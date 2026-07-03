La función genera un histograma de frecuencias para los valores x y la tasa de repetición y de esos valores en el intervalo [min_x, max_x] .

Introducido en: v21.11.0

La función representa un histograma de frecuencias para los valores x y la tasa de repetición y de estos valores en el intervalo [min_x, max_x] . Las repeticiones de todos los x que caen en el mismo bucket se promedian, por lo que los datos deben agregarse previamente. Las repeticiones negativas se ignoran.

Si no se especifica ningún intervalo, el x mínimo se usa como inicio del intervalo y el x máximo como fin. De lo contrario, se ignoran los valores fuera del intervalo.

Sintaxis

sparkbar(buckets[, min_x, max_x])(x, y)

Alias: sparkBar

Parámetros

buckets — El número de segmentos. (U)Int*

— El número de segmentos. min_x — Opcional. El inicio del intervalo. (U)Int* o Float* o Decimal

— Opcional. El inicio del intervalo. o o max_x — Opcional. El final del intervalo. (U)Int* o Float* o Decimal

Argumentos

x — El campo con valores. const String

— El campo con valores. y — El campo con la frecuencia de los valores. const String

Valor devuelto

Devuelve el histograma de frecuencias. String

Ejemplos

Sin especificar el intervalo

Query CREATE TABLE spark_bar_data ( `value` Int64, `event_date` Date ) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date; INSERT INTO spark_bar_data VALUES ( 1 , '2020-01-01' ), ( 3 , '2020-01-02' ), ( 4 , '2020-01-02' ), ( - 3 , '2020-01-02' ), ( 5 , '2020-01-03' ), ( 2 , '2020-01-04' ), ( 3 , '2020-01-05' ), ( 7 , '2020-01-06' ), ( 6 , '2020-01-07' ), ( 8 , '2020-01-08' ), ( 2 , '2020-01-11' ); SELECT sparkbar( 9 )(event_date, cnt) FROM ( SELECT sum ( value ) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);

Response ┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐ │ ▂▅▂▃▆█ ▂ │ └──────────────────────────────┘

Con especificación del intervalo

Query SELECT sparkbar( 9 , toDate( '2020-01-01' ), toDate( '2020-01-10' ))(event_date, cnt) FROM ( SELECT sum ( value ) AS cnt, event_date FROM spark_bar_data GROUP BY event_date);