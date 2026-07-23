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quantilesTDigestWeighted

Introducido en: v20.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest. La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia. Esta función es equivalente a quantileTDigestWeighted, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado. El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es log(n), donde n es el número de valores. El rendimiento de esta función es inferior al de quantiles o quantilesTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es mucho mejor que quantiles. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.
No se recomienda usar quantilesTDigestWeighted con conjuntos de datos pequeños, ya que puede dar lugar a errores significativos. En ese caso, considere usar quantilesTDigest en su lugar.
Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
  • weight — Columna con pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de apariciones de un valor. UInt*
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados en el mismo orden en que se indicaron. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float32) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles ponderados con t-digest
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Última modificación el 23 de julio de 2026