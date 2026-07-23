covarPopIntroducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza poblacional:
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, utilice la función
covarPopStable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional.
Aliases:
covarPop(x, y)
COVAR_POP
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la covarianza poblacional entre
x e
y.
Float64
Ejemplos
Cálculo básico de covarianza poblacional
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);
SELECT covarPop(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─covarPop(x_value, y_value)─┐
│ 6.485648 │
└────────────────────────────┘