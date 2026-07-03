Introducido en: v21.9.0 La función de agregación
singleValueOrNull
singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como
x = ALL (SELECT ...). Comprueba si en los datos hay un único valor no NULL.
Si solo hay un valor único, lo devuelve. Si hay cero o al menos dos valores distintos, devuelve NULL.
Sintaxis
Argumentos
singleValueOrNull(x)
x— Una columna de cualquier tipo de dato excepto Map, Array o Tuple, que no puede ser de tipo Nullable.
Any
x solo hay un único valor distinto de
NULL. Devuelve
NULL si hay cero o al menos dos valores distintos.
Any o
NULL
Ejemplos
Un único valor
Query
CREATE TABLE test (x UInt8 NULL) ENGINE=Log;
INSERT INTO test (x) VALUES (NULL), (NULL), (5), (NULL), (NULL);
SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;
Varios valores distintos
Response
┌─singleValueOrNull(x)─┐
│ 5 │
└──────────────────────┘
Query
INSERT INTO test (x) VALUES (10);
SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;
Response
┌─singleValueOrNull(x)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────┘