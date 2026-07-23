Introducido en: v20.1.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea mediante el método inclusivo. Esta función es equivalente a
quantilesExactInclusive
quantileExactInclusive, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que es más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.
Esta función utiliza el método inclusivo para calcular cuantiles, como se describe en el método R-7.
Esto equivale a la función PERCENTILE.INC de Excel.
Para obtener valores exactos, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last) comparaciones.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExactInclusive(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de cuantiles. Números de coma flotante constantes de 0 a 1 (inclusive). Recomendamos usar valores de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Array(Float64)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles exactos inclusivos
Query
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number) FROM num;
Response
┌─quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number)─┐
│ [249.75,499.5,749.25,899.1,949.05,989.01,998.001] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘