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groupArrayInsertAt

Introducido en: v1.1.0 Inserta un valor en el array en la posición especificada. Si en una consulta se insertan varios valores en la misma posición, la función se comporta del siguiente modo:
  • Si una consulta se ejecuta en un solo hilo, se usa el primero de los valores insertados.
  • Si una consulta se ejecuta en varios hilos, el valor resultante es uno indeterminado entre los valores insertados.
Sintaxis
Parámetros
  • default_x — Opcional. Valor predeterminado para sustituir las posiciones vacías. Any
  • size — Opcional. Longitud del array resultante. Al usar este parámetro, se debe especificar el valor predeterminado default_x. UInt32
Argumentos
  • x — Valor que se va a insertar. Any
  • pos — Posición en la que se insertará el elemento x especificado. La numeración de los índices del array comienza en cero. UInt32
Valor devuelto Devuelve un array con los valores insertados. Array Ejemplos Uso básico sin parámetros
Query
Response
Uso del parámetro de valor predeterminado
Query
Response
Uso con los parámetros de valor predeterminado y tamaño
Query
Response
Inserción desde varios hilos en la misma posición
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026