Introducido en: v20.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest. La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia. Esta función es equivalente a
quantilesTDigestWeighted
quantileTDigestWeighted, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.
El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es
log(n), donde
n es el número de valores.
El rendimiento de esta función es inferior al de
quantiles o
quantilesTiming.
En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es mucho mejor que
quantiles.
El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.
Sintaxis
No se recomienda usar
quantilesTDigestWeighted con conjuntos de datos pequeños, ya que puede dar lugar a errores significativos.
En ese caso, considere usar
quantilesTDigest en su lugar.
Parámetros
quantilesTDigestWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
weight— Columna con pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de apariciones de un valor.
UInt*
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Array(Float32) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles ponderados con t-digest
Query
SELECT quantilesTDigestWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(100);
Response
┌─quantilesTDigestWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)──┐
│ [24.75,49.5,74.25] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘