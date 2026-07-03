Introducido en: v20.1.0 Crea un bitmap (matriz de bits) a partir de una columna de enteros sin signo y, a continuación, devuelve la cantidad de valores únicos (cardinalidad) de ese bitmap. Al añadir el sufijo combinador
groupBitmap
-State, en lugar de devolver la cantidad, devuelve el objeto bitmap.
Sintaxis
Argumentos
groupBitmap(expr)
groupBitmapState(expr)
expr— Expresión que produce un valor de tipo
UInt*.
UInt*
UInt64, o un objeto bitmap al usar
-State.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t (UserID UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT groupBitmap(UserID) AS num FROM t;
Response
┌─num─┐
│ 3 │
└─────┘