Introducido en: v1.1.0 El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop. A diferencia de stddevPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero ofrece un menor error computacional. Sintaxis
stddevPopStable
Argumentos Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de la varianza de
stddevPopStable(x)
x.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population Float64,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data SELECT randUniform(5.5, 10) FROM numbers(1000000);
SELECT
stddevPopStable(population) AS stddev
FROM test_data;
Response
┌─────────────stddev─┐
│ 1.2999977786592576 │
└────────────────────┘