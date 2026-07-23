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timeSeriesPredictLinearToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de timestamps y valores, y calcula una predicción lineal similar a PromQL con un desplazamiento de timestamp de predicción especificado a partir de estos datos, sobre una cuadrícula temporal regular definida por el timestamp de inicio, el timestamp de fin y el step. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras utilizadas para calcular predict_linear se consideran dentro de la ventana temporal especificada.
Esta función es experimental; para habilitarla, establezca allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. - end_timestamp — Especifica el fin de la cuadrícula. - grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. - staleness — Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. - predict_offset — Especifica el número de segundos de desplazamiento que se añade al instante de predicción.
Argumentos
  • timestamp — Marca temporal de la muestra. Puede contener valores individuales o arrays. - value — Valor de la serie temporal correspondiente a la marca temporal. Puede contener valores individuales o arrays.
Valor devuelto Valores de predict_linear en la cuadrícula especificada como un Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor por cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor de tasa para un punto de cuadrícula determinado. Ejemplos Calcular valores de predict_linear en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210] con un desplazamiento de 60 segundos
Query
Response
Misma consulta con argumentos de tipo array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026