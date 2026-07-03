CREATE TABLE t (num UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 44 ), ( 28 ), ( 13 ), ( 85 ); -- Datos de prueba: -- binario decimal -- 00101100 = 44 -- 00011100 = 28 -- 00001101 = 13 -- 01010101 = 85 SELECT groupBitAnd(num) FROM t;