Introducido en: v21.10.0 Al igual que
quantilesBFloat16Weighted
quantilesBFloat16, pero tiene en cuenta el peso de cada valor.
Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una muestra compuesta por números bfloat16 en distintos niveles, en una sola pasada.
Sintaxis
Parámetros
quantilesBFloat16Weighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
weight— Columna con los pesos de los miembros de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias de un valor.
UInt*
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Array(Float64) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles ponderados bfloat16
Query
SELECT quantilesBFloat16Weighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesBFloat16Weighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2,4,7] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘