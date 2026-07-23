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quantileExactLow

Introducido en: v20.8.0 Similar a quantileExact, esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos. Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)), donde N = std::distance(first, last) comparaciones. El valor devuelto depende del nivel de cuantil y del número de elementos de la selección; es decir, si el nivel es 0.5, la función devuelve el valor mediano inferior para un número par de elementos y el valor central para un número impar de elementos. La mediana se calcula de forma similar a la implementación de median_low, que se usa en Python. Para todos los demás niveles, se devuelve el elemento en el índice correspondiente al valor de level * size_of_array. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles. Sintaxis
Alias: medianExactLow Parámetros
  • level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos Valor devuelto Devuelve el cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. (U)Int* o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil inferior exacto
Query
Response
Cálculo de un nivel específico de cuantil
Query
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Última modificación el 23 de julio de 2026