Introducido en: v21.11.0 La función representa un histograma de frecuencias para los valores
sparkbar
x y la tasa de repetición
y de estos valores en el intervalo
[min_x, max_x].
Las repeticiones de todos los
x que caen en el mismo bucket se promedian, por lo que los datos deben agregarse previamente.
Las repeticiones negativas se ignoran.
Si no se especifica ningún intervalo, el
x mínimo se usa como inicio del intervalo y el
x máximo como fin.
De lo contrario, se ignoran los valores fuera del intervalo.
Sintaxis
Alias:
sparkbar(buckets[, min_x, max_x])(x, y)
sparkBar
Parámetros
buckets— El número de segmentos.
(U)Int*
min_x— Opcional. El inicio del intervalo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
max_x— Opcional. El final del intervalo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
x— El campo con valores.
const String
y— El campo con la frecuencia de los valores.
const String
String
Ejemplos
Sin especificar el intervalo
Query
CREATE TABLE spark_bar_data (`value` Int64, `event_date` Date) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date;
INSERT INTO spark_bar_data VALUES (1,'2020-01-01'), (3,'2020-01-02'), (4,'2020-01-02'), (-3,'2020-01-02'), (5,'2020-01-03'), (2,'2020-01-04'), (3,'2020-01-05'), (7,'2020-01-06'), (6,'2020-01-07'), (8,'2020-01-08'), (2,'2020-01-11');
SELECT sparkbar(9)(event_date, cnt) FROM (SELECT sum(value) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);
Con especificación del intervalo
Response
┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐
│ ▂▅▂▃▆█ ▂ │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt) FROM (SELECT sum(value) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);
Response
┌─sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt)─┐
│ ▂▅▂▃▇▆█ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘