CREATE TABLE t ( `int` UInt8, `float` Float32, `dec` Decimal32( 2 ) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 1 , 1 . 1 , 1 . 10 ), ( 2 , 2 . 2 , 2 . 20 ), ( 4 , 4 . 4 , 4 . 40 ), ( 7 , 7 . 77 , 7 . 77 ); SELECT groupArrayMovingAvg( int ) AS I, groupArrayMovingAvg( float ) AS F, groupArrayMovingAvg( dec ) AS D FROM t;