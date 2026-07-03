CREATE TABLE example_theta ( id UInt32, category String ) ENGINE = Memory; INSERT INTO example_theta VALUES ( 1 , 'A' ), ( 2 , 'B' ), ( 3 , 'A' ), ( 4 , 'C' ), ( 5 , 'B' ), ( 6 , 'A' ); SELECT uniqTheta(category) as theta_unique_categories FROM example_theta;