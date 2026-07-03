Skip to main content

groupBitmap

Introducido en: v20.1.0 Crea un bitmap (matriz de bits) a partir de una columna de enteros sin signo y, a continuación, devuelve la cantidad de valores únicos (cardinalidad) de ese bitmap. Al añadir el sufijo combinador -State, en lugar de devolver la cantidad, devuelve el objeto bitmap. Sintaxis
Argumentos
  • expr — Expresión que produce un valor de tipo UInt*. UInt*
Valor devuelto Devuelve un recuento de tipo UInt64, o un objeto bitmap al usar -State. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026