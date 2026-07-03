Introducido en: v20.1.0 Realiza una regresión lineal simple (unidimensional). Sintaxis
simpleLinearRegression
Argumentos
simpleLinearRegression(x, y)
x— Columna con los valores de la variable explicativa.
Float64
y— Columna con los valores de la variable dependiente.
Float64
(k, b) de la recta resultante
y = k*x + b.
Tuple(Float64, Float64)
Ejemplos
Ajuste lineal perfecto
Query
SELECT arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]);
Ajuste lineal con desplazamiento
Response
┌─arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3])─┐
│ (1,0) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [3, 4, 5, 6]);
Response
┌─arrayReduce('simpleLinearRegression', [0, 1, 2, 3], [3, 4, 5, 6])─┐
│ (1,3) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘