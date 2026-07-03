Introducido en: v21.6.0 Calcula el número aproximado de distintos valores del argumento mediante Theta Sketch Framework.
uniqTheta
Sintaxis
Detalles de implementación
Detalles de implementación
Esta función calcula un hash para todos los parámetros de la agregación y luego lo usa en los cálculos. Usa el algoritmo KMV para aproximar el número de distintos valores del argumento.Se utilizan 4096(2^12) sketches de 64 bits. El tamaño del estado es de aproximadamente 41 KB.El error relativo es del 3.125% (95% de confianza); consulta la tabla de error relativo para obtener más detalles.
Argumentos
uniqTheta(x[, ...])
x— La función acepta un número variable de parámetros.
Tuple(T)o
Array(T)o
Dateo
DateTimeo
Stringo
(U)Int*o
Float*o
Decimal
UInt64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE example_theta
(
id UInt32,
category String
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_theta VALUES
(1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'A'), (4, 'C'), (5, 'B'), (6, 'A');
SELECT uniqTheta(category) as theta_unique_categories
FROM example_theta;
Ver también
Response
┌─theta_unique_categories─┐
│ 3 │
└─────────────────────────┘