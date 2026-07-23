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covarSamp

Introducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza muestral: Σ(xxˉ)(yyˉ)n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n - 1}
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, utilice la función covarSampStable. Es más lenta, pero proporciona un menor error computacional.
Sintaxis
Alias: COVAR_SAMP Argumentos Valor devuelto Devuelve la covarianza muestral entre x e y. Para n <= 1, se devuelve nan. Float64 Ejemplos Cálculo básico de covarianza muestral
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Un único valor devuelve NaN
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Última modificación el 23 de julio de 2026