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groupArrayMovingAvg

Introducido en: v20.1.0 Calcula la media móvil de los valores de entrada.
La función usa redondeo hacia cero. Trunca las posiciones decimales no significativas para el tipo de dato resultante.
Sintaxis
Parámetros
  • window_size — Tamaño de la ventana de cálculo. Si no se especifica, la función toma un tamaño de ventana igual al número de filas de la columna. UInt64
Argumentos
  • numbers_for_summing — Expresión cuyo resultado es un valor de tipo de dato numérico. (U)Int* o Float* o Decimal
Valor devuelto Devuelve un Array del mismo tamaño que los datos de entrada. Para entradas que no sean Decimal, el Array contiene valores Float64. Para entradas Decimal, el Array contiene valores Decimal con la misma escala que la entrada. Array Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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Con un tamaño de ventana
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Última modificación el 3 de julio de 2026