quantilesGK funciona de forma similar a quantileGK, pero permite calcular cuantiles de distintos niveles simultáneamente y devuelve un Array.

Introducido en: v23.4.0

Calcula múltiples cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles simultáneamente mediante el algoritmo Greenwald-Khanna

Esta función funciona de forma similar a quantileGK , pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.

El algoritmo Greenwald-Khanna se utiliza para calcular cuantiles en un flujo de datos de forma muy eficiente. Fue introducido por Michael Greenwald y Sanjeev Khanna en 2001. El algoritmo es muy eficiente, ya que solo requiere O(log n) de espacio y O(log log n) de tiempo por elemento (donde n es el tamaño de la entrada). También es muy preciso, ya que proporciona valores aproximados de cuantiles con una precisión ajustable.

Sintaxis

quantilesGK(accuracy, level1, level2, ...)(expr)

Parámetros

accuracy — Precisión de los cuantiles. Entero positivo constante. Cuanto mayor sea el valor de precisión, menor será el error. Por ejemplo, si el argumento de precisión se establece en 100, los cuantiles calculados tendrán un error no superior al 1 % con alta probabilidad. Existe un equilibrio entre la precisión de los cuantiles calculados y la complejidad computacional del algoritmo. UInt*

— Precisión de los cuantiles. Entero positivo constante. Cuanto mayor sea el valor de precisión, menor será el error. Por ejemplo, si el argumento de precisión se establece en 100, los cuantiles calculados tendrán un error no superior al 1 % con alta probabilidad. Existe un equilibrio entre la precisión de los cuantiles calculados y la complejidad computacional del algoritmo. level — Niveles de los cuantiles. Uno o varios números de coma flotante constantes entre 0 y 1. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Array(Int128) o Array(UInt128) o Array(Int256) o Array(UInt256) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se indicaron dichos niveles. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*)

Ejemplos

Cálculo de varios cuantiles con el algoritmo GK

Query SELECT quantilesGK( 1 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number + 1 ) FROM numbers( 1000 );

Response ┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐ │ [1, 1, 1] │ └──────────────────────────────────────────────────┘

Cuantiles con mayor precisión

Query SELECT quantilesGK( 100 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number + 1 ) FROM numbers( 1000 );