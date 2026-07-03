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simpleLinearRegression

Introducido en: v20.1.0 Realiza una regresión lineal simple (unidimensional). Sintaxis
Argumentos
  • x — Columna con los valores de la variable explicativa. Float64
  • y — Columna con los valores de la variable dependiente. Float64
Valor devuelto Devuelve las constantes (k, b) de la recta resultante y = k*x + b. Tuple(Float64, Float64) Ejemplos Ajuste lineal perfecto
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Ajuste lineal con desplazamiento
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Última modificación el 3 de julio de 2026