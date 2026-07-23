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timeSeriesDerivToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula una derivada similar a PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular descrita por la marca de tiempo inicial, la marca de tiempo final y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular deriv se toman dentro de la ventana temporal especificada.
Esta función es experimental; actívala estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. - end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. - grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. - staleness — Especifica la máxima “antigüedad” en segundos de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha.
Argumentos
  • timestamp — Timestamp de la muestra. Puede ser un valor individual o un array. - value — Valor de la serie temporal correspondiente al timestamp. Puede ser un valor individual o un array.
Valor devuelto Valores deriv en la cuadrícula especificada como un Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor de la derivada para un punto concreto de la cuadrícula. Ejemplos Calcular los valores de la derivada en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210]
Query
Response
La misma consulta con argumentos de tipo Array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026