formatRow, pero funciona con el grupo completo y puede usar formatos basados en bloques.
Sintaxis
groupFormat(format)(x, y, ...)
Parámetros
format— Nombre del formato de salida, por ejemplo,
JSONEachRow,
CSV,
TabSeparated.
Argumentos
x, y, ...— Expresiones que se formatean como filas. Se requiere al menos un argumento.
Valor devuelto
- Un String que contiene la salida con formato del grupo.
Los nombres de las columnas en la salida con formato se generan como
c1,
c2, … en el orden de los argumentos.No se garantiza ningún orden concreto de las filas formateadas.La configuración de formato de la consulta (por ejemplo,
format_csv_delimiter o
output_format_json_quote_64bit_integers) se toma cuando se inicializa la función de agregación y se usa para generar la salida. La configuración
output_format_write_statistics siempre se desactiva forzosamente, por lo que la cadena formateada nunca contiene una sección de estadísticas.
Al igual que
Manejo de NULL
groupArray y
groupConcat,
groupFormat omite una fila cuando cualquiera de sus argumentos es
NULL; esas filas no aparecen en la salida con formato. Cuando un argumento es Nullable, el tipo de resultado es
Nullable(String), y un grupo en el que se omiten todas las filas — así como un argumento
NULL literal sin tipo, de tipo
Nullable(Nothing) — devuelve
NULL mediante el combinador genérico
Null.
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(if(number = 0, NULL, number))
FROM numbers(3);
-- {"c1":1}
-- {"c1":2}
Ejemplos
Uso básico con JSONEachRow
Resultado:
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(number, toString(number))
FROM numbers(3);
{"c1":0,"c2":"0"}
{"c1":1,"c2":"1"}
{"c1":2,"c2":"2"}
Introducido en: v Da formato a las filas de cada grupo con el formato de salida especificado y devuelve el resultado como una cadena. El nombre del formato se pasa como parámetro, y los argumentos son las columnas a las que se aplicará el formato. Los nombres de las columnas se generan como c1, c2, … en la salida formateada. Sintaxis
groupFormat
Parámetros
groupFormat(format)(x, y, ...)
format— Nombre del formato de salida. Por ejemplo, JSONEachRow, CSV, TabSeparated.
String
x, y, ...— Expresiones que se formatearán como filas.
Any
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(number, toString(number))
FROM numbers(3)
Response
{"c1":0,"c2":"0"}
{"c1":1,"c2":"1"}
{"c1":2,"c2":"2"}