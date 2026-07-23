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quantilesBFloat16Weighted

Introducido en: v21.10.0 Al igual que quantilesBFloat16, pero tiene en cuenta el peso de cada valor. Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una muestra compuesta por números bfloat16 en distintos niveles, en una sola pasada. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
  • weight — Columna con los pesos de los miembros de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias de un valor. UInt*
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se indicaron. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float64) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles ponderados bfloat16
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Última modificación el 23 de julio de 2026