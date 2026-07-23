Introducido en: v20.8.0 Similar a
quantileExactLow
quantileExact, esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last) comparaciones.
El valor devuelto depende del nivel de cuantil y del número de elementos de la selección; es decir, si el nivel es 0.5, la función devuelve el valor mediano inferior para un número par de elementos y el valor central para un número impar de elementos.
La mediana se calcula de forma similar a la implementación de median_low, que se usa en Python.
Para todos los demás niveles, se devuelve el elemento en el índice correspondiente al valor de
level * size_of_array.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menor eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileExactLow(level)(expr)
medianExactLow
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
(U)Int* o
Float* o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo del cuantil inferior exacto
Query
SELECT quantileExactLow(number) FROM numbers(10);
Cálculo de un nivel específico de cuantil
Response
┌─quantileExactLow(number)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactLow(0.1)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactLow(0.1)(number)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────┘