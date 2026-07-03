Introducido en: v1.1.0 Inserta un valor en el array en la posición especificada. Si en una consulta se insertan varios valores en la misma posición, la función se comporta del siguiente modo:
groupArrayInsertAt
- Si una consulta se ejecuta en un solo hilo, se usa el primero de los valores insertados.
- Si una consulta se ejecuta en varios hilos, el valor resultante es uno indeterminado entre los valores insertados.
Parámetros
groupArrayInsertAt(default_x, size)([x, pos])
default_x— Opcional. Valor predeterminado para sustituir las posiciones vacías.
Any
size— Opcional. Longitud del array resultante. Al usar este parámetro, se debe especificar el valor predeterminado
default_x.
UInt32
x— Valor que se va a insertar.
Any
pos— Posición en la que se insertará el elemento
xespecificado. La numeración de los índices del array comienza en cero.
UInt32
Array
Ejemplos
Uso básico sin parámetros
Query
SELECT groupArrayInsertAt(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Uso del parámetro de valor predeterminado
Response
┌─groupArrayInsertAt(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','','1','','2','','3','','4'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT groupArrayInsertAt('-')(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Uso con los parámetros de valor predeterminado y tamaño
Response
┌─groupArrayInsertAt('-')(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2','-','3','-','4'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Inserción desde varios hilos en la misma posición
Response
┌─groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT groupArrayInsertAt(number, 0) FROM numbers_mt(10) SETTINGS max_block_size = 1;
Response
┌─groupArrayInsertAt(number, 0)─┐
│ [7] │
└───────────────────────────────┘