Skip to main content

stddevPopStable

Introducido en: v1.1.0 El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop. A diferencia de stddevPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero ofrece un menor error computacional. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de la varianza de x. Float64 Ejemplos Uso básico
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026