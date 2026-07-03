Introducido en: v21.3.0 Suma la diferencia aritmética entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se omite. Vea también: Sintaxis
deltaSum
Argumentos Valor devuelto Devuelve una diferencia aritmética acumulada de los valores de entrada.
deltaSum(x1[, x2, ...])
(U)Int* o
Float*
Ejemplos
Uso básico con diferencias positivas
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3]))
Valores mixtos con las diferencias negativas ignoradas
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3]))─┐
│ 2 │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3]))
Valores de coma flotante
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([1, 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3]))─┐
│ 7 │
└───────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT deltaSum(arrayJoin([2.25, 3, 4.5]))
Véase también
Response
┌─deltaSum(arrayJoin([2.25, 3, 4.5]))─┐
│ 2.25 │
└─────────────────────────────────────┘