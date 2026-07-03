Introducido en: v20.1.0 Calcula la media móvil de los valores de entrada.
groupArrayMovingAvg
Sintaxis
La función usa redondeo hacia cero. Trunca las posiciones decimales no significativas para el tipo de dato resultante.
Parámetros
groupArrayMovingAvg(numbers_for_summing)
groupArrayMovingAvg(window_size)(numbers_for_summing)
window_size— Tamaño de la ventana de cálculo. Si no se especifica, la función toma un tamaño de ventana igual al número de filas de la columna.
UInt64
numbers_for_summing— Expresión cuyo resultado es un valor de tipo de dato numérico.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Decimal, el Array contiene valores
Float64. Para entradas
Decimal, el Array contiene valores
Decimal con la misma escala que la entrada.
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t
(
`int` UInt8,
`float` Float32,
`dec` Decimal32(2)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1, 1.1, 1.10), (2, 2.2, 2.20), (4, 4.4, 4.40), (7, 7.77, 7.77);
SELECT
groupArrayMovingAvg(int) AS I,
groupArrayMovingAvg(float) AS F,
groupArrayMovingAvg(dec) AS D
FROM t;
Con un tamaño de ventana
Response
┌─I────────────────────┬─F─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─D─────────────────────┐
│ [0.25,0.75,1.75,3.5] │ [0.2750000059604645,0.8250000178813934,1.9250000417232513,3.8675000369548798] │ [0.27,0.82,1.92,3.86] │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
Query
SELECT
groupArrayMovingAvg(2)(int) AS I,
groupArrayMovingAvg(2)(float) AS F,
groupArrayMovingAvg(2)(dec) AS D
FROM t;
Response
┌─I───────────────┬─F───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─D─────────────────────┐
│ [0.5,1.5,3,5.5] │ [0.550000011920929,1.6500000357627869,3.3000000715255737,6.085000038146973] │ [0.55,1.65,3.30,6.08] │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘