Introducido en: v21.7.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una muestra formada por números bfloat16 en distintos niveles. Esta función es equivalente a
quantilesBFloat16
quantileBFloat16, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.
Sintaxis
Parámetros
quantilesBFloat16(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Array(Float64) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles bfloat16
Query
SELECT quantilesBFloat16(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesBFloat16(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,4,7] │
└────────────────────────────────────────────┘