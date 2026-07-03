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Es un alias de any, pero se introdujo por compatibilidad con las funciones de ventana, donde a veces es necesario procesar valores NULL (de forma predeterminada, todas las funciones de agregación de ClickHouse ignoran los valores NULL). Admite declarar un modificador para respetar los valores nulos (RESPECT NULLS), tanto en funciones de ventana como en agregaciones normales. Al igual que con any, sin funciones de ventana el resultado será aleatorio si el flujo de origen no está ordenado y el tipo de retorno coincide con el tipo de entrada (NULL solo se devuelve si la entrada es Nullable o si se añade el combinador -OrNull).

ejemplos

Ejemplo 1

De forma predeterminada, se ignora el valor NULL.

Ejemplo 2

Se ignora el valor NULL.

Ejemplo 3

Se acepta el valor NULL.

Ejemplo 4

Resultado estabilizado mediante la subconsulta con ORDER BY.
Última modificación el 3 de julio de 2026