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quantileInterpolatedWeighted

Introducido en: v23.1.0 Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Para obtener el valor interpolado, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena según sus pesos correspondientes. A continuación, la interpolación del cuantil se realiza mediante el método del percentil ponderado, construyendo una distribución acumulativa basada en los pesos, y después se realiza una interpolación lineal utilizando los pesos y los valores para calcular los cuantiles. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles. Sintaxis
Alias: medianInterpolatedWeighted Parámetros
  • level — Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el rango [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos Valor devuelto Cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil interpolado ponderado
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026