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exponentialTimeDecayedAvg

Introducido en: v21.12.0 Devuelve la media móvil ponderada con suavizado exponencial de los valores de una serie temporal en el instante t. Sintaxis
Parámetros Argumentos Valor devuelto Devuelve una media móvil ponderada con suavizado exponencial en el instante t. Float64 Ejemplos Uso de la función de ventana con representación visual
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Última modificación el 3 de julio de 2026