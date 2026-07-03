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uniqTheta

Introducido en: v21.6.0 Calcula el número aproximado de distintos valores del argumento mediante Theta Sketch Framework.
Esta función calcula un hash para todos los parámetros de la agregación y luego lo usa en los cálculos. Usa el algoritmo KMV para aproximar el número de distintos valores del argumento.Se utilizan 4096(2^12) sketches de 64 bits. El tamaño del estado es de aproximadamente 41 KB.El error relativo es del 3.125% (95% de confianza); consulta la tabla de error relativo para obtener más detalles.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un número de tipo UInt64 que representa el número aproximado de distintos valores del argumento. UInt64 Ejemplos Uso básico
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Ver también
Última modificación el 3 de julio de 2026