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sparkbar

Introducido en: v21.11.0 La función representa un histograma de frecuencias para los valores x y la tasa de repetición y de estos valores en el intervalo [min_x, max_x]. Las repeticiones de todos los x que caen en el mismo bucket se promedian, por lo que los datos deben agregarse previamente. Las repeticiones negativas se ignoran. Si no se especifica ningún intervalo, el x mínimo se usa como inicio del intervalo y el x máximo como fin. De lo contrario, se ignoran los valores fuera del intervalo. Sintaxis
Alias: sparkBar Parámetros Argumentos Valor devuelto Devuelve el histograma de frecuencias. String Ejemplos Sin especificar el intervalo
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Con especificación del intervalo
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Última modificación el 3 de julio de 2026