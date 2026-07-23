Calcula múltiples cuantiles aproximados mediante el algoritmo t-digest en distintos niveles simultáneamente, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.

Introducido en: v20.1.0

Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest . La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia.

Esta función es equivalente a quantileTDigestWeighted , pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.

El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es log(n) , donde n es el número de valores.

quantiles . El rendimiento de esta función es inferior al de quantiles quantilesTiming . En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es mucho mejor que

El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.

quantilesTDigestWeighted No se recomienda usar con conjuntos de datos pequeños , ya que puede dar lugar a errores significativos. En ese caso, considere usar quantilesTDigest en su lugar.

Sintaxis

quantilesTDigestWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight )

Parámetros

level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el intervalo [0.01, 0.99] . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, o . o o o weight — Columna con pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de apariciones de un valor. UInt*

Valor devuelto

Date y DateTime , el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Date) o Array(DateTime) Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados en el mismo orden en que se indicaron. Para entradas, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float32)

Ejemplos

Cálculo de varios cuantiles ponderados con t-digest

Query SELECT quantilesTDigestWeighted( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number , 1 ) FROM numbers( 100 );