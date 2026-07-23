Formatea las filas de cada grupo mediante un formato de salida y devuelve los datos formateados como una cadena.

Formatea las filas de cada grupo mediante un formato de salida y devuelve los datos formateados como una cadena. Es similar a formatRow , pero funciona con el grupo completo y puede usar formatos basados en bloques.

Todas las filas de cada grupo se acumulan en memoria antes de generar la cadena formateada. En grupos con un número muy elevado de filas, esto puede consumir una cantidad considerable de memoria. Considere usar LIMIT dentro de subconsultas o dividir los grupos grandes para mantener el uso de memoria bajo control.

groupFormat(format)(x, y, ...)

format — Nombre del formato de salida, por ejemplo, JSONEachRow , CSV , TabSeparated .

x, y, ... — Expresiones que se formatean como filas. Se requiere al menos un argumento.

​ Valor devuelto

Un String que contiene la salida con formato del grupo.

Los nombres de las columnas en la salida con formato se generan como c1 , c2 , … en el orden de los argumentos. No se garantiza ningún orden concreto de las filas formateadas. La configuración de formato de la consulta (por ejemplo, format_csv_delimiter o output_format_json_quote_64bit_integers ) se toma cuando se inicializa la función de agregación y se usa para generar la salida. La configuración output_format_write_statistics siempre se desactiva forzosamente, por lo que la cadena formateada nunca contiene una sección de estadísticas.

​ Manejo de NULL

Al igual que groupArray y groupConcat , groupFormat omite una fila cuando cualquiera de sus argumentos es NULL ; esas filas no aparecen en la salida con formato. Cuando un argumento es Nullable, el tipo de resultado es Nullable(String) , y un grupo en el que se omiten todas las filas — así como un argumento NULL literal sin tipo, de tipo Nullable(Nothing) — devuelve NULL mediante el combinador genérico Null .

SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( if ( number = 0 , NULL , number )) FROM numbers( 3 ); -- {"c1":1} -- {"c1":2}

​ Uso básico con JSONEachRow

SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( number , toString( number )) FROM numbers( 3 );

Resultado:

{"c1":0,"c2":"0"} {"c1":1,"c2":"1"} {"c1":2,"c2":"2"}

Introducido en: v

Da formato a las filas de cada grupo con el formato de salida especificado y devuelve el resultado como una cadena.

El nombre del formato se pasa como parámetro, y los argumentos son las columnas a las que se aplicará el formato. Los nombres de las columnas se generan como c1, c2, … en la salida formateada.

Sintaxis

groupFormat(format)(x, y, ...)

Parámetros

format — Nombre del formato de salida. Por ejemplo, JSONEachRow, CSV, TabSeparated. String

Argumentos

x, y, ... — Expresiones que se formatearán como filas. Any

Valor devuelto

Salida formateada para el grupo. String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( number , toString( number )) FROM numbers( 3 )