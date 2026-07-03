La función de agregación singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como x = ALL (SELECT ...) . Comprueba si en los datos hay un único valor no NULL .

Introducido en: v21.9.0

La función de agregación singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como x = ALL (SELECT ...) . Comprueba si en los datos hay un único valor no NULL. Si solo hay un valor único, lo devuelve. Si hay cero o al menos dos valores distintos, devuelve NULL.

Sintaxis

singleValueOrNull(x)

Argumentos

x — Una columna de cualquier tipo de dato excepto Map, Array o Tuple, que no puede ser de tipo Nullable. Any

Valor devuelto

x solo hay un único valor distinto de NULL . Devuelve NULL si hay cero o al menos dos valores distintos. NULL Devuelve el valor único si ensolo hay un único valor distinto de. Devuelvesi hay cero o al menos dos valores distintos. Any

Ejemplos

Un único valor

Query CREATE TABLE test (x UInt8 NULL ) ENGINE = Log ; INSERT INTO test (x) VALUES ( NULL ), ( NULL ), ( 5 ), ( NULL ), ( NULL ); SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;

Response ┌─singleValueOrNull(x)─┐ │ 5 │ └──────────────────────┘

Varios valores distintos

Query INSERT INTO test (x) VALUES ( 10 ); SELECT singleValueOrNull(x) FROM test;