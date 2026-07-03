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singleValueOrNull

Introducido en: v21.9.0 La función de agregación singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como x = ALL (SELECT ...). Comprueba si en los datos hay un único valor no NULL. Si solo hay un valor único, lo devuelve. Si hay cero o al menos dos valores distintos, devuelve NULL. Sintaxis
Argumentos
  • x — Una columna de cualquier tipo de dato excepto Map, Array o Tuple, que no puede ser de tipo Nullable. Any
Valor devuelto Devuelve el valor único si en x solo hay un único valor distinto de NULL. Devuelve NULL si hay cero o al menos dos valores distintos. Any o NULL Ejemplos Un único valor
Query
Response
Varios valores distintos
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026