحد مدعوم — كل عمود Map مستقل ويمكن دمجه عموديًا تغييرات المخطط يتكيّف عدد الـbuckets تلقائيًا لكل جزء يتطلب تغيير عدد الأجزاء إعادة كتابة البيانات أو إضافة أعمدة جديدة صياغة الاستعلام m['key'] تعمل مباشرة يجب حساب العمود الصحيح: m0['key'] , m1['key'] ، إلخ. مستوى التقسيم لكل جزء، ويتكيّف مع إحصاءات البيانات ثابت عند إنشاء table

تكون التجزئة اليدوية مفيدة عندما يكون الدمج العمودي مهمًا لتقليل استخدام الذاكرة أثناء عمليات الدمج في الجداول ذات الأعمدة الكثيرة، أو عندما يجب تثبيت عدد الأجزاء والتحكم فيه صراحةً. وفي معظم حالات الاستخدام، يكون التقسيم التلقائي إلى buckets أبسط وكافيًا.

راجع أيضًا