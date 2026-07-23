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varSampStable

Introducido en: v1.1.0 Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. A diferencia de varSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional. La varianza muestral se calcula con la misma fórmula que varSamp: Σ(xxˉ)2n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})^2}}{n-1}
Donde:
  • xx es cada punto de datos individual del conjunto de datos
  • xˉ\bar{x} es la media aritmética del conjunto de datos
  • nn es el número de puntos de datos del conjunto de datos
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza muestral del conjunto de datos de entrada. Float64 Ejemplos Cálculo de la varianza muestral estable
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Response
Última modificación el 23 de julio de 2026