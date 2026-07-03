Introducido en: v1.1.0

Calcula el número aproximado de valores de argumento distintos. Proporciona el resultado de forma determinista (no depende del orden de procesamiento de la consulta).

UINT_MAX (el error aumentará rápidamente después de unas pocas decenas de miles de millones de valores distintos). Si las cardinalidades son mayores que UINT_MAX , debe usar Dado que utiliza un hash de 32 bits para los tipos que no son String, el resultado tendrá un error muy alto para cardinalidades significativamente mayores que(el error aumentará rápidamente después de unas pocas decenas de miles de millones de valores distintos). Si las cardinalidades son mayores que, debe usar uniqCombined64 en su lugar.

En comparación con la función uniq, la función uniqCombined:

Consume varias veces menos memoria

Calcula con una precisión varias veces mayor

Normalmente tiene un rendimiento ligeramente inferior. En algunos escenarios, uniqCombined puede rendir mejor que uniq; por ejemplo, con consultas distribuidas que transmiten una gran cantidad de estados de agregación por la red

Detalles de implementación Esta función calcula un hash (de 64 bits para String y de 32 bits en caso contrario) para todos los parámetros de la agregación y luego lo utiliza en los cálculos. Utiliza una combinación de tres algoritmos: array, tabla hash y HyperLogLog con una tabla de corrección de errores: Para una pequeña cantidad de elementos distintos, se utiliza un array

Cuando el tamaño del conjunto es mayor, se utiliza una tabla hash

Para una cantidad mayor de elementos, se utiliza HyperLogLog, que ocupará una cantidad fija de memoria

Sintaxis

uniqCombined(HLL_precision)(x[, ...]) uniqCombined(x[, ...])

Parámetros

HLL_precision — Opcional. El logaritmo en base 2 del número de celdas de HyperLogLog. El valor predeterminado es 17, lo que en la práctica equivale a 96 KiB de espacio (2^17 celdas, de 6 bits cada una). Rango: [12, 20]. UInt8

Argumentos

x — Un número variable de parámetros. Tuple(T) o Array(T) o Date o DateTime o String o (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

Devuelve un número de tipo UInt64 que representa el número aproximado de distintos valores de argumento. UInt64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT uniqCombined( number ) FROM numbers(1e6);

Response ┌─uniqCombined(number)─┐ │ 1001148 │ └──────────────────────┘

Con precisión personalizada

Query SELECT uniqCombined( 15 )( number ) FROM numbers(1e5);

Response ┌─uniqCombined(15)(number)─┐ │ 100768 │ └──────────────────────────┘

Véase también