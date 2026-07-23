Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de timestamps y valores, y calcula una predicción lineal similar a PromQL con un desplazamiento de timestamp de predicción especificado a partir de estos datos, sobre una cuadrícula temporal regular definida por el timestamp de inicio, el timestamp de fin y el step. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras utilizadas para calcular
timeSeriesPredictLinearToGrid
predict_linear se consideran dentro de la ventana temporal especificada.
Sintaxis
Esta función es experimental; para habilitarla, establezca
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Parámetros
timeSeriesPredictLinearToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness, predict_offset)(timestamp, value)
start_timestamp— Especifica el inicio de la cuadrícula. -
end_timestamp— Especifica el fin de la cuadrícula. -
grid_step— Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. -
staleness— Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. -
predict_offset— Especifica el número de segundos de desplazamiento que se añade al instante de predicción.
timestamp— Marca temporal de la muestra. Puede contener valores individuales o arrays. -
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca temporal. Puede contener valores individuales o arrays.
predict_linear en la cuadrícula especificada como un
Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor por cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor de tasa para un punto de cuadrícula determinado.
Ejemplos
Calcular valores de predict_linear en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210] con un desplazamiento de 60 segundos
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds, -- "staleness" window
60 AS predict_offset -- prediction time offset
SELECT timeSeriesPredictLinearToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds, predict_offset)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
Misma consulta con argumentos de tipo array
Response
┌─timeSeriesPredictLinearToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds, predict_offset)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,1,9.166667,11.6,16.916666,NULL,NULL,16.5] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 120 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds,
60 AS predict_offset
SELECT timeSeriesPredictLinearToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds, predict_offset)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesPredictLinearToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds, predict_offset)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,1,9.166667,11.6,16.916666,NULL,NULL,16.5] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘