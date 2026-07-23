varSampStableIntroducido en: v1.1.0 Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. A diferencia de
varSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional.
La varianza muestral se calcula con la misma fórmula que
varSamp:
Donde:
- es cada punto de datos individual del conjunto de datos
- es la media aritmética del conjunto de datos
- es el número de puntos de datos del conjunto de datos
Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza muestral del conjunto de datos de entrada.
varSampStable(x)
Float64
Ejemplos
Cálculo de la varianza muestral estable
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10.5), (12.3), (9.8), (11.2), (10.7);
SELECT round(varSampStable(x),3) AS var_samp_stable FROM test_data;
Response
┌─var_samp_stable─┐
│ 0.865 │
└─────────────────┘