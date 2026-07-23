Introducido en: v25.10.0 Calcula el cuantil de un histograma mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el valor acumulado y los límites superiores de cada bucket del histograma. Para obtener el valor interpolado, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena según los valores de límite superior del bucket correspondiente. A continuación, la interpolación del cuantil se realiza de forma similar a la función de PromQL histogram_quantile() en un histograma clásico, efectuando una interpolación lineal con los límites inferior y superior del bucket en el que se encuentra la posición del cuantil. Véase también Sintaxis
quantilePrometheusHistogram
Parámetros
quantilePrometheusHistogram(level)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado:
0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float64
bucket_upper_bound— Límites superiores de los buckets del histograma. El bucket más alto debe tener un límite superior de
+Inf.
Float*
cumulative_bucket_value— Valores acumulados de los buckets del histograma. Los valores deben aumentar de forma monótona a medida que aumenta el límite superior del bucket.
UInt*o
Float*
bucket_upper_bound.
Float32 o
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT quantilePrometheusHistogram(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
FROM VALUES('bucket_upper_bound Float64, cumulative_bucket_value UInt64', (0, 6), (0.5, 11), (1, 14), (inf, 19));
Véase también
Response
┌─quantilePrometheusHistogram(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)─┐
│ 0.35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘