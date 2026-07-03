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intervalLengthSum

Introducido en: v21.7.0 Toma varios rangos numéricos y calcula la longitud total al combinar todas las partes superpuestas en un único rango.
Los argumentos deben ser del mismo tipo de dato. De lo contrario, se lanzará una excepción.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la longitud total de la unión de todos los rangos (segmentos en el eje numérico). Según el tipo del argumento, el valor devuelto puede ser de tipo UInt64 o Float64. Ejemplos Ejemplo de Float32
Query
Response
Ejemplo de DateTime
Query
Response
Ejemplo de fecha
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026