Función de agregación que calcula una derivada similar a PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

Introducido en: v25.6.0

deriv se toman dentro de la ventana temporal especificada. Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula una derivada similar a PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular descrita por la marca de tiempo inicial, la marca de tiempo final y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcularse toman dentro de la ventana temporal especificada.

Esta función es experimental; actívala estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true .

Sintaxis

timeSeriesDerivToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)( timestamp , value )

Parámetros

start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. - end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. - grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. - staleness — Especifica la máxima “antigüedad” en segundos de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha.

Argumentos

timestamp — Timestamp de la muestra. Puede ser un valor individual o un array. - value — Valor de la serie temporal correspondiente al timestamp. Puede ser un valor individual o un array.

Valor devuelto

Valores deriv en la cuadrícula especificada como un Array(Nullable(Float64)) . El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor de la derivada para un punto concreto de la cuadrícula.

Ejemplos

Calcular los valores de la derivada en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210]

Query SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1 ; WITH -- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter [110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]:: Array ( DateTime ) AS timestamps , [1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]:: Array (Float32) AS values , -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)( timestamp , value ) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip( timestamps , values )) AS ts_and_val, ts_and_val . 1 AS timestamp , ts_and_val . 2 AS value );

Response ┌─timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐ │ [NULL,NULL,0,0.1,0.11,0.15,NULL,NULL,0.15] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La misma consulta con argumentos de tipo Array

Query SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1 ; WITH [110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]:: Array ( DateTime ) AS timestamps , [1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]:: Array (Float32) AS values , 90 AS start_ts, 90 + 120 AS end_ts, 15 AS step_seconds, 45 AS window_seconds SELECT timeSeriesDerivToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)( timestamps , values );