Inserta un valor en el array en la posición indicada.

Introducido en: v1.1.0

Inserta un valor en el array en la posición especificada.

Si en una consulta se insertan varios valores en la misma posición, la función se comporta del siguiente modo:

Si una consulta se ejecuta en un solo hilo, se usa el primero de los valores insertados.

Si una consulta se ejecuta en varios hilos, el valor resultante es uno indeterminado entre los valores insertados.

Sintaxis

groupArrayInsertAt(default_x, size )([x, pos])

Parámetros

default_x — Opcional. Valor predeterminado para sustituir las posiciones vacías. Any

— Opcional. Valor predeterminado para sustituir las posiciones vacías. size — Opcional. Longitud del array resultante. Al usar este parámetro, se debe especificar el valor predeterminado default_x . UInt32

Argumentos

x — Valor que se va a insertar. Any

— Valor que se va a insertar. pos — Posición en la que se insertará el elemento x especificado. La numeración de los índices del array comienza en cero. UInt32

Valor devuelto

Devuelve un array con los valores insertados. Array

Ejemplos

Uso básico sin parámetros

Query SELECT groupArrayInsertAt(toString( number ), number * 2 ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─groupArrayInsertAt(toString(number), multiply(number, 2))─┐ │ ['0','','1','','2','','3','','4'] │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Uso del parámetro de valor predeterminado

Query SELECT groupArrayInsertAt( '-' )(toString( number ), number * 2 ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─groupArrayInsertAt('-')(toString(number), multiply(number, 2))─┐ │ ['0','-','1','-','2','-','3','-','4'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Uso con los parámetros de valor predeterminado y tamaño

Query SELECT groupArrayInsertAt( '-' , 5 )(toString( number ), number * 2 ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), multiply(number, 2))─┐ │ ['0','-','1','-','2'] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Inserción desde varios hilos en la misma posición

Query SELECT groupArrayInsertAt( number , 0 ) FROM numbers_mt( 10 ) SETTINGS max_block_size = 1 ;