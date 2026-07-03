Introducido en: v21.12.0 Devuelve la media móvil ponderada con suavizado exponencial de los valores de una serie temporal en el instante
exponentialTimeDecayedAvg
t.
Sintaxis
Parámetros Argumentos
exponentialTimeDecayedAvg(x)(v, t)
v— Valor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
t— Tiempo.
(U)Int*o
Float*o
Decimalo
DateTimeo
DateTime64
t.
Float64
Ejemplos
Uso de la función de ventana con representación visual
Query
SELECT
value,
time,
round(exp_smooth, 3),
bar(exp_smooth, 0, 5, 50) AS bar
FROM
(
SELECT
(number = 0) OR (number >= 25) AS value,
number AS time,
exponentialTimeDecayedAvg(10)(value, time) OVER (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS exp_smooth
FROM numbers(50)
)
Response
┌─value─┬─time─┬─round(exp_smooth, 3)─┬─bar────────┐
│ 1 │ 0 │ 1 │ ██████████ │
│ 0 │ 1 │ 0.475 │ ████▊ │
│ 0 │ 2 │ 0.301 │ ███ │
│ 0 │ 3 │ 0.214 │ ██▏ │
│ 0 │ 4 │ 0.162 │ █▌ │
│ 0 │ 5 │ 0.128 │ █▎ │
│ 0 │ 6 │ 0.104 │ █ │
│ 0 │ 7 │ 0.086 │ ▊ │
│ 0 │ 8 │ 0.072 │ ▋ │
│ 0 │ 9 │ 0.061 │ ▌ │
│ 0 │ 10 │ 0.052 │ ▌ │
│ 0 │ 11 │ 0.045 │ ▍ │
│ 0 │ 12 │ 0.039 │ ▍ │
│ 0 │ 13 │ 0.034 │ ▎ │
│ 0 │ 14 │ 0.03 │ ▎ │
│ 0 │ 15 │ 0.027 │ ▎ │
│ 0 │ 16 │ 0.024 │ ▏ │
│ 0 │ 17 │ 0.021 │ ▏ │
│ 0 │ 18 │ 0.018 │ ▏ │
│ 0 │ 19 │ 0.016 │ ▏ │
│ 0 │ 20 │ 0.015 │ ▏ │
│ 0 │ 21 │ 0.013 │ ▏ │
│ 0 │ 22 │ 0.012 │ │
│ 0 │ 23 │ 0.01 │ │
│ 0 │ 24 │ 0.009 │ │
│ 1 │ 25 │ 0.111 │ █ │
│ 1 │ 26 │ 0.202 │ ██ │
│ 1 │ 27 │ 0.283 │ ██▊ │
│ 1 │ 28 │ 0.355 │ ███▌ │
│ 1 │ 29 │ 0.42 │ ████▏ │
│ 1 │ 30 │ 0.477 │ ████▊ │
│ 1 │ 31 │ 0.529 │ █████▎ │
│ 1 │ 32 │ 0.576 │ █████▊ │
│ 1 │ 33 │ 0.618 │ ██████▏ │
│ 1 │ 34 │ 0.655 │ ██████▌ │
│ 1 │ 35 │ 0.689 │ ██████▉ │
│ 1 │ 36 │ 0.719 │ ███████▏ │
│ 1 │ 37 │ 0.747 │ ███████▍ │
│ 1 │ 38 │ 0.771 │ ███████▋ │
│ 1 │ 39 │ 0.793 │ ███████▉ │
│ 1 │ 40 │ 0.813 │ ████████▏ │
│ 1 │ 41 │ 0.831 │ ████████▎ │
│ 1 │ 42 │ 0.848 │ ████████▍ │
│ 1 │ 43 │ 0.862 │ ████████▌ │
│ 1 │ 44 │ 0.876 │ ████████▊ │
│ 1 │ 45 │ 0.888 │ ████████▉ │
│ 1 │ 46 │ 0.898 │ ████████▉ │
│ 1 │ 47 │ 0.908 │ █████████ │
│ 1 │ 48 │ 0.917 │ █████████▏ │
│ 1 │ 49 │ 0.925 │ █████████▏ │
└───────┴──────┴──────────────────────┴────────────┘