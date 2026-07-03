Devuelve la matriz de covarianza poblacional de N variables.

Introducido en: v23.2.0

Devuelve la matriz de covarianza poblacional de N variables.

Sintaxis

covarPopMatrix(x1[, x2, ...])

Argumentos

x1[, x2, ...] — Un número variable de parámetros. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

Devuelve la matriz de covarianza poblacional. Array(Array(Float64))

Ejemplos

Cálculo básico de la matriz de covarianza poblacional

Query DROP TABLE IF EXISTS test; CREATE TABLE test ( a UInt32, b Float64, c Float64, d Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test(a, b, c, d) VALUES ( 1 , 5 . 6 , - 4 . 4 , 2 . 6 ), ( 2 , - 9 . 6 , 3 , 3 . 3 ), ( 3 , - 1 . 3 , - 4 , 1 . 2 ), ( 4 , 5 . 3 , 9 . 7 , 2 . 3 ), ( 5 , 4 . 4 , 0 . 037 , 1 . 222 ), ( 6 , - 8 . 6 , - 7 . 8 , 2 . 1233 ), ( 7 , 5 . 1 , 9 . 3 , 8 . 1222 ), ( 8 , 7 . 9 , - 3 . 6 , 9 . 837 ), ( 9 , - 8 . 2 , 0 . 62 , 8 . 43555 ), ( 10 , - 3 , 7 . 3 , 6 . 762 ); SELECT arrayMap(x -> round (x, 3 ), arrayJoin(covarPopMatrix(a, b, c, d))) AS covarPopMatrix FROM test