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sumKahan

Introducido en: v1.1.0 Calcula la suma de los números mediante el algoritmo de suma compensada de Kahan. Es más lenta que la función sum. La compensación solo funciona con tipos Float. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los números. (U)Int* o Float* o Decimal Ejemplos Demostración de la mejora de la precisión mediante la suma de Kahan
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Última modificación el 3 de julio de 2026