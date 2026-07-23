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covarPop

Introducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza poblacional: Σ(xxˉ)(yyˉ)n\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, utilice la función covarPopStable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional.
Sintaxis
Aliases: COVAR_POP Argumentos Valor devuelto Devuelve la covarianza poblacional entre x e y. Float64 Ejemplos Cálculo básico de covarianza poblacional
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Última modificación el 23 de julio de 2026