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quantilesBFloat16

Introducido en: v21.7.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una muestra formada por números bfloat16 en distintos niveles. Esta función es equivalente a quantileBFloat16, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron dichos niveles. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float64) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles bfloat16
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Última modificación el 23 de julio de 2026