Introducido en: v24.10.0 Calcula varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Esta función es equivalente a
quantilesExactWeightedInterpolated
quantileExactWeightedInterpolated, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExactWeightedInterpolated(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar valores de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
weight— Columna con los pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de apariciones del valor.
UInt*
Float64, mientras que los argumentos
Decimal,
Date,
DateTime y
DateTime64 conservan su formato de entrada.
Array(Float64) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles exactos ponderados con interpolación
Query
SELECT quantilesExactWeightedInterpolated(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactWeightedInterpolated(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2.25,4.5,6.75] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘