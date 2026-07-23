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يخزّن نوع البيانات Map(K, V) أزواج المفتاح-القيمة. بخلاف قواعد البيانات الأخرى، لا تكون المفاتيح في الخرائط فريدة في ClickHouse، أي يمكن أن تحتوي الخريطة على عنصرين بالمفتاح نفسه. (ويعود ذلك إلى أن الخرائط تُنفَّذ داخليًا على هيئة Array(Tuple(K, V)).) يمكنك استخدام الصياغة m[k] للحصول على قيمة المفتاح k في الخريطة m. كذلك، تقوم m[k] بمسح الخريطة، أي إن زمن تنفيذ العملية يزداد خطيًا مع حجم الخريطة. المعلمات
  • K — نوع مفاتيح Map. يمكن أن يكون أي نوع باستثناء Nullable وLowCardinality المتداخل مع أنواع Nullable.
  • V — نوع قيم Map. يمكن أن يكون أي نوع.
أمثلة أنشئ جدولًا يحتوي على عمود من النوع Map:
Query
لاختيار قيم key2:
Query
Response
إذا لم يكن المفتاح المطلوب k موجودًا في الـ Map، فإن m[k] تُرجع القيمة الافتراضية لنوع القيمة، مثل 0 لأنواع الأعداد الصحيحة و '' لأنواع السلاسل النصية. للتحقق مما إذا كان مفتاح ما موجودًا في Map، يمكنك استخدام الدالة mapContains.
Query
Response

تحويل Tuple إلى Map

يمكن تحويل القيم من النوع Tuple() إلى قيم من النوع Map() باستخدام الدالة CAST: مثال
Query
Response

قراءة الأعمدة الفرعية في Map

لتجنب قراءة الـMap بالكامل، يمكنك في بعض الحالات استخدام العمودين الفرعيين keys وvalues. مثال
Query
Response

التسلسل المُقسَّم إلى buckets لـ Map في MergeTree

بشكل افتراضي، يُخزَّن عمود Map في MergeTree كتدفّق واحد من Array(Tuple(K, V)). تتطلّب قراءة مفتاح واحد باستخدام m['key'] فحص العمود بأكمله — أي كل زوج مفتاح-قيمة في كل صف — حتى إذا كان المطلوب مفتاحًا واحدًا فقط. وبالنسبة إلى maps التي تحتوي على عدد كبير من المفاتيح المميّزة، يصبح ذلك عنق زجاجة. يُقسِّم التسلسل المُقسَّم إلى buckets (with_buckets) أزواج المفتاح-القيمة إلى عدة تدفّقات فرعية مستقلة (buckets) عبر تطبيق hash على المفتاح. وعندما يصل الاستعلام إلى m['key']، لا يُقرأ من القرص إلا الـ bucket الذي يحتوي على ذلك المفتاح، مع تخطّي جميع الـ buckets الأخرى.

تمكين التسلسل بالتقسيم إلى دلاء

لتجنّب إبطاء عمليات الإدخال، يمكنك الإبقاء على serialization من النوع basic للأجزاء من المستوى الصفري (التي أُنشئت أثناء INSERT) واستخدام with_buckets فقط للأجزاء الناتجة عن الدمج:

كيف يعمل

عند كتابة جزء بيانات باستخدام تسلسل with_buckets:
  1. يُحسَب متوسط عدد المفاتيح لكل صف من إحصاءات block.
  2. يُحدَّد عدد buckets وفقًا للاستراتيجية المُعدّة (راجع الإعدادات).
  3. يُسنَد كل زوج مفتاح-قيمة إلى bucket عن طريق تطبيق hash على المفتاح: bucket = hash(key) % num_buckets.
  4. يُخزَّن كل bucket باعتباره substream مستقلًا له مفاتيحه وقيمه وoffsets الخاصة به.
  5. يسجّل stream البيانات الوصفية buckets_info عدد buckets والإحصاءات.
عندما يقرأ query مفتاحًا محددًا (m['key'])، يعيد المُحسِّن كتابة expression إلى subcolumn للمفتاح (m.key_<serialized_key>). ثم تحسب طبقة التسلسل bucket الذي ينتمي إليه المفتاح المطلوب، ولا تقرأ من disk سوى ذلك bucket الواحد. عند قراءة map بالكامل (مثل SELECT m)، تُقرأ جميع buckets ويُعاد تجميعها لتكوين map الأصلي. ويكون ذلك أبطأ من تسلسل basic بسبب overhead الناتج عن قراءة عدة substreams ودمجها.
قد يختلف ترتيب المفاتيح داخل قيمة map عن ترتيب insertion الأصلي عند استخدام تسلسل with_buckets. تُوزَّع المفاتيح على buckets باستخدام hash، ثم يُعاد تجميعها بحسب ترتيب buckets لا ترتيب insertion. أما مع تسلسل basic، فيُحفَظ ترتيب المفاتيح في maps المُدرجة.
يمكن أن يختلف عدد buckets بين parts. وعند دمج parts ذات أعداد buckets مختلفة، يُعاد حساب عدد buckets في part الجديد استنادًا إلى الإحصاءات المدمجة. ويمكن أن يتعايش تسلسلا basic وwith_buckets في table نفسها، وتُدمَج هذه الأجزاء بشفافية.

الإعدادات

مقايضات الأداء

يلخّص الجدول التالي أثر with_buckets على الأداء مقارنةً بتنسيق التسلسل basic عند أحجام مختلفة لـ Map (من 10 إلى 10,000 مفتاح لكل صف). وقد حُدِّد عدد الحاويات باستخدام استراتيجية sqrt بحد أقصى 32. وتعتمد الأرقام الدقيقة على أنواع المفاتيح/القيم، وتوزيع البيانات، والأجهزة.

التوصيات

  • الخرائط الصغيرة (أقل من 32 مفتاحًا في المتوسط): أبقِ على التسلسل basic. لا يبرَّر العبء الإضافي للتقسيم إلى buckets مع الخرائط الصغيرة. وتفرض القيمة الافتراضية map_buckets_min_avg_size = 32 ذلك تلقائيًا.
  • الخرائط المتوسطة (32–100 مفتاح): استخدم with_buckets مع استراتيجية sqrt إذا كانت الاستعلامات تصل كثيرًا إلى مفاتيح فردية. تتراوح زيادة السرعة بين 4x و8x لعمليات lookup على مفتاح واحد.
  • الخرائط الكبيرة (100+ مفتاح): استخدم with_buckets. تكون عمليات lookup على مفتاح واحد أسرع بمقدار 16x إلى 49x. فكّر في استخدام map_serialization_version_for_zero_level_parts = 'basic' للحفاظ على سرعة insert قريبة من الخط الأساسي.
  • إذا كانت عمليات الفحص الكامل للخريطة هي المهيمنة على عبء العمل: أبقِ على basic. يضيف bucketed serialization عبئًا إضافيًا يقارب 2x عند الفحص الكامل.
  • عبء عمل مختلط (بعض عمليات lookup للمفاتيح، وبعض عمليات الفحص الكامل): استخدم with_buckets مع ضبط zero-level parts على basic. يقرأ تحسين PREWHERE الـ bucket ذي الصلة فقط من أجل filter، ثم يقرأ الخريطة كاملةً فقط للصفوف المطابقة، مما يحقق زيادة صافية كبيرة في السرعة.

أساليب بديلة

إذا لم يكن تسلسل Map المُقسَّم إلى مجموعات مناسبًا لسيناريو استخدامك، فهناك أسلوبان بديلان لتحسين أداء الوصول على مستوى المفاتيح:

استخدام نوع بيانات JSON

يخزّن نوع بيانات JSON كل مسار متكرر كعمود فرعي ديناميكي منفصل. أما المسارات التي تتجاوز الحد max_dynamic_paths فتُنقل إلى بنية بيانات مشتركة، والتي يمكنها استخدام التسلسل advanced لتحسين قراءة المسار الواحد. راجع منشور المدونة للحصول على نظرة عامة مفصلة على التسلسل advanced. استخدم JSON عندما تحتاج المفاتيح المختلفة إلى أنواع قيم مختلفة، أو عندما تختلف مجموعة المفاتيح بشكل كبير بين الصفوف، أو عندما تكون المفاتيح كثيرة الاستخدام معروفة مسبقًا ويمكن تعريفها كمسارات ذات أنواع محددة للوصول المباشر إلى العمود الفرعي.

التقسيم اليدوي إلى عدة أعمدة Map

يمكنك تقسيم Map واحدة يدويًا إلى عدة أعمدة بناءً على تجزئة المفتاح على مستوى التطبيق:
أثناء الإدراج، وجّه كل زوج مفتاح-قيمة إلى العمود m{hash(key) % 4}. وأثناء الاستعلامات، اقرأ من العمود المحدد: m{hash('target_key') % 4}['target_key']. تكون التجزئة اليدوية مفيدة عندما يكون الدمج العمودي مهمًا لتقليل استخدام الذاكرة أثناء عمليات الدمج في الجداول ذات الأعمدة الكثيرة، أو عندما يجب تثبيت عدد الأجزاء والتحكم فيه صراحةً. وفي معظم حالات الاستخدام، يكون التقسيم التلقائي إلى buckets أبسط وكافيًا. راجع أيضًا

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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦