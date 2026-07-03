Introducido en: v1.1.0 Calcula la suma de los números mediante el algoritmo de suma compensada de Kahan. Es más lenta que la función
sumKahan
sum.
La compensación solo funciona con tipos Float.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los números.
sumKahan(x)
(U)Int* o
Float* o
Decimal
Ejemplos
Demostración de la mejora de la precisión mediante la suma de Kahan
Query
SELECT sum(0.1), sumKahan(0.1) FROM numbers(10);
Response
┌───────────sum(0.1)─┬─sumKahan(0.1)─┐
│ 0.9999999999999999 │ 1 │
└────────────────────┴───────────────┘