Introducido en: v21.7.0 Toma varios rangos numéricos y calcula la longitud total al combinar todas las partes superpuestas en un único rango.
intervalLengthSum
Sintaxis
Los argumentos deben ser del mismo tipo de dato. De lo contrario, se lanzará una excepción.
Argumentos
intervalLengthSum(start, end)
start— El valor inicial del intervalo.
(U)Int32/64o
Float*o
DateTimeo
Date
end— El valor final del intervalo.
(U)Int32/64o
Float*o
DateTimeo
Date
UInt64 o
Float64.
Ejemplos
Ejemplo de Float32
Query
CREATE TABLE fl_interval (id String, start Float32, end Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO fl_interval VALUES ('a', 1.1, 2.9), ('a', 2.5, 3.2), ('a', 4, 5);
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM fl_interval GROUP BY id ORDER BY id;
Ejemplo de DateTime
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 3.1 │ Float64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE dt_interval (id String, start DateTime, end DateTime) ENGINE = Memory;
INSERT INTO dt_interval VALUES ('a', '2020-01-01 01:12:30', '2020-01-01 02:10:10'), ('a', '2020-01-01 02:05:30', '2020-01-01 02:50:31'), ('a', '2020-01-01 03:11:22', '2020-01-01 03:23:31');
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM dt_interval GROUP BY id ORDER BY id;
Ejemplo de fecha
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 6610 │ UInt64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE date_interval (id String, start Date, end Date) ENGINE = Memory;
INSERT INTO date_interval VALUES ('a', '2020-01-01', '2020-01-04'), ('a', '2020-01-12', '2020-01-18');
SELECT id, intervalLengthSum(start, end), toTypeName(intervalLengthSum(start, end)) FROM date_interval GROUP BY id ORDER BY id;
Response
┌─id─┬─intervalLengthSum(start, end)─┬─toTypeName(intervalLengthSum(start, end))─┐
│ a │ 9 │ UInt64 │
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘