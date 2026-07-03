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theilsU

Introducido en: v22.1.0 La función theilsU calcula el coeficiente de incertidumbre U de Theil, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla. Sus valores oscilan entre 0.0 (sin asociación) y 1.0 (acuerdo perfecto). Sintaxis
Argumentos
  • column1 — Primera columna que se comparará. Any
  • column2 — Segunda columna que se comparará. Any
Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 y 1. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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Última modificación el 3 de julio de 2026