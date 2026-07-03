Introducido en: v22.1.0 La función
theilsU
theilsU calcula el coeficiente de incertidumbre U de Theil, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla.
Sus valores oscilan entre 0.0 (sin asociación) y 1.0 (acuerdo perfecto).
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 y 1.
theilsU(column1, column2)
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT theilsU(a, b)
FROM (
SELECT
number % 10 AS a,
number % 4 AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌────────theilsU(a, b)─┐
│ 0.30195720557678846 │
└──────────────────────┘