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sumMappedArrays

Introducido en: v1.1.0 Suma uno o más arrays value según las claves especificadas en el array key. Devuelve una tupla de arrays: las claves en orden ordenado, seguidas de los valores sumados para las claves correspondientes sin desbordamiento.
  • Pasar una tupla de claves y arrays de valores es idéntico a pasar un array de claves y un array de valores.
  • El número de elementos de key y de todos los arrays value debe ser el mismo para cada fila que se suma.
Sintaxis
Argumentos
  • key — Array de claves. Array
  • value1, value2, ... — Arrays de valores que se suman para cada clave. Array
Valor devuelto Devuelve una tupla de arrays: el primer array contiene las claves ordenadas, seguido de arrays que contienen los valores sumados para las claves correspondientes. Tuple Ejemplos Uso básico con el tipo Nested
Query
Response
Ejemplo de arrays con múltiples valores
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026