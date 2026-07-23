Al igual que quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

Introducido en: v20.8.0

Similar a quantileExact , esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)) , donde N = std::distance(first, last) comparaciones.

El valor devuelto depende del nivel de cuantil y del número de elementos de la selección; es decir, si el nivel es 0.5, la función devuelve el valor mediano inferior para un número par de elementos y el valor central para un número impar de elementos. La mediana se calcula de forma similar a la implementación de median_low , que se usa en Python.

Para todos los demás niveles, se devuelve el elemento en el índice correspondiente al valor de level * size_of_array .

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función Al usar varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles

Sintaxis

quantileExactLow( level )(expr)

Alias: medianExactLow

Parámetros

level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de level en el intervalo [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5 , la función calcula la mediana. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Devuelve el cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. (U)Int*

Ejemplos

Cálculo del cuantil inferior exacto

Query SELECT quantileExactLow( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExactLow(number)─┐ │ 4 │ └──────────────────────────┘

Cálculo de un nivel específico de cuantil

Query SELECT quantileExactLow( 0 . 1 )( number ) FROM numbers( 10 );