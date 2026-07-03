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covarPopMatrix

Introducido en: v23.2.0 Devuelve la matriz de covarianza poblacional de N variables. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la matriz de covarianza poblacional. Array(Array(Float64)) Ejemplos Cálculo básico de la matriz de covarianza poblacional
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Última modificación el 3 de julio de 2026