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quantilesExactWeightedInterpolated

Introducido en: v24.10.0 Calcula varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Esta función es equivalente a quantileExactWeightedInterpolated, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar valores de level dentro del rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se indicaron esos niveles. Los argumentos numéricos producen Float64, mientras que los argumentos Decimal, Date, DateTime y DateTime64 conservan su formato de entrada. Array(Float64) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo de múltiples cuantiles exactos ponderados con interpolación
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Última modificación el 23 de julio de 2026