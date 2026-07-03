Skip to main content

deltaSum

Introducido en: v21.3.0 Suma la diferencia aritmética entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se omite.
Los datos subyacentes deben estar ordenados para que esta función funcione correctamente. Si desea usar esta función en una vista materializada, probablemente le convenga usar la función deltaSumTimestamp en su lugar.
Vea también: Sintaxis
Argumentos
  • x1[, x2, ...] — Uno o más valores de entrada. Integer o Float
Valor devuelto Devuelve una diferencia aritmética acumulada de los valores de entrada. (U)Int* o Float* Ejemplos Uso básico con diferencias positivas
Query
Response
Valores mixtos con las diferencias negativas ignoradas
Query
Response
Valores de coma flotante
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026